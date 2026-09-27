Modern Snow White Story : ‘स्नो व्हाइट’ची आधुनिक हिमगौरी; स्टँडअप कॉमेडीतून नव्या जगाची भन्नाट कथा

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - sarikachatuphale.kulkarni@gmail.comहिमगौरी नावाची एक सुंदर राजकन्या सावत्र आईच्या छळाला कंटाळून पळून जाते. सात बुटके तिला सांभाळतात. तिची सावत्र आई एका म्हातारीच्या रूपात येऊन तिला विषारी फळ खायला घालते आणि एक राजकुमार तिला त्यातून वाचवतो. अशी मूळ कथा जर आताच्या काळात घडली तर कशी असेल ते आजच्या कथेत वाचूया.कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असलेली हिमगौरी अतिशय हुशार आणि आनंदी मुलगी होती. तिच्या केवळ असण्याने आजूबाजूचे वातावरण उत्साहवर्धक आणि आनंदी होत असे. हिमगौरी दिसायला देखणी होती. कॉलेजच्या संमेलनात तिने स्टँडअप कॉमेडी सादर केली होती. परीक्षक म्हणून आलेल्या बाईंना हा प्रवेश अत्यंत आवडला. हिमगौरीला जर तयार केले तर तिच्यात एक चांगली स्टँडअप कॉमेडियन होण्याच्या सगळ्या शक्यता बाईंना दिसत होत्या. हल्लीच्या काळात अशा विनोदी सादरीकरणाला किती मागणी आहे हे बाई जाणून होत्या. खरे तर हल्ली राजकारणी लोकांची विनोदाची पचनशक्ती कमी झालेली होती. कधीकधी राजकारणावर केलेले विनोद सहन न होऊन या विनोदवीरांवर हल्ले केले जात. स्टॅन्ड अप शो जिथे होत त्या हॉटेलची नासधूस केली जाई. पण तरीही या स्टँडअप कॉमेडीची मागणी वाढतच होती. एका तासाचे दहा पंधरा लाख इथवर कमाई होत असे. शिवाय या क्षेत्रात स्त्रियांची मोठी कमतरता होती. हे क्षेत्र अजूनही पुरुषप्रधानच समजले जात होते. मुळातच बायकांना विनोदाचे वावडे आहे असा एक समज सर्वत्र होता..Premium|Rural Nursery Business : मुंबईतील नोकरी सोडून माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत का परतले? नर्सरी उभारून त्यांनी गावातील रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारण कसं बदललं?.हिमगौरीसारखी हुशार मुलगी या क्षेत्रात उतरली तर ती यशस्वी होईल याची या बाईंना खात्री होती. त्यांनी आपल्या संस्थेतर्फे काम करण्याचा प्रस्ताव हिमगौरीसमोर ठेवला. त्या हिमगौरीला एकदम व्यावसायिक स्टॅन्डअप कॉमेडियन म्हणून तयार करतील, याचा मोबदला म्हणून तिच्या कमाईमधील अर्धा वाटा तिने या संस्थेला पुढची पाच वर्षे द्यायचा असे त्यांनी सांगितले. बाई स्वतः उत्तम विनोदवीर होत्या. त्यांनी हिमगौरीला प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली.अत्यंत सहजपणे विनोद सादर करणे हे हिमगौरीचे वैशिष्ट्य होते. त्यासाठी तिला उगीचच कोणाचे विनोद चोरण्याची किंवा जुनी पुस्तके चाळून तेच विनोद नव्याने पेश करण्याची आवश्यकता नव्हती. हळूहळू हिमगौरीची मागणी वाढू लागली. गणेश उत्सवातील हौशी कलाकारापासून सोशल मीडियावर इन्फ्लुएन्सर असण्यापर्यंत तिचा प्रवास झाला. कॉर्पोरेट क्षेत्रात हल्ली रोजच्या मीटिंगमध्ये चालणारे विनोद कमी म्हणून की काय वार्षिक कार्यक्रमात अशा विनोदवीरांना फार जास्त प्रमाणात बोलावले जाते. हिमगौरीलादेखील असे बोलावले जाऊ लागले. तिला विनोदवीर म्हणून उभ्या करणाऱ्या बाईंना मात्र तिचे हे यश खुपू लागले. हल्ली त्यांची शिष्या म्हणून हिमगौरीलाच मागणी होती. वसंत व्याख्यानमाला म्हणू नका, बुक ट्रस्टचे कार्यक्रम म्हणू नका, होळीनिमित्त हास्य व्यंग