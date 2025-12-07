सप्तरंग

Moto G57 Power Price and Specs : मोटो G57 पॉवर: बजेट रेंजमध्ये दमदार बॅटरी व स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह नवा पर्याय

Best mid-range smartphones 2025 : भारतीय बाजारात नुकतेच मोटोरोलाने Moto G57 Power (बजेट), लावा Agni 4 (मिड-प्रीमियम), आणि रिअलमी GT 8 Pro तसेच IQOO 15 (प्रीमियम) या विविध श्रेणीतील स्मार्टफोन अत्याधुनिक प्रोसेसर आणि दमदार फीचर्ससह लॉन्च केले आहेत.
सप्तरंग टीम
Updated on

ऋषिराज तायडे

भारतात दर आठवड्याला नवे स्मार्टफोन लॉन्च होत असतात. एकीकडे प्रीमियमची क्रेझ वाढत असतानाही मिड-रेंजमधील स्मार्टफोनलाही मोठी मागणी आहे. नुकतेच लावा, मोटोरोला, रिअलमी आणि आयक्यूने नवेकोरे मोबाईल बाजारात आणले.

मोटोरोलाने दोन आठड्यांपूर्वी मोटो जी६७ पॉवर हा मिड-बजेट रेंजमधील मोबाईल सादर केला होता. त्यानंतर आता बजेट रेंजमध्ये मोटो जी ५७ पॉवर हा नवा मोबाईल बाजारात आणला. अवघ्या १३ हजार रुपयांमध्ये तब्बल सात हजार एमएएचची बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन ६एस जेन ४ प्रोसेसर हे या मोबाईलचे खास वैशिष्ट्य. या मोबाईलचा यूजर इंटरफेस आकर्षक असून, एलसीडी डिस्प्लेमुळे स्क्रीनवर ओएलईडीप्रमाणे कलर कॉन्ट्रास्ट होत नाही. किमतीच्या तुलनेत या मोबाईलमधील प्रोसेसर चांगला असला, तरी हाय-एंड गेमिंगवेळी मात्र त्यावर मर्यादा येतात.

