Publishing Industry : मराठी पुस्तक महोत्सवात नव्या लेखकांचा उदय; वाचकांचा कल जुन्या लेखकांकडे

प्रणव सखदेवएका मित्राचा २७ फेब्रुवारीला म्हणजे मराठी भाषा गौरव दिनाला फोन आला. म्हणाला, ‘पुण्यात तो पुस्तक महोत्सव चांगला जोरदार झाला म्हणे. तुझे आणि इतरांचे भरपूर फोटो पाहिले.’मी म्हणालो, ‘‘अरे, चांगला प्रतिसाद होता लोकांचा आणि दरवर्षी तो वाढतानाच दिसतोय.’’त्याने खोचकपणे विचारलं, ‘‘पण लोक नुसते फोटो काढत होते की खरेदीही करत होते?’’मला जरा रागच आला. त्याच्या तोंडावर विक्रीचे आकडे फेकून मारावेसे वाटत होते, पण मी शांतपणे म्हणालो, ‘‘अरे बाबा, सारखं विक्रीकडे पाहायचं नसतं, असं तूच तर म्हणतोस ना! आणि फोटोंचंच म्हणशील तर टूथपेस्ट किंवा बिस्किटं असं कोणतंही उत्पादन घे... तुला ते जाहिरातीमधून कितीदा दिसत राहतं. त्या तुलनेत पुस्तक हे उत्पादन कितीदा दिसतं? शून्य वेळा! त्यामुळे समजा लोक नुसते फोटो काढून पोस्ट करत असतील, तरी चांगलंच आहे की. पुस्तक हॅमर तर होतंय त्याने.’’थोडं थांबून त्याने विचारलं, ‘‘एक सांग, पण खरंच लोक नव्या लेखकांचं साहित्य वाचतात का रे? की तेच जुनं – व. पु. काळे, पु.ल., खांडेकर-देसाई-सावंत, शिरवळकर इत्यादी. गेलाबाजार नेमाडे.’’मी म्हणालो, ‘‘डेटा कुणाकडेच नसल्यामुळे ठोस काही सांगता येणार नाही. पण पुस्तकविक्रीचे साधारण आकडे पाहिले तर वाचकांचा कल अजूनही जुन्या लेखकांकडे जास्त आहे हे खरं, पण गेल्या काही वर्षांत नवे लेखक तयार झाले आहेत. ते आपापल्या परीने काम करत आहेत.’’.Women writers and kitchen representation in literature : स्वयंपाकघरातील अनुभवांचे साहित्यिक दर्शन: स्त्री लेखिकांची भूमिका.‘‘मग चांगलंय. ऑल द बेस्ट!’’ असं म्हणून त्याने फोन ठेवला खरा, पण माझ्या डोक्यामध्ये लेखकांबद्दलच्या प्रश्नांचा भुंगा घूं घूं करू लागला. खरंच काय आहे परिस्थिती? मी गेले तीन पुणे पुस्तक महोत्सव, साताऱ्यात नुकतंच झालेलं ९९वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, इतर पुस्तक प्रदर्शनं यांसारखे उपक्रम आठवले. संपादक म्हणून कार्यरत असल्याने मराठीत काय चाललंय, याच्या आतल्या-बाहेरच्या ज्या खबरा कानांवर पडत असतात, त्यांचाही विचार केला. त्यावरून असं लक्षात आलं की, मराठीमध्ये साठोत्तरी आणि ऐंशीनंतरच्या काळातल्या लेखकांचा बोलबाला ‘गंभीर’ साहित्याच्या क्षेत्रात (ते नेमकं कितीसं आहे?) बऱ्यापैकी शाबूत आहे, परंतु लोकप्रिय किंवा वाचकप्रिय साहित्याचा विचार केला तर मात्र परिस्थिती बरीच बदलली आहे. सत्तर-ऐंशी-नव्वदच्या दशकातील लेखकांचं लेखन वाचलं जातं आहे; नाही असं नाही, पण गेल्या दहा वर्षांचा विचार केला तर बरेच नवे लेखक