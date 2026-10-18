Paresh Maity Artist : एका माध्यमात न अडकता कलेचे नवे क्षितिज शोधणारे परेश मैती

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comपश्चिम बंगालमधील एका छोट्या खेड्यात राहणारे परेश मैती मातीची खेळणी बनवता बनवता चित्रकार झाले. रंगाचे माध्यम बदलत गेले, पण त्यांचा उत्साह आणि नवनिर्मितीचा आनंद कायम राहिला. सतत काहीतरी करत राहणे आणि नावीन्याचा शोध घेणे ही त्यांची आदिम प्रेरणा आहे. परेश मैती हे बंगालमधील एका छोट्या गावापासून ते म्युझियम, आर्ट गॅलरी आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांना वाटणाऱ्या सृजनाचा दरवळ जगभर पसरवत आहेत. ते हिंदुस्थानातील एक जानेमाने कलावंत आहेत. ते सात वर्षांचे असताना एक मातीची मूर्ती घडताना ज्या औत्सुक्याने त्यांनी पाहिले त्याच बालसुलभ वृत्तीने पेंटिंग, शिल्पकला, भित्तिचित्रे आणि इन्स्टॉलेशन या सर्व क्षेत्रांत काम करत ते आले आहेत. त्यांना विचारा तर खरे, तुम्हाला आयुष्यात सर्वांत भुरळ कशाची पडली आहे. ते लगेच सांगतात, की कलेच्या अमर्याद शक्यतांची.ते काहीही रंगवत असोत - नदीकाठची पहाट, एक गजबजलेले शहर, राजस्थानमधली रंगांची उधळण किंवा एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणासाठी भव्य शिल्प तयार करत असोत, हे सारे त्यांचे कुतूहल आणि शोधवृत्ती सांभाळूनच. जणू ते नवशिकेपणाने काम करत आहेत, अशाच वृत्तीने ते आज चाळीस वर्षांच्या कामानंतरही त्याच उत्साहाने बोलत असतात. त्यामुळे कदाचित ते एकाच माध्यमाला चिकटून राहू शकत नाहीत. या इतक्या वर्षांत ते वॉटर कलर, ऑइल पेंटिंग आणि ॲक्रेलिक फक्त नव्हे तर नाजूक व्यक्तिचित्रण असो की भव्य शिल्पे किंवा सिरॅमिक्स असो किंवा सार्वजनिक ठिकाणाची इन्स्टॉलेशन. या सर्वांत ते सहजतेने रमतात. त्यांची पेंटिंग जगभर घेतली जातात आणि त्यांची शिल्पे विमानतळ सुशोभित करतात. मोठ्या मोठ्या कंपन्यांच्या कार्यालयात आणि त्यांच्या मोकळ्या जागेत ती दिसतील. जेणेकरून त्यांच्या कलाकृती गॅलरीबाहेर पसरलेल्या आहेत आणि या यशस्वी कार्यामागे त्यांची बालसुलभवृत्ती डोकावणं कधी थांबत नाही..Premium|Chh. Shivaji Maharaj : शिवरायांच्या मोहिमेने आदिलशाही हादरली; पन्हाळ्यापासून कोल्हापूरपर्यंत स्वराज्याचा विस्तार.खेळणी केली, प्रतिसाद मिळाला...तमलुक हे पश्चिम बंगालमधील एक ऐतिहासिक महत्त्वाचे गाव आहे. बाजूने नद्या, कालवे यांच्या पाण्याची रेलचेल आहे आणि त्यामुळे तेथील शेते हिरवीगार राहतात. दरवर्षी दुर्गापूजेच्या निमित्ताने कारागीर एकत्र येतात मातीच्या मूर्ती बनवण्यासाठी. त्या गावात पुरातन काळापासून दुर्गापूजेचा उत्सव साजरा होत असे. परेश जेमतेम सात वर्षांचे होते. तेव्हा त्यांना गावातच आकारहीन मातीच्या गोळ्यातून हळूहळू एक जिवंतप्राय मूर्ती बनवलेली पाहायला मिळाली. ''ती मूर्ती रोज वेगळे रूप धारण करत होती. असं मातीतून काही निर्माण होऊ शकतं यावर त्यांचा विश्वास नव्हता.'' हा एक क्षण ते कधी विसरले नाहीत. त्यांनी या कारागिरांनी न वापरलेली चिकणमाती गोळा केली आणि त्यातून छोटे पक्षी, बदके, खेळणी बनवायला सुरुवात केली. ती खेळणी बनवता बनवता छोट्या मूर्तीही ते करू लागले. थोड्याच दिवसांत गावकरी त्या विकतही घ्यायला लागले. ते अकराबारा वर्षांचे झाले तेव्हापासून त्यांचे बरेचसे काम स्थानिक जत्रांत विकले जाऊ लागले. परिसरातील शाळांत घरगुती पूजेसाठी सरस्वती मूर्ती ते विकू लागले. नकळत कला त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनली. त्यानंतर पेंटिंगची क्रिया ही सहजधर्म होती.