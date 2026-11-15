Premium|North Korea Cyber Attacks : उत्तर कोरियाची सायबर चोरीची मोहीम; क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून अब्जावधींची कमाई

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.com जगाला अण्वस्त्रांची भीती दाखवणारा उत्तर कोरिया आता लॅपटॉपच्या जोरावरही दहशत माजवतोय. सायबर चोऱ्यांनाच सरकारी उद्योग बनवून त्याने उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधला आहे. याचा भारतासारख्या देशालाही फटका बसत असून, सावध राहणे यावरचा सर्वोत्तम उपाय आहे.पूर्वीचे दरोडे बंदुका आणि मुखवट्यांच्या बळावर पडायचे. आजच्या सायबर चोरांना फक्त लॅपटॉप लागतो. बायनान्स या क्रिप्टो एक्सचेंजवर नुकतीच ६.३४ अब्ज डॉलरची चोरी झाली. उत्तर कोरियाच्या ट्रेडर-ट्रेटर या हॅकर गटाने ही चोरी केल्याचे सांगितले जात आहे. नोकरीच्या बनावट मुलाखतीचा बनाव रचून त्यांनी बायनान्सच्या अभियंत्यांना मालवेअरच्या जाळ्यात अडकवले. बायनान्सचीच आंतरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने वापरून हल्लेखोरांनी कर्मचाऱ्यांच्या संगणकांवर नियंत्रण मिळवले, पैशांची ठिकाणे शोधली आणि रक्कम हस्तगत केली. हा कट रचण्यासाठी पाच महिने लागले. रक्कम अवघ्या २० मिनिटांत लांबवली गेली. गेल्या वर्षी उत्तर कोरियाच्याच हॅकर्सनी १.५ अब्ज डॉलर ४० मिनिटांत लंपास केले होते. रकमा वाढताहेत आणि लागणारा वेळ घटतोय. उत्तर कोरियासाठी हॅकिंग हा उत्पन्नाचा स्रोत बनला आहे.प्योंगयांगची सायबर मोहीमउत्तर कोरियाने सायबर हल्ल्यांसाठी लागणारी तांत्रिक क्षमता १९८०च्या दशकात उभारण्यास सुरुवात केली. १९९५मध्ये किम जोंग-इलने राष्ट्रीय संरक्षणाचा धोरणात्मक भाग म्हणून लष्कराला सायबर क्षमता विकसित करण्याचे आदेश दिले. २०००च्या दशकात मोठे हल्ले सुरू झाले. सुरुवातीचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया होते. नंतर कारवाया जगभर पसरल्या. २०१४मध्ये सोनी पिक्चर्सच्या एका विनोदी चित्रपटात किम जोंग-उनच्या हत्येच्या कथानकामुळे संतप्त उत्तर कोरियाने कंपनीचे संगणक निकामी करत, अनेक न रिलीज झालेले चित्रपट आणि अंतर्गत ई-मेल उघड केले. २०१६मध्ये बांगलादेशच्या मध्यवर्ती बँकेचे ८१ कोटी डॉलर लुटले गेले. २०१७च्या वॉनाक्राय हल्ल्यात १५० देशांतील तीन लाखांहून अधिक संगणक बाधित होऊन अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले. २०२०मध्ये कुकॉइनकडून २८.१ कोटी डॉलर, २०२२मध्ये ऍक्सी इन्फिनिटीकडून ६२.५ कोटी डॉलर आणि २०२५मध्ये बायबिटकडून जवळपास १.५ अब्ज डॉलरचे इथेरियम फस्त केले गेले.सायबर हल्ल्यांच्या क्षमतेत गुंतवणूक करण्यामागे उत्तर कोरियाची सामरिक उद्दिष्टे आहेत. सुरुवातीला शत्रुराष्ट्रांमध्ये सामाजिक अस्थिरता निर्माण करून, थेट युद्ध न करता त्यांच्यावर दबाव आणणे हा हेतू होता. लष्करी कुरापतींपेक्षा असे हल्ले करणे सोपे; जीवितहानीचा धोकाही कमी. आता मात्र उत्तर कोरियाकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरणारी विशेष प्रशिक्षित पथके आहेत. क्वांटम संगणकांनाही सहजासहजी भेदता येणार नाही असे कूटलेखन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बनावट दृश्यफितींचाही ते वापर करतात.