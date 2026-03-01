Actor Milind Shinde Journey : प्रयोग सुरू झाले, वाट मिळाली, जीव निवला...

डॉ. मिलिंद शिंदे ‘कसलं नशीब ओ...? तुम्हाला माहिती आहे का, या माणसानं किती कष्ट केलेत ते... हा काय खातो, कुठे राहतो तुम्हाला माहितेय का? याचा बाप याच्याशी बोलत नाही. नशीब असतं तर हे सगळं फार आधीच व्हायला पाहिजे होतं ना... एकदम सगळं सोप्पं सोप्पं... नशीब नाही... त्याचे कष्ट आहेत.पुन्हा तेच वाक्य हॉलमध्ये घुमलंम्हणजे मला म्हणायचंय की, मिलिंद शिंदे जो रोल करतोय दगडोबा साळुंकेचा, तो तो वाटत नाहीये. तो मिलिंद शिंदेच वाटतोय... अंतराय उभा राहिला, शांतता पांघरून...मला सगळ्यांच्या हालचाली स्लो-मोशनमध्ये दिसू लागल्या. मागच्या दोन अडीच महिन्यांचा सगळा प्रवास मोन्टाजसारखा समोर सरकू लागला. सगळं एकदम थांबल्यासारखं वाटू लागलं.‘चला उद्या भेटूया.’ तालीम संपल्याची घोषणा झाली. सगळे आपापल्या सॅक घेऊन निघू लागले. मला माझ्या सॅकसकट सगळंच रिकामं वाटू लागलं. शांतता अंगावर धावून येत होती. आता फक्त चपलांचे-बुटांचे आवाज. लिफ्ट आल्याचा, दार ओढल्याचा, दार बंद केल्याचा... सगळे आवाज मोठे वाटू लागले. ‘चला बाऽय, चला’ असे पुसटसे आवाज, कधी हवेत विरले समजलंच नाही. कुणीतरी आपल्या दोन्ही दंडांना धरावं आणि आपल्याला जोरजोरात हलवावं तसं वाटलं. खाड्कन बाहेर आलो, मार्ग काढला पाहिजे. प्रयोग दोन-तीन दिवसांतच आहे. आज बसनं जायचं नाही, असं ठरवलं आणि दादर स्टेशनवर गेलो. गाडी (लोकल) पकडायची काही इच्छा होईना..आजपर्यंत रोज बसनं तालमीला येताना मला नगरला परत जायचं नाही असं म्हणत होतो. स्वत:वर बिंबवत होतो. आता परत जावं लागतंय की काय, अशी वेळ आलीये. दादर स्टेशनवर माणसंच माणसं. धूसर माणसं लख्ख दिसू लागली. त्यांच्या हालचाली दिसू लागल्या. बारकाईनं पाहू लागलो... पाय कसे पडतायेत, गुडघे कसे वाकलेले आहेत, पोक कसं आलं आहे... काहींच्या चालण्याला एक ठेका होता. हे सगळं गोळा करू लागलो. साठवू लागलो. शेवटच्या लोकलनं नेपियन सी रोडला गेलो. पुन्हा सकाळी तेच लवकर उठून स्टेशनवर जाऊन बसलो. माणसं न्याहाळू लागलो. काही चित्रे मनात तयार होत होती. दगडोबाशी तादात्म्य पावत नव्हती. काही जवळ जात होती, पण माझ्या अंगकाठीला मॅच (शोभत) नव्हती. मध्ये तालीम होती, तालीम कसली शांतता होती ही... रात्री जाताना पुन्हा तेच. तिसऱ्या दिवशी कमरेत सत्तर अंशाच्या कोनात वाकलेल्या हातातलं घड्याळ सारखं घसरतंय ते पुन्हा पुन्हा नीट करणारा एक नवा दगडोबा उभा करण्याचा प्रयत्न झाला. तोवर प्रयोगाची तारीख आली होती, २७ तारीख उजाडली. बालगंधर्व पुणे- नाटक ‘ती फुलराणी’, लेखक पु. ल. देशपांडे. निर्मिती – चंद्रलेखा, निर्माते – मोहन वाघ, दिग्दर्शक – वामन केंद्रे. शुभारंभाचा प्रयोग सुरू झाला. कोपरान् कोपरा भरलेला. हाउसपॅक प्रयोग. गँगवेमध्ये काही लोक (प्रेक्षक) बसलेले. सगळं ऑडियन्स अमृता सुभाषचं… सगळा प्रयोग अमृताचा होता. तिच्या नावाचा जल्लोष सुरू होता. बालगंधर्व अमृतामय झालं होतं... सगळं प्रयोग अमृता घेऊन गेली. सुपर एकदम...