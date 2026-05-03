Human Life Cycle Philosophy : निसर्गाचा नियम की नशिबाचा मुहूर्त? मानवी जीवनातील वाढत्या संभ्रमाचे वास्तववादी विश्लेषण

श्रीराम भटसध्या माणसाचे मानसिक, शारीरिक आणि व्यावहारिक पातळीवरून संभ्रमित होणारे जीवन अतिशय गुंतागुंतीचे होताना दिसत आहे. माणूस आपले भविष्य घडवतो असे म्हणतात, हे वाक्य सध्या हास्यास्पदच वाटू लागले आहे. जीवन घडवणं म्हणजे नेमके काय हो? हे समजणंसुद्धा अवघड होऊन बसलं आहे! बालपण, तारुण्य आणि वार्धक्य या मानवी जीवनाच्या अवस्था निसर्गतःच फुलाफळांप्रमाणे संक्रमित किंवा विकसित होत असतात! माणसाचे शरीर विशिष्ट नैसर्गिक सत्याच्या आधारावरच विकसित होत असते किंवा अर्थातच त्या त्या निसर्गाच्या काळाप्रमाणेच संक्रमित होत असते. .तथाकथित जन्म घेणारा आत्मा आईच्या गर्भात नऊ महिने, नऊ दिवस किंवा नऊ घटिका वाटचाल करत विशिष्ट आकार किंवा रूपाने बाहेर पडत असतो. निसर्गाची एक मर्यादा असते, त्या मर्यादेतच माणसाच्या तथाकथित गर्भधारणेचा विकास होत असतो किंवा घडत असतो. गर्भधारणेनंतर जर दहा महिन्यानंतर जर चांगला मुहूर्त असेल, तर तो मुहूर्त साधण्यासाठी माणूस ज्योतिषाच्या सांगण्याप्रमाणे वाट पाहू शकतो काहो.सध्याच्या विज्ञानयुगातील माणूस हे पूर्णपणे जाणत असूनही आपलं भविष्य घडविण्यासाठी ज्योतिषांकडे धावपळ करत मुहूर्त साधण्याचा प्रयत्न करत असतो, असो. सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की निसर्गाच्या मर्यादा किंवा निसर्गनियम हे एका आद्यतत्त्वावर आधारित असल्यानेच ते आद्यतत्त्वच विशिष्ट वेळीच निसर्गनियमाप्रमाणे ऋतुदर्शन घडवत विश्वाची पालवी फुलवत असते..मित्रहो, सध्या गुरु, अदितीची बाळे असलेल्या पुनर्वसू नक्षत्रातून भ्रमण करत आहे आणि ती गुरूच्या मीन राशीतून भ्रमण करत आहे. प्राक्तनाशी संबंधित असलेला शनी निसर्गाच्या शेतात फुलाफळांचीच बीजधारणा करत अर्थातच निसर्गनियम पाळत निसर्गाचे उमलणं, मावळणं आणि अर्थातच माणसांचे जन्ममृत्यूचे फेरे घडवत असतो. व्यावहारिक जगतात मातापिता आपल्या बाळांना जन्म देत असतात. परंतु शनीच्या प्राक्तनाच्या हिशेबाने त्या बाळांना जन्म देण्यासाठी त्या मातापित्यांचा जन्म होत असतो. अशी ही आनुवंशिकता निसर्गतःच बीजरूपाने सांभाळली जात असते, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे 'दैव जाणिले कोणी?' असा प्रश्न काही वेळेला पडतोच पडतो. आणि हा प्रश्न गुरू आणि शनी हे दोन ग्रहच सोडवत असतात. सध्याचे ग्रहमान हेच ज्योतिषातील मर्म सांगत आहेत.