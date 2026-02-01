One Life movie : ‘वन लाईफ’ चित्रपट: संवादांच्या पलीकडील कॅमेऱ्याची जादू

जेम्स हॉज दिग्दर्शित ‘वन लाईफ’ चित्रपट म्हणजे एका आयुष्यात माणूस काय काय करू शकतो, याची अनुभूती आहे. एका व्यक्तीच्या एका कृतीमुळे किती जणांच्या आयुष्यामध्ये फरक पडू शकतो, हे जाणून घेण्यासाठी चित्रपट बघायला हवा. कमीत कमी संवाद आणि दृश्य माध्यमाचा वापर करून कॅमेऱ्याचा केलेला अर्थपूर्ण वापर हे उत्तम चित्रपटाचे एक लक्षण चित्रपटातील सुरुवातीच्या काही शॉटमधून लक्षात आले, की आपण अजाणतेपणे चित्रपटामध्ये ओढले जातो. ‘वन लाईफ’ चित्रपटाच्या सुरुवातीला लहान मुलांचे काही ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो आपण नायक अँथनी हॉपकिन्सच्या नजरेतून बघतो. अनेक फोटोंचे प्रतिबिंब वयस्कर नायकाच्या चष्म्यामध्ये दिसते आणि नायक काय विचार करत असेल, याचा विचार प्रेक्षक करतात. अनेक फोटो बघता बघता नायक भानावर येतो, जे आपल्याला कारच्या आरशामध्ये दिसते. नायक कार चालवता चालवता आपल्या घरी पोहोचतो, तेव्हा १९८७ वर्ष उजाडलेले असते. घरी आल्यानंतर तो रेडिओ सुरू करतो, बीबीसी न्यूज ऐकतो. ऐकता ऐकता स्वतःची कामे स्वतः करतो, म्हणजे तो या वयातही सक्रिय आहे, हे दिसते. शेअर इंडेक्स कोसळल्याचे ऐकताच नायक निकोलस त्यावर प्रतिक्रिया देतो, याचा अर्थ त्याला शेअर मार्केटची जाण आहे. ब्रिटनमध्ये तमिळ स्थलांतरितांची मागणी ऐकल्यानंतर नायक विचार करू लागतो. एकूणच चित्रपटामध्ये जी दृश्ये दिसतात, ती सर्व दृश्ये अर्थपूर्ण आहेत. बऱ्याच जुन्या आठवणींचा पसारा निकोलसच्या खोलीमध्ये अस्ताव्यस्त पडला आहे; परंतु तो त्या आठवणींमध्ये रममाण नाही, त्या विचारांचा त्याला त्रास होत आहे, हे दृश्य माध्यमातून आपल्याला जाणवते. काही मुलांना रेल्वेमधून कुठेतरी पाठवले जात आहे, कोण आहेत ही मुले, ज्यांच्या आठवणी स्विमिंग टँकमध्ये पोहोतानासुद्धा निकोलसला त्रास देत आहेत? .१९३८मध्ये हिटलरने ऑस्ट्रिया बळकावले आणि झेकोस्लोव्हाकीयामधील सुडेटेनलँड या जर्मन भाषिक विभागावर ताबा घेण्याचे नियोजन केले. त्या काळातले बोहेमिया आणि मोरेविया म्हणजेच आताचे झेकोस्लोव्हाकिया. त्या काळातील ब्रिटन, फ्रान्स, इटलीच्या नेत्यांनी युद्ध थांबेल, या आशेवर हिटलरची ही मागणी मान्य केली, ज्याला म्युनिक करार असे संबोधले जाते. हिटलरचे सैन्य झेकोस्लोव्हाकीयामध्ये घुसले. त्यामुळे जवळजवळ दहा हजार निर्वासित आपल्या कुटुंबासह प्राग या जर्मनीने अद्याप न बळकावलेल्या विभागात पलायन केले. लंडनमधील निकोलस विंटन या २९ वर्षीय स्टॉक ब्रोकरने १९३८मध्ये म्युनिक करारानंतर झेकोस्लोव्हाकियाला भेट दिली आणि प्रागमध्ये वास्तव्य असलेल्या