कष्टाने आणि जोमाने उभे राहिले आहेत. सोशल मीडियाचा वापर करून ते हिरिरिने पुढे येत आहेत. यांमध्ये शरद तांदळे, देवा झिंजाड, नितीन थोरात, केतन पुरी, अभिषेक कुंभार, प्रेम धांडे, प्रकाश कोयाडे, सुमेध आणि समर असे लेखक अग्रस्थानी आहेत. (ही यादी माझ्या मर्यादित निरीक्षणांवर आधारलेली आहे. तसंच एका तरी पुस्तकाच्या कमीत कमी १० हजार प्रती विकल्या गेल्या पाहिजेत, असा निकषही यामागे आहे. या यादीत एकही लेखिका नाही, याचा मला खेद वाटतो. पण ही वस्तुस्थिती आहे.) हे लेखक मराठीतले आजचे बेस्टसेलर आहेत. अर्थात, मराठी भाषकांची लोकसंख्या विचारात घेतली तर खपाची संख्या कमीच आहे, असं म्हटलं पाहिजे. पण विक्रीत वाढ व्हायला खूप स्कोप आहे, याची जाणीव वरील लेखकांना आहे, हेही तितकंच खरं.या लेखकांची तीन वैशिष्ट्यं प्रामुख्याने लक्षात येतातहे लेखक मिलेनियल पिढीतले आहेत. (सुमेध, समर बहुतेक तरी मिलेनिअल्स आणि जेन झीच्या बॉर्डरवरचे असावेत, पण मी त्यांना आमच्यात ओढून घेतो!)यातले बहुतांश लेखक (काही अपवाद वगळता)मुंबई-पुणे या महानगरांबाहेरचे आहेत.हे लेखक मराठीतल्या मोठ्या म्हणवल्याजाणाऱ्या प्रकाशकांशी संलग्न नाहीत!.आता या लेखकांनी कोणत्या प्रकारचं लेखन केलं आहे हे पाहू. प्रामुख्याने सर्वांनी फिक्शन लिहिलेलं आहे. त्यातही ऐतिहासिक, पुराणकथा यांवर आधारित कादंबऱ्या या अनुषंगाने जास्त लेखन दिसतं. पण अपवादही आहेत, केतनने मुख्यतः ऐतिहासिक नॉनफिक्शन लिहिलं आहे, तसंच देवा आणि शरद यांनी फिक्शनबरोबरच नॉन-फिक्शन – त्यातही सेल्फ हेल्प म्हणता येईल असं लेखन केलं आहे. तर सुमेधचं लेखन ऐतिहासिक, समकालीन अशा ठरीव कॅटेगरीत टाकता येणारं नाही. समरने महाभारत, रामायण यांतील व्यक्तित्वांवरच्या कादंबऱ्यांबरोबरच सायन्स फिक्शन, समकालीन विषय घेऊनही लेखन केलं आहे.या लेखकांबद्दलचं आणखी एक निरीक्षण असं की, हे लेखक अकादमिक आणि समीक्षक वर्तुळं आणि वृत्तपत्रीय परीक्षणकर्ते यांपासून दूर आहेत. म्हणजे खरंतर अकादमिक वर्तुळातील लोकांनीच त्यांना दूर ठेवलं आहे. कारण काय - तर ते लोकप्रिय आहेत, त्यांची पुस्तकं खूप खपतात आणि ते सोशल मीडियावर कचकून जाहिरातबाजी करतात! आता हे दुखणं म्हणायचं की आणखी काही हे वर्तुळातल्यांनाच ठाऊक! पण आहे हे असं आहे.आता थोडं जगभरच्या साहित्याचा (मराठीत त्याला ‘जागतिक साहित्य’ म्हणतात!) विचार केला तर काय दिसतं? गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरातील विविध भाषांमध्ये प्रसवल्या गेलेल्या साहित्यात लोकप्रिय आणि गंभीर साहित्य असे कप्पे वितळून एकमेकांत मिसळल्याचं आढळतं. आपल्याकडे चित्रपटांच्या बाबतीतही हे झालं- सत्तर-ऐंशीच्या दशकात कलात्मक सिनेमा आणि लोकप्रिय सिनेमा अशा दोन धारा दिसायच्या. पण त्यांच्या सीमारेषा नव्वदनंतर धूसर होत गेल्या.