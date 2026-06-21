On The Waterfront Movie : ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ने बदलली चित्रपट अभिनयाची संपूर्ण परिभाषा

सुहास किर्लोस्कर - suhass.kirloskar@gmail.comइलीया कार्झन यांनी चित्रपट दिग्दर्शन करताना नायकाचा सद््सद््विवेकबुद्धीचा लढा प्रेक्षकांपर्यंत अतिशय प्रभावीपणे पोहोचवला आहे. फादर टेरीला आव्हान देतात आणि म्हणतात, हिंमत असेल तर एडीला खरे काय घडले, ते सांग. यानंतर टेरी आणि एडी यांच्यातील संवाद न ऐकवता त्या वेळी बंदरावरील जहाजांचा भोंगा आणि इतर आवाज मोठ्याने ऐकवले आहेत, ज्यामुळे प्रसंग प्रेक्षकांना भिडतो.चित्रपट हे दृकश्राव्य माध्यम आहे. चित्रपटात जे दिसते, त्याबद्दल बोलण्याची आवश्यकता नसते. म्हणजे नाटकात एखाद्या प्रसंगात नायिका खिडकीबाहेर बघत असेल तर ती दिवाणखान्यात बसलेल्या नायकाला सांगते, “कित्ती छान पाऊस पडतोय ना? कित्ती प्रसन्न वातावरण आहे, पावसाचे थेंब अंगावर घ्यावेत असे वाटतेय.” नाटकातील प्रेक्षकांना तो पाऊस दिसत नाही, कदाचित साउंड इफेक्टने त्याचा माहोल तयार करता येईल. याच नाटकावर चित्रपट करताना नायिकेच्या तोंडी असलेले संवाद कट करता येतील, बाहेर पडणारा पाऊस दाखवता दाखवता खिडकीतून कॅमेरा आत आणता येईल आणि नायिका नायकाकडे सहेतुक नजरेने बघते एवढेच दाखवले तरी तिला काय म्हणायचे आहे, ते प्रेक्षकांना संवादाशिवाय कळेल. परंतु १९५०-६० च्या दशकात चित्रपटातील अभिनय नाटकातील अभिनयाप्रमाणे केला जायचा. त्या काळचे अनेक चित्रपटसुद्धा नाटकाप्रमाणे संवादांनी भरलेले आणि भारलेले असायचे. नाटकातील संवाद बाल्कनीत शेवटच्या रांगेत बसलेल्या साउंड सिस्टीमशिवाय ऐकू जावेत यासाठी त्या काळात मोठमोठ्याने संवाद म्हणण्याची नाटकाची गरज होती. त्या अभिनय शैलीला ‘क्लासिक’ म्हटले जाते. नाटकातील अनेक कलाकार चित्रपटात अभिनय करताना त्या तंत्रास अनुसरून वेगळ्या पद्धतीचा अभिनय करत नव्हते. त्या काळात म्हणजे १९५४ साली रिलीज झालेल्या ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ या चित्रपटात मार्लन ब्रान्डोने वेगळ्या पद्धतीने अभिनय केला आणि चित्रपट अभिनयाची परिभाषा बदलली. इलीया कार्झन दिग्दर्शित हा चित्रपट नुकताच नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध झाला आहे..Kanthha Tamil Movie Review : सिनेमा दिग्दर्शकाचा असतो की सुपरस्टारचा?.चित्रपटाच्या सुरुवातीला मोठे जहाज दिसते, त्या शेजारी एका बोटीतून काही जण उतरतात, त्यातील एका तरुणाला म्हणजेच टेरीला (मार्लन ब्रान्डो) त्याचा मोठा भाऊ सांगतो, पुढे जा (आणि सांगितल्याप्रमाणे कर), त्यानुसार टेरी वेगळ्या रस्त्याने पुढे जातो आणि त्याच्या मित्राला, जॉईला टेरेसवर बोलावतो. थोड्याच वेळात जॉईला टेरेसवरून खाली ढकलून मारले जाते. त्यानंतर या एकूणच घटनेवर मार्लन ब्रान्डोने ज्या संयतपणे अभिनयातून त्याची नाराजी दाखवली आहे, ती त्या काळातील अभिनयापेक्षा वेगळी होती. कॉन्स्टन्टीन स्टानस्लाव्ह्स्की (Constantin Stanislavski) यांना मॉडर्न अक्टिंग टेक्निकचे भीष्म पितामह