Nuremberg Movie : महत्त्व कशाला? सत्ताधाऱ्याचा आदेश की मानवता!

सत्ताधाऱ्यांचे आदेश पाळताना कधी सदसद्विवेक बुद्धीला स्मरून स्वतःला प्रश्न विचारावेसे वाटले का? स्वतःची नैतिक जबाबदारी काय असते? नोकरी करताना बांधिलकी आलेला आदेश पाळण्याची असते की देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवर आपण अन्याय करत आहोत, त्यामुळे तो आदेश झुगारून द्यावा असे का वाटले नाही? सत्ताधाऱ्याचा आदेश महत्त्वाचा की मानवतेचा दृष्टिकोन?नाझी नेतृत्वाखालच्या जर्मनीने महायुद्धामध्ये अनेक देशांवर आक्रमणे केली, ज्यू धर्मीयांचा अतोनात छळ केला, अनेकांची हत्या केली. जर्मनीने सोवियत युनियनवर केलेल्या आक्रमणामध्येच अडीच कोटी लोकांचा मृत्यू झाला. जर्मनीने ८ मे १९४५ रोजी शरणागती पत्करली. १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानने शस्त्रे म्यान केली आणि २ सप्टेंबर १९४५ रोजी दुसरे महायुद्ध संपले. दुसऱ्या महायुद्धात सर्वसाधारणपणे सात कोटी माणसांचा मृत्यू झाला. जर्मनीमध्ये सामूहिक हत्याकांडामध्ये (holocaust) किमान ६० लाख ज्यू धर्मीयांचा बळी घेतला. अशा या नरसंहारी महायुद्ध समाप्तीनंतर अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, सोवियत युनियन अशा देशांनी एकत्रित येऊन महायुद्धाला जबाबदार असणाऱ्या जर्मन अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल करावा, असे ठरवले. २० नोव्हेंबर १९४५ ते १ ऑक्टोबर १९४६ या कालावधीमध्ये न्युरेंबर्ग (जर्मनी) येथे जर्मनीमधील २२ नाझी अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल करून न्यायालयीन सुनावणी झाली. जर्मनी शरणागतीचा अंदाज येताच ३० एप्रिल १९४५ रोजी हिटलरने आत्महत्या केली, त्यानंतर जोसेफ गोबेल्सने (१ मे), हेन्रीच हिमलरने (२३ मे) आणि किमान ६० जर्मन नेत्यांनी अटक होण्यापासून सुटका होण्यासाठी स्वतःचे जीवन संपवण्यासाठी तोच मार्ग पत्करला. त्यामुळे त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर २२ जणांवर खटला दाखल करण्यात आला. न्युरेंबर्ग या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या खटल्यावर आधारित याच नावाचा चित्रपट नुकताच प्राइमवर उपलब्ध झाला आहे. .जेम्स वांडरबिल्ट लिखित दिग्दर्शित चित्रपट जर्मन अधिकाऱ्यांची बाजूही घेण्याला प्राधान्य देतो. सत्ताधाऱ्याचे (हिटलरचे) आदेश पाळणे हा गुन्हा आहे का? तसे असेल तर प्रत्येक देशात हा गुन्हा घडतो आहे, असे जर्मन अधिकारी हर्मन गोरिंगचे म्हणणे असते, जे कैद्यांचा मानसोपचार तज्ज्ञ डग्लस ऐकून घेतो आणि त्याचेच मानसिक द्वंद्व सुरू होते. चित्रपटकर्त्यांनी जर्मन अधिकाऱ्यांची बाजू न घेता चित्रपट दिग्दर्शित केला असला, तरीही हर्मनची भूमिका रसेल क्रो या निष्णात अभिनेत्याने केली आहे आणि डग्लसची भूमिका (बोहेमीयन रॅपसोडी प्रसिद्ध) रामी मालेकने उत्कटपणे केली असल्यामुळे आपण प्रेक्षक या नात्याने दुसरी बाजू ऐकून घेतो, हे विशेष. चित्रपट बघता बघता डग्लसप्रमाणे आपणही मॉरल आणि एथिकल यांमधील द्वंद्वामध्ये