माझं काम...? काय माहीत, कुठं हरवलं...? कुठंच नव्हतं... मी नुसता स्टेजवर आलो. बोललो, गेलो. नोंद नाहीच...मला अजिबात काम जमलं नव्हतं.बोजा वाढत होता. कुठे तोंड लपवू...? स्वत:ला दडवू लागलो. अनेक गोष्टी मनात येऊ लागल्या.राजा नाईक मोठं नाव, मोठं प्रस्थ.आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा फुलराणी नाटक पुनरुज्जीवित झालं, तेव्हा तेव्हा अगदी फुलराणीपासून सगळं बदलले जात होते. कलावंतही – दिग्दर्शकही. पण आता राजा नाईक प्रत्येक संचात असत. इतकं त्यांचं स्थान निर्विवाद होतं. अढळ होतं. या संचात पहिल्यांदाच राजा नाईक नव्हते. सगळ्यांना अव्हेरून वामन सरांनी मला निवडलं होतं आणि मी काम करतोय... माझ्या हाती काही लागत नाही? बालगंधर्वच्या आवारात माणसांमागे, झाडांमागे लपू लागलो. सरांना माझी अवस्था कळत असावी. दुसऱ्या दिवशी दुपारी टिळक स्मारक आणि रात्री कोथरूडला प्रयोग. सरांनी काही काटछाट केली... धीर दिला. टिळकचा प्रयोग माझ्यासाठी सुरू झाला आणि संपला... रात्री पुन्हा तेच. तीन प्रयोग हाती... काहीच नाही. त्यानंतर नाशिकला प्रयोगाला माझी वेशभूषा बदलावी असा विचार सरांनी मांडला. संवादामध्ये काही दुरुस्त्या केल्या. माझीच एक पँट आणि माझाच एक शर्ट दोन्ही थोडे थोडे फोल्ड केले आणि नाशिकच्या कालिदासच्या रंगमंचावर वामन केंद्रेंनी दगडोबा साळुंखेला सोडला... आणि चालवला. लोक हा कोण आहे, अशी चौकशी करू लागले. वामन सरांचे डोळे हसले आणि दगडोबा रंगमंचावर चालू लागला की कंडम माणूस हे म्हणून गाऊ लागला. प्रयोग सुरू झाले. वाट मिळाली. जीव निवला.या नाशिकच्या प्रयोगाला नगरहून माझा मित्र संतोष बडे आणि राहुल दिकोंडा आले होते. प्रयोग संपल्यावर नगरला जाण्यासाठी आम्ही रात्री दीड-दोन वाजता नाशिकच्या बस स्थानकावर बसलो होतो. आम्ही बसची वाट पाहात असताना एक व्यक्ती आमच्याकडे आली आणि म्हणाली,मी आत्ता तुझा ‘ती फुलराणी’ या नाटकाचा प्रयोग पाहिला. नशीब लागतं असं मुंबईच्या नाटकात काम मिळायला... हे वाक्य संपायच्या आत संतोषला काय तिडीक भरली कुणास ठावूक. तो एकदम तडकलाच.‘कसलं नशीब?’‘कसलं नशीब ओ...? तुम्हाला माहिताय का.... या माणसानं किती कष्ट केलेत ते... हा काय खातो, कुठे राहतो तुम्हाला माहितेय का? याचा बाप याच्याशी बोलत नाही. नशीब असतं तर हे सगळं फार आधीच व्हायला पाहिजे होतं ना... एकदम सगळं सोप्पं सोप्पं... नशीब नाही... त्याचे कष्ट आहेत.मी बडेकडे पाहात होतो. त्याला म्हणालो, अरे बास...बास काय... कशालाही नशिबाचं नाव देतात... कष्ट ते कष्टच…तो माणूस निघून गेला.आम्ही नगरला रवाना झालो..Premium|Parenthood: पायलच्या धाडसाची कहाणी; डाऊन सिंड्रोम असलेल्या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय.वडिलांनी मित्रांकडे निरोप दिला होता, मी सांगून थकलो, आता तुम्हीच त्याला सांगा, या नाटक-सिनेमात काही खरं नसतं... ते आपलं काम नाही... त्याला सांगा वय आहे, वेळ आहे यूपीएससीचा फॉर्म भर. मला निरोप मिळाला. मी ऐकला. मी पुन्हा मुंबईला परतलो. प्रयोग सुरू झाले. नाटकात मला धोतर आणि फेटा (पटका) बांधावा लागत असे. कृष्णा बोरकरांनी तंबी देऊन मला सातच प्रयोगात या दोन्ही गोष्टी शिकवल्या. आजही धोतर आणि फेटा चढवताना कृष्णा बोरकर आपसूक मनात तरळून जातात.