New Marathi Books : नव्या मराठी पुस्तकांची मेजवानी प्राचीन इतिहास ते आधुनिक चिंतन वाचकांसाठी खास

प्राचीन महाराष्ट्रज्ञानकोशकार श्री. व्यं. केतकरांनी प्राचीन महाराष्ट्राचा हा इतिहास सन १९३० ते १९३५ दरम्यान लिहून पूर्ण केला. या ग्रंथात आदिपर्व आणि शातवाहनपर्व आहे. सांस्कृतिक इतिहास, वैदिक वाङ्मयाची संघटना, पौराणिक वाङ्मयाचा विकास याचे विवेचन या ग्रंथात आहे. बुद्धपूर्वकाळच्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक स्थितिची कल्पना या ग्रंथात विस्ताराने मांडली आहे. इतिहासाच्या अभ्यासकांना फार मोलाचे वाटेल अशा अशोकाचे गिरनार व सोपारे घौली बैस्ट येथील मूळ लेखांसारख्या काही लेखांचे भाषांतर या ग्रंथात आहे. भारतात भिन्न संस्कृतीचे एकीकरण कसे झाले व ते साध्य करण्यात भारतीयांचे कौशल्य कसे दिसले याचे विवेचन या ग्रंथात आहे. महाराष्ट्राच्या प्राचीन इतिहासाचे मूलगामी विवेचन करणारा हा दुर्मीळ ग्रंथ संग्रही असावा असा आहे. वैशिष्ट्य : मूळ संस्कृत लेखांचे भाषांतर, दुर्मीळ छायाचित्रे, नकाशे, संदर्भसूची.प्रकाशक : वरदा प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ११९०, n मूल्य : १५०० रु..सौंदर्यवेधकलावाद की जीवनवाद ही मराठी साहित्यातील दीर्घकाळ चालत आलेली चर्चा आहे. साहित्याची, साहित्यिक प्रेरणांची मीमांसा करताना अनेक समीक्षकांनी यावर वेळोवेळी आणि प्रदीर्घ लेखन केले आहे. पूर्वसुरींच्या लेखनातून, मांडणीतून पुढे आलेल्या विविध नवनवीन विचारांच्या आणि पैलूंच्या आधारे त्यांनी ‘सौंदर्यवेध’ या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. डॉ. गोखले हे तत्त्वज्ञ, संगीत कलेचे अभ्यासक आणि साहित्यिक आहेत. या तीनही भूमिकांतून त्यांचा जीवनवाद आणि कलावाद यावर स्वतंत्र अभ्यास असून, त्यांनी तो वाचकांसमोर ठेवला आहे. या निमित्ताने मराठी साहित्यप्रेमींना या विषयावरील ‘वाद, विवाद व विवेकपूर्ण मांडणी’ वाचायला मिळणार आहे. वैशिष्ट्य : सौंदर्य संकल्पनेची संदर्भासह विविधांगी मांडणीप्रकाशक : सुनिधी पब्लिशर्स, पुणेपृष्ठे : १७०, n मूल्य : ३५० रु..भिताडगावकुसाची गोष्ट उलगडून सांगणारी दीपक राजेंद्र कांबळे यांची ‘भिताड’ हा कादंबरी वाचकांच्या भेटीस आली आहे. गावाचं गावपण जपणारे वाडे कधीच ढासळलेत, तर काही ढासळण्याच्या मार्गावर आहेत. आता फक्त त्यांची भिताडं (भिंती) अन् पांढऱ्या मातीचे ढिगारे उरले आहेत. गावकुसातल्या किती तरी घटनांची ही भिताडं साक्षीदार आहेत. कादंबरीतील कथा अशाच एका भिताडाभोवती फिरते. ग्रामीण पार्श्वभूमीवर घडणारी ही एक गूढकथा आहे. समाजात खोलवर रुजलेल्या अंधश्रद्धेला छेद देण्याचे काम प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. अहिल्यानगर भागातील भाषेचा बाज लेखकाने लेखनात कायम ठेवला आहे.प्रकाशक : कृषीरंग प्रकाशन, अहिल्यानगरपृष्ठे : १९२, n मूल्य : ३०० रु. .मोहरले भावबंधपूर्वीच्या मराठी भाषेतले अनेक शब्द आता थोडेसे बाजूला पडले असून, इंग्रजी-हिंदीचा समावेश वाढला आहे. अनेक मराठी शब्द आता वापरलेच जात नाहीत आणि वापरले गेले, तरी त्यांचा अचूक अर्थ नव्या पिढीला माहीत नसतो. यावर उपाय म्हणजे, अरुण सावळेकर यांचे ‘मोहरले भावबंध’ हे पुस्तक. या पुस्तकात सुमारे ९२५ मराठी शब्दांचा समावेश आहे. या शब्दांचा केवळ अर्थ देण्यात आला नसून, त्यांचा उपयोग असलेली दोन-तीन वाक्ये अथवा परिच्छेद देण्यात आला आहे. त्यामुळे वाचकाला तो शब्द अचूक अर्थ व संदर्भासह समजण्यास मदत होते.प्रकाशक : श्रीविद्या प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १५०, n मूल्य : ३०० रु..