समजले जाते. त्यांनी १९०० च्या दशकात सांगितलेल्या अभिनय पद्धतीमध्ये त्या पात्राची विचार करण्याची पद्धत, त्या पात्राचे विचार, त्या पात्राच्या भाव-भावना याची सखोल माहिती घेऊन त्या भावविश्वात रममाण होऊन अभिनय करण्यास शिकवले. ते पात्र प्रत्येक परिस्थितीमध्ये कसे वागेल, कशी प्रतिक्रिया देईल त्याची कल्पना करून त्याचा रियाज रोल साकार करण्यापूर्वी करून बघण्यास त्यांनी शिकवले. एका खुर्चीवर संवादाशिवाय बसण्याच्या अनेक जणांच्या अनेक पद्धती असतात, त्या पात्रानुसार बदलतात, तसा अभिनय करता येतो ज्यासाठी कल्पनाशक्तीचा वापर करावा लागतो. मार्लन ब्रान्डो याने या अभिनय शैलीचा अभिनय चित्रपटात कसा करावा, याचे दाखले ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ या चित्रपटातील अनेक प्रसंगांतून दिले आहेत.टेरी हा बंदरावरील युनियनच्या गुंड टोळीचा एक भाग आहे, त्यांच्यासमवेत तो काम करतो, वावरतो त्यामुळे तो बाहेरून कणखर दिसतो परंतु त्याचे बोलके डोळे, त्याची देहबोली यांमधून असे जाणवत राहते, की हा या टोळीमध्ये असला तरीही याला टोळीमधील विरोधाभास दिसू लागतात, हे सर्व संवादाशिवाय मार्लन ब्रान्डोच्या अभिनयातून आपण ओळखतो. पूर्वीच्या नाटकात (मराठी संगीत नाटकात) प्रेक्षकांकडे बघून संवाद म्हणण्याची पद्धत होती त्यानुसार चित्रपटातही कॅमेऱ्याकडे बघून बोलण्याची पद्धत रूढ झाली. एकमेकांशी संवाद साधताना त्या काळी दोघे एकमेकासमोर न बघता कॅमेऱ्याकडे तोंड करायचे. वास्तवात ज्याच्याशी संवाद साधायचा आहे, त्याकडे पाठ केली जात नाही. मार्लन ब्रान्डोने नाटकातील अभिनय चित्रपटात करण्याची ‘क्लासिक’ अभिनय शैली बदलली. मार्लन ब्रान्डोने त्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे अभिनय करून प्रसंग उठावदार केल्याचे चित्रपटात जाणवते. त्याचा अभिनय रिहर्सलपेक्षा त्या क्षणी इम्प्रोवाइज केलेला होता. जिच्या भावाचा मृत्यू झाला आहे, त्या एडी डॉयलबरोबर संवाद साधताना एका क्षणी टेरी तिच्याकडे न बघता काहीतरी आठवल्यासारखे दुसरीकडे बघतो, खुर्ची हलवतो, टेबलाखाली काय आहे ते बघतो आणि हे सर्व करता करता तिच्याशी बोलतो, खांदे उडवतो, च्युइंगम खाता खाता बोलतो. लोक काय म्हणतात, याबद्दल टेरी एडीला सांगतो पण मी तसा नाही असेही सांगण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. तरीही “तुझ्या भावाला मारण्यात माझा हातभार नाही,” हे वाक्य तो स्पष्टपणे उच्चारत नाही, अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार असूनही ते लपवण्याचा अभिनय मार्लन ब्रान्डोने देहबोलीतून उत्तमरीत्या केला आहे..१९४८ सालचा पुलीत्सर पुरस्कार माल्कम जॉन्सन याना ‘क्राइम ऑन द वॉटरफ्रंट’ या लेखमालेसाठी प्रदान करण्यात आला होता, त्यावर आधारित कथा आणि पटकथा बड शूलबर्ग यांनी लिहिली. ज्यामध्ये लॉंगशोअरमेन्स युनियनमध्ये असलेल्या भ्रष्टाचार, खंडणी वसुली आणि त्यासंबंधी अनेक गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ चित्रपटाची पटकथा लिहिताना बड शूलबर्ग यांनी बंदरावरील कामगारांच्या युनियन्सचे, गुन्हेगारीचे जग त्या टोळीचा भाग असलेल्या टेरीच्या दृष्टिकोनातून दाखवले, हे