शिवाजी मंदिर दादरचा रात्री साडेआठच्या प्रयोगाला बरेच मान्यवर आलेले. शिवाजी मंदिरच्या प्रयोगाला कायमच जाणकार मंडळींचा राबता असे. प्रयोग सुरू असताना मोहन वाघ आले. नेहमीचं हसले... न हसल्यासारखं केलं. माझे प्रवेश नाटक संपायच्या वीस मिनिटे आधीच संपत असे. त्यामुळे मी प्रयोग संपायच्या आधीच निघून जात असे. त्या दिवशी‘ए, तू थांब रे...’ मोहन वाघांचा आवाज आला.‘मी?’‘हो. तू... प्रयोग संपल्यावर थांब आणि कॉस्च्युम उतरवू नकोस.’‘का?’‘सांगतो तेवढं कर...वाघांसमोर कोण बोलणार? नाटक संपलं. बाकीच्यांनी कॉस्च्युम उतरवले... मी तसाच बसलेलो.‘चल, ये रे स्टेजवर’ वाघांचा आवाज आला.मला वाघांनी त्यांना स्टेजवर मी कुठं आणि कसं उभं राहायचं ते सांगितलं. मग त्यांनी एक कॅमेरा काढला आणि तो त्यांच्या पोटासमोर धरला आणि वरून कॅमेऱ्यात बघून ते विविध कोनांतून माझे फोटो काढत होते. स्वत: ख्यातकीर्त छायाचित्रकार, नाटकाचे निर्माते, ‘चंद्रलेखा’चे मालक स्वत:हून माझे फोटो काढत होते. सगळे पाहात होते. नंतर समजलं की तो कॅमेरा त्यांचा अतिशय लाडका होता. त्यांना तो शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भेट दिला होता आणि शिवसेनाप्रमुखांचाही तो आवडता कॅमेरा होता.मला तो दिवस आठवला. सगळ्यांचे फोटो काढले होते. मला उशिरा यायला सांगितलं होतं आणि आज स्वत: मोहन वाघ आवडीनं त्यांच्या कॅमेऱ्यामध्ये आपल्याला टिपतायेत... बंदिस्त करतायेत... त्या दिवसापासून एक आगळा बंध आमच्यात निर्माण झाला. अंतर थोडं कमी झालं. मोहन वाघांचे मोहन काका झाले.‘ती फुलराणी’ नाटकाची समीक्षणं येऊ लागली वर्तमानपत्रात. आपल्याबद्दल लिहून येईल की नाही, याची शाश्वती वाटत नव्हती. भीती वाटायची... आणि समजा आलं तर काय येईल? मग कुठं लपायचं... की जायचं परत नगरला?... एक ना अनेक प्रश्न... पहिलं समीक्षण आलं जयंत पवार यांचं... संपूर्ण परीक्षण वाचलं. मला माझं नाव कुठंच दिसेना... पुन्हा वाचलं... घाईघाईत... डोळे नुसते पळत होते, शोधत होते. अगदी शेवटी एक मोठा परिच्छेद होता तो असा...‘‘दगडोबा साळुंकेच्या भूमिकेत पेश होणारा मिलिंद शिंदे हा जातिवंत नट भलतीच धमाल करून जातो. वस्तुत: संकलित केलेल्या या भूमिकेतले अनेक हुकमी पंचेस गेलेले आहेत, पण या नटाने आपल्या पहिल्याच भूमिकेत आपल्या अवघ्या शरीराच्या झोकदार वापराने आणि अस्सल सातारी बोलीने कमी जागेतही मोठी भरारी मारली आहे. दिग्दर्शकाच्या मनात या भूमिकेचं अर्कचित्र उभं करायचं असावं, पण मिलिंद शिंदेने त्यातही व्यक्तिमत्त्वाचे बारीकसारीक कंगोरे भरून अर्कचित्राच्याही पलीकडे झेप घेतली आहे. ‘मी कंडम मानूस ह्ये’ म्हणताना त्याने दाखविलेला कंडमपणा अस्सल आहे. त्याच्या रूपाने एक उत्तम नट रंगभूमीला मिळालाय.’’.