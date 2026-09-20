Premium|Mithu Sen Artist : भाषा आणि रूढींना बगल देणारी कलावंत...

हर्ष भटकळलहानपणी झाडे आणि प्राण्याशी संवाद साधणाऱ्या मिठू सेन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्या. लॉर्ड्सवरून वडिलांशी दूरध्वनीवर बोलणाऱ्या मिठू सेन आयुष्यात प्रामाणिकपणाला महत्त्व देतात. ‘‘कलाकृती तर केवळ एक सहज प्राप्ती, खरी साधना तर तिच्या निर्मितीच्या प्रवासात असते," असं त्या मानतात.तिच्या वडिलांची बदली झाली, की सारे कुटुंब एका गावावरून दुसऱ्या ठिकाणी जायचे. दरवेळी छोटी मिठू सर्वांचा निरोप घ्यायची फक्त मित्रमंडळींचा नव्हे तर झाडांचा, परिसरातील कुत्र्यांचा आणि घराशेजारच्या बागेचा देखील. ‘मी कदाचित परत येईन सुद्धा,’ ती झाडांना सांगत असे. ‘पण तेव्हा सारं तसंच असेल असं नाही.’ अनेक वर्षांनंतर तीच छोटी मुलगी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वांत अधिक मान्यता पावलेल्या भारतातील समकालीन कलावंतांपैकी एक ठरली. या तीसएक वर्षांत मिठू सेन या अशा विरळा भारतीय कलावंतांपैकी आहेत. ज्यांनी आधुनिक दृश्यकला कशी दिसते यालाच फक्त आव्हान दिलेले नाही तर ते कसे घडले जाते, पाहिले जाते आणि समजून घेतले जाते यातही त्यांची इन्स्टॉलेशन, त्यांचे सादरीकरण, ड्रॉइंग्ज आणि शिल्पे यांची जगभरातील म्युझियम, बिनाले आणि आर्ट गॅलरी इथे दाखवली गेली आहेत. असे असले तरी झाडांशी आणि प्राण्यांशी बातचीत करणारी मुलगी तशीच राहिली आहे. ‘माणसं झाडांशी काही बोलत नसतात हे मला तेव्हा माहीत नव्हतं,’ त्या मिस्कीलपणे म्हणतात. ‘मी नेहमीच खरं तेच बोलते. खोटं बोललेलं लक्षात ठेवावं लागतं. खऱ्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागत नाहीत.’.बोलता बोलता झाडांपासून सत्यवचनाकडे त्या पोहोचतात, जणू त्यात काही अंतर नसल्यासारखे.‘कला या फक्त कलाकारांपुरत्याच मर्यादित का असाव्यात? सर्वांसाठी का नाही? मी जर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे प्रामाणिकपणे बोलले तर लोक समजून घेतात. दिसायला हे साधेसरळ वाटते, पण तसे नसते. त्याची पाळेमुळे मनात खोलवर रुतलेली असतात.’ ह्या संवाद साधण्याच्या असोशीत त्यांच्या सर्व कार्याची प्रेरणा सापडते. बंगालच्या उत्तरेतील सिलीगुरी, जलपायगुरी, कूच बिहार आणि दार्जिलिंग येथील स्थलांतरामुळे त्यांना माणसापलीकडे दोस्ताना करायला शिकवले होते. निसर्ग, प्राणी आणि जिवंत माणसे ही सर्व त्यांच्या भावविश्वासारखीच होती. ह्या वृत्तीला शांतिनिकेतनमध्ये वाचा फुटली. ‘माझे अध्यापक हेच फक्त माझे शिक्षक नव्हते. इथली नदीही मला शिकवत होती. चहाची टपरी माझा अध्यापक होती. संथाल खेडूत, रिक्षावाला, इथले लोक कसे जगतात, काय खातात-पितात, कसला विचार करतात सारे काही.’ रवींद्रनाथ टागोर यांच्या संकल्पनेनुसार शिक्षण हे वर्गातून चालायचे तसेच वर्गाबाहेरही. ‘मी सर्व काही गोष्टीत स्वतःला गुंतवून घेत असे, फक्त बघत बसत नसे.’ ही त्यांची पद्धत अजून बदलली नाही. आंधळेपणावर काम करण्यापूर्वी त्यांनी अनेक महिने अंधशाळेत काढले. इतर संकल्पनेसाठी त्या अनाथालयात गेल्या. समाजाच्या ज्या गटांना समकालीन दृश्यकलेत कोणी कधीही चित्रित केले नाही त्यांचा फक्त विचार केला नाही तर ते अनुभवले.‘‘कलाकृती तर केवळ एक सहज प्राप्ती, खरी साधना तर तिच्या निर्मितीच्या प्रवासात असते. ’ ’.Feminist Indian artist Rekha Rodwittiya : स्त्रीवादी चित्रकार रेखा रोडविटिया; कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.माझ्यावरील प्रयोगशांतिनिकेतनला पहिल्याच आठवड्यात आणखीन एक गोष्ट त्यांच्या ध्यानात आली. लहानाची मोठी होताना सतत त्यांच्या आईशी आणि बहिणीशी केलेल्या तुलना त्यांच्या कानावर पडायच्या. त्या दोघीही सामान्यतः उजळ म्हणून सुंदर समजल्या जायच्या. मिठूचा सावळा वर्ण यावर उघडपणे टिपणी व्हायची. ‘माझ्यात काहीतरी कमतरता आहे असं मला वाटायचं.’ एकदा एका ज्येष्ठ सहाध्यायी मैत्रिणीने त्यांचा हात आपल्या हातात घेतला आणि ‘तू फार सुंदर दिसतेस,’ असे त्यांचे कौतुक केले. ‘ती माझी टिंगल करते आहे असं मला वाटलं, मी रागावलेही.’ पण ती टिंगल करत नव्हती.पहिल्या प्रथम सौंदर्य हे सांकेतिक विचारांपेक्षा वेगळे असू शकते हे मला कळले. ‘बघण्याची एक वेगळी तऱ्हा असू शकते हे माझ्या लक्षात आलं.’तेव्हापासून जर कोणी म्हणाले की काळा रंग हा सावळ्या व्यक्तीला शोभून दिसत नाही तर त्या मुद्दाम काळे कपडे परिधान करायच्या. सुंदर दिसण्यासाठी केसात फुले माळणे आवश्यक समजले गेले तर त्या कांद्याची पात किंवा कोथिंबीर माळायच्या. ‘मी स्वतःवरच प्रयोग करू लागले.’सुरुवात झाली ती सुंदर दिसण्यावरून. लगेच भाषेचा प्रश्न आला. त्यानंतर कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातील नात्याचा मालकी हक्क, कलाकृतींचे मूल्य आणि कलाजगतातील आर्थिक उलाढाली. त्या जेमतेम सतरा वर्षांच्या असताना शांतिनिकेतनला फक्त आठवडाभर राहण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यानंतर त्या पारंपरिक पद्धतीने जगणार होत्या. त्याऐवजी त्यांनी घरी पालकांना पत्राने कळवले. ‘मला माझी जागा सापडली आहे. मी घरी परत येणार नाही. मी कधीही कशाची तक्रार करणार नाही. मी माझी स्वतंत्र राहीन आणि नेहमीच आनंदी राहीन.’ त्यांनी स्वतः कल्पना केली नसेल अशा पद्धतीने त्यांनी आपला शब्द तंतोतंत पाळला आहे..शब्द हे केवळ माध्यममिठू सेन यांनी परंपरा मोडण्याची सुरुवात सुंदर दिसण्यापासून केली तर दुसरी बऱ्याच काळानंतर भाषेची. भाषा म्हणजे तिचे व्याकरण किंवा शब्दभांडार नव्हे तर लोकांमध्ये सेतू बांधणारी. आजकाल दृश्यकला निष्कारण दर्शकांपासून फटकून, रसिकांपासून दूर राहते. काही वेळा कलेसंबंधीचे विश्लेषण इतके बोजड होते, की सामान्य प्रेक्षक हा त्यापासून अलग राहतो. कला समजण्यासाठी काही सांकेतिक शब्द किंवा पासवर्डची आवश्यकता नसावी. ‘कला ही फक्त कलावंत किंवा मोजक्याच लोकांसाठी का असावी?’ त्यांनी आधी हा प्रश्न विचारला होता. ‘सगळ्यांसाठीच का नाही?’ त्यांनी हे मनात बाळगूनच आपले काम जन्मभर चालू ठेवले आहे. काही वेळा त्या निरनिराळे नाद, अर्धवट उच्चार आणि लयबद्ध बोलणे तेवढे करतात. ते ऐकणाऱ्याला अर्थहीन बडबड वाटू शकते. ‘माझ्यासारखे ते अर्थहीन नाही.’ त्याच्यासाठी संवाद साधण्यासाठी शब्द हे फक्त एक माध्यम आहे. हावभाव, ठहराव, स्मितहास्य आणि शांत राहणे हे सुद्धा अर्थपूर्ण होऊ शकते. भाषा समजली जाणे हे महत्त्वाचे नाही तर त्यातून समोरच्याला काही उमजले की नाही ते. तसे पाहता ही अर्थहीन बडबड ही भाषेपासून शोधलेली पळवाट नव्हे तर तिचे व्यापक रूप आहे.मर्यादेची चौकट नकोएकदा का संवाद साधण्याची पद्धत बदलली की इतर चालू झालेल्या रूढींचाही प्रश्न उभा राहतो. एखादी कलाकृती ही कोणाची खासगी मालमत्ता का व्हावी? त्याचे मूल्य हे त्या मालकी हक्काने का ठरवले जावे? संपत्ती आणि सत्ता ज्या श्रेणीव्यवस्थेच्या पद्धतीने ठरतात त्याच पद्धतीने कल्पनाविहार का चालावा? हे सारे त्यांच्या एका अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘अनवर्ल्ड’ या दीर्घकालीन प्रकल्पात उभे केले गेले. कलाकृती ही कोणाच्या मालकीची किंवा बाळगण्याची न होता ती जर विश्वासपूर्वक उदारपणे आणि बदलत्या मालकीची वस्तू झाली तर पर्यावरणाचा पुनर्विचार होऊ शकतो. या विचारामागे जागतिक पातळीवर गृहीत तत्त्वांना मोठे आव्हान आहे. पिढ्यानपिढ्या कलेच्या क्षेत्रातील कलाकारांचे स्थान हे ठरावीक संस्था, बाजारपेठ आणि प्रभावकेंद्रातून ठरत असतात. मिठू यांना फक्त केंद्रातील बदल अपेक्षित नाही. त्यांच्या संकल्पनेत असे कलाविश्व आहे, जिथे सांस्कृतिक घडामोडी या निरनिराळ्या दिशेने प्रगत होऊ शकतील. भांडवलशाहीविरोधी असा त्यांचा विचार फक्त आर्थिक बाबतीत लागू नाही. एकूणच हे विश्व ढवळून गेले. तपशील ठरवण्याच्या पद्धती आणि मूल्याधार हेच बदलले पाहिजेत. कोणतेही लेबल चिकटवणे हे त्यांना अस्वस्थ करते. अनेक जण त्यांना स्त्रीवादी कलावंत मानतात. त्या ती उपाधी नाकारत नाही. त्याचवेळी मर्यादाही स्वीकारत नाहीत. ‘मला कुठच्याही मर्यादित जागेत राहता येत नाही.’ या एका वाक्यात त्याचे काम जसे समजते तसेच त्यांचे आयुष्यही..त्यांची आवडती आठवण ही म्युझियम, बिनाले किंवा पुरस्कार यांच्याशी संबंधित नाही. झाडांशी आणि प्राण्यांशी गप्पा मारणारी ती छोटी मिठू अजूनही त्यांच्यात आहे. त्यांची अविस्मरणीय आठवण आहे ती म्हणजे क्रिकेट संबंधी. लंडनच्या गॅलरीत त्यांच्या कलाकृतीचे प्रदर्शन होते तेव्हा त्यांच्या यशाबद्दल काय हवे, असे त्या गॅलरीच्या मालकाने विचारले असता त्यांचे उत्तर फार साधे होते. ‘लॉर्ड्स मैदानातील क्रिकेट मॅचचे एक तिकीट!’ लॉर्ड्स येथील मैदानातून त्यांनी पुढील आठवड्यात तिच्या वडिलांना फोन केला. ‘माझे वडील नेहमी सांगायचे लॉर्ड्स मैदान हे क्रिकेटप्रेमींसाठी खास आहे. जेव्हा त्यांना कळलं की मी लॉर्ड्सवरून बोलत आहे तेव्हा त्यांना खूप बरं वाटलं.’ काही गोष्टी कधीच बदलत नसतात. ‘माझ्या आयुष्यातील तो वडिलांसोबतचा सर्वांत आनंदाचा क्षण होता. त्यांना तेथून फोन करणं आणि सांगणं मी लॉर्ड्समधून बोलते आणि तेही रडत रडत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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