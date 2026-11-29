सुहास किर्लोस्कर - suhass.kirloskar@gmail.comभयपट पाहण्यात वेगळीच मजा असते. सर्वच भयपटात भूत नसते. काही भयपटात अनामिक भीती असते, ती खिळवून ठेवते. सर्वत्र शांतता असताना भयपट पाहण्याची मजा काही वेगळीच असते. त्यातील प्रकाशयोजना, पार्श्वसंगीत यांमुळे त्यातील रंजकता अधिकच वाढते.कल्पना करा की, तुम्हाला काडीसारखी अशी एक वस्तू (One Wish Willow) मिळाली आहे, जिचे दोन तुकडे करताना तुम्ही जी इच्छा शब्दात व्यक्त कराल ती पूर्ण होईल. एकदा मागितल्यावर इच्छा तुम्हाला बदलता येणार नाही. तो सुटलेला बाण असून परत घेता येणार नाही. या इच्छेमध्ये मृत व्यक्तीला जिवंत करणे, बेळ बदलणे, अमर होणे या असू शकत नाहीत. अशीच एक वस्तू ऑब्सेशन चित्रपटाचा नायक बेअर (मायकेल जॉन्स्टन) याला मिळते. त्या युवकाचे त्याची मैत्रीण निक्कीवर प्रेम असते, त्यामुळे तो कोणती इच्छा व्यक्ती करणार? तो अशी इच्छा व्यक्त करतो की निक्कीने त्याच्यावर इतके प्रेम करावे की, तिला जगात सर्वांत जास्त प्रिय काय असेल तर फक्त आणि फक्त मीच.ऑब्सेशन या भयपटात (हॉरर) बेअर या युवकाला जादूची कांडी मिळते. परंतु त्याची फक्त एकच चूक होते, इच्छा शब्दात व्यक्त करताना त्याची वाक्यरचना चुकते. ‘‘तिने माझ्यावर इतके प्रेम करावे की, तिला जगात कशाहीपेक्षा मीच प्रिय असावे’’ याचाच दुसरा अर्थ तिला फक्त त्याचाच नाद असावा, त्याच्यापेक्षा दुसरे काहीच प्रिय वाटू नये. ‘तिच्यामध्ये त्याच्याविषयी अपार प्रेमभावना’ या इच्छेमध्ये एक स्वार्थ दडलेला आहे, ‘ऑब्सेशन’चा अर्थ तिच्यामध्ये त्याच्याविषयी एक प्रकारचा मालकी हक्क येणे, तिला दुसरे काहीच प्रिय न वाटणे..ऑब्सेशन चित्रपट ३ ः २ या आस्पेक्ट रेशोमध्ये चित्रित झाला आहे. खरेतर त्याला १.५० ः १ (३५ एम.एम) असे म्हणतात. अलीकडे तयार झालेले बहुतांश चित्रपट १.८५ ः १ (अमेरिकन वाईडस्क्रिन) किंवा २.३९ ः १ (सिनेमास्कोप आस्पेक्ट रेशो, ज्याला पूर्वी २.३५ ः १ संबोधले जायचे) या आस्पेक्ट रेशोमध्ये चित्रित केले जातात. जेणेकरून त्या चित्राचा भव्य दिव्य अनुभव मोठ्या पडद्यावर घेण्याची अनुभूती प्रेक्षकाना मिळावी. परंतु दिग्दर्शक करी बार्कर यांची अशी धारणा आहे की, स्थिरचित्राचा अनुभव किंवा स्मार्ट फोनवर फोटो बघण्याचा अनुभव १.५० ः १ या आस्पेक्ट रेशोमध्येच अधिक व्यक्तिगत असतो आणि त्याबद्दल प्रेक्षकाला अधिक आत्मीयता वाटते. समोर दिसणारे चित्र, तो चित्रपट अधिक जवळचा वाटतो, त्यामध्ये प्रेक्षक अधिक गुंतून जातो. या चित्रपटाची फ्रेम वाइड नसल्यामुळे उंच असल्यासारखे वाटते, मोठ्या पडद्यावर चित्रपट बघताना दोन्ही बाजूने फ्रेम कट केल्याचे दिसते.