ज्या व्यक्तीला मुंबईत, या क्षेत्रात आपलं काय होणार आहे? याची चिंता सतावत होती. आपण जो अभिनय (?) करातो तो मुंबईच्या व्यावसायिक (मुख्य प्रवाहात) रंगभूमीवर चालेल का? अशा अनेक प्रश्नांनी ग्रासलेल्या एका नवख्या कलावंत होऊ पाहणाऱ्यांसाठी या दहा-बारा ओळी एक संजीवनीच होती. पहिल्याच नाटकात जयंत पवारांनी आपल्यासाठी एक परिच्छेद खर्ची घालावा. या घडीला आज माझं जे काही थोडं-बहुत आहे, त्यात जयंत पवारांच्या या ओळींचा खूप मोठा हातभार आहे.प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह, बोरीवलीला प्रयोग होता. त्या प्रयोगाला जयंत पवार आले, अशी बातमी मेकअप रूममध्ये पोचली. मला वाटलं आपण इतके लहान आहोत, बोलणार तरी काय त्यांच्याशी? उगाच काही जास्त बोलून गेलो तर... का हा उगाच लटकतोय? असं नको वाटायला म्हणून त्यांना भेटणं टाळलं. खरी गोष्ट म्हणजे त्या क्षणापर्यंत जयंत पवार दिसतात कसे हेही मला माहीत नव्हतं. विचारलं असतं तर समजलं असतं. पण धाडस झालं नाही आणि टाळलंही भीतीनं...प्रयोग संपला... बोरीवली पश्चिमेला स्टेशनच्या बाहेर मोठ्ठा बाजार. एका रस्त्यावर कपडे विकणाऱ्या माणसासमोर पांढऱ्या शर्टांचा ढीग पडला होता. ‘पन्नास रुपये... पन्नास रुपये’ असं म्हणत तो गिऱ्हाईकं आकर्षित करत होता.थोडे थोडे पैसे येत होते. (हो, तेच ते साडेतीनशे नाइटला) एखादा पांढरा शर्ट घ्यावा म्हणून त्या शर्टांच्या ढिगाऱ्यासमोर थांबलो. शर्ट उचलून छातीवर लावून मापाचा अंदाज लावू लागलो, तोच माझ्या खांद्यावर मागून एक हात विसावला. मी मागे पाहिलं... एक फ्रेंच कट दाढी आणि बऱ्यापैकी भिंगाचा चष्मा असलेली व्यक्ती उभी होती. मी डोळ्यांत प्रश्न उभा करणार तोच ती व्यक्ती म्हणाली,.मी जयंत पवार.मी कितीतरी वेळ त्यांना डोळ्यांत साठवत होतो आणि मनात म्हणत होतो, तुम्ही माझ्यासाठी काय केलंत सर, तुम्हाला काय सांगू...?स्टेशनच्या बाहेरचा सगळा कोलाहल थांबला होता आणि मला माझं वाक्य आणि त्यांनी लिहिलेलं समीक्षण दिसत होतं.‘छान काम करता... नगरचे ना? उद्या या जमलं तर टाइम्सच्या ऑफिसला... व्हीटी स्टेशनसमोर. चला येतो. खाली आलात की माझं नाव सांगा. मी खाली येईन. ते गेले... त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी होत्या.लगोलग दुसऱ्या दिवशी मी हजर टाइम्सच्या ऑफिसमध्ये. ते आले. नाटकाबद्दल, कामाबद्दल, आपुलकीनं बोलले. अधांतर नाटकाचं पुस्तक दिलं. मी सहज चाळलं तर पाचशे रुपयांची नोट खाली पडली.सर...? पैसे... पाचशे रुपये... मी...हो. असू द्या.पण सर...असू द्या. एक चांगला पांढरा शर्ट विकत घ्या भारीतला…मन आर्द्रवलं.त्यांच्या छातीवर डोकं टेकवलं. आपुलकी ऐकू आली.‘अधांतर’ घेऊन निघालो.मी नजरेआड होईपर्यंत ते उभे होते.त्यांनंतर तिसऱ्याच दिवशी रवींद्र पाथरेंचं समीक्षण आलं. त्यांनी लिहिलं होतं,मिलिंद शिंदे यांचा दगडोबा साळुंखे अगदी रस्त्यावरून उचलून आणून स्टेजवर सोडलाय इतका अस्सल वाटतो. इ... इ...वामन सरांच्या घरचा फोन खणखणला...पलीकडची व्यक्ती म्हणत होती.‘तुम्ही झोपडीतल्या माणसाला काम देता आणि आम्हाला का काम देत नाही?कोण झोपडीतला...?(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.