कुटुंबीयांची अवस्था बघितल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले, की नाझींच्या आक्रमणामुळे घाबरलेली कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत आणि त्यांची अनेक मुले-मुली बेघर अवस्थेमध्ये आहेत. हिम वर्षाव असलेल्या भागामध्ये अनेक लहान मुले थंडीत कुडकुडत होती, काही बालकांचा थंडीमुळे मृत्यू झाला होता. निकी विंटन ज्याना नंतर सर निकोलस या नावाने ओळखले जाऊ लागले, त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धामध्ये १९३८-३९मध्ये जर्मनीच्या ताब्यात असलेल्या झेकोस्लोव्हाकिया मधून ६६९ मुलांची सुटका केली. रेफ्युजी कॅम्पमधील मुलांची ही अवस्था बघून विंटन यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांची कथा चित्रपटाच्या माध्यमातून बघितल्यामुळे एकूणच महायुद्धाची झळ कोणाकोणाला कशाप्रकारे सोसावी लागली, याची कल्पना येते. रेफ्युजी कॅम्पमध्ये एकूणच काय अवस्था असते, याची जाणीव चित्रपट बघितल्यामुळे येते आणि हे जग मोजक्या ध्येयवेड्या माणसांमुळे चालले आहे, असा विश्वास हा चित्रपट देतो.जेम्स हॉज दिग्दर्शित ‘वन लाईफ’ चित्रपट म्हणजे एका आयुष्यात माणूस काय काय करू शकतो, याची अनुभूती आहे. एका व्यक्तीच्या एका कृतीमुळे किती जणांच्या आयुष्यामध्ये फरक पडू शकतो, हे दृश्यामधून जाणून घेण्यासाठी हा चित्रपट बघायला हवा. बार्बारा विंटन लिखित If it is not possible.. The Life of Sir Nicholas Winton या पुस्तकावर आधारित बांधीव पटकथा ल्युसिंडा कॉक्सॉन आणि निक ड्रेक यांनी लिहिली आहे. अँथनी हॉपकिन्स या ८८ वर्षीय अभिनेत्याने निकोलस विंटन ही व्यक्तिरेखा अतिशय तरलतेने साकारली आहे, ज्यामुळे आपण त्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करतो. तरुण निकोलसची भूमिका जॉनी फ्लेनने साकारली आहे, ज्याद्वारे आपण मुलांची सुटका कशी होईल, याचा विचार करत राहतो..Premium|cinema trend in India : ओटीटीच्या युगात भारतीय सिनेमाचा नवा अध्याय.सिनेमटोग्राफर झॅक निकोल्सन यांनी आरशातील प्रतिमांचा वापर करून अँथनी हॉपकिन्स विचार करताना दाखवला आहे, त्या वेळी प्रेक्षकांच्या लक्षात येते की नायक कोणता विचार करत असेल. अँथनी हॉपकिन्स पियानो वाजवतो, पोहतो, कार चालवतो, त्या वेळी तो सतत विचार करत असतो, हे संवादाशिवाय सांगण्याचे कसब दिग्दर्शक आणि सिनेमटोग्राफरप्रमाणेच अँथनी हॉपकिन्सचेही आहे. तो घरामध्ये टीव्ही शो बघतो त्या वेळी लोक प्रसिद्ध होण्यासाठी जे काही करतात, ते बघून हलके स्मित करून टीव्ही बंद करतो आणि आपल्याला त्या टीव्ही शोमधला फोलपणा लक्षात येतो. तरुण नायक रेफ्युजी कॅम्पमध्ये हिमवर्षाव होत असताना फिरतो, त्या वेळी एक मुलगी त्याच्या मागे येते आणि तो खिशातले चॉकलेट तिला देतो, तो प्रसंग विलक्षण हृद्य आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी ससेहोलपट शब्दाविना कॅमेराबद्ध केली आहे, ज्यामुळे ते प्रश्न नायकाला आणि प्रेक्षकांना परिणामकारकरीत्या भिडतात. असे चित्रपट बघितल्यानंतर मराठी-हिंदी चित्रपट किती शब्दबंबाळ असतात, याची कल्पना येते आणि आपल्याला अद्याप किती अंतर गाठायचे आहे, याची जाणीव होते.