Barve Sanchit Book : रेषा आणि रंगछटांमधून दृश्य-काव्यानुभव...

‘चिन्ह’ प्रकाशनातर्फे येत्या आठ एप्रिलला (बुधवार) चित्रकार प्रभाकर बरवे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने ‘बरवे संचित’ हा विशेष ग्रंथ प्रकाशित होत आहे. या ग्रंथाची प्रस्तावना जयंत भीमसेन जोशी यांनी लिहिली असून, त्याचा संपादित अंश...बरव्यांना मी कधी प्रत्यक्ष भेटलो नाही परंतु चित्रकलेच्या प्रेमात पडल्यापासून त्यांच्या चित्रांद्वारे आणि प्रांजळ लिखाणातून ते मला नेहमी भेटत राहिलेले आहेत. त्यांच्या पेंटिंग्जनी मला आकर्षित केले आहे आणि नव्या वाटा दाखवल्या आहेत. आजही त्यांच्या ड्रॉइंग्ज आणि पेंटिंग्जकडे पाहताना, चित्रातले आधी न दिसलेले बारकावे उलगडत जातात आणि मी स्तिमित होतो. हा ग्रंथ पाहताना आणि वाचताना मला नवे आनंदनिधान गवसले, बरव्यांच्या आंतरजीवनाबद्दल, कलाप्रक्रियेबद्दल नवीन काही मोलाचे समजले. याबद्दल मी या प्रगल्भ, श्रीमंत ग्रंथाच्या निर्मितीमधे सहभागी असणाऱ्या साऱ्यांचा ऋणी आहे. मी इथे लिहिलेल्या या शब्दांपेक्षा बरेच काही जपण्यासारखे, बहुपर्यायी आणि अर्थवाही या ग्रंथामधे वाचकांना मिळणार आहे हे निश्चित. .अभ्यास, चिंतन, कृती आणि परिशीलन या अंतःप्रेरणा आणि विचार प्रस्फुटित होण्यासाठीच्या आवश्यक अवस्था आहेत. परंतु जन्मजात प्रतिभेचे लेणे असेल तरच आविष्कारात तथ्याचे वजन उमटते. बरव्यांकडे हे प्रतिभेचे धन होते आणि डोळस रियाजानी त्यांनी त्यात वृद्धी केली आणि जिज्ञासूंमधे ते उदारपणे वाटले. कवी, शास्त्री, विद्वान हे ज्ञान जोपासण्यासाठी शास्त्रांचा, विषयांचा, शब्दांचा, भाषेचा सखोल व्यासंग करतात. संगीतात रमणारे गायक सूर-ताल-लय-श्रुती यात बुडून जातात. चित्रात, आकारात, रंगछटांमधे रममाण होणारे बरव्यांसारखे मोठे कलावंत चित्रभाषेची नवी मुळाक्षरे, निसर्गरचनेचे नवे अन्वयार्थ शोधतात. या चिंतनात त्यांना सापडतात सत्याची निसटलेली आशयसूत्रे, जी त्यांच्या अभिव्यक्तीद्वारा, समग्र समाजाच्या स्मृतीचा, संस्कृतीचा चिरंतन भाग बनतात. प्रभाकर बरवे यांच्या चित्रांमधली काव्यात्म अनुभूती उत्कृष्टतेच्या तरलतम पातळीवर आहे. असा कलावंत आपल्या मातीत, या देशात जन्मला याचा आपल्या सर्वांना अभिमान वाटायला हवा. \r\n\rमाणसांच्या भूमिका, स्मृती, स्खलनशीलता, मूक संघर्ष, निसर्गातल्या जिवंत खुणा, त्याची गती, वस्तू आणि वास्तू यांच्याबद्दल माणसाचे नाते व ममत्व, अस्तित्वाचे नवे संकेत, जगण्याची नवी आव्हाने, रसघन काव्यकल्पना, ऋतूपालटाची नियमितता... या साऱ्यांच्या परस्परसंबंधांच्या, \r\n\rसदोदित घडणाऱ्या संकराच्या अविरत फिरणाऱ्या चक्राच्या परिघावरून, समग्र अवकाशाचा रूपवेध न्याहाळत, स्वतःच्या अंतःप्रेरणांची प्रामाणिक उस्फूर्त आकलने, दृश्य स्वरूपात सातत्याने साकार करण्याचा ध्यास, हा बरवे यांचा श्वास होता. \r\n\r.