उत्तर कोरिया हा सर्वाधिक एकाकी देशांपैकी एक. सीमा बंदिस्त आहेत. नागरिकांवर सतत पाळत असते. सामान्य नागरिकांना केवळ सरकारच्या कडक नियंत्रणाखालील ‘क्वांगम्योंग’ या देशांतर्गत संगणकीय जाळ्याचाच वापर करता येतो. इंटरनेटचा वापर मोजक्याच उच्चपदस्थांपुरता मर्यादित आहे. दुसरीकडे सरकारने संगणकीय हल्ल्यांसाठी प्रशिक्षित तज्ज्ञांची फौज उभी केली आहे. त्यांच्या मदतीने क्रिप्टोकरन्सी (आभासी चलन) कंपन्या, संरक्षण पुरवठादार, विद्यापीठे आणि वित्तीय संस्थांवर हल्ले केले जातात. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असतानाही उत्तर कोरिया अणुचाचण्या आणि क्षेपणास्त्र चाचण्या सुरू ठेवतो. कमकुवत चलन आणि कायमस्वरूपी टंचाईचा सामना करणारा उत्तर कोरिया, बंदरे, कारखाने किंवा निर्यातीची गरज न पडता, सायबर चोऱ्यांतून मिळणाऱ्या पैशाने आपली राजवट आणि शस्त्रास्त्र कार्यक्रम चालवू पाहत आहे. देशाचे अनुमानित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न जवळपास २० ते ३० अब्ज डॉलर असताना, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २०१७ ते २०२३ या काळात उत्तर कोरियाशी संबंधित सायबर गुन्हेगारांनी क्रिप्टोशी संबंधित ५८ सायबर हल्ल्यांतून सुमारे ३ अब्ज डॉलरची मालमत्ता लुटली. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, सायबर चोऱ्यांतून मिळणारा निधी उत्तर कोरियाच्या परकीय चलन उत्पन्नाच्या जवळपास निम्मा असून, त्याचा वापर शस्त्रास्त्र कार्यक्रमासाठी केला जातो. पुढील पाच ते दहा वर्षांत देशाच्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग याच मार्गाने येण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास, सायबर हल्ल्यांच्या जोरावर चालणारी जगातील पहिली ‘हॅकरशाही’ जन्माला येईल!.Premium|AI Companion : आईच्या आठवणींत हरवलेली शर्वाणी आणि तिच्या आयुष्यात आलेला एआय कम्पॅनियन.सत्तेचा सायबर डावउत्तर कोरियाच्या राज्यव्यवस्थेतच ही सायबर कारवाई रुजलेली आहे. देशाची प्रमुख लष्करी गुप्तचर संस्था ‘आरजीबी’ तिचे नियंत्रण करते. तिच्या अखत्यारीत लाझरस, अँडारियल, ब्लूनॉरॉफ आणि किमसुकी यांसारखी पथके कार्यरत आहेत. स्कारक्राफ्टसारखे स्वतंत्र गटही सक्रिय आहेत. त्यांची कार्यपद्धती संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांसारखी असते. लक्ष्य शोधणे, बनावट भरती अधिकारी व मुलाखतींचे सापळे रचणे, घातक संगणकीय आज्ञावली बनवणे आणि चोरलेल्या क्रिप्टोचे रूपांतर माग काढणे अशक्य होईल अशा मालमत्तेत करणे, अशी कामांची विभागणी असते. उत्तर कोरियाचे सायबर कर्मचारी कडेकोट बंदोबस्तातील केंद्रांत काम करतात. बाहेरून अगदी साध्यासुध्या दिसणाऱ्या इमारती. सिमेंटच्या भिंती, पहाऱ्यातील प्रवेशद्वारे आणि मोजक्या खिडक्या. आत मात्र प्रखर दिव्यांनी उजळलेल्या खोल्यांत संगणकांच्या रांगा, आधुनिक उपकरणे आणि स्वतंत्र संपर्कव्यवस्था. कर्मचाऱ्यांची निवड बुद्धिमत्तेबरोबरच राजवटीवरील निष्ठेच्या कसोटीवरही होते. दक्षिण कोरिया, जपान आणि अमेरिका यांना लक्ष्य करण्यासाठी स्वतंत्र पथके असतात. प्रवेशासाठी ओळखपत्रांची तपासणी, सोबत सुरक्षा कर्मचारी आणि मर्यादित प्रवेशाची व्यवस्था असते. वैयक्तिक उपकरणे बाळगणे किंवा कामाची माहिती बाहेर सांगणे निषिद्ध असते. चीनमधील शेनयांग येथेही व्यापारी, सरकारी किंवा राजनैतिक कर्मचारी असल्याचे भासवून त्यांनी गुप्त केंद्रे चालवल्याचे सांगितले जाते.