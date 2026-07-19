New Marathi Book Review : वाचनप्रेमींसाठी पर्वणी; इतिहास, साहित्य आणि बालविश्व उजळवणारी चार नवी पुस्तके

ऑर्वेलच्या अवतीभोवतीजगविख्यात लेखक जॉर्ज ऑवेल यांच्या एकूणच साहित्याविषयीच्या नोंदी डॉ. आनंद जोशी यांनी ‘ऑर्वेलच्या अवतीभोवती’ या पुस्तकात घेतल्या आहेत. जॉर्ज ऑवेल यांची व्यक्तिरेखा जशी मनावर उमटत गेली, तसा तिचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आपण केला, असे डॉ. जोशी म्हणतात. त्यामुळे हे ऑर्वेलचे चरित्र वगैरे नाही. ऑर्वेलची शब्द-दृष्टी, ऑर्वेल माझा सांगाती, ऑर्वेलची सामाजिक, राजकीय कल्पनासृष्टी, कथाकार ऑर्वेल, जॉर्ज ऑर्वेल आणि विज्ञान... अशा महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा या पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे. प्रकाशक : पद्मगंधा प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १३२, n मूल्य : २३० रु..अभिजात मायबोलीमराठी भाषा आणि महाराष्ट्र यांच्याविषयी महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त माहिती वृषाली शिंदे यांच्या ‘अभिजात मायबोली’ या त्रिखंडात्मक पुस्तकात वाचायला मिळते. तीन खंडांमध्ये मराठी व महाराष्ट्राच्या विविध पैलूंचा अभ्यासपूर्ण वेध शिंदे यांनी घेतला आहे. प्राचीन महाराष्ट्राचा इतिहास आणि मराठी भाषा, मराठी भाषेचे उगमस्थान, जगातील प्रमुख भाषाकुले, मराठीची निर्मिती, अभिजात मराठी, बोलीभाषा इथपासून नानाविध घटकांचा समावेश या ग्रंथात करण्यात आला आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि अभ्यासक या सर्वांनी उत्तम संदर्भग्रंथ म्हणून या तीन खंडांना आपल्या संग्रही ठेवावे.प्रकाशक : वेदान्त पब्लिकेशन, पुणेपृष्ठे : २९२, n मूल्य : ३३० रु..Marathi Book Review : वाचनप्रेमींसाठी चार नवी पुस्तके; प्रवास, कथा आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकररामभाऊ लांडे यांनी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या चरित्राचा व कर्तृत्वाचा वेध ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ या त्यांच्या इंग्रजी पुस्तकातून घेतला आहे. अहिल्यादेवी यांचे कार्य, महत्त्वाच्या घटना, प्रशासकीय दृष्टिकोन, रयतेसाठी केलेली विविध कामे, दूरदृष्टी, धोरणात्मक निर्णय... अशा विविध पैलूंचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. ‘महाराज यशवंतराव होळकर’ यांच्याविषयीचे स्वतंत्र प्रकरण पुस्तकात आहे. वाचकांच्या सोयीसाठी आवश्यक तिथे छायाचित्रांसह माहिती देण्यात आली आहे.वैशिष्ट्य : दुर्मीळ छायाचित्रांसह उपयुक्त संदर्भग्रंथसूची.प्रकाशक : तेजस पब्लिकेशन, कोल्हापूरपृष्ठे : , n मूल्य : २५० रु..आनंदाचं गुपितडॉ. प्रतिमा जगताप यांचा ‘आनंदाचं गुपित’ हा नवीन बालकथासंग्रह प्रकाशित झाला आहे. संग्रहात दहा गोष्टी आहेत. ‘जांभुळ आख्यान’ कथेत ‘सीड बॉल’ तयार करून वृक्षारोपण करण्याचा आणि त्या माध्यमातून प्रदूषणाला आळा घालण्याचा संदेश दिला आहे. ‘झोका’ कथेतील अन्वी आणि लावण्याच्या संवेदनशीलतेतून आपल्याला खूप काही शिकण्यासारखे आहे. छंद आपले जीवन आनंदी करतात, हा संदेश ‘छंदातून आनंद’ ही कथा देते. मुके प्राणीसुद्धा उपकाराची जाणीव ठेवतात, हे ‘कृतज्ञ पोपट’ ह्या कथेतून समजते. हसत-खेळत शिकवण देणाऱ्या अशा ह्या रंजक गोष्टी बालवाचकांना नक्की आवडतील.प्रकाशक : नंदिनी पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.पृष्ठे : ३७, n मूल्य : १२० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.