संमेलन म्हणू नका; सगळीकडे हिमगौरीचेच नाव होते. अर्थात त्याचा निम्मा पैसा बाईंच्या संस्थेला मिळत होताच. पण हिमगौरी आपल्यापेक्षा जास्त यशस्वी होते आहे याचा त्यांना त्रास होत होता. आणि नेमकी त्यात एक घटना घडली. ‘रोजचा आरसा’ नावाचे वृत्तपत्र इन्फ्लुएन्सर्सची यादी महिन्यातून एकदा जाहीर करत असे. मागचे तीन महिने हिमगौरी या वृत्तपत्राच्या यादीनुसार सगळ्यात वरच्या स्थानावर होती. लागोपाठ तीन महिने सर्वोच्च स्थान पटकावणारी ती पहिली इन्फ्लुएन्सर ठरली होती..वरकरणी तिला प्रोत्साहन दिले तरीही बाईंना या बातमीचा भयंकर त्रास झालेला होता. हिमगौरीच्या कार्यक्रमाच्या तारखा शिल्लक नाहीत असे कारण देऊन त्यांनी कित्येक लोकांना तिचा कार्यक्रम ठेवण्यास नकार दिला. हिमगौरीची बदनामी करायला सुरुवात केली. ती बेशिस्त आहे, ती सादर करत असलेले कार्यक्रम बाईंच्या संस्थेने तयार केले आहेत असा समज सगळीकडे पसरवण्यास सुरवात केली. हिमगौरीला याचे वाईट वाटलेले असले तरीही विनोदी सादरीकरणाच्या क्षेत्रात बाई आपल्या गुरु आहेत त्यामुळे कित्येक महिने ती सगळी बदनामी सहन करत राहिली. पण राजकुमार नावाचा एक हुशार इंजिनियर बाईंच्या कंपनीत कामाला होता. त्याचे हिमगौरीवर खूप आधीपासून प्रेम होते. पण तो ‘गरीब घर का लडका’ असल्याने नोकरी सोडून बाहेर निघू शकत नव्हता. अथवा त्याने हिमगौरीला नक्की मदत केली असती.या राजकुमार इंजिनियरने एक कल्पना लढवली. त्याच्या ओळखीत ‘सात बुटके’ नावाची एक समाजमाध्यमांमध्ये काम करणारी कंपनी होती. या कंपनीतील सात इंजिनिअर्स राजकुमाराचे मित्र होते. त्यांना त्याने हिमगौरीची मदत करण्याची विनंती केली. आता सुरु झाले होते हिमगौरी आणि बाईंमधील डिजिटल युद्ध! हिमगौरीचे फॉलोअर्स कमी व्हावेत म्हणून बाईंनीदेखील सगळी शक्ती पणाला लावली. बाई जुन्या जाणत्या विनोदवीर आहेत हे दाखवण्यासाठी वेगवेगळ्या पॉडकास्टमधून त्यांच्या मुलाखती प्रसारित करून घेतल्या. अगदी लल्लनटॉपमध्ये बाईंची मुलाखत घेतली गेली. हिमगौरीचे इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक करून तिचे फॉलोअर्स कमी केले. हळूहळू हिमगौरीची लोकप्रियता कमी होऊ लागली..सात इंजिनियर्सनी राजकुमारच्या मदतीने बाईंचा हा कट उघडकीस आणला. हिमगौरीचे अकाउंट हॅक कसे झाले याची स्टोरी सगळीकडे दाखवली जाऊ लागली. सगळीकडे बाईंची छी थू झाली. हिमगौरीला मात्र हे बघवले गेले नाही. तिने एका शोमध्ये हे स्पष्टपणे सांगतिले की तिच्या गुरुमातेला ट्रोल करू नये. आज ती जे काही आहे ती त्यांच्यामुळेच आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय कॉमेडी क्वीन होणे हिमगौरीला अवघड होते. हळूहळू पुन्हा एकदा गुरुमाता आणि हिमगौरीचे संबंध रुळावर आलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर हिमगौरीच्या रदबदलीनंतर बाईंचे इन्फ्लुएन्सर्स आधीपेक्षा दुप्पट झालेले आहेत. हिमगौरीची गुरु नक्की आहे तरी कशी याची सगळ्यांना उत्सुकता वाटते आहे. बाईदेखील पुन्हा नव्याने तुफान पैसे कमावू लागल्या आहेत. मी तर असे ऐकले आहे की हिमगौरी आणि बाईंनी मिळूनच हा प्रसिद्धी बदनामीचा खेळ खेळलेला होता. दोघींचे इन्फ्लुएन्सर्स त्यात कित्येक पटीने वाढले. खरे खोटे राजकुमारच जाणे!तात्पर्य - कथेची नायिका नेहमी बरोबरच वागते असे नव्हेलेखिका - हिमगौरीची फॉलोअर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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