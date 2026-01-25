सप्तरंग

अवकाश चंबळला अर्पण!

दिल्ली- नगर- पुणे प्रवासात चंबळ नदी लागते... मी माझी डायरी काढली, जी पहिल्या वर्षाला आम्हाला लिहायला सांगितली होती.
chambal

chambal

sakal

मिलिंद शिंदे saptrang@esakal.com
Updated on

दिल्ली- नगर- पुणे प्रवासात चंबळ नदी लागते... मी माझी डायरी काढली, जी पहिल्या वर्षाला आम्हाला लिहायला सांगितली होती. नंतरही मी लिहीत होतो अधूनमधून... जशी चंबळ नदी आली. मी माझी डायरी फाडून, तुकडे तुकडे करून चंबळच्या नदीत फेकून दिली. सगळा आठवणींचा अवकाश चंबळला अर्पण! नंतर बऱ्याच वेळा चंबळवरून गेलो. आठवणींचे कागद शोधत राहिलो. चंबळच आहे ती, सगळं सामावून घेते.

Loading content, please wait...
water
Tribute
River
saptarang

Related Stories

No stories found.