मोहम्मद शमी का झालाय नकोसा?

विश्वकरंडक स्पर्धेत २०२३ मधील अंतिम सामन्यात झालेला स्वप्नभंग सर्वांनाच आठवतोय; पण या अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरताना उपांत्य सामन्यात ३९७ धावांचा डोंगर उभा करूनही झालेली दमछाक विसरण्याजोगी नाही; पण त्यापेक्षाही लक्षात राहिली ती मोहम्मद शमीची भन्नाच गोलंदाजी. वानखेडे स्टेडियमवरील त्या उपांत्य सामन्यात विराट कोहलीने सचिन तेंडुलकरच्या ५० शतकांचा विक्रम मागे टाकला होता..श्रेयस अय्यरनेही धडाकेबाज शतक केले होते. शुभमन गिलच्याही ८० धावांचे योगदान होते तेव्हा कोठे भारताने ३९७ धावा केल्या होत्या, पण या भल्यामोठ्या आव्हानासमोर डॅरेल मिचेल भारतीय गोलंदाजीची बेदम पिटाई करत होता. केन विल्यम्सनही भारतीय संघाचे टेन्शन वाढवत होता. अशा स्थितीत मोहम्मद शमीने तब्बल सात विकेट मिळवत भारतीय संघासाठी मुंबई ते अहमदाबाद हा बुलेट ट्रेनचा मार्ग तयार केला. त्यानंतर अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दैवाची साथ नव्हती एवढेच म्हणावे लागेल..सामना संपल्यानंतर सर्वत्र दुःखाचेच वातावरण असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ड्रेसिंग रूममध्ये शमीला जवळ घेत त्याचे सांत्वन केले. या क्लिप्स सर्वांनी पाहिल्या आणि थोड्या दिवसात शमीला पायाच्या दुखापतीचा त्रास होत होता, हे स्पष्ट झाले. पूर्ण विश्वकरंडक तो दुखापत घेऊन खेळला आणि सर्वाधिक विकेट मिळवणारा गोलंदाजही ठरला; पण हाच शमी आता नकोसा झालाय, असे दिसून येत आहे. कामगिरीच्या निकषावर की तंदुरुस्तीच्या मुद्द्यावर त्याचा अ संघासाठीही विचार केला जात नाही, याचे आश्चर्य भारतीय क्रिकेट वर्तुळात व्यक्त केले जातेय..एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा जेवढा जसप्रीत बुमरा मौल्यवान गोलंदाज आहे, तेवढाच कसोटी सामन्यात तरी शमी बहुमोल आहे. अजूनही त्याचा चेंडू बरोबर सीमवर (चेंडूची शिवण) पडतो. नव्या चेंडूप्रमाणे जुन्या चेंडूवरही तो प्रभावी ठरू शकतो. बुमराला निवडक सामन्यांत खेळवले जात असताना भारतीय गोलंदाजीची दुसरी फळी तेवढी सक्षम नाही, हे स्पष्ट होत आहे. इंग्लंड दौऱ्यात बुमरा ठरावीक सामन्यात खेळत असताना मोहम्मद सिराजने एकहाती किल्ला लढवला आणि मालिका २-२ बरोबरीत सुटली. त्याला दुसऱ्या बाजूने तेवढीच तुल्यबळ साथ मिळाली असती, तर कदाचित मालिका जिंकताही आली असती आणि त्यासाठी शमी हा योग्य पर्याय होता. आकडेवारीवर लक्ष दिले, तर इंग्लंडमध्ये सुरुवातीच्या कसोटींत प्रसिद्ध कृष्णाची स्वैर गोलंदाजी मुळावर आली होती. आता एकीकडे हर्षित राणा याला तिन्ही फॉरमॅटमध्ये स्थान मिळत असताना शमीबाबत नेमके काय होतेय, हा प्रश्न उपस्थित होतोय..रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी कसोटी प्रकारातून अचानक निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर आता एकदिवसीय प्रकारातही त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. मुळात या दोघांना २०२७ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळायचे आहे, पण त्याची शाश्वती निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर देण्यास तयार नाहीत. नवा विचार तयार करताना, टीम तयार करण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन योग्यही असेल, पण काही दिवसांपूर्वी दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या चार दिवसांच्या सामन्यासाठीही शमीचा विचार करण्यात आला नाही. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघ जाहीर होत असताना आगरकर यांना शमीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांचे उत्तर होते... शमीच्या तंदुरुस्तीबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही! त्यावर शमीने उत्तर दिले. तंदुरुस्ती कळवणे माझे काम नाही! आणि हाच शमी त्यावेळी रणजी सामना खेळण्यास सज्ज होत होता. या विरोधाभासामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात..बंगळूरमध्ये बीसीसीआयची फारच अद्ययावत सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणजेच नवी क्रिकेट अकादमी तयार झालेली आहे. प्रत्येक प्रमुख खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीची कुंडलीच तेथे तयार असेल. प्रत्येक खेळाडूला तेथे जाऊन आपली तंदुरुस्ती सिद्ध करायची असते. काही दिवसांपूर्वी हार्दिक पंड्यालाही त्यासाठी तेथे जावे लागले होते. असे सर्व असताना शमीच्या तंदुरुस्तीची माहिती निवड समितीला नसावी याचे आश्चर्य वाटते. मुळात शमी हा दुय्यम श्रेणीचा गोलंदाज नाही. तो कोअर टीममधील गोलंदाज आहे आणि त्याने हे वारंवार सिद्ध केलेले आहे. देशात खेळताना शमीची गरज तेवढीशी लागत नसेल, पण परदेशात शमीसारखा गोलंदाज हवाच असतो. एरवी संघ निवड करताना पारदर्शकता दाखवणाऱ्या निवड समितीने शमीबाबतही अशीच पारदर्शकता स्पष्ट करणे त्याच्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. अमिरातीमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेसाठी मात्र शमीवर विश्वास दाखवला आणि त्याला संधी देण्यात आली होती. अमिरातीतील खेळपट्टींवर फिरकीचा बोलबाला असताना शमीने नऊ विकेट मिळवल्या होत्या. भारताचा फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीनेही नऊ विकेटच मिळवल्या होत्या. त्या स्पर्धेत न्यूझीलंडविरुद्ध झालेला अंतिम सामना शमीसाठी अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरणार हे आत्ता तरी सध्याच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे. कारण मुख्य संघात स्थान लगेचच मिळणे शक्य नाही, हे समजण्यासारखे आहे, पण अ संघासाठीही विचार न होणे भविष्याचे संकेत देणारे असतात..शमी दुखापत होणाऱ्या खेळाडूंच्या पंक्तीतला आहे, पण सध्याचा क्रिकेटची भडिमार पाहता दुखापतींच्या चक्रव्यूहातून कोणीही सुटलेला नाही. ऑस्ट्रेलिया कर्णधार आणि त्यांचा हुकमी वेगवान गोलंदाज पॅट कमिंस डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या ॲशेस मालिकेत सुरुवातीच्या सामन्यांत खेळेल की नाही हे निश्चित नाही; पण अशा दुखापतींचा यापूर्वी सामना केल्यानंतरही तो परतला होता. बऱ्याच वर्षांपूर्वी त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती. यातून पुन्हा व्यवस्थित चालू शकू की नाही, अशी भीती त्याला वाटत होती, परंतु त्यानंतरही तो परतला आणि मैदान गाजवू लागला होता..मोठ्या दुखापतीतून आणि प्रदीर्घ कालावधीनंतर परतताना पूर्वीइतका फिटनेस राहात नाही, हे सत्य आहे. वजन कदाचित वाढलेले असते. स्टॅमिनाही कमी झालेला असतो, पण जीवघेण्या अपघातातून वाचल्यानंतर रिषभ पंतसारखा खेळाडू तेवढ्याच जोरदारपणे परततो, हा केवळ चमत्कारच असतो. शमीलाही अशी तंदुरुस्ती मिळवण्यासाठी आराखडा द्यायला हवा होता; पण हे सर्व तो तुमच्या रचनेत असायला हवे. निवड समितीच्या डोक्यामध्ये शमीबाबत नेमका काय विचार सुरू आहे हे त्यांनाच माहिती, पण रणजी मोसम सुरू झालाय, पहिल्याच सामन्यात शमीने सात विकेट मिळवून प्रभाव पाडलेला आहे. आता पुढील सामन्यांत अशाच विकेट मिळवण्यासह तंदुरुस्तीत सिद्ध करणे हेच शमीच्या हाती आहे. त्यात त्याला यश लाभो.. 