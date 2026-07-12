Mansoon Romance : दहावी, करिअर, गोंधळलेलं मन आणि ‘गारवा’ अल्बम...

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comरखरखतं ऊन पडलं होतं. असह्य उकडत होतं. जून सुरू होऊन अर्ध्यावर आला होता, तरी पावसाची लक्षणं काही दिसत नव्हती. समस्त प्राणिमात्रांचे डोळे आकाशाकडे लागले होते. मी मात्र माझ्या चिनी बनावटीच्या हलक्या दर्जाच्या वॉकमनवर लावलेल्या कॅसेटमुळे चिंब झालो होतो...ऊन जरा जास्त आहे दरवर्षी वाटतंभर उन्हात पाऊस येऊन आभाळ मनात दाटतंतरी पावलं चालत राहतात मन चालत नाहीघामाशिवाय शरीरामध्ये कुणीच बोलत नाहीतितक्यात कुठून एक ढग सूर्यासमोर येतो...कवी सौमित्र याचा खर्जातला, खोल, गंभीर आवाज त्यांनीच लिहिलेली कविता म्हणू लागला आणि अंगावर घामाचे ओघळ वाहत असले, तरी मी मात्र पावसात भिजायला निघून गेलो... सौमित्रसह!कविता संपली. थोडा पॉज. मग संथ पावसाच्या लयीसारखं प्रसन्न करणारं गाणं सुरू झालं.... गारवा.... मिलिंद इंगळे यांचा मधाळ, खोल स्वर आणि धुंद करणारे शब्द... ‘प्रियेSS तुझा जसा गोडवा, नवा नवा...’ .मी हा अनुभव घेतला, तेव्हा वयात येण्याच्या टप्प्यावर उभा ठाकलो होतो. एव्हरग्रीन तरुण असणारा अभिनेता सुनील बर्वे ‘गारवा’ अल्बमच्या व्हिडिओत होता, हे टीव्हीवर पाहिलं आणि दरवेळी वॉकमनमधून पावसाचे, पाण्याचे आणि सौमित्र-मिलिंद यांचे स्वर झरू लागले की मी तेव्हा असणाऱ्या माझ्या क्रशसोबत सुनील बर्वेसारखा कुठल्यातरी धुक्यात हरवून गेलेल्या डोंगरावर हातात हात घालून फिरतो आहे आणि मध्येच शाहरूख खानसारखं हात पसरून म्हणतो आहे, प्रियेSS तुझा जसा... असं कितीतरी वेळा इमॅजिन केलं आहे.आणि तेव्हा वयामुळे, हॉर्मोन्सच्या वेगवान प्रवाहांमुळे गारवा आवडायचा असं म्हटलं, तर तसंही नाहीये. आजही चाळिशीच्या उंबरठ्यावर पोचलो असताना उन्हाळा असह्य झाला आणि पाऊस पडायची लक्षणं दिसू लागली, की एकदा तरी यूट्यूबवर जाऊन सौमित्र-मिलिंद यांचा गारवा सर्च होतोच आणि ‘ऊन जरा जास्त आहे दरवर्षी वाटतं...’ ही ओळ ऐकली की हो, खरंच दरवर्षी असं खरंच वाटतं आणि पाऊस आला की सगळं वाटणं, सगळा त्रास, उकाडा आणि घाम, रापलेली त्वचा सारं सारं वाहून जातं. स्वच्छ होतं मन, पहिल्या पावसानंतर झाडांची पानं होतात तशी.आज आपण व्हर्चुअल रिॲलिटीत अनेक अनुभव रिक्रिएट करू शकतो, एआयला सांगून हवे तसे व्हिडिओ तयार करू शकतो. पण जेव्हा व्हीआर किंवा एआय वगैरेचा पत्ताही नव्हता तेव्हा गारवा या अल्बमने पाऊस नसला तरी शब्दांतून पावसाचा आभासी अनुभव दिला होता. याचं कारण म्हणजे त्यातलं संगीत, त्यातले स्वर आणि अर्थातच शब्द. या तिन्हींचा मेळ इतका बरोब्बर जमून आला, की आपण आपल्याही नकळत पावसात शिरतो, निदान मी तरी.०००.‘गारवा’ आणि ‘दिवस असे की’ हे दोन्ही अल्बम माझ्या हाती पडले थोडे आगेमागे. तेव्हाच्या शिरस्त्याप्रमाणे गोष्टी पसरायला वेळ लागायचा. साधारण दोन वर्षांच्या अंतराने हे अल्बम बाजारात आले. पहिले गारवा आला आणि नंतर दिवस असे की. ‘दिवस असे की’ने मला एकटेपणा स्वीकारायला शिकवलं (या सदरातील आधीच्या एका लेखात सविस्तर लिहिलं होतं), तर गारवाने मला माझ्या मनात नुकत्या फुटू लागलेल्या प्रेमाच्या, एखादी व्यक्ती आवडण्याच्या भावनेला फुलवण्याचं, ती भावना जपून ठेवण्याचं भान दिलं. कारण या आल्बममधून निसर्ग आणि प्रेम यांची वीण अतूट धाग्यात विणली आहे.