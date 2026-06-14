New Marathi Book Reviews : सामाजिक भान आणि आधुनिक विचार मांडणाऱ्या चार महत्त्वाच्या पुस्तकांचा परिचय

सूर्यकांतीत्वचेच्या कर्करोगाचे बळी ठरलेल्या एका वडिलांच्या मुलाचा संघर्ष माधव सावरगांवकर यांनी ‘सूर्यकांती’मध्ये रेखाटला आहे. आपल्या कंपनीत ‘त्वचेसाठी उपयुक्त व सुरक्षित’ या जाहिरातीप्रमाणे तयार होणाऱ्या हानिकारक रासायनिक द्रव्यामुळेच त्वचेचा कॅन्सर होतो, हे लक्षात येऊन तो मुलगा हादरतो! मग व्यावसायिक, नैतिक आणि सामाजिक अशा विविध पातळ्यांवर त्याचा बौद्धिक लढा सुरू होतो. प्रलोभन, धमक्या कशांनाही भीक न घालता व्यावसायिक नीतिमत्ता, विवेकबुद्धी, सामाजिक संवेदना ह्यांना प्राधान्य देत संघर्ष केलेल्या बुद्धिमान आणि संयतशील ग्रामीण तरुणाची ही कथा आहे.प्रकाशक : मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, मुंबईपृष्ठे : १५२, n मूल्य : २५० रु..लव्ह इज लव्ह‘लव्ह इज लव्ह : कारण जगणं महत्त्वाचं आहे’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून आशा नेगी यांनी एका कथानकाच्या आधारे ‘लेस्बियन’ विषयावर लिखाण केले आहे. लेस्बियन म्हणजे काय? ‘एलजीबीटीक्यूए+’ समुदाय म्हणजे काय? त्यांच्या भावना, त्यांचं आयुष्य कसं असतं? स्वतःला स्वीकारण्याची प्रक्रिया कशी असते? समाजाची वागणूक कशी मिळते? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे योग्य त्या संदर्भासह देण्याचा प्रयत्न नेगी यांनी या लेखनाद्वारे केला आहे. ‘कम्युनिटी कोणतीही असो, प्रेम हे प्रेमच असतं... प्रेमात प्रत्येक हृदयाला आपली जागा सापडो...’ असा आशावाद त्यांनी मांडला आहे.प्रकाशक : न्यू ईरा पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.पृष्ठे : २००, n मूल्य : ४५० रु..आदिवासी जीवन, संस्कृती आणि साहित्य‘आदिवासी जीवन, संस्कृती आणि साहित्य’ हे ग. शां. पंडित यांचे पुस्तक आदिवासींची समग्र सांस्कृतिकता कवेत घेणारी साहित्यकृती आहे. या पुस्तकात प्रमुख आदिवासी भिल्ल, कोळी, ठाकर, वारली, आंध, कातकरी वगैरे या जमातींचा धावता परिचय आढळतो. आदिवासींच्या विकासाचे प्रश्नही पंडित यांनी अभ्यासपूर्वक मांडले आहेत. आदिवासी साहित्याची निर्मिती व त्याच्या प्रेरणांचा सूक्ष्म अभ्यास, तसेच ‘आदिवासी साहित्य’ कशाला म्हणावे? या प्रश्नाची लेखकाने केलेली चर्चा उद्बोधक आहे. या पुस्तकात आदिवासी लेखकांच्या कार्याचीही नोंद लेखकाने घेतली आहे.वैशिष्ट्य : आदिवासी जीवनावरील ग्रंथांची सूचीप्रकाशक : पुस्तक मार्केट पब्लिकेशन, पुणे n पृष्ठे : १६२, n मूल्य : २५० रु..द इंटेलिजन्स शिफ्ट‘एआय’ म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग होत आहे. शिक्षण, व्यवसाय, नोकरीसारख्या क्षेत्रात तर मोठ्या प्रमाणावर ‘एआय’चा वापर केला जात आहे. ‘एआय’चे वाढते महत्त्व लक्षात घेता ‘द इंटेलिजन्स शिफ्ट : एआय इज फॉर एव्हरीवन’ हे इंग्रजी पुस्तक सतीश बोरा यांनी सोप्या भाषेत लिहिले आहे. त्यामुळे ‘एआय’शी संबंधित तांत्रिक माहिती, विविध ‘टूल’चा उपयोग, त्यांचा वापर करण्याची पद्धत, भविष्यातील घडामोडी या सर्व घटकांचा लेखाजोखा पुस्तकात घेण्यात आला आहे. या पुस्तकातल्या माहितीमुळे ‘एआय’च्या नेमक्या वापराबद्दलच्या मानसिकेतेमध्ये नक्की बदल होईल. ‘एआय’ची टूल सतत बदलत असतात त्याचा वेध यातल्या माहितीमुळे घेता येईल. समजून उमजून आपण ‘एआय’चा वापर करू शकतो त्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.वैशिष्ट्य : सहज, सोपी, मुद्देसूद मांडणी. तक्ते, आकृत्यांचा वापर.प्रकाशक : सतीश बोरा, पुणे.पृष्ठे : १५६, n मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.