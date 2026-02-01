Theatre Audience : नाटकातील प्रेक्षक: साक्षीदार की सहभागी?

आशुतोष पोतदारनाटक पाहताना प्रेक्षक घडत असणाऱ्या क्षणाचा साक्षीदार असतो. नाटकातील प्रत्येक नाट्यात्म विधानाशी प्रेक्षकाने सहमती दर्शविण्याची गरज नसते. उलट, असहमती दर्शवत नाटकाचा आस्वाद घेणं हे उपस्थित प्रेक्षकांच्या प्रगल्भतेचं लक्षण असतं. नाटक घडण्यासाठी कलाकार आणि प्रेक्षक प्रत्यक्ष असावे लागतात. दोहोंच्या उपस्थितीशिवाय नाटक होऊ शकत नाही. त्यांची उपस्थिती फक्त शारीरिक नसते; ती मानसिक, भावनिक आणि वैचारिक असते. नाटक पाहताना प्रेक्षक ‘काहीतरी बघतो किंवा ऐकतो’ इतकंच नाही, तर तो घडत असणाऱ्या क्षणाचा साक्षीदार असतो. त्याचं साक्षीदार असणं फक्त टाळ्यांच्या कडकडाटात नसतं, तर अवाक् किंवा अस्वस्थ करणाऱ्या पिन ड्रॉप सायलेन्समध्येही असतं. नाटकातील प्रत्येक नाट्यात्म विधानाशी प्रेक्षकाने सहमती दर्शविण्याची गरज नसते. उलट, असहमती दर्शवत नाटकाचा आस्वाद घेणं हे उपस्थित प्रेक्षकांच्या प्रगल्भतेचं लक्षण असतं. कथावस्तू, व्यक्तिरेखा आणि मांडणी यांचा कलात्म मेळ घालत नाटक रंगमंचावर मांडलं जातं तेव्हा त्यातून विविध विचार, भावना आविष्कृत होत असतात. यांची अनेकविध आंदोलने प्रेक्षकांच्या मनात तयार होतात. नाटकाशी आणि नाटकातल्या भाव-भावनांशी तादात्म्य पावत असताना प्रेक्षक भारावून जाईल, विचार-प्रवृत्त होऊन अस्वस्थ होईल किंवा स्वतःला आणि भवतालाला प्रश्न विचारेल. .प्रेक्षकाचे साक्षीदार होणे विविध प्रकारचे असते. काही ठिकाणी बंदिस्त नाट्यगृहातील अंधाऱ्या अवकाशात बसून तो रंगमंचावरील नाट्य अनुभवत असतो, तर काही ठिकाणी नाट्यगृहातील लख्ख प्रकाशात सादरकर्ते आणि प्रेक्षक यांच्यातील अदृश्य भिंत मोडून पडलेली असते, तर काही प्रयोगांमध्ये प्रेक्षक खुर्चीत बसलेला नसतो, तर तो नाटकाच्या अवकाशात फिरतो. इथे, कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यातली सीमारेषा धूसर होत प्रेक्षकांसाठी नाटक म्हणजे निव्वळ पाहणं न राहता ती सहभागाची कृती बनते. अशा नाट्यपूर्ण अवकाशात, एखादा प्रेक्षक नाट्य-निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी होत नटांबरोबर संवाद साधू शकतो किंवा एकाच वेळी घडणाऱ्या वेगवेगळ्या नाट्यदृश्यांपैकी स्वतःला हव्या त्या दृश्याचा साक्षीदार असतो. काही वेळेस, एखाद्या घरात जाऊन दहा-बारा लोकांसोबत गप्पा मारत नाटक मांडले जाते. तसेच, कलाकार स्वयंपाकघरातील कामात सहभागी होत, प्रेक्षकांसोबत चहा-पान करत नाटक सादर होऊ शकते. अशा वेळी प्रश्न पडतात- नाटक कशाला म्हणायचे आणि ते कोणासाठी आहे? नाटक पाहणाऱ्यासाठी की त्यात सहभागी होणाऱ्यासाठी? प्रेक्षक आणि नाट्यकलाकार ह्यांच्यातील नाते काय असते?.Marathi Theatre : नाटक - जगण्याची 'पुनर्निर्मिती': पडद्यामागच्या संघर्षातून उलगडणारा मानवी प्रवास.नाटकाबद्दल बोलताना आपण अनेकदा 'प्रेक्षक' या शब्दाभोवती घुटमळतो. प्रेक्षक कमी झालेत का? तरुण पिढी नाटकाकडे का वळत नाही? प्रेक्षक बदलला आहे का? असे प्रश्न विचारताना आपण प्रेक्षक 'असाच' असतो असं ठरवून टाकलेलं असतं. त्याला फक्त करमणूक लागते, त्याच्या ठराविक आवडीनिवडी असतात आणि तो कायमस्वरूपी टिकणारा घटक आहे हे गृहीत धरलं जातं. पण, कोणत्याही प्रकारच्या रंगभूमीचा इतिहास पाहिला, तर लक्षात येतं की प्रेक्षक कधीच स्थिर, एकगठ्ठा, विशिष्ट प्रकारचा नसतो. तो स्थळ-काळानुसार बदलत असतो; बदलत राहणं हेच त्याचं वैशिष्ट्य असतं. प्रेक्षक फक्त शहरात आणि छोट्या-मोठ्या गावांत राहणारा, ठराविकच भाषा बोलणारा, विशिष्ट रीती-रिवाज मानणारा असा एकसाची नसतो.