गवतात गाणे झुलते कधीचेहिरवे किनारे हिरव्या नदीचेया ओळी ऐकताना मला आठवायचं, अजूनही आठवतं... आम्ही पावसाळ्यात गांधारी पुलाकडे किंवा कल्याणच्या आसपासच्या गावात गेल्यावर गवताच्या काड्यांवर तोल सावरून असलेले पाण्याचे थेंब... आणि वारा आला की गवत एक लयीत खाली झुकत डोलायचं, जणू वाटायचं हिरव्या लाटा वाहताहेत आणि मग अशी वातावरण निर्मिती झाली की... ओळ येते... ‘पाण्यावर सरसरसर काजवा, नवा नवा प्रिये मनातही ताजवा नवा नवा...’ आणि पुन्हा मी माझ्या क्रशबरोबर. या लाटांमध्ये. डोळे मिटून हे सारं अनुभवतोय... काय विलक्षण वाटायचं तेव्हा! ताजवा नवा नवा.... हे ऐकल्यावर शहारा यायचा, माझ्यासाठी तेव्हा वाटणारं आकर्षणं, ती व्यक्ती दिसल्यावर वाटणारी हुरहुर नवी, नवथर होती. अचानक अंधारात काजवा पेटलेला दिसावा तशी नव्यानेच समजलेली, उमजू लागलेली ही जाणीव. पण तिचा आविष्कार कसा करावा, त्याबद्दल कुणाला सांगावं त्याबद्दल, हे असं वाटणं योग्य की अयोग्य असे असंख्य प्रश्नही मनात निर्माण झाले होते. गारवाने या प्रश्नांना उत्तरं दिली नाहीत हे खरं, पण हे प्रश्न विसरून जे वाटतंय, ते अनुभवण्याची, त्यात दोन क्षण जगण्याची मुभा नक्कीच दिली. दहावी, पैसा कमावणं, करिअर, वाटणाऱ्या आकर्षणाबद्दलचा गोंधळ... अशा साऱ्या गोष्टी तर असणारच होत्या. त्या कुठे जाणार होत्या आणि त्या कुणाला टाळता येणार होत्या? पण काही क्षणासाठी, काही काळासाठी का होईना, बाहेरच्या उन्हाचं रखरखीत वास्तव गारवाने विसरू दिलं.गारवा अल्बमची सुरुवात व्हायची, छान रोमँटिक पाऊस, प्रेम अशी आणि शेवट व्हायचा तो ताटातुटीने. मग येणारा पाऊस पूर्णतः वेगळा. कोसळणारा, गडगडाटी. सौमित्रचे शब्दही थेट मुक्तछंदात शिरलेले – ‘बघ माझी आठवण येते का?’ असे बोचरे, वेदनेच्या सुया ल्यालेले प्रश्न विचारणारे. आणि शेवटचं गाणंही तसंच... .Monsoon in India : पावसाचे अनेक चेहरे; आनंद, वेदना आणि जीवनाचा अनोखा प्रवास.पाऊस दाटलेला माझ्या घरावरी हळुवार पावलांचा...पाऊलवाट सारी रात्री भिजून गेलीविसरून तीच गेलीओला ठसा कुणाच्या हळुवार पावलांचाहे गाणं ऐकताना नेहमी गळा दाटून यायचा, रडावंसं वाटायचं. पण रडायचो नाही, आजूबाजूच्यांनी विचारलं तर काय सांगणार? असंच रडतोय म्हणून? पण डोळे ओले व्हायचे. मी घरी असेन तर बाहेर कुठेतरी जायचो. कुणाला चेहरा दिसू नये म्हणून. काय व्हायचं असं? का व्हायचं असं?तेव्हा मी दहावीत होतो. परीक्षा झाली करिअर, मग पैसा, नोकरी अशा एकेक गोष्टी सुरू होणार होत्या... तोवरच्या मर्यादित, सुरक्षित जगातून एका मोठ्या जगात पाऊल टाकायची चाहूल लागली होती. ऑफिशियली, बालपण संपण्याची आणि मोठेपण सुरू झाल्याची चाहूल... ओली, हवीहवीशी हळुवार पावलं मागे सुटण्याची जाणीव... म्हणूनच हे गाणं रिलेट व्हायचं आणि पाऊस दाटून यायचा तेव्हा – हळुवार पावलांचा!-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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