अडकतो. नैतिकता दोन प्रकारची असते. मॉरल व्हॅल्युज व्यक्तिगत असतात, ज्याला सदसद्विवेकबुद्धीचा संघर्ष म्हणता येईल. उदाहरणार्थ वकिलाने गुन्हेगाराचे वकीलपत्र घेण्याविषयी निर्णय घेण्याचे द्वंद्व. एथिकल व्हॅल्युज ही समाजात वावरताना पाळण्याची मूल्ये. उदाहरणार्थ, ज्याचे वकीलपत्र घेतले आहे, त्याची, तो गुन्हेगार असला, तरी पूर्णपणे पाठराखण करून त्याच्या बचावासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे. चित्रपट बघताना डग्लसप्रमाणे आपणही विचार करू लागतो, हे या चित्रपटाचे वैशिष्ट्य आहे.हिटलरचे नुकतेच निधन झाले आहे, ही अक्षरे पडद्यावर उमटतात आणि चित्रपट सुरू होतो. जर्मनीच्या शेजारी असलेल्या ऑस्ट्रियामधील अनेक नागरिक आपापल्या गावाकडे / देशाकडे मार्गक्रमण करीत आहेत, सर्व जण नाझी साम्राज्याचा आपापल्या मार्गाने निषेध करीत आहेत, काही गाड्या जळताना दिसत आहेत, त्याचवेळी समोरच्या बाजूने एक आलिशान कार येते. सैनिक ती कार थांबवतात आणि पांढरे कापड दाखवून जर्मन अधिकारी हर्मन गोरिंग कारमधून उतरतो. हिटलरचा सेकंड कमांड असलेला हर्मन त्याच्या काही सहकाऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या न करता शरण आल्याचे सांगतो. अमेरिकन आणि ब्रिटिश राज्यकर्त्यांपुढे महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, या हर्मनला ‘धरावा’ की ‘मारावा’? अटक करून करायचे काय? जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांना इतर देशाचे राज्यकर्ते जर्मनीमध्येच कसे अटक करणार (किंवा मारणार)? हर्मन किंवा त्याच्या सहकाऱ्यावर जर्मनीमध्येच खटला दाखल केला तर त्यांच्यावर त्यांच्याच देशातल्या कोर्टामध्ये कोणते आरोप ठेवणार? अमेरिकन न्यायाधीश या प्रश्नावर चर्चा करतो त्या वेळी मंद पिवळ्या रंगाच्या प्रकाशातील प्रसंग आपल्याही संदिग्ध करतो कारण एका देशातील न्यायव्यवस्था दुसऱ्या देशातील नागरिकांवर आरोप ठेवू शकत नाही. अमेरिकेच्या दृष्टीने खलनायक असलेला सैनिक जर्मनीच्या दृष्टीने नायक असतो..On The Waterfront Movie : ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ने बदलली चित्रपट अभिनयाची संपूर्ण परिभाषा.हिटलर, गोबेल्स आणि हिमलरसारख्यांनी आत्महत्या केल्यामुळे अटक केलेल्या जर्मन अधिकाऱ्यांनी अमेरिका – ब्रिटन – फ्रान्स या सहयोगी देशांनी आयोजित केलेल्या कोर्ट ट्रायलदरम्यान आत्महत्या करू नये याकरिता डग्लस या मानसोपचार तज्ज्ञाची नेमणूक केली जाते. अटक केलेल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांची मानसिक अवस्था जाणून घेणे, हेच त्याचे काम असते. हर्मन (रसेल क्रो) आणि डॉ. डग्लस केली (रामी मालेक) यांच्यामधील चर्चा, प्रश्नोत्तरे लक्षपूर्वक ऐकल्यास आपणही प्रेक्षक या नात्याने विचारात पडतो. हे प्रसंग पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शक जेम्स वांडरबिल्ट यांनी अतिशय उत्तम रीत्या लिहिले आहेत आणि चित्रित केले आहेत. हर्मन आणि डॉ. डग्लस या दोघांमधील वारंवार झालेल्या मिटिंग, संभाषण खरे असले, तरीही डग्लस कोर्टातील सुनावणीला शेवटी हजर असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, तो प्रसंग नाट्यमयता वाढवण्यासाठी केलेला कल्पना विलास आहे.