एखादा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करताच अनेक ‘सरकारी’ अधिकारी प्रश्न विचारू लागतात. आपले नाव काय, आडनाव काय, जन्म कोठे झाला, हा प्रश्न तुम्हाला का सोडवायचा आहे, वगैरे. त्यामधून सहीसलामत सुटल्यावर ते ‘सिस्टीम्स आणि प्रोसेस’ची भाषा करू लागतात, ज्यामुळे हा प्रश्न लवकर कसा सोडवणे कठीण आहे, याची भीती दाखवली जाते. ‘असे कोणतेही कार्य सुरू करू नका, जे तुम्ही तडीस नेऊ शकणार नाही’ ही हिब्रू भाषेतील एक म्हण ऐकवली जाते. अशा नकारात्मक वातावरणातून निकोलसने कसा मार्ग काढला, हे महत्त्वाचे. त्या काळातील वातावरण उभे करण्यात प्रॉडक्शन डिझाईनर ख्रिस्तीना मूर यांनी यथार्थ प्रयत्न केले आहेत. त्या काळातील प्रसंग उठावदार करताना प्रकाशयोजना नैसर्गिक आहे, तरीही हा चित्रपट अंधारात घडत नाही, हे विशेष. चित्रपटातील खिडक्या, दारे, त्यामधून येणारा प्रकाश याचा वापर अर्थपूर्ण आहे.बीबीसी फिल्मस्, बीबीबी डाक्युमेंट्रीज् दर्जेदार चित्रपट निर्मितीसाठी प्रसिद्ध आहे. बीबीसी निर्मित डेव्हिड ॲटनबोरो यांच्या ‘प्लॅनेट अर्थ’, ‘डायनेस्टीज’सारख्या डॉक्युमेंटरी, ‘वन लाईफ’सारखे चित्रपट ही त्याची उत्तम उदाहरणे. बीबीसी फिल्म्स्ची निर्मिती असलेला ‘वन लाईफ’ भारतामध्ये अशा स्वतंत्रपणे विचार करून दर्जेदार चित्रपट, डॉक्युमेंटरी निर्माण करणाऱ्या संस्थेची गरज अधोरेखित करतो..जर्मनीमध्ये ज्यू लोकांच्या सामूहिक हत्याकांडावर आधारित अनेक चित्रपट आवर्जून बघावेत, असे आहेत. स्टीव्हन स्पीलबर्ग दिग्दर्शित ‘शिंडलर्स लिस्ट’, रोमन पोलान्स्की दिग्दर्शित ‘द पियानीस्ट’, मार्क हर्मन दिग्दर्शित ‘द बॉय इन स्ट्रीप्ड पजामा’ चित्रपटांमुळे या भयावह इतिहासाचे पडसाद ठिकठिकाणी कसे उमटले, याचे प्रत्यंतर येते. वयाच्या ८८व्या वर्षीही वैविध्यपूर्ण अभिनय करणाऱ्या अँथनी हॉपकिन्स या महान अभिनेत्याचे ‘सायलेन्स ऑफ द लँब’प्रमाणेच ‘द एज’, ‘फ्रॅक्चर’, ‘द टू पोप्स’, ‘द फादर’ असे अनेक चित्रपट आवर्जून बघावेत, असे आहेत.‘वन लाईफ’ चित्रपट प्राईमवर उपलब्ध आहे. ओटीटीमुळे घरबसल्या चित्रपट बघण्याची सोय असली तरी ‘वन लाईफ’सारखे चित्रपट शक्यतो एका बैठकीमध्ये बघावेत. चित्रपटगृहाप्रमाणे एखादा मध्यांतर एखादा प्रसंग संपल्यावर घेऊ शकता; परंतु हा चित्रपट पूर्ण अनुभवल्यानंतर सलग चित्रपट बघण्याचे महत्त्व समजू शकेल.(लेखक संगीत आणि चित्रपटाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 