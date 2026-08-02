Role of Play in Indian Culture : अहो मांडियला खेळ । बुद्धि रंग बुद्धिबळ...

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comकोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कसबा सांगावमधील डी. एम. हायस्कूल ही आमची शाळा. शाळेत पीटीच्या तासाला आम्ही लेझीम खेळायचो. हलगीच्या तालात ठेक्यावर पाय पडत, लयीत अंग झुलत असे. रात्री गल्लीतही तेच. चौकात लेझीम व्हायची, बाजूला कुस्तीची तालीम असायची, कुणी धनगर घोंगडीसाठी धागा विणायचा, कुठूनतरी भजनं ऐकू यायची. शाळेतल्या शिक्षणात आणि रोजच्या जगण्यात खेळ होता, ताल होता, लय होती आणि हे सगळं वेगवेगळं नव्हतंच. ''इंटरडिसिप्लिनरी'' हा आजचा बझ वर्ड, पण आमच्या गावात तो जगण्यातला सहज भाव होता. या सगळ्याला जोडणारा शब्दही एकच होता. तो म्हणजे खेळ. लेझीमचा खेळ, कुस्तीचा खेळ, बुद्धिबळाचा खेळ आणि नाटकाचाही खेळच. कोणताही खेळ घ्या, त्यात शारीरिक ताकद, बुद्धी आणि खंबीर मन ही तिन्ही कामाला लागतात. म्हणून तर संत जनाबाईंच्या अभंगात परमेश्वराने मांडलेल्या परमार्थाच्या खेळातही बुद्धीचा कस लागतो. त्या म्हणतात, ‘अहो मांडियला खेळ । बुद्धि रंग बुद्धिबळ.’खेळ हा शब्द क्रीडा आणि नाट्यप्रयोग अशा दोहोंसाठी वापरतात. इंग्रजीतही तीच गंमत. ''Play'' म्हणजे खेळणं आणि ''play'' म्हणजे नाटक. हा योगायोग नाही. खेळ आणि सादरीकरण संस्कृतीत तसे नेहमी एकत्र गुंफलेले राहिलेत. भारुडात एकनाथ महाराजांनी शब्दांचे खेळ मांडले. स्त्रियांच्या अभिव्यक्तीसाठी झिम्मा-फुगडीचे रंगमंच साकारले. आपल्या परंपरेत तर एक चिंतनगर्भ शब्द आहे तो म्हणजे, लीला. परमेश्वराचा रूप-खेळ म्हणजे लीला. भक्ती, अध्यात्म आणि आत्मज्ञान यांची अनुभूती मांडण्यासाठी थोर विद्वान तसेच कलाकार रूपकातून बोलत आले आहेत. खेळणं, सादर करणं आणि जगणं या तिन्हींची वीण भारतीय परंपरेत घट्ट आहे..आता आठवा महाभारतातील द्यूताचा खेळ. एका डावात पांडव सगळं गमावतात, भाऊबंदकी पेटते, द्रौपदी पणाला लागते आणि महायुद्धाची बीजं रोवली जातात. असाच ‘खेळ’ घराघरांत आणि समाजात आजही चालूच आहे आणि रंगभूमीवरही तो शतकानुशतके मांडला जातो आहे. पारंपरिक लोकनाट्यांतल्या द्यूत प्रसंगांतून तर तो येतोच, पण प्रख्यात हिंदी लेखक धर्मवीर भारतींच्या ''अंधायुग'' या नाटकातूनही आला. महाभारत युद्धाच्या अखेरच्या दिवसावर आधारलेलं हे नाटक गेली चार दशकं भारतातल्या वेगवेगळ्या भाषांत होतंय. इब्राहिम अल्काझी, रतन थियाम, राम गोपाल बजाज, एम. के. रैना अशा दिग्गज दिग्दर्शकांनी ते रंगमंचावर आणलं. पीटर ब्रुक यांच्या नऊ तासांच्या ''द महाभारत''ची सुरुवातच ''द डाईस गेम'' या भागाने होते. जगभरातले कलाकार त्यात होते. खेळातली नाट्यमयता विलक्षण असते. फासे पडतात आणि नियती बदलते. धर्म-अधर्माचा संघर्ष तीव्र होतो आणि जिथे संघर्ष तिथे नाट्य. खेळणारा युधिष्ठिर असो, राजकीय पक्षातला नेता असो किंवा सामान्य माणूस. डाव मांडला गेला, की ती नाटकातली पात्रं बनतात.नाटकांत खेळ असा पुनःपुन्हा डोकावतो. कधी विषय म्हणून, कधी रचना म्हणून, तर कधी माणसाचं आतलं जग उघडं करणारं हत्यार म्हणून. खेळ नाटकात येतो तेव्हा तो नुसता एक प्रसंग नसतो, तो नाटकाची रचनाही घडवतो. खेळाला नियम असतात, डाव असतात, जिंकणं-हरणं असतं. नाटककार ही चौकट उचलतो आणि तिच्यात माणसं बसवतो. मग गंमत अशी होते, की नियमांच्या चौकटीत माणसांचे खरे चेहरे दिसू लागतात. खेळात माणसाला सुरक्षित वाटतं, तो मोकळा होतो, बोलू लागतो आणि नेमका तिथेच उघडा पडतो. आपल्या लोकपरंपरांना हे केव्हाच कळलं होतं. तमाशातल्या सवाल-जबाबात दोन पक्ष एकमेकांना कोड्यांनी हरवायचा खेळ खेळत असतात..Marathi theatre: गावाहून शहरात, पंढरीहून क्लीव्हलँडपर्यंत: स्थलांतरातून उमललेलं नवं नाटक.