कलावंताच्या मनातले संदर्भ आणि त्याला झालेले दृष्टांत चित्र-संकल्पना घडवतात. मग ते घटनांचे असतात, वस्तूंचे असतात, व्यक्तींचे असतात, साहित्यकृतींमधले, कवितांमधले असतात, निसर्गाचे असतात. यासर्वांमधे काही कालातीत गोष्टी समान असतात आणि त्या म्हणजे अवकाश, नाद, छाया, प्रकाश, आकार, निराकार. या भावपटलावर कलावंत एकूण अस्तित्वाच्या गूढतेचे रहस्य नेणीवेच्या पातळीवरुन शोधत रहातात. स्वानुभवांची नोंद करतात. काही कागदावर, कॅनव्हासवर, तर काही मनातल्या मनात. चित्रातली अभिव्यक्ती पूर्णतेचा भास निर्माण करते परंतु नेहमीच काहीतरी राहून गेलेले असते ज्याची पूर्तता पुढच्या कलाकृतीत होणार असते. दृश्याच्या बदलणाऱ्या रूपांच्या शक्यता चित्रकार धुंडाळत रहातात. तोच त्यांचा अभ्यास. बरवे फार बारकाईने बघत होते. असाधारण निरीक्षणशक्तीचा आणि आवर्जून नोंदी करण्याचा त्यांचा गुण त्यांच्या कला-आविष्कारांत मोठी भूमिका बजावून राहिला. पेंटिंग करताना कलावंत त्याच्या कल्पना प्रतीकरुपाने सादर करत असतो. वास्तवदर्शी चित्रकलेत कामाची निश्चित दिशा चित्रकाराच्या डोळ्यापुढे असते. अर्थात त्यात अभिरुचीनुसार, लहरीनुसार बदलण्याचे स्वातंत्र्यही असते परंतु नव्या सृजनात्मक कल्पनांना स्वतःच्या शैलीत साकार करताना चित्रकार एक नवी सृष्टी, तिचा एक अंश निर्माण करत असतो. .Premium|Bhimbetka Caves Paintings : भीमबेटका; कल्पनेचा विपर्यास होऊ शकतो. निर्मिती करताना आत्मभानच सर्व काही घडवत असते. कवितेत ज्याप्रमाणे कमीत कमी पण अचूक शब्दांद्वारा आशय पोहोचवला जातो तितक्याच सहजतेने बरवे त्यांच्या चित्रांमधे त्यांच्या रेषांतून आणि रंगछटांमधून रसिकांना एक दृश्य-काव्यानुभव देतात. भावना आणि व्यवहार यातला विरोधाभास, विषमतेनी निर्माण झालेली सनातन आणि चिरंजीव प्रश्नचिन्हे, जगण्यातला रोमान्स, कुटुंबवत्सलता, रोजीरोटीचा रोकडा संघर्ष, शास्त्रीय संगीताचे प्रेम, गोष्टीवेल्हाळपणा, समुद्राची गंभीर गाज, अभंगांची गोडी, संतांची विरक्ती, शिल्पकार वडिलांची कला, त्यांच्याकडे असलेली ज्योतिषविद्या, वडिलांचे मामा शिल्पकार करमरकर यांची प्रतिभा, महानगरात जगण्याचा जीवघेणा वेग, गंगेच्या किनाऱ्यावरची शांती, कोंकणातल्या साध्या जीवनक्रमाची मोहिनी, अध्यात्म विचार, ऐहिकाचा विचार, फिक्शन आणि तत्वज्ञानाचे वाचन, मनात दडलेला शिक्षक... या साऱ्या धारणांचे रसायन बरव्यांच्या व्यक्तिमत्वात झिरपले होते त्यांच्या प्रतिभासाधनेला ते बळ देत होते, त्यांच्या अंतःप्रेरणांना बहरवत होते. बरवे तत्वनिष्ठ होते, सश्रद्ध होते. सभ्यतेची मूल्ये मानत होते..