मर्मबंधप्रा. जयंत जोर्वेकर यांनी विविध विषयांवर लिहिलेले लेख ‘मर्मबंध’ या शीर्षकखाली संकलित करण्यात आले आहेत. सध्या एकविसाव्या शतकात नवे शोध आणि सुधारणांच्या मागे समाज वेड्यासारखा धावत सुटलेला दिसतो. त्यामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. अशा समस्यांवर प्रा. जोर्वेकर यांनी प्रकाश टाकला आहे. या समस्यांचे केवळ विश्लेषण न करता त्यावर काय मार्ग निघू शकेल याचे मार्गदर्शन ‘मर्मबंध’मधून त्यांनी केले आहे. आराधना भारताची, जस्ट थिंक, युवाजागृती, शिक्षणसूत्र, तरुण की करुण, संस्कृती, काय चिंरतन... अशा विविध विषयांवर आपले चिंतन प्रा. जोर्वेकर यांनी आपल्या लेखनात मांडले आहे. यात त्यांचे काही स्वानुभव आहेत, तर काही निरीक्षणे आहेत. मात्र, या ललितलेखनाला चिंतनाची जोड असल्याने ते सर्वांसाठी उपयुक्त ठरते. त्यांची लेखनशैली केवळ उपदेशपर नसून, संवाद साधणारी असल्याने लेखनाशी वाचक जोडला जातो. प्रकाशक : अक्षता प्रकाशन, पुणे पृष्ठे : १७२, n मूल्य : ३५० रु..आम्ही आनंदयात्री‘पार्किन्सन्स’ हा आजार झाल्यानंतरही जीवनाकडे सकारात्मकतेने पाहण्याची प्रेरणा देणारे पुस्तक म्हणजे ‘आम्ही आनंदयात्री’. डॉ. शोभना तीर्थळी यांनी या पुस्तकात पार्किसन्स मित्रमंडळ आणि त्यांंच्या बरोबरच्या सहप्रवासाची माहिती दिली आहे. या पुस्तकातील माहिती व अनुभव पार्किन्सन्स झालेल्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत. पुस्तकाच्या शेवटी पार्किसन्ससंबंधित देण्यात आलेली प्रश्नावली व संस्थांची माहिती उपयुक्त आहे. त्याद्वारे आपल्या परिसरातील असे लोक शोधणं व त्यांच्याशी जोडून घेणं सोपं जाईल. पार्किन्सन्सबद्दलचे गैरसमज दूर करणारा व त्याबद्दलची भीती घालवणारा हा महत्त्वाचा दस्तावेज आहे.प्रकाशक : पार्किसन्स मित्रमंडळ, पुणेपृष्ठे : १९४, n मूल्य : २५० रु..भारताची प्रतिभाभारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू ‘भारताची प्रतिभा’ या पुस्तकात उलगडण्यात आले आहे. पुस्तकातील मान्यवरांच्या लेखांचे संकलन भाग्यश्री ठाकरे यांनी केले असून, सुरेश उज्जैनवाल यांनी संपादन केले आहे. पद्मश्री डॉ.डी.वाय. पाटील, माणिकराव ठाकरे, अरुणभाई गुजराथी, डॉ. देवीसिंह शेखावत, सुशीलकुमार शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी प्रतिभाताई पाटील यांच्यावर लेख लिहिले आहेत. प्रतिभाताई यांच्या राजकारण व समाजकारणापलीकडच्या व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शन या पुस्तकातून होते. प्रतिभाताई पाटील यांच्या जीवनातील ठळक घडामोडी, महत्त्वाच्या व्यक्ती, छायाचित्रे यांचा समावेश या पुस्तकात असल्याने त्याला चरित्रात्मक संदर्भमूल्य प्राप्त झाले आहे.प्रकाशक : ग्रामगौरव प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १३६, n मूल्य : २९९ रु..शब्दचित्रे पर्यटनांचीविविध लेखकांना वेगवेगळ्या सहलींना आलेल्या अनुभवाचे संकलन आणि त्याचे संपादन डॉ. संजीवनी तोफखाने आणि रजनी हिरळीकर यांनी 'शब्दचित्रे पर्यटनांची' या पुस्तकात केले आहे. पर्यटनाचा निखळ आनंद, विविधरंगी माणसांचे अनुभव, माणसांनी शिकविलेलं जगणं असं सारं काही या प्रवासवर्णनपर लेखांमध्ये समाविष्ट आहे. वृंदा कुलकर्णी, सरोज चौगुले, चंद्रिका निकम, वसुधा बावडेकर, अस्मिता कुलकर्णी आणि दोन्ही संपादकांनी लिहिलेली प्रवासवर्णने पुस्तकात आहेत. गड-दुर्गांचे अभ्यासक डॉ. अमर फडके यांची अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना पुस्तकाला आहे. देश-विदेशातील पर्यटनस्थळांवरील लेख आहेत. विविध ठिकाणच्या मंदिर आणि धर्मस्थळांची वर्णनेही लेखांमध्ये आढळतात. याशिवाय आनंदवन, हेमलकसा येथील सामाजिक संस्थांवरील लेखाचाही पुस्तकात समावेश आहे.प्रकाशक : रावा प्रकाशन, कोल्हापूरपृष्ठे : १८४, n मूल्य : ४७० रुपये. 