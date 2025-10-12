खेळी प्रेक्षककेंद्री नियमांची

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comभारतामधील गुवाहाटी येथे जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धा सुरू आहे. त्यात नव्या नियमाचा अवलंब करण्यात आला आहे. बॅडमिंटन हा खेळ नव्या रूपात पाहायला मिळत आहे. खेळांमधील उत्साह, रोमहर्षकता वाढवण्यासाठी आणि क्रीडाप्रेमींना आकर्षित करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध खेळांच्या नियमात बदल करण्यात आले आहेत. यापुढेही काळानुरूप खेळांच्या नियमातील बदल सुरूच राहतील. खेळांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही काळामध्ये विविध खेळांच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या व करण्यात येणार असलेल्या बदलांवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप....जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धा ही सांघिक पद्धतीने खेळवण्यात येत आहे. यामध्ये तीन सेटचा थरार दोन देशांमध्ये पाहायला मिळत आहे. अर्थात पहिल्या दोन सेटमध्ये एखाद्या देशाने विजय मिळवल्यास सामना तिथेच संपतो. एका सेटमध्ये पाच सामने रंगत आहेत. यामध्ये पुरुष व महिला एकेरी, पुरुष व महिला दुहेरी आणि मिश्र दुहेरी सामन्यांचा समावेश आहे. या स्पर्धेमध्ये विजय मिळवण्यासाठी संघाला एका सेटमध्ये ४५ गुण मिळवावे लागतात. तीनपैकी दोन सेटमध्ये प्रथम ४५ गुण पटकावणारा संघ विजेता घोषित करण्यात येतो. पहिल्या सेटची सुरुवात दोन्ही देशांकडून ०-० अशा गुणाने होते. यामध्ये जो खेळाडू पहिल्यांदा नऊ गुण मिळवतो, तो विजयी ठरवण्यात येतो. त्यानंतर दुसरा, तिसरा, चौथा व पाचवा सामना अशाच पद्धतीने पुढे सरकतो. ज्या देशाचा खेळाडू सर्वप्रथम १८, २७, ३६ व ४५ गुण आधी कमवतो, त्या देशाला त्या सेटमध्ये विजयी घोषित करण्यात येते. असाच दुसरा व तिसरा सेट खेळवण्यात येतो. मागील जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धा चीनमध्ये पार पडली होती. त्या वेळी नऊऐवजी ११ गुणांचा अवलंब करण्यात येत होता. याचा अर्थ मागील स्पर्धेत नवा नियम अमलात आणण्यात आला होता.जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेच्या नियमाबाबत भारतीय बॅडमिंटन संघटनेचे सरचिटणीस संजय मिश्रा यांनी म्हटले, की आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये लढतीदरम्यान ‘गेम’ असा उल्लेख केला जातो. उदाहरणार्थ पहिला गेम, दुसरा गेम आणि तिसरा गेम संपल्यानंतर सामना संपला असे म्हणतो; पण जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये ४५ गुणांचा एक ‘सेट’ म्हटले जात आहे. बॅडमिंटन या खेळामध्ये फक्त या स्पर्धेसाठी ‘सेट’ या शब्दाचा उपयोग केला जात आहे. तसेच या नव्या नियमाचा अवलंब फक्त जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेमध्येच केला जात आहे. हा नवा नियम रोचक वाटल्यास सुदीरमन करंडकासारख्या सांघिक खेळाच्या स्पर्धेत याचा अवलंब करण्यात येऊ शकतो..टेनिसमध्ये डिजिटल पद्धतीचा अवलंबटेनिस हा फुटबॉलप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेला अन् सुप्रसिद्ध खेळ आहे. टेनिस या खेळामध्ये गेल्या काही काळामध्ये डिजिटल पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. आता अखेरच्या सेटमध्ये १० गुणांचा टायब्रेकर खेळवण्यात येत आहे. जे खेळाडू पहिल्यांदा १० गुण मिळवतात, त्यांना विजयी घोषित करण्यात येते. अर्थात दुहेरीतील लढतीत याचा अवलंब करण्यात येत आहे. तसेच या खेळामध्ये चेंडूचा टप्पा कुठे पडला आहे यासाठी व्हिडिओचे सहाय्य घेतले जात आहे. ज्युनियर विभागात तर आणखी एका नियम अमलात आणण्यात आला आहे. खेळाडूने सर्व्हिस करताना चेंडू नेटला लागून खाली पडला, तर तो चेंडू कोणत्या टप्प्यात पडला हे बघितले जाते अन् त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जातो. याचा अर्थ सर्व्हिस करणाऱ्या खेळाडूने मारलेला चेंडू प्रतिस्पर्धी खेळाडूच्या योग्य टप्प्यात पडला असेल तर ती सर्व्हिस गाह्य धरली जाते. याआधी सर्व्हिस करताना चेंडू नेटला लागल्यास खेळाडूला पुन्हा सर्व्हिस करावी लागत असे..