बंडखोर नव्हते. आपल्यामुळे कुणाला त्रास होऊ नये याची ते काळजी घेत. जीवनातले अगदी सर्व प्रकारचे अनुभव घेतल्यानंतर जगण्याची एक निश्चित परिपाठी त्यांनी विकसित केली होती. या शिस्तीचा त्यांच्या विचारसरणीत आणि कार्यशैलीत मोठा भाग आहे. चित्रबांधणी सांभाळतानासुद्धा कल्पना, सत्य आणि वास्तव ते एका पातळीवर आणतात. परस्पेक्टीव्हला त्यांनी त्यांच्या चित्रसृष्टीत जवळजवळ वजा केले होते. तसेच पेंटींगला स्थैर्य देणाऱ्या सूचक क्षितिजरेषेलासुद्धा त्यांनी फारसे कधी रेखित केले नाही. त्यांच्या बहुतांशी पेंटिग्ज आणि ड्रॉइंग्जमधे, व्यक्ती, प्राणी आणि वस्तुमात्रे एकाच पातळीवर चित्रावकाशात तरंगताना दिसतात. जणु साऱ्या आकलनाचे वजनरहित आस्तित्व ते अधोरेखित करत आहेत. ते त्यांचे कलात्मक स्वातंत्र्य /आर्टिस्टिक लायसेन्स होते. बरव्यांच्या महत्वाच्या पेंटीग्जमधे आपल्याला दिसते एक शांत त्रयस्थता, जी आशयाला कवितेच्या पातळीवर आणून ठेवते. बरव्यांच्या चित्रांमधे कुठेही कर्कश्यपणा, कल्लोळ, भडकपणा दिसणार नाही..या गोष्टी तात्कालिक आहेत असा त्यांचा विश्वास असावा. टिकणाऱ्या गोष्टी या बहुतांशी मूक असतात (अपवाद : संगीताची ध्वनिमुद्रणे). उजाडण्यापूर्वी जाणावणारी आश्वासकता, अंतराळात किंवा खोल समुद्रात असणारी स्थिरता, माळरानावर असणारी नीरवता... यांचे मूकसंगीत त्यांना चित्राचा अवकाश म्हणून अभिप्रेत असावे असे मला वाटत आले आहे. बरव्यांच्या चित्रांमधले विभ्रम आणि दृष्यभ्रम ही अजून एक वेगळी विशेषता. या चित्रांमध्ये वस्तू, इमारती, डोंगर, त्यांच्या सावल्यासुद्धा तरंगतात आणि तरीही खऱ्या वाटतात. कधी मयसभेसारखा त्रिमित आभासही होतो. परंतु वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करताना असेही जाणवले की, बरव्यांच्या कलानिर्मितीतले एक मुख्य सूत्र होते ते म्हणजे वस्तूंचे, वस्तूंच्या व्यक्तिमत्वाचे खंडन (डिकन्सट्रक्शन). त्यासाठी त्यांनी वस्तूंना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासापासून बाजूला केले, मुळापासून उचकटले, निर्वात पोकळीत तरंगवले आणि दृश्यकलेत अतिवास्तवाच्या नवनव्या शक्यता साकार केल्या. बरव्यांच्या चित्रनिर्मितीचे सार, फलिताचे उद्दीष्ट माझ्या मनात अनेक धूसर प्रश्नचिन्हांना जन्म देत रहाते... 