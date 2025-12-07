Bajirao Peshwa : नर्मदा तीरावरचा अजेय योद्धा: रावेरखेडीतील थोरल्या बाजीरावांची समाधी

ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.comपहिले बाजीराव हे आपल्या महाराष्ट्रातले अतिशय मौल्यवान रत्न. त्यांच्याविषयी सर्वसामान्यांप्रमाणे अनेक इतिहास अभ्यासकांनादेखील एक जबरदस्त कुतूहल आहे. त्यांचे निधन खान्देश-माळव्यातल्या नर्मदा तटावरच्या रावेरखेडी या छोट्याशा गावी झाले. तिथेच त्यांची समाधी आहे.आपल्या महाराष्ट्राच्या भूमीने अनेक शूर योद्ध्यांना जन्म दिला. त्यातले एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे पहिला बाजीराव पेशवे. वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी बाजीराव पेशवे यांनी पेशवेपदाची वस्त्रं परिधान केली; पण त्यांना आयुष्य मिळालं केवळ ४० वर्षांचं. या अल्पशा कारकिर्दीत त्यांनी अनेक लढाया जिंकल्या. मराठेशाहीचा साम्राज्य विस्तार केला. ज्यांनी कधी पराभव पाहिला नाही, ज्यांनी आपल्या मनगटानं दिल्ली काबीज केली आणि इराणपर्यंतच्या पातशाह्या हलवल्या त्या बाजीरावांचे निधन खान्देश-माळव्यातल्या नर्मदा तटावरच्या रावेरखेडी या छोट्याशा गावी २८ एप्रिल १७४० रोजी झाले. अंतराने आपल्या महाराष्ट्रापासून दूर असलेली तरीपण करायलाच हवी या दृष्टीने बाजीरावांच्या समाधीची केलेली ही सफर. .बाजीराव हे आपल्या महाराष्ट्रातले अतिशय मौल्यवान रत्न. बाजीरावांविषयी सर्वसामान्यांप्रमाणे अनेक इतिहास अभ्यासकांनादेखील एक जबरदस्त कुतूहल आहे. अशा या धोरणी, कर्तृत्ववान थोरल्या बाजीरावांचे वर्णन आपापल्या परीने करत असतात. यापैकीच एक असलेले यदुनाथ सरकार बाजीरावांविषयी म्हणतात, ‘‘बाजीरावांनी हिंदुस्थानच्या इतिहासात मराठ्यांना मानाचे स्थान मिळवून दिले. मराठेशाहीत छत्रपती शिवाजी आणि छत्रपती संभाजी राजांनंतरच्या कर्तृत्ववान पुरुषांत बाजीराव पेशव्यांची गणना केली पाहिजे. छत्रपतींनी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती केली व या राज्याला बृहत्तर महाराष्ट्राचे रूप देण्याचा प्रारंभ बाजीरावांनी केला आणि तो प्रत्यक्षात कृतीतून उतरवूनदेखील दाखविला.’’एकंदरीतच बाजीरावांचा देशभर मोठा दबदबा होता. १७३९मध्ये इराणचा बादशाह नादिरशाह याने दिल्लीवर आक्रमण केलं तेव्हा बाजीराव दिल्लीकडे निघाले. बाजीराव निघाले आहेत, या एवढ्या बातमीनेच नादिरशाह याने दिल्ली सोडली आणि तो परत निघाला..Premium|Vasota Fort trek: वासोटा किल्ल्याचा इतिहास, शिवकाळातील स्वराज्यद्रोह्यांचा तुरुंग.ज्या छत्रसालाने शिवाजी महाराजांच्या वचनाचा हवाला देत ‘जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज’ अशी हाक दिली होती आणि बाजीरावांनी साद देत त्या बुंदेलखंडाची लाज राखली होती.