लेखक-दिग्दर्शक-संकलक करी बार्करचा हा पहिलाच चित्रपट. तो लिहिताना किंवा दिग्दर्शन करताना त्यातले पहिलेपण कुठेही जाणवत नाही. करी बार्कर या अमेरिकन यु ट्यूब निर्माता-दिग्दर्शकाने अनेक यु ट्यूब व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म बनवल्या. त्याने न्यूयॉर्क फिल्म ॲकॅडमीमध्ये शिकताना ‘दॅटस बॅड आयडिया’ हा यु ट्यूब चॅनेल सुरू केला आणि त्याद्वारे हॉरर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म्स बनवल्या, त्या व्हायरल झाल्या आणि लोकप्रियता मिळवली. त्याची ‘द चेअर’ (२०२३) ही शॉर्ट फिल्म सर्वांत कमी बजेटमध्ये बनवली होती आणि तो लोकप्रिय झाला. त्यानंतर त्याने ‘मिल्क अँड सिरीयल’ ही फिल्म फक्त ८०० डॉलरमध्ये तयार केली, यु ट्यूबवर रिलीज केली आणि फिल्म लोकप्रिय झाली. कॉर्पोरेट स्टुडिओ सिस्टीमचे पाठबळ नसताना तयार केलेल्या अशा भयपटांना ‘ईंडी हॉरर’ म्हणजेच ‘ईंडीपेंडंट हॉरर’ म्हणतात..वाढती लोकप्रियताया वर्षी मे महिन्यात ‘ऑब्सेशन’ चित्रपट जगभरात रिलीज झाला आणि साडेसात लाख अमेरिकन डॉलर एवढ्या छोट्या बजेटमध्ये तयार केलेल्या या चित्रपटाने ५२४ कोटी डॉलरची कमाई केली. सहसा चित्रपटाचे कलेक्शन पहिल्या आठवड्यानंतर कमी होत जाते परंतु या चित्रपटाचे कलेक्शन उत्तरोत्तर वाढत गेले, हे विशेष. हा चित्रपट आता ‘जिओ हॉटस्टार’वर उपलब्ध झाला आहे. भयपट घरबसल्या उपलब्ध आहे, म्हणून गप्पा मारता मारता, जेवता-खाता बघणे अपेक्षित नसते, तो शक्यतो कोणताही मध्यंतर न घेता, शक्य तितक्या मोठ्या पडद्यावर, रात्री, आजूबाजूला शांतता असताना बघणे अपेक्षित आहे.भयपटामध्ये भीती दाखवण्यामध्ये खरे कौशल्य दिग्दर्शकाचे, संकलकाचे आणि तितकेच पार्श्वसंगीताचे असते. फोले म्हणजेच चित्रपटातील बारीक सारीक आवाज ज्या जाणीवेने जाणीवपूर्वक ऐकवले जातात. चित्रपट शॉटमधला धक्का ज्या पद्धतीने प्रेक्षकांना दिसतो, त्यापेक्षा ज्याप्रकारे ऐकवला जातो, ते अधिक महत्त्वाचे असते. भयपट साउंड म्युट करून बघितला तर अजिबात भीती वाटणार नाही, परंतु ते अपेक्षित नसते. ओटीटीवर उपलब्ध असलेल्या या चित्रपटामध्ये साउंड सेपरेशनची सोय आहे त्यामुळे तशी साउंड सिस्टीम घरी असेल तर फारच उत्तम. कारण काही आवाज मागच्या बाजूच्या स्पिकरमधून येतात..