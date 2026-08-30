Cinderella Story in Modern Times : वसईच्या वस्तीतली ‘सिंड्रेला’; सावत्र आईच्या छळातून शिक्षणासाठी सुरू झाला संघर्ष

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णीसावत्र बहिणी आणि आईच्या छळाला कंटाळलेली सिंड्रेला परीच्या मदतीने एका पार्टीत जाते आणि तिथे तिला राजकुमार भेटतो. अशी सिंड्रेलाची जुनी कथा आताच्या काळात घडली तर कशी असेल ते आजच्या कथेत वाचा.सिंड्रेला ही मुलगी वसईच्या एका वस्तीत आपले वडील, सावत्र आई आणि सावत्र बहिणींबरोबर राहत होती. सावत्र आईने मुलांचा छळ करण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे असे सावत्र आईला, सावत्र आईच्या सख्ख्या आईने सांगितलेले होते. त्यामुळे आईच्या शिकवणुकीप्रमाणे सिंड्रेलाची सावत्र आई तिचा फार छळ करत असे. सावत्र बहिणींना खासगी शाळेत तर सिंड्रेलाला सरकारी शाळेत दाखल केलेले होते. सिंड्रेला कधी शाळेत जात असे तर कधी घरची कामे खूप असल्याने तिला शाळेत जाणे जमत नसे. पण ज्या दिवशी शाळेत खीर किंवा खिचडी मिळत असे, त्या दिवशी मात्र सिंड्रेलाची आई तिला मुद्दाम शाळेत पाठवत असे. तांदूळ मिळाले तर सिंड्रेलाला त्याच्या इडल्या करायला लावत असे.सिंड्रेलाला लहानपणीपासून गाण्याची खूप आवड होती. भांडी घासताना, मिक्सर चालू असताना, कुकरच्या शिट्ट्या वाजताना ती मोठ्याने गाणे म्हणून बघत असे. कारण आईला तिने गाणे म्हटलेले अजिबात आवडत नसे. शाळेच्या गाण्याच्या स्पर्धेत तिने कित्येकदा गुपचूप नाव दिले होते. एका स्पर्धेत तिला बक्षिसेदेखील मिळाले होते..Premium|Family Relationships : भांडणांच्या पलीकडे जपलेला नात्यांचा हळवा हात.एके दिवशी गणपतीच्या ढोलचा सराव चालू होता. त्या आवाजात आपला आवाज मिसळून सिंड्रेला गात होती. ते तिच्या सावत्र बहिणींनी ऐकले आणि त्यांनी त्यांच्या सख्ख्या आईला त्याबद्दल लगेच सांगितले. त्या दिवशी जेवणात सिंड्रेलाला डेझर्ट न मिळण्याची शिक्षा दिली गेली.सिंड्रेलाच्या सावत्र बहिणी गाण्याच्या क्लासला जात असत. त्याचवेळी भाजी आणण्याच्या निमित्ताने सिंड्रेला बाहेर जात असे आणि त्यांचे गाणे गुपचूप ऐकत असे. एकटी असताना ती गाण्याचा सराव करून बघत असे. अशाप्रकारे ती गाणं शिकली.सगळ्याच मुली मोठ्या झाल्या. त्या सगळ्या जणी महाविद्यालयात शिकत असताना त्यांच्या गावात ''भारत का आयडॉल'' या गाण्याच्या स्पर्धेच्या ऑडिशन घेण्यासाठी लोक आले. गेली कित्येक वर्षे गाणं शिकत असल्याने सावत्र आई सिंड्रेलाच्या सावत्र बहिणींना या ऑडिशनला घेऊन गेली. सिंड्रेलाला मात्र तिकडे फिरकण्याची देखील मनाई केली होती. ते न ऐकता ती तिथे गेलीच तर यापुढे महाविद्यालयातील तिचे शिक्षण बंद करणार, अशी धमकी सावत्र आईने दिली.सिंड्रेलाला तिथे जावे असे मनोमन वाटत होते. पण कार्यक्रमासाठी लागणारे चांगले कपडे तिच्याकडे नव्हते. कपड्यांची काळजी तिला नव्हतीच. कार्यक्रमात नंबर लागला तर आयडॉलवाले त्यांच्या खर्चाने मेकओव्हर करतात हे तिला ठाऊक होते. शिवाय गरीब परिस्थितीशी झगडा करून ही मुलगी वरती आली असे दाखवल्यामुळे तिला कित्येकांची सहानुभूतीदेखील मिळाली असती. ऑडिशन पर्यंत पोहोचावे कसे?.बहिणींचे जुने कपडे घालून सिंड्रेला कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोचली. पण सावत्र आईच्या समोर जाणे शक्य नसल्याने ती जवळच्या एका झाडाखाली गाण्याचा सराव करत बसली. पुष्कळ वेळ झाला. ती किती वेळ गाणी गात होती याचे भान तिला राहिले नव्हते. सगळीकडे शांतता पसरल्यावर तिच्या लक्षात आले, की समोरच्या ऑडिशनपाशी असलेली गर्दी कमी झालेली आहे. ती धावतच तिकडे गेली. कित्येक मुलं मुली नाराज होऊन परतत होते. तिने चौकशी केली असता तिच्या लक्षात आले, की ऑडिशन्स संपलेल्या आहेत. आपल्याच गाण्याच्या नादात आपण संधी गमावली हे लक्षात येऊन ती घरी निघून गेली.