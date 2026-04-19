कंगनम्तमिळ लेखक पेरुमाल मुरुगन यांची 'कंगनम्' ही कादंबरी सामाजिक सुखान्तिका नाही. मात्र, ते एका सामाजिक प्रश्नावर केलेलं भाष्य आहे. त्याचप्रमाणे तो एका व्यक्तीचा व्यक्तिगत प्रवास आहे. जीवनातील लग्न ह्या एका महत्त्वाच्या वळणाला असलेले नानाविध कंगोरे या कादंबरीतून मांडण्यात आले आहेत. पितृसत्ताक समाजव्यवस्था, सामाजिक असमानता, जमिनीशी व आपल्या समाजाशी बदलत चाललेले नातेसंबंध यांचाही लग्नसंस्थेवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कसा प्रभाव पडतो हे लेखकाने अचूकपणे दाखवून दिले आहे. वरवर सुखान्तिका वाटत असलेल्या या कादंबरीत लेखकाने 'लग्न' या विषयाच्या गाभ्याची अत्यंत कठोरपणे चिकित्सा केली आहे. ती वाचकाला खिळवून ठेवते. सुनीता कट्टी यांनी कादंबरीचा अनुवाद केला आहे. प्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाउस, पुणे पृष्ठे : ३१२ n मूल्य : ४९५ रु..पाहते परतोनी खेडेसाठ-सत्तर वर्षांपूर्वीच्या माणदेशी, दुष्काळी खेड्याचं चित्रण 'पाहते परतोनी खेडे' या पुस्तकाच्या माध्यमातून आशा उगांवकर यांनी शब्दबद्ध केले आहे. तत्कालीन ग्रामरचना, जीवनचक्र, शिक्षणपद्धती, शेती, घरे.. अशा विविध घटकांची माहिती व त्या संदर्भातील आठवणी ललितलेखांच्या माध्यमातून उगांवकर यांनी मांडल्या आहेत. सुमारे १८ लेखांचा या पुस्तकात समावेश आहे. शेतीविषयक लेखन हा या पुस्तकातील महत्त्वाचा भाग आहे.प्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ११२ n मूल्य : १७५ रु..आयुर्वेदाचार्य जीवकडॉ. चंद्रशेखर भारती यांनी आयुर्वेदाचार्य जीवक यांचा जीवनप्रवास, विचार ह्या पुस्तकातून मांडले आहेत. तीन सहस्र वर्षांपूर्वी आयुर्वेदाचार्य 'जीवक कौमारभृत्य' यांचा जन्म मगधचा राजा बिंबिसार याच्या कारकिर्दीत झाला. गणिकेच्या पोटी जन्मलेला जीवक रस्त्याच्या कडेला एका झाडाखाली राजकुमार अभयला जिवंत आढळला. म्हणून त्याचे नाव 'जीवक' ठेवले गेले. जीवकाचा उल्लेख-संदर्भ प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटकात आढळतो. तिबेटी कथांमध्येदेखील जीवकाच्या वैद्यकीय जीवनाची बरीच माहिती मिळते. जीवकाने सायकोसोमॅटिक थेरपी पद्धत वापरली. जीवकाचे ज्ञान केवळ लेखी नसून ते जास्त प्रात्यक्षिक स्वरूपाचे होते. त्यामुळेच ही उपचारपद्धती संपूर्णतः शास्त्रीय होती. त्याला तीन वेळा 'वैद्यकांचा राजा' हा सन्मान दिला गेला. त्याच्याबद्दल नवीन माहिती वाचण्याची संधी या पुस्तकातून वाचकांना मिळेल.वैशिष्ट्य : आयुर्वेदातील महत्त्वाच्या ग्रंथाची संदर्भसूची.प्रकाशक : संवेदना प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २८० n मूल्य : ३५० रु..बसवपथ - वचने बसवेश्वरांचीबाराव्या शतकातील थोर संत महात्मा बसवेश्वर यांनी केलेल्या समाजसुधारणा आणि आचरणासाठी दिलेला उपदेश आजही प्रेरणादायी आणि आयुष्य अधिक समृद्ध होण्यासाठी मार्गदर्शक आहे. बसवेश्वरांनी त्याकाळी 'अनुभव मंटप' भरवून विचारांची देवाणघेवाण व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. बसवेश्वरांनी जातिभेद, चुकीच्या रुढी-परंपरांना विरोध केला. कन्नड साहित्यात बसवेश्वरांबद्दल बरीच माहिती उपलब्ध आहे. मात्र, मराठी वाचकांसाठी लेखक गिरीश मिठारी यांनी बसवपथ - वचने बसवेश्वरांची या पुस्तकाच्या माध्यमातून नवी माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांनी बसवेश्वरांच्या उपदेशातील काही वचने गोष्टीच्या माध्यमातून समजावून सांगितली आहेत.प्रकाशक : गिरीश मिठारीपृष्ठे : १७६ n मूल्य : २५० रु..