माणसाची सामाजिक, आर्थिक किंवा भाषिक जडणघडण बहुआयामी आणि व्यामिश्र असते. बदलत्या परिस्थितीत 'सर्वांसाठी' लागू पडणारे नाटक दाखवणे किंवा मांडणे शक्य नसते. म्हणून, 'वैश्विक' असे काही म्हणायचे आहे असा अट्टाहास न ठेवता 'आम्ही आमच्या अनुभवातून बोलतोय' अशा धारणेतून नाटक सादर करणारे विचारी कलाकार आजकाल सशक्त नाट्यरूप मांडू लागले आहेत. कागल तालुक्यातील अणुर गावातील कलाकार प्रभाकर कांबळे दृश्य माध्यम आणि नाट्यकला यांची सांगड घालत आज उतरंडीच्या जातव्यवस्थेबद्दल अस्वस्थ करणारे प्रश्न आपल्या प्रयोगांतून उपस्थित करतो. ठिकठिकाणच्या रंगभूमीवर जात-धर्म व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, स्थलांतर, निर्वासितांचे प्रश्न, युद्धोत्तर अस्मिता, पर्यावरणीय संकट- हे विषय नाट्यात्म कृतीतून मांडले जात असतात. अशा नाटकांत दिलखेचक गोष्ट किंवा चमकदार सादरीकरणांपेक्षा कलाकार आणि प्रेक्षकांचा नाट्यात्म वास्तवाशी होणारा सामना अधिक महत्त्वाचा ठरतो. इथे, नाटक पाहून बाहेर येताना पडतो प्रेक्षकाच्या मनात 'मी जे पाहिलं, त्याच्याशी माझं नातं काय?' असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी प्रेक्षकाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मग तो नाटकाचा निव्वळ ग्राहक राहत नाही; तर ऐकणारा, समजून घेणारा एक घटक बनतो. अशा वेळी, नाटक पाहताना तो अस्वस्थ होतो; पण नाटक पटलं नाही म्हणून तोडफोड करत नाही आणि कलाकारांना दुखवत नाही. तो आपल्या विचारांशी ठाम असतो; पण नाट्यात्म विधान समजून घेत तो स्वतःच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करू शकतो..इथे नाटक फक्त करमणूक राहत नाही, तर ती प्रगल्भतेशी केलेली गळाभेट ठरते. नाट्यगृहात मोबाईलवर बोलत, काही तरी खात, हसत-खिदळत बसलेला प्रेक्षक मोठ्या घटकाभर करमणुकीसाठी गर्दीने जमा झालाय म्हणून ते नाटक 'यशस्वी' असते, असे मानायचे काही कारण नाही. इतिहासात पाहिलं, तर महत्त्वाची नाटकं आधी मोजक्याच रसिकांपर्यंतच पोहोचली. त्यांची किंमत तत्काळ समजली नाही; ती काळाच्या ओघात सिद्ध झाली. प्रेक्षकांच्या गर्दीने फुललेले नाटक असले तरी ते नाट्यात्म विधानाने ते कसे प्रभावित करते, हे महत्त्वाचे ठरते. हसवणारे किंवा रडवणारे नाटक असले तरी ते प्रेक्षकांना कितपत विचार करायला लावते, यावर त्याचे महत्त्व अवलंबून असते. आज अनेक रंगकर्मी छोट्या-मोठ्या जागांमध्ये, कमी-अधिक साधनसामग्रीत, विविध भाषांतून नाट्यात्म विधान करणारी नाटकं करत आहेत. मायबाप प्रेक्षकहो म्हणून त्यांच्यासमोर लोटांगण घालून लांगूलचालन करण्यापेक्षा सशक्त नाट्यकृती मांडणं त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं ठरतं. अशांपैकी, मोहित टाकळकर हा दिग्दर्शक आज सखोल आशय आणि सशक्त नाट्यरूप मांडण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयोग करत आहे. स्थानिक आणि वैश्विक प्रभाव पचवत मोहितची नाटके खोलवर झिरपणारा नाट्यानुभव देतात..समाज बदलतो, नाटक बदलते आणि प्रेक्षकही बदलतो. नाटक टिकते का मरते, यापेक्षा ते वेगवेगळ्या रूपांत उभे राहत असते, हे महत्त्वाचे आहे. एकत्र बसून, एकाच अवकाशात, काहीतरी 'खरं' आणि जिवंत नाट्य अनुभवणं ज्यांच्यासाठी महत्त्वाचं असतं, त्यांच्यासमोर उभा असलेला प्रश्न हा जगण्याचा आहे- टिकण्याचा नाही. असा अनुभव हातातला किंवा भिंतीवरचा स्क्रीन देऊ शकत नाही, तर छोटा-मोठा, खुला-बंदिस्त रंगमंच देतो. हा अनुभव कधी गैरसोयीचा असेल, कधी सुखावणारा असेल किंवा अस्वस्थ करणारा; पण तो जिवंत अनुभव असतो. शेवटी, नाटक कोणासाठी आहे याचं उत्तर एकच एक असू शकत नाही. डोळे उघडे ठेवून नाट्यावकाशात जे प्रत्यक्ष उपस्थित राहायला तयार आहेत, अशा सर्वांसाठी आहे. नाटक पाहताना प्रेक्षकानं माणूसपणाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होणं मोलाचं असतं.(लेखक नाटककार, कवी, कथालेखक, अनुवादक, संपादक-संशोधक असून, पुण्यातील फ्लेम युनिव्हर्सिटी येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.) 