New Marathi Books : नव्या मराठी पुस्तकांची बहार

रानफुलेभारतीय वन सेवेतून निवृत्त झालेले डॉ. शेषराव सुशिला हिंमतराव पाटील यांचा 'रानफुले' हा काव्यसंग्रह नुकताच प्रकाशित झाला आहे. नोकरीच्या निमित्ताने निसर्गाचा भरपूर सहवास लाभलेल्या डॉ. पाटील यांनी वनसंपदा व निसर्गाशी संबंधित केलेल्या अनेक कविता, तसेच इतर विषयांवरील कवितांचाही या संग्रहात समावेश आहे. एकूण १०८ कविता ह्या संग्रहात आहेत. 'विचारांचा करून विसर्ग अनुभवावा सुंदर निसर्ग, असेल मन शांत जेव्हा तेव्हाच अनुभवाल खरा स्वर्ग...' पाटील यांच्या कवितेतील ह्या ओळीप्रमाणे निसर्ग अनुभवण्याची व मन शांत करण्याची प्रेरणा, उमेद हा संग्रह वाचकाला देतो, हे निश्चित! प्रकाशक : साहित्यविश्व प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १२८, n मूल्य : २५० रु..New Marathi Book : मानवी संवेदनांचे सूक्ष्म चित्रण करणाऱ्या १३ कथांचा 'स्वामित्वलेखिका' संग्रह.मला उमगलेला संघराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नुकतीच शताब्दी साजरी केली. या निमित्ताने समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या दृष्टिकोनातील संघ वाचकांसमोर आणणारा ग्रंथ म्हणजे 'मला उमगलेला संघ'! विविध पत्रकार व लेखकांनी घेतलेल्या मान्यवरांच्या मुलाखतींचे सुधीर जोगळेकर यांनी संपादन करून हा ग्रंथ सिद्ध केला आहे. विख्यात चित्रकार वासुदेव कामत यांची प्रस्तावना पुस्तकाला लाभली आहे. डॉ.गो.बं. देगलूरकर, पोपटराव पवार, डॉ.शां.ब. मुजुमदार, आनंद हर्डीकर, अभिजित जोग, अविनास धर्माधिकारी, डॉ. सदानंद मोरे, नितीश भरद्वाज, प्रवीण तरडे, इंद्रनील चितळे, गिरीश प्रभुणे यांच्यासह सुमारे ३० मान्यवरांच्या मुलाखतींचा पुस्तकात समावेश आहे.प्रकाशक : भारतीय विचार साधना, पुणेपृष्ठे : १५६, n मूल्य : ४०० रु..अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्यहल्लीच्या सोशल मीडियाच्या काळात अंगठ्याचा वापर ज्या पद्धतीने केला जातो, त्या एका धाग्याला पकडून डॉ. रवींद्र तांबोळी यांनी 'अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य' हा विनोदी कथासंग्रह लिहिला आहे. एकूण १७ कथांचा या संग्रहात समावेश आहे. ''दुपारच्या गाढ झोपेत असलेल्या लेखकाला स्वप्नात येऊन द्रोणाचार्य सांगून जातात, अंगठा सांभाळा! नाहीतर तोच तुमचं आयुष्य स्क्रोल करून नेईल!'' या एका वाक्यातून लेखक वास्तवाची जाणीव करून देतात. लाईक्ससाठी आसुसलेली माणसं, कमेंटमध्ये जगणारे विचारवंत, फॉरवर्डमध्ये वाढणारा विकास आणि मोबाईलमध्ये कैद झालेलं मन! हे आजच्या समाजाचं चित्र तांबोळी यांनी रंगवलं आहे. विनोदशैलीतल्या या कथा वाचकाला कधी चिमटे काढतात, तर कधी अंतर्मुख होऊन आत्मचिंतन करायला लावतात.प्रकाशक : पद्मगंधा प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १७६, n मूल्य : ३०० रु..शून्यागारकवयित्री तृप्ती मेहता-देशपांडे यांचा 'शून्यागार' हा कवितासंग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. मानवी भावविश्व अधिक समृद्ध करणाऱ्या सुमारे ४० कविता या संग्रहात आहेत. मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतील कवितांचा संग्रहात समावेश आहे. केवळ शब्दांचा फुलोरा म्हणजे ह्या कविता नाहीत, तर दैनंदिन जीवनातील छोट्या छोट्या घटनांची निरीक्षणे, त्यातून जन्मला आलेले विचार, अनुभूतीचे पदर आणि या सर्वांतून घेतलेला स्वतःचा शोध... अशी या कवितांची मांडणी आहे. त्यामुळे संग्रहातील वाचकाच्या मनाला सहजपणे भिडतात. 'फोटो जुने चाळताना'सारख्या कवितेमध्ये भूतकाळाशी झालेला संवाद जिवंत होतो, तर 'तुटलेली फुलदाणी'सारख्या कवितेतून पुनर्निर्मितीची अंतःप्रेरणा ठळक होते. स्वतःला स्वतःशी नव्याने जोडण्याची आणि आयुष्याला शांतपणे समजून घेण्याची प्रेरणा या संग्रहातून मिळते.प्रकाशक : तृप्ती मेहता-देशपांडेपृष्ठे : १००, n मूल्य : १३१ रु..