सणासुदीत नव्या मोबाईलचे वेध!

ऋषिराज तायडे - rushirajtayde@gmail.com नुकताच गणेशोत्सव मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा झाला. आता सर्वांना वेध लागले ते नवरात्री अन् दिवाळीचे. सणासुदीच्या या काळात बाजारातही खरेदीचा उत्साह दिसायला सुरुवात झाली आहे. त्यानिमित्त नुकतेच बाजारात दाखल झालेल्या काही नव्या मोबाईल्सबाबत....सॅमसंग गॅलेक्सी ए१७खास भारतात विकसित केलेल्या मेक फॉर इंडियाअंतर्गत सॅमसंगने नुकताच गॅलेक्सी ए१७ ५जी हा नवा कोरा मोबाईल भारतात सादर केला. एआय सुसज्जता, टिकाऊपणा, उत्तम कॅमेरा स्टॅबिलिटी, सर्कल टू सर्च आणि जेमिनी लाइव्ह हे खास फीचर्स या मोबाईलमध्ये देण्यात आले आहेत. अवघ्या ७.५ मिमी जाडी असलेला हा मोबाईल या श्रेणीतील सर्वात कमी जाडीचा मोबाईल असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गॅलेक्सी ए१७ ५जी मध्ये सर्वोत्तम एआय वैशिष्ट्ये, डिस्प्ले, कॅमेरा, सिक्युरिटी, तसेच नवे ओएस अपग्रेड्स देण्यात आल्याने नवा मोबाईल खरेदी करायचा झाल्यास हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.वैशिष्ट्येडिस्प्ले : ६.६७'' FHD+ Super AMOLED डिस्प्लेप्रोसेसर : Samsung Exynos १३३० प्रोसेसररॅम ः ६ जीबी, ८ जीबीस्टोरेज : १२८ जीबी, २५६ जीबीरिअर कॅमेरा : ५० एमपी + ५ एमपी + २ एमपीफ्रंट कॅमेरा : १३ एमपीबॅटरी ः ५००० mAh (२५W) ऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड V१५रंग : ब्ल्यू, ग्रे व ब्लॅकवजन : १९२ ग्रॅमकिंमत :६ जीबी + १२८ जीबी : १८,९९९ रुपये८ जीबी + १२८ जीबी : २०,४९९ रुपये८ जीबी + २५६ जीबी : २३,४९९ रुपये.रिअलमी पी४रिअलमीने नुकताच पी४ हा नवाकोरा बजेट फ्लॅगशीप मोबाईल भारतात सादर केला. ड्युअल-चिपसेट्स, एआय कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी हे या मोबाईल फोनचे वैशिष्ट्य आहे. विशेष म्हणजे, या मोबाईलमध्ये सुमारे १८ एआय फीचर्स देण्यात आले आहेत. त्यातील एआय एडिट जिनी हे फीचर्स फोटो एडिटिंगसाठी केवळ व्हॉईस कमांडद्वारे काम करू शकते. तुम्ही दिलेल्या सूचनांनुसार, एखादी वस्तू जोडणे, बॅकग्राउंड बदलणे, फोटोतील अनावश्यक बाबी काढून टाकली जाते. तसेच एआय इन्सपिरेशन फिचरमुळे स्वयंचलित पद्धतीने प्रत्येक फोटोचे विश्लेषण करून आवश्यक एडिटिंगचे पर्याय सूचविते.वैशिष्ट्येडिस्प्ले : ६.७७'' FHD+ Hyperglow AMOLED डिस्प्लेप्रोसेसर : MediaTek Dimensity ७४०० प्रोसेसररॅम ः ६ जीबी, ८ जीबीस्टोरेज : १२८ जीबी, २५६ जीबीरिअर कॅमेरा : ५० एमपी + ८ एमपीफ्रंट कॅमेरा : १६ एमपीबॅटरी ः ७००० mAh (८०W) ऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड V१५रंग : स्टील ग्रे, इंजिन ब्ल्यू आणि फोर्ज रेडवजन : १८५ ग्रॅमकिंमत :६ जीबी + १२८ जीबी : १४,९९९ रुपये८ जीबी + १२८ जीबी : १५,९९९ रुपये८ जीबी + २५६ जीबी : १७,९९९ रुपये.पोको एम७ प्लस ५जीपोको आघाडीच्या मोबाईल उत्पादक कंपनीने किफायतशीर श्रेणीमधील नवीन स्मार्टफोन 'पोको एम७ प्लस ५जी' नुकताच बाजारात आणला. तब्बल सात हजार एमएएच सिलिकॉन कार्बन बॅटरी आणि १४४ हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह ६.९ इंची एफएचडी+ डिस्प्लेमुळे दिवसभर या मोबाईलवर आरामात काम करता येते. या मोबाईलमध्ये दोन ओएस जनरेशन्स, चार वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्ससह आयपी६४ सर्टिफिकेशन आणि प्रीमियम ग्रिड डिझाइन मॅट फिनिश देण्यात आली. त्यामुळे कमीत कमी किमतीत चांगले फीचर्स हवे असल्यास हा मोबाईल चांगला पर्याय ठरू शकतो.वैशिष्ट्येडिस्प्ले : ६.९'' IPS FHD+ LCD डिस्प्लेप्रोसेसर : Qualcomm Snapdragon ६s Gen ३ प्रोसेसररॅम ः ६ जीबी, ८ जीबीस्टोरेज : १२८ जीबीरिअर कॅमेरा : ५० एमपी + ८ एमपीफ्रंट कॅमेरा : ८ एमपीबॅटरी ः ७००० mAh (३३W) ऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड V१५रंग : क्रोम सिल्व्हर, कार्बन ब्लॅक, ॲक्वा ब्ल्यूवजन : २१७ ग्रॅमकिंमत : ६ जीबी + १२८ जीबी : १२,९९९ रुपये.... ८ जीबी + १२८ जीबी : १४,९९९ रुपये.इन्फिनिक्स हॉट ६०आय ५जीभारतीय मोबाईल उत्पादक कंपनी इन्फिनिक्सने नुकताच किफायतशीर किमतीत फाईव्ह-जी प्रणाली, तब्बल सहा हजार एमएएचची बॅटरी आणि नो नेटवर्क कॉलिंग फीचर्स म्हणजे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसतानाही डिव्हाईस-टू-डिव्हाईस कॉलिंगची सुविधा देणारा हॉट ६०आय ५जी हा खास मोबाईल बाजारात आणला. यासह सर्कल टू सर्च, एआय कॉल ट्रान्सलेशन, एआय रायटिंग असिस्टंट, एआय इरेजर आणि एआय वॉलपेपर जनरेटर अशी आधुनिक फीचर्सही या मोबाईलमध्ये दिली आहे. फोलॅक्स व्हॉइस असिस्टंटमुळे कमी आवाजातही व्हॉइस कमांड सहज दिली जाते.वैशिष्ट्येडिस्प्ले : ६.७५'' HD+ LCD डिस्प्लेप्रोसेसर : MediaTek Dimensity ६४०० प्रोसेसररॅम ः ८ जीबीस्टोरेज : १२८ जीबीरिअर कॅमेरा : ५० एमपी + ५ एमपीफ्रंट कॅमेरा : ५ एमपीबॅटरी ः ६००० mAh (१८W) ऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड V१५रंग : शॅडो ब्ल्यू, मॉन्सून ग्रीन, प्लम रेड आणि स्लीक ब्लॅकवजन : १९९ ग्रॅमकिंमत : ६ जीबी + १२८ जीबी : ९,२९९ रुपये.