घरी पोचल्यावर लक्षात आले की तिच्या बहिणी पुढच्या फेरीत जाऊ शकल्या नव्हत्या. नंतर बरेच दिवस तिला स्वतःच राग येत होता. एके दिवशी तिच्या महाविद्यालयातील एक प्राध्यापक तिच्याकडे आले आणि तिला विचारू लागले, ‘‘सिंड्रेला, तुला गाणी गाता येतात का?’’सिंड्रेला नाही म्हणाली. प्राध्यापक म्हणाले, ‘‘अगं, इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ सगळीकडे फिरतो आहे. त्यात एक मुलगी झाडाखाली बसून गाणी म्हणते आहे. फार छान आवाज आहे. एका बाजूने अगदी तुझ्यासारखी वाटली.’’सिंड्रेला म्हणाली, ‘‘नाही हो सर. मी कुठली गाणे म्हणायला?’’.Premium|Marathi Short Story : आइस्क्रीम, चहा आणि बरंच काही....नसेल म्हणून सरांनी दुर्लक्ष केले. पण दोन दिवसांतच ''भारत का आयडॉल'' या कार्यक्रमातील काही लोक घरी आले. त्यांनी सावत्र आईकडे घरात कोणी तरुण मुलगी राहत आहे का, अशी चौकशी केली. ‘भारत का आयडॉल३ कार्यक्रमासाठी एक तरुण मुलगी निवडली गेली आहे पण ती आता सापडत नाहीये असे त्यांचे म्हणणे होते. सिंड्रेलाची सावत्र आई खूश झाली. तिने तिच्या दोन्हीही मुलींना बाहेर बोलावले आणि आलेल्या पाहुण्यांसाठी चहा करण्याची सिंड्रेलाला आज्ञा दिली. आयडॉलवाल्या लोकांनी दोन्हीही तरुण मुलींना गायला लावले. एका बहिणीने ‘आज जाने की जिद ना करो’ हे गाणं म्हणायला सुरुवात केली. जसेही ती गाताना ‘हम तो लूट जायेंगे’ असे म्हणाली तसे आयडॉलवाला एक जण म्हणाला, ‘‘ही नाही, हिला निवडले तर आम्हाला लुटतील लोक.’’दुसऱ्या बहिणीने ‘सलोना सा सजन है और माई हूँ ’ गायले पण ते ऐकून त्या लोकांचे सलोने चेहरे काळपट पडले. ते दोघे सारखे मोबाइलमध्ये काही तरी तपासून ‘नाही नाही’ असे म्हणत डोकं हलवत होते. शेवटी त्यातील एक जण म्हणाला, ‘‘नाही हो बाई. आम्हाला हवी आहे ती मुलगी ही नव्हे. या मुली तर वसई आयडॉलमध्ये देखील निवडल्या जाणार नाहीत. तुमच्या नकळत अजून कोणी तरुण मुलगी घरात राहिली आहे का?‘‘आई म्हणाली, ‘‘काहीही काय बोलता.’’तितक्यात चहा द्यायला सिंड्रेला बाहेर आली. आयडॉलवाल्या दोघातील एक जण दुसऱ्याच्या कानात काहीतरी बोलला आणि त्याने हाक मारली, ‘‘ए मुली, तुला गाता येते का?’’सिंड्रेलाची आईच ओरडली, ‘‘अहो छे छे. ती तर आमची कामवाली आहे. तिला गाणं वगैरे कुठले यायला.’’.आयडॉलमधील एक जण तरीही हट्टाने म्हणालाच, ‘‘दोन ओळी म्हणू दे.’’आता आईचा नाइलाज झाला. सिंड्रेलाने ‘लग जा गले’ हे गाणं गायला सुरुवात केली आणि सगळेच थक्क झाले. आईला तर विजेचा धक्का बसल्यासारखेच झाले होते. वाइल्ड कार्ड घेऊन सिंड्रेलाचा ''भारत का आयडॉल'' कार्यक्रमात प्रवेश झाला होता. त्या रात्री आपण गात असताना आपला व्हिडीओ कोणी शूट केला हे अजून सिंड्रेलाला समजलेले नाही. ‘भारत का आयडॉल’ कार्यक्रमात सिंड्रेलाची चित्तरकथा ऐकून सगळेच जज म्हणजे महाराज, कुशल वदलानी आणि श्रीजा विशाल असे सगळेच खूप रडले. ''भारत का आयडॉल'' या स्पर्धेचा तो सिझन सिंड्रेला जिंकली. तिला आता पुष्कळ पैसे मिळाले आहेत. त्यातून तिने आईला आणि दोन्हीही सावत्र बहिणींना बोरिवलीत फ्लॅट घेऊन दिला आहे. ‘उद्याची आशा’ अशा नावाने सिंड्रेला आता सगळीकडे ओळखली जाते.तात्पर्य - झाडाच्या खाली बसून गाणे म्हटले की वाइल्ड कार्ड एंट्री मिळते.लेखिका - ‘भारत का आयडॉल’च्या पहिल्या फेरीची जज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.