माणसाच्या मनातलं जग खेळाच्या प्रतीकांतून मांडण्याची समृद्ध परंपरा भारतीय रंगभूमीला लाभली आहे. विजय तेंडुलकरांच्या गाजलेल्या ''शांतता! कोर्ट चालू आहे'' मध्ये हौशी नाटकवाल्यांचा गट वेळ घालवण्यासाठी खोट्या खटल्याचा खेळ मांडतो. बेणारे बाईंवर गमतीने आरोप ठेवला जातो आणि खेळता खेळता तो खेळ क्रूर होत जातो. खोट्या खटल्यातून बेणारेंचं खासगी आयुष्य चव्हाट्यावर येतं आणि खेळाच्या नावाखाली समूह एका एकट्या स्त्रीचा बळी घेतो. खेळाच्या रचनेतून समाजातली हिंसा उघडी करणारं हे नाटक. कोलकाताच्या रुद्रप्रसाद सेनगुप्ता यांचं ''द फुटबॉल'' हे नाटक बंगाली समाजाचं फुटबॉल वेड दाखवतं. पण त्याचबरोबर सामूहिक मानसिकता, नातेसंबंध, राजकारण आणि खेळ यांच्यातली गुंतागुंतही ते मांडतं. नव्वदीच्या दशकात वेगळ्या धाटणीचं नाट्यलेखन करणाऱ्या डॉ. चंद्रशेखर फणसळकरांची ''टॅक्स फ्री'' ही एकांकिका तर खेळातल्या हालचाली आणि रनिंग कॉमेंट्री सारख्या क्लृप्त्या वापरत हसवत-हसवत विचार करायला भाग पाडते.जागतिक रंगभूमीवरही खेळ असाच केंद्रस्थानी राहिला आहे. सॅम्युएल बेकेटच्या ''वेटिंग फॉर गोदो''मधले व्लादिमीर आणि एस्ट्रागॉन वाट पाहण्याचा वेळ घालवण्यासाठी सतत खेळ खेळत राहतात. शब्दांचे खेळ, टोप्यांची अदलाबदल, नकला. त्यांचे खेळ म्हणजे रिकाम्या आयुष्याला अर्थ देण्याची केविलवाणी धडपड. बेकेटच्याच ''एंडगेम'' नाटकाचं शीर्षक तर बुद्धिबळातल्या अखेरच्या डावावरूनच आलेलं. खेळ इथे थेट अस्तित्वाचंच रूपक बनतो. अमेरिकन नाटककार अल्बीच्या ''हूज अफ्रेड ऑफ व्हर्जिनिया वूल्फ?'' मध्ये जॉर्ज-मार्था हे जोडपं पाहुण्यांसमोर खेळ खेळतं. त्या खेळांची नावंच बघा. ''पाहुण्यांना झोडा'', ''यजमानाचा अपमान करा''. नावातच क्रूरता आहे. नवरा-बायकोच्या नात्यातली विषारी हिंसा या खेळांच्या रचनेतून बाहेर येते..खरं तर खेळ आणि नाटक, खेळाडू आणि कलाकार, मैदान आणि रंगमंच यांच्यातल्या सीमारेषा नेहमीच पुसट राहिल्या आहेत. खेळात नाटक असतं आणि नाटकात खेळ. क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कोणताही खेळ घ्या, त्याचं सादरीकरण नाट्यमय असतं. लियोनेल मेस्सी किंवा विराट कोहली मैदानावर कसे वावरतात, विजय कसा साजरा करतात, अपयशाच्या क्षणी ते प्रतिस्पर्ध्याला कसे सामोरे जातात, हे प्रसंग आपण पुनःपुन्हा पाहतो. खेळाडू असो वा नट, त्यांचे हावभाव, हालचाली, एकमेकांशी असलेलं नातं. सगळीकडे नाट्य पुरेपूर भरलेलं असतं.रंगभूमीही नवनवे डाव मांडत असते. काही नाटकांत कलाकार प्रेक्षकांनाच प्रयोगात सहभागी करून घेतात. इमर्सिव्ह थिएटरसारख्या नव्या प्रकारांत तर खेळ आणि नाटक, खेळाडू आणि नट यांच्यातल्या सीमारेषाच पुसल्या जातात. प्रेक्षक आता खेळाडूही बनतो आहे. कोरोनाच्या काळात डिजिटल गेमिंगचं तंत्रज्ञान वापरून जगभरातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणांहून सादरीकरणाचे प्रयोग झाले. त्याचंच पुढचं रूप दिल्लीतले अमितेश ग्रोवर यांच्यासारखे कलाकार विविध कलारूपांची सांगड घालत सादर करताना दिसतात.खेळताना माणूस स्वतःला विसरतो आणि नेमका तेव्हाच तो अगदी खरा असतो. लहान मूल भातुकली खेळताना जितकं ‘गंभीर’ असतं तितकं इतरवेळी कधी नसतं. रंगावकाशात नाटकही नेमकं हेच करतं. ''खोट्या''च्या चौकटीत ''खरं'' शोधतं. रंगमंचावरचं पात्र ‘खरं’ नसेल, पण त्याची भावना खरी असते, विचार खरा असतो. द्यूतातले फासे खोटे असतील, पण त्यातून उघडा पडणारा माणूस खरा. तेंडुलकरांच्या नाटकातील बेणारेंवरचा खटला ‘नाटकी’, पण पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतलं तिचं एकटेपण अस्सल. नाटकाच्या खेळातले फासे असे पडत राहतात, डाव मांडले जात राहतात आणि त्या डावांतून माणसं आणि समाज स्वतःला नव्याने ओळखत राहतात.(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिव्हर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. 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