मराठी भाषा साहित्यिकदृष्ट्या वाढायची, बहरायची असेल तर लोकप्रिय साहित्याचं भरमसाठ पीक आलं पाहिजे. कारण लोकप्रिय साहित्य वाचकांना वाचनाची गोडी लावण्याचं मौलिक काम करून वाचकांचा ‘संख्यात्मक बेस’ वाढवतं. पुढे तो वाचक त्याचा त्याचा प्रवास निवडतो. पण आधी त्याला आत ओढून तर घ्यावं लागतं ना? आता तर एक मिनिटांची रील्स हे वाचनासमोरचं इतकं मोठं आव्हान असताना भरपूर लोकप्रिय लेखक असणं अत्यंत आवश्यक झालं आहे. आणि सध्या तरी वर उल्लेखलेले लेखक हे काम जोमाने करताना दिसतात. एकाअर्थी ते गंभीर लेखकांवरची लोकप्रिय न होण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत आहेत! (डोळा मारलेली ईमोजी!) आणि मग या सगळ्या गदारोळात मराठीतले ‘गंभीर’ लेखक काय करत आहेत? थोडं दूर जाऊन पाहिलं तर असं चित्र दिसतं - ते पुरस्कार, राजकारण किंवा स्वकोश किंवा आपापल्या मित्रांचे गट यांत रममाण आहेत. तेच ते रटाळ साहित्य प्रसवताहेत. एकाही गंभीर लेखकाला (इथे स्त्री-पुरुष दोन्ही) असं वाटत नाही की रहस्यकथेच्या अंगाने जाणारी कादंबरी लिहून गंभीर आशय पोचवून पाहावा. किंवा डिटेक्टिव्ह कथांमधून फेमिनिझमची मांडणी करावी. अन्य स्वरूपाचे लेखन करणाऱ्यांना फँटसीतून किंवा मर्डर मिस्ट्रीतून नवं काहीतरी सांगू या असं वाटत नाही. खरंतर लोकप्रिय लेखकांनी वाचनाकडे ओढून आणलेल्या काही वाचकांना आपल्याकडे खेचून घ्यायचं काम गंभीर लेखकांनी हिरिरीने केलं पाहिजे. नुसते उसासे, साठोत्तरी काळ कसा चांगला होता असं रडगाणं गाण्यात काय हशील? रटाळपणाला, (तोच तो) ‘शोध’ किंवा ‘मनाच्या तळाचा ठाव घेतोय’ म्हणत हाच आमचा प्रयोग आहे असं वाचकांच्या माथ्यावर मारून काय होणार? (तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेलं रहस्य (जयंत पवार), निशाणी डावा अंगठा (रमेश इंगळे उत्रादकर), रसातळाला ख.प.च. (सतीश तांबे), मनसमझावन (संग्राम गायकवाड), सातपाटील कुलवृत्तांत (रंगनाथ पठारे) अशी काही तुरळक उदाहरणं देता येतील. पण फारच कमी.) मिलेनियल पिढी पूर्वधाकातून थोडं पाहील तरी, पण जेन झीला साठोत्तरी बंड, सत्यकथा, क्ष-किरण वगैरे गोष्टी माहीत नाहीत आणि त्यामुळे देणं-घेणंही नाही. त्यांना तुम्ही काय देणार आहात?शेवटी नेहमीप्रमाणे एक ‘अधलामधला’ मुद्दा मांडून थांबतो : वर जे लोकप्रिय साहित्य निर्माण करणारे मिलेनियल लेखक म्हटले आहेत, त्यांच्या लेखनाची चिकित्सा झाली तर आपोआपच सध्याच्या मराठी वाचकांचा कल, त्यांची अभिरुची यांचीही चिकित्सा होईल. पण... पण... आणि पण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.