होड्या आल्या चित्रातनद्यांच्या परिसरात वाढल्यामुळे होड्या ह्या त्यांच्या कुंचल्यांचा प्रथम विषय ठरला. त्यांच्या कामात त्या सतत दिसत राहतात. बोट नांगर टाकून एका जागी राहिली तरी त्याला एक गती असते असे ते म्हणतात. ते फक्त पाण्याचा प्रवाहाविषयी बोलत नाहीत तर बोट ही जीवनाचेच प्रतीक आहे, स्थिर असतानाही चालणारे. त्यांच्या बालपणात त्यांच्या स्वप्नांना काही विशेष उत्तेजन मिळाले नाही. त्यांचे वडील सरकारी कारकून होते. कुटुंबात सहा मुले होती. कलाजगताशी कोणाचा संबंध नव्हता. ते शाळेत जात होते तोपर्यंत घरात वीज आली नव्हती. रात्री कंदिलाच्या प्रकाशात ते अभ्यास करायचे. ते दृश्य पुढे त्यांच्या अनेक चित्रातून दिसते. पण ह्या गैरसोयीमुळे त्यांचा हुरूप काही कमी झाला नाही, उलट त्यांची इच्छा बळावली.ते शाळेत असताना त्यांनी एक चित्रस्पर्धेत भाग घेतला. ती स्पर्धा स्थानिक महापालिकेने भरवली होती. जवळजवळ दोनशे मुलांनी त्यात भाग घेतला होता. नंतर जेव्हा सर्व रंगचित्र प्रदर्शित केलेली त्यांनी पाहिली तेव्हा त्यांची खात्री पटली की त्यात स्वतःचे सर्वांत खराब होते. तिथल्या तिथे त्यांनी एक स्वत:शीच संकल्प केला. एक दिवस ते शक्य तितके उत्तम प्रतिचे पेंटर होतील. तेव्हापासून स्पर्धा याच त्यांनी आपल्या प्रशिक्षणाचा भाग केला. मग एका मागून एक पुरस्कार मिळत राहिले. हळूहळू मातीच्या मूर्ती विसरल्या गेल्या आणि त्यांचे लक्ष रंगकामावर केंद्रित झाले. कदाचित त्यांना तेव्हा जाणवले नसेल पण त्यांच्या आयुष्याच्या महत्त्वाच्या अध्यायाची ती सुरुवात होती..Premium|Meaning of Home : घर म्हणजे चार भिंती नव्हे, भावनांनी जपलेलं हक्काचं विश्व.कॅनव्हासवरील कामापलीकडेकलेचा व्यवसाय करणे सोपे कधीच नव्हते. बहुतेक मध्यम वर्गातल्या कुटुंबाप्रमाणे मैतीच्या वडिलांनाही आपला मुलगा इंजिनियर वा डॉक्टर व्हायला हवा होता. कलेचा व्यवसाय हा बेभरवशाचा होता. काही वेळा मतभेद व्हायचे, तर महत्त्वाच्या क्षणी मन शंकाकुल व्हायचे. एकदा तर स्वत:च्या स्वप्नपूर्तीसाठी घर सोडून द्यायचा विचार आला होता. तरीही पेंटिंग हा त्यांच्या जीवनाचा इतका अविभाज्य भाग झाला होता की ते बदलणे शक्यच नव्हते. कोणाच्याही कल्पनेपेक्षा लवकर त्यांच्या या सकारात्मक निर्णयाची फळे दिसू लागली. ते कलकत्त्याला गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट आणि क्रॉफ्टच्या प्रवेश परीक्षेत अव्वल ठरले. पुढे सहा वर्षे रोज तमलुक आणि कलकत्ता हे जाता-येतानाचा दोनशे किलोमीटरचा प्रवास करत. जाता-येता सहप्रवाशांची किंवा ट्रेनच्या खिडकीतून दिसणाऱ्या दृश्यांची स्केचेस काढत. रोजचा प्रवास हाच जणू एक दुसरा अभ्यासवर्ग होता.