वैविध्यपूर्ण भूमिकाचित्रपटाची अभिनयाची बाजू इंडे नवरेट्टी या युवा अभिनेत्रीने आपल्या खांद्यावर समर्थपणे पेलताना निक्कीची भूमिका साकारताना त्यामधील वैविध्य तितक्याच उत्कटपणे दाखवले आहेत. चित्रपटातील वैविध्यपूर्ण प्रसंग, त्या भूमिकेचे क्षणात बदलणारे रंग, त्यातील अभिनयातील बारकाव्यासह कमालीच्या कौशल्याने साकारले आहेत. मायकेल जॉन्स्टन याने साकारलेला बेअर प्रभावी आहे. चित्रपट त्याच्याच दृष्टिकोनातून बघितला जातो. भयपटामध्ये रात्रीच्या प्रसंगात खरी गंमत असते, त्या प्रसंगात प्रकाश योजना महत्त्वाची असते. चित्रपटातील अंधार उजेडाचा खेळ, पिवळ्या प्रकाशाचा वापर, काहीवेळा चेहरा पूर्ण न दिसण्याची केलेली सोय (?) वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एकदा भयपटाचे दोन तीन प्रसंग झाल्यानंतर प्रेक्षक तशा प्रसंगाला सरावतात आणि तिथेच पकड ढिली होऊ न देणे, एकेक प्रसंग उलगडून दाखवताना त्यातील महत्त्वाचा प्रसंग सगळ्यात शेवटी दाखवणे, हे उत्तम भयपटाचे लक्षण असते. सायको, द एक्झोर्सिस्ट, द शायनिंग, गेट आउट असे अनेक उत्तमोत्तम ‘सायकॉलॉजीकल हॉरर थ्रिलर’ चित्रपट याबाबतीत सरस ठरले आहेत, काळाच्या कसोटीवर उतरले आहेत. भूत चित्रपट ‘द एक्झोर्सिस्ट’ चित्रपटाची उत्तम भारतीय आवृत्ती आहे. कौन, तुंबाड, भ्रमयुगम, डरना मना है असे चित्रपट उत्तम भीती दाखवू शकतात. भयपट न आवडणारे, आवर्जून न बघणारे अनेक जण असतात. परंतु भयपटामधील काही प्रकार किमान एकदा तरी आवर्जून बघावेत. सगळ्या भयपटात भूत नसते. काही चित्रपटात अनामिक भीती असते, ज्याचा उलगडा शेवटच्या अर्ध्या तासात होतो. काही चित्रपटात अनेक खून होत असतात तर काही चित्रपटात खून होण्याची भीती वाटत असते. ज्याची भीती वाटू शकते, तो डायनोसॉर असो (ज्युरासिक पार्क) वा शार्क मासा (जॉज), ट्रक ड्रायव्हर (ड्यूएल) चित्रपटात सर्वांत कमी वेळेत तो पूर्णपणे दाखवला जातो परंतु चित्रपटभर त्याचीच चर्चा होत असते. त्यामुळे दिग्दर्शकाचे कौशल्य काय दाखवायचे, यापेक्षा काय दाखवायचे नाही, यावर ठरते.‘द मंकीज पॉ’ हा चित्रपट ऑब्सेशन चित्रपटाची पुढची पायरी आहे. कारण ‘ऑब्सेशन’ चित्रपट एका इच्छापूर्तीबद्दल आहे तर ‘द मंकीज पॉ’ चित्रपटामध्ये अशा तीन इच्छांचे वरदान लाभले आहे. त्यामुळे ऑब्सेशन या चित्रपटानंतर ‘द मंकीज पॉ’ प्राईमवर बघावा. तर मुद्दा असा आहे की, अल्लाउद्दीनला मिळालेला जादूचा दिवा तुम्हाला मिळाला तर तुम्ही तो दिवा घासाल आणि त्यामधून राक्षस बाहेर आला आणि म्हणाला, ‘क्या हुकुम मेरे आका?’, तर तुम्ही कोणती इच्छा व्यक्त कराल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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