हर्मनची भूमिका रसेल क्रोला ऑफर करणे आणि ती भूमिका करण्याचे रसेल क्रोने मान्य करणे, दोन्हीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. या ऐतिहासक चित्रपटाची पार्श्वभूमी तयार करून प्रेक्षकांना त्या वातावरणात घेऊन जाण्यासाठी पटकथा लेखकाने पुरेसा वेळ घेतला आहे. त्यामुळे प्रेक्षक वर्ष १९४५ मधल्या कोर्ट केसमध्ये गुंतून जातो. चित्रपटाची वातावरण निर्मिती करणारे प्रॉडक्शन डिझाइनमधील बारकावे आवर्जून बघावे असेच आहेत.चित्रपट युद्धपट नाही, तो एक वैचारिक संघर्ष आहे, तो एक बुद्धिबळाचा डाव आहे, ज्यामध्ये कोण कोणत्या चाली करतो, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. चित्रपटामध्ये न्युरेंबर्ग कोर्ट केस सुरू होते परंतु तो चित्रपटाच्या उत्तरार्धातील काही भाग आहे, ज्यामध्ये हर्मन न्यायाधीश आणि वकिलांच्या प्रश्नाना कसा उत्तरे देतो, हे बघण्यासारखे आहे. प्रेक्षक या नात्याने आपण जरी हिटलरच्या अधिपत्याखाली घडलेल्या क्रौर्याच्या विरोधात असलो, तरीही कोर्टातील अर्ग्युमेंट बघणे हा औत्सुक्याचा विषय ठरतो..या कोर्ट केस संबंधी ‘जस्टिस ॲट न्युरेंबर्ग’ हा स्टॅनले क्रॅमर दिग्दर्शित चित्रपट १९६१ साली रिलीज झाला होता, जो त्या काळात गाजला होता आणि अजूनही तो ‘मास्टर पीस’ समजला जातो. हा चित्रपट नुकताच प्राइमवर बघण्यासाठी उपलब्ध झाला आहे. या चित्रपटाचा विषय न्युरेंबर्ग येथील कोर्टात झालेली सुनावणी हा आहे आणि पूर्ण चित्रपट त्या विषयाभोवती कोर्टातच घडतो. १९४५ सालच्या सत्य घटनेवर आधारित काल्पनिक चित्रीकरण अजूनही तितक्याच औत्सुक्याचा विषय आहे परंतु तीन तासांचा तो चित्रपट त्या काळात चित्रित केलेला आहे, याचे भान ठेवून बघावा. कारण त्या काळात नाटकाचे चित्रीकरण केल्यासारखा अभिनय केला जायचा आणि संयत अभिनय शैलीपेक्षा उत्तम संवादफेक करण्यावर अधिक भर असायचा. स्पेन्सर ट्रेसी (चीफ जस्टिस), बर्ट लॅन्सेस्टर (डॉक्टर जनिंग), मॅक्समिलन शेल (हान्स रॉल्फ) यांनी भूमिका उत्तम रीत्या वठवल्या आहेत.दोन्ही चित्रपट सखोल विचार करायला लावणारे आहेत कारण प्रश्न नैतिक गुंत्याचा आहे. सत्ताधाऱ्यांचे आदेश पाळताना कधी सदसद्विवेक बुद्धीला स्मरून स्वतःला प्रश्न विचारावेसे वाटले का? स्वतःची नैतिक जबाबदारी काय असते? नोकरी करताना बांधिलकी आलेला आदेश पाळण्याची असते की देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवर आपण अन्याय करत आहोत, त्यामुळे तो आदेश झुगारून द्यावा असे का वाटले नाही? सत्ताधाऱ्याचा आदेश महत्त्वाचा की मानवतेचा दृष्टिकोन? नैतिक काय आणि अनैतिक काय अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न चित्रपट बघताना सातत्याने प्रेक्षकांचा पाठलाग करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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