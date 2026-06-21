Panchmahabhuta Philosophy : पंचमहाभूत, अन्न आणि ब्रह्मानंदाचा भारतीय तत्त्वज्ञानातील प्रवास

श्रीराम भट - saptrang@esakal.comपंचमहाभूतांच्या ताब्यातील हा मनुष्य देह म्हणा किंवा या भौतिक जगात राहणारा, अर्थातच मन बाळगणारा मनुष्य प्राणी मन मानेल तसा व्यवहार करत किंवा वागत सृष्टी नियमांचा सतत भंग करत असतो. आपल्या संस्कृतीत पंचमहाभूतांना देवता असे संबोधले जाते. ब्रह्मा हा सृष्टिकर्ता आहे. विष्णू हा पालनकर्ता आहे आणि शंकर किंवा महारुद्र संहार करणारा आहे. ह्या अध्यात्म तत्त्वज्ञानात जगाचे मोठे रहस्य दडले आहे!अन्न हे पूर्णब्रह्म म्हणताना, या पंचमहाभूतांचा परिपाक किंवा या पंचमहाभूतांच्या परितोषाचे अंतिम फलित एका नैसर्गिक पूर्ण समाधानात किंवा पूर्ण शांती समाधानातून अवतरत असते आणि हा संतोष किंवा समाधान अन्न ग्रहणातून किंवा त्याच्या पचनातून किंवा त्याच्या महाप्रसादातून ब्रह्मानंदाकडे वाटचाल करत असतो. त्यामुळेच अन्न हे पूर्ण ब्रह्म होय..Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .अन्न म्हणजे न अन्य शांती किंवा न अन्य तृप्ती असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच अन्न हे पंचमहाभूतांच्या देवतांचा महाप्रसादच होय आणि हा महाप्रसाद मिळविण्यावर एका वेगळ्या अनुभूतीतून पूर्ण ब्रह्माचा साक्षात्कारच होत असतो. त्यामुळेच अन्न हे पूर्ण ब्रह्मच म्हणतात. एकम, नित्यम अशा शांतीच्या पूर्ण ब्रह्माचा साक्षात्कार अन्नग्रहण केल्यामुळेच होत असतो. एकादशीच्या व्रताचे रहस्य या गोष्टीतच दडले आहे. ज्या वेळी माणूस उपवास करतो, त्या वेळीच तो त्या पराशांती किंवा समाधानासाठी तो व्याकूळ झाला आहे, असे समजण्यात येते किंवा त्याच्या अंतःकरणातील तळमळ अनुभवास येते आणि ज्या वेळी तो उपवास सोडून एकादशीच्या दुसऱ्या दिवशी महाप्रसादाचे सेवन करतो, त्या वेळीच तो आपल्या जीवशक्तीत व्यापून राहिलेल्या पूर्ण ब्रह्माचीच चव किंवा जिव्हाळा तो चाखतो. हेच ते एकादशीचे माहात्म्य आणि हीच ती परब्रह्माशी जवळीक साधण्याची युक्ती किंवा योग म्हणा..ज्योतिषशास्त्राने एकादशीचे महत्त्व जाणून अध्यात्माशी जवळीक साधली आहे. व्यासमुनींनी एकाच निर्जला एकादशीचा उपवास बलवान भीमाला करावयास सांगितला आणि पूर्ण ब्रह्माचा जणू महाप्रसाद घ्यायला सांगितला. अन्न आणि जल यांच्या अतूट संबंधांतून जीवीचा जिव्हाळा जपत किंवा चाखत पंचमहाभूतांचा देह बाळगणारा माणूस अन्नाला पूर्ण ब्रह्म समजून त्याला महाप्रसादाचे स्वरूप देत असतो. निर्जला एकादशीचा उपवास करणाऱ्याला बारा महिन्यांच्या एकादशीचे वर्षफळ मिळत असते, असे व्यासमुनींनी भीमाला सांगितले आहे. अर्थात ते सर्व सणांचेच पुण्य मिळवण्यासारखे आहे असे सांगितले. सप्ताहात गुरुवारी ब्रह्महृदय असलेल्या स्वाती नक्षत्राला स्पर्श करत निर्जला एकादशी अवतरत आहे. त्यामुळेच या ब्रह्महृदयाला जवळ करत दुसऱ्या दिवशी या निर्जला एकादशीचा महाप्रसाद घेऊ या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.