जगभरातल्या इतिहासकारांनी आणि बखरकारांनी ज्यांना नावाजलं त्या थोरल्या बाजीराव पेशवे यांची महती वादातीत आहे, यात शंकाच नाही. खरं तर महाराष्ट्राच्या परीप्रेक्ष्याबाहेर विचार केला तर असे आढळून येईल, की मराठ्यांच्या इतिहासात आपल्या उंबऱ्याबाहेर जाऊन मुलुखगिरी करण्याचं स्वप्नं शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांनंतर बाजीरावांनीच दाखवलं. बाजीरावांनी मराठी साम्राज्यवादाचं स्वप्न तीनशे वर्षांपूर्वी जोपासलं होतं. शिवछत्रपती आणि संभाजी राजांनंतर गनिमी काव्याचे महत्त्व काहीसं कमी होऊन ते मैदानी लढाईकडे सरकले होते. घोडदळ हा त्या काळातल्या लढाईचा आत्मा. मंगोलियन योद्धे घोड्यावर मोठे होतात, असं म्हटलं जायचं. तसेच बाजीरावदेखील घोड्यावर मोठे झाले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. इतके की त्यांचा घोड्यावर प्रवास हा अविभाज्य भाग होता. बाजीरावांनी लढलेल्या लढायांचा अभ्यास केला तर हे लक्षात येईल. ते त्यांच्या काळातले सर्वोत्तम घोडेस्वार होते. घोडदळ हे बाजीरावांचं सर्वात मोठं बलस्थान होतं. त्यामुळेच दिवसाला अनेक मैलांचा टप्पा त्याचं सैन्य सहज गाठायचे. त्यामुळे शत्रूला सुगावा लागायच्या आतच बाजीरावांचा हल्ला झालेला असायचा..बाजीराव खूप मोठे युद्धनीतीज्ज्ञ होते. त्यांच्या कारकिर्दीतली एकही लढाई ते हरले नाही. म्हणून त्यांची तुलना नेपोलियनसारख्या युद्धनिपुण सेनापतीशी केली जाते. फील्डमार्शल मॉण्टगोमेरी यांचं युद्धशास्त्रावर आधारित ‘अ कन्साइज हिस्ट्री ऑफ वॉरफेअर’ नावाचं एक प्रसिद्ध पुस्तक आहे. त्यात त्यांनी बाजीरावांच्या पालखेडच्या लढाईबाबत म्हटलंय, की १७२७-२८ची बाजीरावांची निजाम-उल-मुल्क याच्याविरुद्धची चढाई हा ‘मास्टरपीस ऑफ स्ट्रॅटेजिक मोबिलिटी’ होता.सर रिचर्ड टेंपल यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे बाजीरावांकडे कुशल संघटनकौशल्य होते. सैनिकांमध्ये मिसळणारा हा योद्धा त्यामुळेच वेगळा होता. आपल्या अवघ्या अल्प वर्षांच्या कारकिर्दीत बाजीरावांनी तीसहून अधिक महत्त्वाच्या लढाया केल्या आणि सर्व लढायांमध्ये ते जिंकले. त्यांना हरवणं आणि काबूत आणणं हे त्यांच्या काळातल्या मातब्बर शत्रूंनाही जमलं नाही. बुद्धीने नियोजन करून, स्वत:चं कमीत कमी नुकसान करीत त्यांनी आपल्या लढाया जिंकल्या. रणांगणात ते लढाई जिंकण्यासाठीच उतरत असत आणि त्याच इर्षेने लढत असत.अशा महान योद्ध्याची समाधी पाहण्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशच्या सीमेवर खरगोन जिल्ह्यात असलेल्या एक अत्यंत दुर्गम खेड्यात जावे लागते. पूर्वी या गावात फक्त बैलगाडी येत असे. दळणवळणाची साधने अतिशय मर्यादित होती; पण आता रस्त्यांची अवस्था बऱ्यापैकी झाली असल्यामुळे स्वत:चे वाहन नेता येऊ शकते.देदीप्यमान आणि पराक्रमी कारकीर्द लाभलेल्या अशा या मराठी लढवय्याने २८ एप्रिल १७४० रोजी नर्मदा तीरावर रावेरखेडी (मध्य प्रदेश) येथे शेवटचा श्र्वास घेतला. जिथे बाजीरावांना अखेरचा निरोप दिला गेला, तिथे नर्मदा तटावर नानासाहेबांनी तत्कालीन ग्वाल्हेर संस्थानच्या देखरेखीखाली बाजीरावांची वृंदावन स्वरूपातील एक समाधी बांधली. बाजीरावांचे निधन ज्या जागी झाले, तेथे वृंदावनरूपात एक छत्री उभारली आहे. सध्या ही समाधी मध्य प्रदेश सरकारच्या निगराणीखाली असून प्रथमदर्शनी समाधीचा फलकही लावलेला आपल्याला दिसतो. समाधीवर छोटे शिवलिंग स्थापन केले आहे. तसेच ही संपूर्ण समाधी घडीव दगडात बांधलेली असून कंपाउंडने बंदिस्त केलेली आहे. आतील बाजूस कंपाउंडच्या भिंतीलगतच अनेक कमानीदार रचना असलेली दालनेसुद्धा आहेत. या समाधीच्या कंपाउंडवर जाण्यासाठी जिनेही बांधले असून, या तटावरून फेरीही मारता येते..Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.या समाधीशेजारीच नर्मदेचे भव्य आणि रुंद असे पात्र आहे. नर्मदामैय्याचे रूप पावसाळ्यात अक्षरशः रौद्र बनत असते. त्यामुळेच या समाधीला पावसाळ्यात कायमच पाण्याचा वेढा पडत असतो. जवळच असलेल्या महेश्वर धरण प्रकल्पामुळे (इंदिरा गांधी सागर परियोजना) रावेरखेडी हे बुडीत क्षेत्रात येते. त्यामुळे समाधीसह इतर अनेक भाग पावसाळ्यात पाण्याखाली जातो.पराक्रमाच्या बाबतीत तोडीस तोड असूनही मराठ्यांच्या इतिहासात थोरले बाजीराव पेशवे हा तसा काहीसा उपेक्षित हीरोच म्हणावा लागेल. आपणही केवळ मनोरंजनाच्या दृष्टीने ‘बाजीराव-मस्तानी’ ही प्रेमकहाणी चित्रपट आणि कादंबऱ्यात वाचत असतो. त्यामुळे थोरल्या बाजीरावांच्या ऐतिहासिक पराक्रमी प्रतिमेचं प्रचंड नुकसान झालं. बाजीरावातला योद्धा झाकोळला गेला आणि एक फक्त प्रेम करणारा पेशवा तेवढाच सामोरा आला. मस्तानी हे पात्र बाजीरावांच्या आयुष्यातलं महत्त्वाचं आणि खासगी आयुष्याशी संबंधित भाग जरी असला तरी कित्येकांनी फक्त याच भागाला केंद्रस्थानी ठेवून बाजीरावांचे पात्र रंगविलेलं आहे.नर्मदेच्या पलीकडे मराठी घोडदळ नेणारा थोरला बाजीराव हा पहिलाच महापराक्रमी मराठी योद्धा. अनेक वर्षांच्या परकीय अमलानंतर दक्षिणेत जाऊन दिल्ली काबीज करणारा बाजीराव हा शिवछत्रपतींच्या शौर्याचा वारसा चालवणारा निर्विवाद सेनापती ठरला, यात वाद नाही. एकंदरीतच बाजीराव हा भारताच्या इतिहासाचा आणि झालेल्या लढायांचा विचार केला तर अजेय योद्धा मानला जातो. पराक्रमासाठी आणि विजयासाठी ‘बाजी’ हा शब्दप्रयोग तेव्हापासून रूढ झाला..बाजीरावांची समाधी आपल्या महाराष्ट्राच्या भूभागाबाहेर म्हणजेच मध्य प्रदेशमध्ये आहे. अनेक मराठीजन इंदूर, महेश्वर, ओंकारेश्वर अशा ठिकाणी पर्यटनाला येतच असतात. येथून जवळच असलेल्या रावेरखेडीकडे मराठी माणसाने तरी वाट वाकडी करायलाच हवी. इथे आले की मराठी मनांना आणि मनगटांना स्फूर्ती मिळते. त्यामुळेच मिर्झा मोहम्मद नावाच्या एका इतिहासकाराने आपल्या ‘तारीखे मुहम्मदी’ या ग्रंथात बाजीरावांच्या निधनाबद्दल म्हटलंय- साहिबी फुतुहाते उज्जाम. अर्थात ‘रणांगणावर प्रचंड विजय मिळवणारा बाजीराव मृत्यूला बिलगला.’ समर्पक शब्दात त्याने श्रद्धांजली वाहिली आहे.रावेरखेडीचे महत्त्व हे आपल्या महाराष्ट्रासाठी अनन्यसाधारण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराजांनंतर केवळ मराठी मुलखातच नव्हे तर हिंदुस्थानभर वादळासारखा घोंघावणारा अद्वितीय योद्धा येथे चिरनिद्रा घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.