कौटुंबिक नोंदणी, निवास, रेशन, प्रवास आणि बढती यांसाठी हे कर्मचारी सरकारी मर्जीवर अवलंबून असतात. निवडक संगणकतज्ज्ञांना भरघोस वेतन, प्योंगयांगमधील मध्यवर्ती भागात १,४०० चौरस फुटांची घरे आणि परदेशप्रवासाची मुभा असते. नातेवाइकांना राजधानीत आणण्याची, सत्ताधारी कामगार पक्षाचे सदस्यत्व मिळवण्याची आणि प्रभावशाली कुटुंबांत विवाह करण्याची दुर्मीळ संधीही दिली जाते. यशस्वी चोरीतून मिळालेल्या रकमेपैकी ३० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा लष्करी पथकांना मिळू शकतो. मात्र, दिवसाला १०-११ तासांहून अधिक काम आणि मासिक आर्थिक उद्दिष्टांची सक्ती असते. ही उद्दिष्टे पूर्ण न केल्यास शिक्षा भोगावी लागते. नोकरी सोडल्यास कुटुंबीयांनाही शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते.उत्तर कोरियाचे काही हेर परदेशांत खोट्या ओळखीने सामान्य माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी म्हणून नोकऱ्या मिळवतात. २०२४ मध्ये अमेरिकेने प्योंगयांगच्या नियंत्रणाखालील चीनमधील यान्बियान सिल्व्हरस्टार आणि रशियातील व्होलासिस सिल्व्हरस्टार या कंपन्यांशी संबंधित उत्तर कोरियाच्या १४ नागरिकांवर आरोप ठेवले. या कंपन्यांनी किमान १३० तज्ज्ञांना खोट्या ओळखींच्या आधारे अमेरिकी कंपन्यांमध्ये दूरस्थ नोकऱ्या मिळवून दिल्या होत्या. उत्तर कोरिया ही सरकारी हुकूमशाहीखालील अर्थव्यवस्था आहे. १९४८ मध्ये, म्हणजे चीनच्या एक वर्ष आधी, तिथे साम्यवादी राजवट आली. नागरिकांना काय करायचे हे सरकार ठरवते. जन्मापासूनच त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि किम घराण्यावरची निष्ठा तपासली जाते.उत्तर कोरियाच्या एकाकीपणातून धोकादायक कल्पकता जन्माला आली आहे. सरकार दरवर्षी गणितात असामान्य बुद्धिमत्ता असलेल्या ११ ते १२ वर्षांच्या १५० ते २०० मुलांची निवड करते. त्यांना नामांकित शाळांतून घडवले जाते. सर्वाधिक हुशार विद्यार्थ्यांना मिरिम, मोरानबोंग, किम इल सुंग किंवा किम चॅक विद्यापीठांत पाठवले जाते. पुढे त्यांची संगणकीय हल्ले आणि गुप्तचर कामांसाठी भरती होते. या कामामुळे त्यांना प्रतिष्ठा, सुखसोयी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होते. सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अभावांपासूनही त्यांची सुटका होते. हॅकर घडवण्यासाठी इतक्या पद्धतशीरपणे लहान मुलांचा शोध घेणारा दुसरा देश नाही. क्रिप्टोकरन्सीवर कोणत्याही एका संस्थेचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे चोरलेला पैसा लपवणे सोपे जाते. काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या टोळ्यांना उत्तर कोरिया तो पैसा विकतो. तपासकर्त्यांच्या मते, हा पैसा सुमारे १२ हजार डिजिटल खात्यांत फिरत असल्यामुळे त्याचा माग काढणे अत्यंत कठीण आहे. याच पैशातून परदेशात माणसे, शस्त्रांचे सुटे भाग आणि तज्ज्ञांची मदत विकत घेतली जाते.