विद्यार्थिदशेतच ते नावाजलेमैती यांना नंतर एकापाठोपाठ एक पुरस्कार मिळू लागले. वृत्तपत्रांतून या तरुण कलाकाराविषयी लेख येत राहिले. नंतर आणखी एक महत्त्वाची कलाटणी मिळाली. कटायून सकलात या विख्यात गॅलरी संचालिकेला त्यांच्या प्रतिभेची ओळख लवकरच पटली. त्यांनी मैती यांच्या पेंटिंगचे कलकत्त्याला पहिले सोलो प्रदर्शन भरवले. प्रत्येक चित्र विकले गेले. मैती अजून कटायूनबाईंबद्दल प्रेमाने बोलतात. साऱ्या जगाला त्यांची ओळख पटण्यापूर्वीच ह्या मातेसमान बाईंना त्यांचे काम लक्षात आले. त्यांच्या प्रेरणेने त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ हैदराबाद येथे जाऊन स्नातकोतर अभ्यास करण्याचे निमंत्रण स्वीकारले होते. तितक्यात एक वेगळीच दिशा मिळाली. दिल्लीहून एक पत्र आले. गॅलरी गणेशला त्याचे वॉटर कलरचे प्रदर्शन दाखवायचे होते. ते आपली पंचवीसएक पेंटिंग बांधून काखोटीला मारून उत्तर दिशेला निघाले. पुन्हा सर्व चित्रे विकली गेली. दोन चित्रांना तर आयफॅक्स नॅशनल प्रदर्शनात पुरस्कार मिळाले. त्यांना दिल्लीत राहण्याचा आग्रह गॅलरी चालकांकडून झाला. अखेरीस त्यांनी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट मधून मास्टर्स पुरे केले. तोपर्यंत त्यांची एकट्याची अनेक प्रदर्शने भरली गेली होती. तेथून मग घोडदौड सुरू झाली..देशाबाहेरही कीर्तीपुढील तीस वर्षांत परेश मैती हे देशातले एक विलक्षण महत्त्वाचे समकालीन चित्रकार ठरले. त्यांच्या कलाकृती देशात सर्वत्र आणि लंडन, सिंगापूर, न्यूयॉर्क, दुबई, हाँगकाँग अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय केंद्रांत दृश्यकला माध्यमात दाखवल्या गेल्या. आंतरराष्ट्रीय प्रवास हा त्यांच्या कलाजीवनाचा भागच बनला. राजस्थानच्या भेटीत त्यांची रंगांविषयीची जाण उन्नत झाली. वाराणसी, केरळ, हिमालय, वेनिस, लंडन, पॅरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या सर्वांचा त्यांच्या कामात प्रवेश झाला. फक्त या स्थळांच्या भेटीचा निर्देश करून नव्हे तर त्या जागांचे प्रकाशाच्या माध्यमातून झालेले दर्शन म्हणून.त्यांच्या सुरुवातीच्या वॉटर कलरनी जरी त्यांना जगभर प्रसिद्धी मिळवून दिली, तरी त्यांनी स्वतःला एकाच माध्यमाला बांधून घेतले नाही. ऑइल पेंटिंग आणि ॲक्रेलिक पेंटिंग यांना त्यांच्या कलाकृतीत केंद्रभूत स्थान मिळाले. त्यांच्या हातून मोठी पेंटिंग्ज तयार झाली जी आज सर्वत्र नावाजली आहेत. अलीकडे शिल्पे, भित्तिचित्रे आणि मोठमोठी सार्वजनिक इन्स्टॉलेशन यामुळे त्यांची कलाकार म्हणून ओळख विमानतळ, म्युझियम आणि इतर सार्वजनिक स्थळांत पसरली आहे. जेणेकरून भारतीय कला ही गॅलरीच्या पलीकडे दैनंदिन जीवनात स्थान मिळवू शकली आहे.कलेचे अमर्याद रूपकला ही सर्वांसाठी आहे, हे मैतीच्या कलाकार्यात सर्वत्र दिसून येते. ते एखाद्या छोट्याशा पेंटिंगबद्दल ज्या उत्साहाने बोलतात, त्याच पद्धतीने भव्य शिल्पाबद्दलही. गॅलरीचे महत्त्व ते जाणतात. पण त्याच पद्धतीने विमानतळ, सार्वजनिक स्थळे आणि शहरातले कोपरे सुद्धा. लोकांना अनपेक्षित ठिकाणी कला दिसणे यात मजा आहे असे त्यांना वाटते. ते ज्या ऊर्जेने काम करत राहिले आहेत याचे कारण तेच असावे. चाळीस वर्षांनंतर काम संपते असे त्यांना वाटत नाही. एक काम झाले की दुसरे. एका माध्यमातील काम झाले की इतर माध्यमाच्या शक्यता त्यांना दिसायला लागतात. लहान मुलगा असताना बंगालच्या छोट्या गावात चिकणमातीची दुर्गामूर्ती तयार करताना पाहणे हा जसा त्यांना एक नवीन शोध होता, तसेच आजही त्यांना काही नव्याने सापडल्याचा उत्साह वाटतो. एक उघड आहे, की प्रकाशाने हुरळून जाणारी बालसुलभ वृत्ती कायम आहे. फक्त आता कॅनव्हास मोठा होत आहे आणि त्याचबरोबर सारे जगही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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