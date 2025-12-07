Moto G57 Power Price and Specs : मोटो G57 पॉवर: बजेट रेंजमध्ये दमदार बॅटरी व स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह नवा पर्याय

ऋषिराज तायडेभारतात दर आठवड्याला नवे स्मार्टफोन लॉन्च होत असतात. एकीकडे प्रीमियमची क्रेझ वाढत असतानाही मिड-रेंजमधील स्मार्टफोनलाही मोठी मागणी आहे. नुकतेच लावा, मोटोरोला, रिअलमी आणि आयक्यूने नवेकोरे मोबाईल बाजारात आणले.मोटोरोलाने दोन आठड्यांपूर्वी मोटो जी६७ पॉवर हा मिड-बजेट रेंजमधील मोबाईल सादर केला होता. त्यानंतर आता बजेट रेंजमध्ये मोटो जी ५७ पॉवर हा नवा मोबाईल बाजारात आणला. अवघ्या १३ हजार रुपयांमध्ये तब्बल सात हजार एमएएचची बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन ६एस जेन ४ प्रोसेसर हे या मोबाईलचे खास वैशिष्ट्य. या मोबाईलचा यूजर इंटरफेस आकर्षक असून, एलसीडी डिस्प्लेमुळे स्क्रीनवर ओएलईडीप्रमाणे कलर कॉन्ट्रास्ट होत नाही. किमतीच्या तुलनेत या मोबाईलमधील प्रोसेसर चांगला असला, तरी हाय-एंड गेमिंगवेळी मात्र त्यावर मर्यादा येतात..भारतीय मोबाईल उत्पादक कंपनी लावा ही प्रामुख्याने बजेट मोबाईलसाठी ओळखली जाते; परंतु नुकताच कंपनीने मिड-प्रीमियम रेंजमध्ये उत्तम फीचर्ससह लावा अग्नी ४ हा नवाकोरा मोबाईल सादर केला. प्रीमियम मेटल फ्रेम, डिझाइन आणि विविध एआय फीचर्समुळे या मोबाईलने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. विशेष म्हणजे, मीडियाटेक डायमेन्सिटी ८३५० प्रोसेसर आणि वायू एआय स्मार्ट असिस्टंट हे या मोबाईलचे खास वैशिष्ट्ये. ५० मेगापिक्सलचा कॅमेरा असला, तरी या रेंजमधील इतर मोबाईलच्या तुलनेत त्याचा दर्जा किंचित कमी वाटतो. पाच हजार एमएएचची बॅटरी आणि आठ जीबी रॅम ही किमतीच्या तुलनेत चांगले फीचर्स म्हणता येईल..प्रीमियम रेंजमध्ये रिअलमी आणि आयक्यूने एकाच वेळी दोन आकर्षक मोबाईल सादर केले. रिअलमी जीटी८ प्रो आणि आयक्यू १५ या दोन्ही मोबाईलमध्ये स्नॅपड्रॅगन ८ इलाइट जेन ५ हा अत्याधुनिक प्रोसेसर दिला असून, हाय लेव्हल परफॉर्मन्ससाठी हे दोन्ही मोबाईल वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. प्रीमियम डिस्प्ले, दमदार यूजर इंटरफेस, वर्ल्ड क्लास डिझाइन, दीर्घकाळ टिकणारी सात हजार एमएएचची बॅटरी, विविध प्रकारचे मॉड्युलर फीचर्समुळे हे दोन्ही मोबाईल खास ठरतात. रिअलमी जीटी ८ प्रोमध्ये तब्बल २०० मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा असून इतर दोन कॅमेरे प्रत्येकी ५० मेगापिक्सलचे आहेत. दुसरीकडे आयक्यू १५ मध्ये ५० मेगापिक्सलचा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. किमतीच्या बाबतीत हे दोन्ही मोबाईल महागडे असून, किमान १२ जीबी रॅम आणि २५६ जीबी स्टोरेज मॉडेल सुमारे ७२ हजार ९९९ रुपयांपर्यंत उपलब्ध झाले आहेत..मोटो जी५७ पॉवरडिस्प्ले : ६.७२’’ FHD+ LCD Displayप्रोसेसर : Qualcomm Snapdragon ६s Gen ४रॅम ः ८ GBस्टोरेज : १२८ GBरिअर कॅमेरा : ५० MP + ८ MPफ्रंट कॅमेरा : ५० MPबॅटरी ः ७००० mAh (३३W)वजन ः २१० GMऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड १६रंग : रेगाटा, फ्लुडिटी आणि कोर्सएअरकिंमत : ८ GB + १२८ GB ः १२,९९९.Premium|Smart AI Glasses: एआय स्मार्ट ग्लासेस; आता चष्मा फक्त पाहण्यासाठी नाही; तर विचार करण्यासाठीही..!.लावा अग्नी ४डिस्प्ले : ६.६७’’ FHD+ AMOLED Displayप्रोसेसर : MediaTek Dimensity ८३५०रॅम ः ८ GBस्टोरेज : २५६ GBरिअर कॅमेरा : ५० MP + ८ MPफ्रंट कॅमेरा : ५० MPबॅटरी ः ५००० mAh (६६W)वजन ः २१२ GMऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड v१५रंग : ब्लॅक, व्हाईटकिंमत :८ GB + २५६ GB ः २२,९९९.आयक्यू १५डिस्प्ले : ६.८५’’ QHD + AMOLED Displayप्रोसेसर : Qualcomm Snapdragon ८ Elite Gen ५रॅम ः १२ GB + १६ GBस्टोरेज : २५६ GB + ५१२ GBरिअर कॅमेरा : ५० MP + ५० MP + ५० MPफ्रंट कॅमेरा : ३२ MPबॅटरी ः ७००० mAh (१००W)वजन ः २१६ GMऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड v१६रंग : लिजंड आणि अल्फाकिंमत : १२ GB + २५६ GB ः ७२,९९९१६ GB + ५१२ GB ः ७९,९९९.रिअलमी जीटी ८ प्रोडिस्प्ले : ६.७९’’ QHD+AMOLED Displayप्रोसेसर : Qualcomm Snapdragon ८ Elite Gen ५रॅम ः १२ GB + १६GBस्टोरेज : २५६ GB + ५१२ GBरिअर कॅमेरा : २०० MP + ५० MP + ५० MPफ्रंट कॅमेरा : ३२ MPबॅटरी ः ७००० mAh (१२०W)वजन ः २१४ GM ऑपरेटिंग सिस्टीम : ॲण्ड्रॉईड v१६रंग : डेअरी व्हाईट, अर्बन ब्ल्यू, रेसिंग ग्रीनकिंमत : १२ GB + २५६ GB ः ७२,९९९१६ GB + ५१२ GB ः ७८,९९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.