अकरा देशांच्या संयुक्त देखरेख पथकाच्या २०२५च्या अहवालानुसार, उत्तर कोरियाचा पैसा वळवण्यासाठी चीनमधील १५हून अधिक बँकांची खाती वापरली जात आहेत. रशियन मध्यस्थामार्फत, बायबिटवरील चोरीच्या रकमेसह, किमान ६ कोटी डॉलरच्या क्रिप्टोचे रूपांतर करण्यात आले आहे. अशा चलनाची डॉलर किंवा युरोमध्ये देवाणघेवाण शोधणे कठीण असते. क्रिप्टो व्यवहारांत गुप्तता राखता येते आणि त्यांचे सहज व वेगाने पैशात रूपांतर करता येते. त्यामुळे अवैध व्यवहारांसाठी त्यांचा वापर अधिक आकर्षक ठरतो..भारतापुढील पेच२०२४मध्ये उत्तर कोरियाशी संबंधित लाझरस गटाने भारतातील क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरएक्सवर हल्ला करून २३ कोटीहून अधिक डॉलरची ग्राहक मालमत्ता चोरली. वझीरएक्सची कर्जे व व्यवहारांची कायदेशीर पुनर्रचना करून कर्जदारांना परतफेड करण्याबाबतची सुनावणी सिंगापूरमध्ये झाली, कारण तिची मूळ कंपनी झेटाई तेथे नोंदणीकृत होती. या प्रकरणाने ग्राहकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण आणि क्रिप्टो व्यवहारांतील दिवाळखोरीबाबत भारतातील नियमांची उणीव, तसेच मूळ कंपनी परदेशात असल्यास भारतीय ग्राहक परदेशी कायदेशीर प्रक्रियेत ओढले जाण्याचा धोका अधोरेखित केला.बनावट गुंतवणूक योजना, फसवे संदेश, खंडणीखोर संगणकीय हल्ले आणि नोकरीच्या आमिषातून भारतातूनही पैसा उकळला किंवा वळवला जाऊ शकतो. भारतातील वाढती क्रिप्टो बाजारपेठ उत्तर कोरियासाठी आकर्षक लक्ष्य ठरत असून, जागतिक गुन्हेगारी अर्थव्यवस्थेतील भारताची असुरक्षितताही उघड करते. भारताने बँका, दूरसंचार कंपन्या, वीज यंत्रणा, रुग्णालये, देयक सेवा आणि क्रिप्टो, वित्तीय व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी कडक सुरक्षा नियम व स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून सुरक्षा चाचण्या बंधनकारक कराव्यात. CERT-In, नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर आणि फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट यांसारख्या संस्थांसह बँका, दूरसंचार कंपन्या, पोलिस व खासगी कंपन्यांचे चोवीस तास कार्यरत जाळे उभारावे, जेणेकरून एखाद्या संस्थेला घातक संगणक प्रोग्राम, बनावट संदेशांद्वारे फसवणूक किंवा खातेफोड आढळल्यास सर्व संबंधित संस्थांना तातडीने सावध करून प्रतिबंधक उपाय कळवता येतील.ग्राहकांचा बहुतांश पैसा इंटरनेटशी जोडलेला नसलेल्या सुरक्षित साठ्यात ठेवणे, मोठ्या रकमेच्या हस्तांतरणासाठी अनेक टप्प्यांतील ओळख पडताळणी व संमती अनिवार्य करणे आणि ग्राहकांचा निधी कंपनीच्या निधीपासून वेगळा ठेवणे आवश्यक आहे. संशयास्पद व्यवहार वेळीच रोखणे, तत्काळ निधी गोठवणे, भाडोत्री खात्यांचा शोध घेणे, चोरलेल्या पैशांचा माग काढणे, डिजिटल पुरावे जतन करणे आणि तांत्रिक प्रणाली अद्ययावत असल्याची खातरजमा करणेही आवश्यक आहे.सरकारी पाठबळावर होणारे सायबर गुन्हे जागतिक सुरक्षेला आव्हान असून, त्यांना आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. उत्तर कोरियाची साधनसंपत्ती मर्यादित असली, तरी जगाच्या आर्थिक व्यवस्थेला लक्ष्य करण्याची त्याची कल्पकता आणि हिंमत अमर्याद आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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