क्रिकेटमधील बदलते रंगभारतामध्ये क्रिकेट हा पहिल्या क्रमांकाचा खेळ. सुरुवातीला कसोटीने या खेळाची सुरुवात झाली. त्यानंतर एकदिवसीय व टी-२० या नव्या प्रकारांचा समावेश करण्यात आला. इंग्लंडमध्ये तर आता ‘हंड्रेड’ (१०० चेंडू) ही स्पर्धाही मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. क्रिकेटमध्ये प्रकारच नुसते वाढले नाहीत, तर खेळाडूंच्या कपड्यांचा रंग बदलला. सामने प्रकाशझोतात होऊ लागले. कसोटी सामना गुलाबी चेंडूने खेळवण्यात आला. पॉवरप्ले, डीआरएस याचा अवलंब करण्यात आला. आता कसोटी सामना चार दिवसांचा होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीकडून (आयसीसी) नव्या बदलाला लवकरच हिरवा कंदील दाखवण्यात येणार आहे. २०२७-२०२९ यादरम्यान जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. यादरम्यान नव्या नियमाचा अवलंब करण्यात येण्याची शक्यता आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड हे बलाढ्य देश मात्र पाच दिवसांचा कसोटी सामना खेळणार आहेत, अशाप्रकारचे वृत्त समोर आले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील छोट्या देशांसाठी कसोटी सामना चार दिवसांचा करण्यात येणार आहे. यामुळे लहान देश अधिकाधिक कसोटी सामने खेळू शकतील. आयसीसीकडून आणखी एका नियमात बदल करण्यात आला आहे. सफेद चेंडूने खेळल्या जात असलेल्या एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये आता ३४ षटकांनंतर एक चेंडू वापरला जात आहे. याआधी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये अखेरच्या षटकांपर्यंत दोन नवे चेंडू वापरले जात होते; पण यामुळे फलंदाजांना अधिक फायदा होत होता. आता गोलंदाजांनाही संधी मिळावी, यासाठी नव्या नियमाचा अवलंब करण्यात आला आहे. शिवाय, सामना सुरू होण्याआधी ‘कनकशन’साठी पाच खेळाडूंचे पर्याय संघांना रेफ्रींकडे द्यावे लागत आहेत. एखाद्या खेळाडूला दुखापत झाल्यास त्याच्याऐवजी कोणता बदली खेळाडू संघात घेतला जाईल, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी हा नियम तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक संघाला सामन्याआधी एक फलंदाज, एक गोलंदाज, एक अष्टपैलू, एक वेगवान गोलंदाज व एक फिरकी गोलंदाज अशी पाच नावे द्यावी लागत आहेत. एखाद्या फलंदाजाला दुखापत झाल्यास त्याच्याऐवजी फलंदाजालाच संघामध्ये संधी देण्यात येते. याच कारणामुळे पाच पर्यायी खेळाडूंची नावे द्यावी लागत आहेत..तिरंदाजीत आता ११ गुणांचा लक्ष्यभेदतिरंदाजी या खेळामध्ये भारताला अद्याप ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावता आलेले नाही; पण आशियाई, जागतिक यांसारख्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पदकांची लयलूट केली आहे. आता तर रिकर्व्ह अन् कंपाउंड हे दोन्ही प्रकार ऑलिंपिकमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतीय तिरंदाजांना पदक मिळवण्याची शक्यताही वाढली आहे. तिरंदाजी या खेळामध्येही बदल होणार हे निश्चित आहे. जागतिक तिरंदाजी संघटनेकडून नव्या नियमावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. आगामी महिन्यांमध्ये नव्या नियमांसह आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळवण्यात येऊ शकते. तिरंदाजी या खेळामध्ये खेळाडूकडून प्राथमिक फेरीमध्ये सुरुवातीला ७२ बाण सोडले जात होते. आता ही संख्या ६०वर आणण्यात आली आहे. तसेच सुरुवातीला १० गुणांसाठी दोन जागा राखीव ठेवल्या जात असे. १० गुणांसाठी जो ‘गोल’ (रिंगण) करण्यात येत होता. त्यामध्ये बाणाने लक्ष्य साधल्यास १० गुण मिळत असे. तसेच त्या गोलातील मधोमध बाण लागल्यास ‘एक्स’ देण्यात येत होते. दोन्हीकडे बाण लागल्यास दहाच गुण दिले जात होते. आता यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे. आता मधोमध बाण लागल्यास त्या खेळाडूला ११ गुण देण्यात येणार आहेत. यामुळे टेलिव्हिजनवरून सामना पाहत असलेले क्रीडाप्रेमीही संभ्रमात पडणार नाहीत. आगामी काळात या नियमाचा फायदा तिरंदाजीला प्रसार व प्रचारासाठीही होऊ शकणार आहे..कुस्तीमध्ये बरोबरीनंतर पहिला गुण महत्त्वाचाकुस्ती हा महाराष्ट्राच्या मातीतील खेळ. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा खेळ मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो. ऑलिंपिकमध्येही या खेळाला स्थान आहे. या खेळामध्येही महत्त्वाचे बदल गेल्या काही वर्षांमध्ये करण्यात आले आहेत. जागतिक कुस्ती संघटनेकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रीको रोमन कुस्तीमध्ये जेव्हा दोन खेळाडूंमध्ये १-१ अशी बरोबरी झाली असेल तेव्हा पहिला गुण मिळवणाऱ्या खेळाडूला विजयी घोषित करण्यात येते. हा निर्णय फक्त दोन खेळाडूंमध्ये १-१ अशी बरोबरी झाल्यानंतरच घेण्यात येतो. तसेच आणखी एक बदल म्हणजे एखादा खेळाडू डावाच्या पकडीतून सुटका करण्यासाठी रेड झोनमध्ये गुडघ्यावर बसला असल्यास त्याला पहिल्यांदा ताकीद देण्यात येते. त्याने दुसऱ्यांदा असे केल्यास प्रतिस्पर्धी खेळाडूला एक गुण देण्यात येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 