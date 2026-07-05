Marathi Book Review : गुरूंच्या साहित्यसेवेचा शब्दमय गौरव करणारे ‘ऊब ही महीतली’ पुस्तक

बालाजी मदन इंगळे - saptarang@esakal.comकवी इंद्रजीत भालेराव मंचावरून ते जितक्या सुंदर पद्धतीने कविता सादर करतात, तितक्याच सुंदर पद्धतीने ते शब्दांची मांडणीही करतात. ते जसे उत्तम कवी आहेत, तसेच कसदार ललितलेखन करणारेही आहेत. हा सगळा शब्दांचा खेळ मांडण्यासाठी ज्या गुरूंकडून त्यांनी शिकवण घेतली, त्या गुरूंना शिष्य या नात्याने एक ‘अक्षर’ गुरुदक्षिणा दिली आहे. ती म्हणजे, समीक्षक सुधीर रसाळ यांच्याविषयी भालेराव यांनी लिहिलेलं ‘ऊब ही महीतली’ हे पुस्तक! भालेराव यांची आपल्या गुरूंबद्दलची कृतज्ञता पुस्तकातील प्रत्येक लेखामधून ओसंडून वाहताना दिसते. हे पुस्तक महत्त्वाचे यासाठी आहे की, रसाळ यांच्याविषयी फारसे कोणी लिहिलेले नाही. मुळात समीक्षा, समीक्षक हे सामान्य वाचकांसाठी असतच नाही, हाच आपल्या सगळ्यांचा समज आहे. मात्र, सामान्य वाचकालाही रसाळ यांची समीक्षा वाचाविशी वाटणे, हे या पुस्तकाचे यश आहे. समीक्षा का महत्त्वाची आहे आणि त्यातल्या त्यात सुधीर रसाळ यांची समीक्षा का महत्त्वाची आहे हे नेमक्या शब्दात भालेराव यांनी लिहिले आहे. ज्यांनी आजपर्यंत रसाळ यांची समीक्षा वाचली नाही, तेदेखील त्यांच्या समीक्षेच्या पुस्तकांकडे वळतील, हे निश्चित! भालेराव यांनी ह्या पुस्तकातून रसाळ यांच्या सर्व पुस्तकांची ओळख करून दिली आहे. या पुस्तकांमधून रसाळ सरांचे व्यक्तिमत्व उलगडते. काही प्रसंगांमधून आणि काही घटनांमधून त्यांचे विविध पैलू समजतात. समीक्षक म्हणून रसाळ यांचे मोठेपण सामान्य वाचकाला कळते. .Marathi Book Review : इतिहास, आठवणी आणि कथांचा संगम घडवणारी तीन नवी पुस्तके .‘गुरुवर्यांचे संकल्प’ या लेखांमध्ये रसाळ यांचे आणखी कोणत्या प्रकारच्या लेखनाचे संकल्प आहेत, याबद्दल लिहिले आहे. ‘गुरुवर्यांची ग्रंथसंपदा’ या लेखामध्ये रसाळ यांच्या संपूर्ण ग्रंथसंपदेचा आढावा घेतलेला आहे. ‘कविता आणि प्रतिमा’ या पहिल्या समीक्षा ग्रंथापासून ते ‘काही मराठी कवी : जाणीव आणि शैली,’ ‘वाङ्मयीन संस्कृती,’ ‘ना. घ. देशपांडे यांची कविता’, कवी बा.सी. मर्ढेकर यांच्यावरील तीन समीक्षा ग्रंथ ते अलीकडेच प्रकाशित झालेले ‘मराठी भाषेचे वर्तमान स्वरूप’ अशा ग्रंथांचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे.‘काव्यालोचना’ या लेखामध्ये रसाळ सरांच्या त्याच पुस्तकाविषयी लेखकाने लिहिले आहे. कविता आणि दुर्बोधता यांचं नातं सामान्य वाचकाला समजेल अशा भाषेमध्ये अतिशय तर्कशुद्ध मांडणी करून रसाळ यांनी लिहिले आहे. या पुस्तकामध्ये रसाळ यांनी कवितेविषयी तर लिहिलेले आहेच, पण त्यासोबतच बा.सी. मर्ढेकर, विंदा करंदीकर, दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे, ग्रेस, बालकवी, गोविंदाग्रज यांच्या कवितेतील दुर्बोधतेविषयी लिहिलेले आहे. ‘काव्यलोचना’ या पुस्तकांमध्ये रसाळ म्हणतात, ‘‘काव्यात कल्पित गद्यापेक्षा रूपक प्रक्रिया अधिक प्रभावी असते. किंबहुना, तो काव्याचा प्राणच असतो असे म्हणता येईल. म्हणूनच काव्याला रूपकांची किंवा प्रतिमांची संघटना म्हटले जाते. अनेकार्थता, व्यामिश्रता, उत्कटता, अल्पाक्षरत्व हे गुणधर्म काव्यात निर्माण झालेले असतात...’ अशा पद्धतीने कवितेविषयीची मांडणी करून वेगवेगळ्या मराठीतील कवींच्या कवितेबद्दल रसाळ यांनी लिहिलेले आहे. असा आढावा लेखकाने या लेखात घेतला आहे..या पुस्तकामध्ये एकूण तेरा लेखांचा समावेश आहे. सत्कार सोहळे, विशेषांक, प्रकाशन समारंभ आणि मुलाखती यांचा धांडोला आहे. काही लेख रसाळ सरांच्या प्रेमातून लिहिलेले आहेत. मराठीमध्ये एखाद्या समीक्षकावर एवढ्या आत्मीयतेने लिहिले गेलेले बहुदा हे एकमेव पुस्तक असावे. हे पुस्तक वाचून एखाद्याला रसाळ यांची समीक्षा वाचावी वाटणे हे या पुस्तकाचे खरे यश आहे.पुस्तक : ऊब ही महीतलीलेखक : इंद्रजित भालेरावप्रकाशक : आदित्य प्रकाशन, छत्रपती संभाजीनगरपृष्ठे : १६४, मूल्य : २५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.