विशेष. टेरीचा भाऊ चार्ली हा जॉनी फ्रेंडलीच्या टोळीत काम करतो. टोळीप्रमुख जॉनीचा टेरीवर विशेष जीव आहे, हे पुढच्या प्रसंगात दिसते परंतु मित्राला टेरेसवरून ढकलून खून केल्यामुळे नाराज असलेल्या टेरी एकूणच विचार करण्यास सुरुवात करतो. स्वतंत्रपणे विचार करणारे कोणत्याही टोळीप्रमुखांना आवडत नसतात. बंदर कामगारांच्या वस्तीत राहूनही वडिलांनी शिक्षणाचा आग्रह धरल्याची जाणीव असणारी एडी भावाच्या खुनाचा तपास करण्याचे ध्येय बाळगून आहे. याउलट टेरीचा लढा सदसद्विवेकबुद्धीचा आहे त्यामुळे तो टोळीनायकाविरुद्ध लढा देताना आपलाच भाऊ त्यांच्यात सहभागी झाला आहे याबद्दल दुःखी आहे. हे सर्व चित्र पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शक यांनी त्या काळात अनवट पद्धतीने उभे केले, जे आजही तितकेच उत्कंठावर्धक आहे. लिओनार्ड बर्नस्टीन यांनी चित्रपटाच्या पार्श्वसंगीतामध्ये केलेला व्हायोलिन्स, ट्रम्पेट, ब्रास सेक्शन वाद्ये आणि ड्रम यांचा वापर उल्लेखनीय आहे.इलीया कार्झन यांनी दिग्दर्शन करताना नायकाचा सदसद्विवेकबुद्धीचा लढा प्रेक्षकांपर्यंत अतिशय प्रभावीपणे पोहोचवला आहे. फादर टेरीला आव्हान देतात आणि म्हणतात, हिंमत असेल तर एडीला खरे काय घडले, ते सांग. यानंतर टेरी आणि एडी यांच्यातील संवाद न ऐकवता त्या वेळी बंदरावरील जहाजांचा भोंगा आणि इतर आवाज मोठ्याने ऐकवले आहेत, ज्यामुळे प्रसंग प्रेक्षकांना भिडतो. चार्ली आणि टेरी या दोन भावांतील संवाद कारमध्ये ज्या पद्धतीने चित्रित झाला आहे, तो चित्रीकरण आणि अभिनयाचा उत्तम नमुना आहे. कारमध्ये रस्त्यावरील दिव्यांचा प्रकाश अधूनमधून दिसतो, त्यामुळे कार रस्त्यावरून फिरते आहे, असे प्रेक्षकांना वाटते. ‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ मध्ये प्रसिद्ध बोरिस कॉफमन यांच्या सिनेमटोग्राफीमुळे अनेक प्रसंग प्रभावी ठरले आहेत. हा चित्रपट बघताना अनेक हिंदी चित्रपटांतील दृश्ये आठवतील परंतु त्याचे मूळ ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ चित्रपटात आहे. उदाहरणार्थ ‘हम’ चित्रपटातील बंदरावर झालेला नायकाच्या वडिलांचा मृत्यू..आमीर खान अभिनीत विक्रम भट दिग्दर्शित ‘गुलाम’ (१९९८) हा चित्रपट ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ चित्रपटाची भारतीय आवृत्ती होती. मूळ इंग्रजी चित्रपटाची सुरुवात थेट खुनाने होते आणि त्यानंतर एकेक पात्रांचा परिचय होत जातो परंतु ‘गुलाम’ चित्रपटात अनेक हिंदी चित्रपटांप्रमाणे गाणी, प्रेम प्रकरण यामध्ये बराच वेळ घालवला आहे. विदू विनोद चोप्रा दिग्दर्शित ‘परिंदा’ चित्रपटाची कथा ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ चित्रपटावर आधारित होती परंतु त्याची हाताळणी वेगळी असल्यामुळे ‘परिंदा’ परिणामकारक ठरला. अनेक देशी-परदेशी चित्रपटांवर प्रभाव पाडणारी ही कलाकृती आज बघावी कारण ‘ऑन द वॉटरफ्रंट’ हा चित्रपट अभिनय, दिग्दर्शन, कॅमेरा, पटकथा लेखन अशा अनेक बाबतीत वेगळ्या वळणावर घेऊन जाणारा ठरला, ज्याचा प्रभाव सत्तर वर्षांनंतरही कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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