K-Connection Short Stories : के-कनेक्शन; मानवी नात्यांचा भूतकाळ आणि वर्तमान जोडणारा एक 'लख्ख' प्रवास!

विनायक लिमयेमराठी साहित्यामध्ये आठवणींपर लेखन किंवा व्यक्तिचित्रणात्मक लेखन नवं नाही, मात्र यामध्ये बऱ्याच वेळा स्मरणरंजन किंवा त्या पिढीची मूल्ये, तो काळ सांगण्याचा प्रयत्न जास्त असतो. किंबहुना अशा कथा किंवा लेख बऱ्याच वेळा त्या काळाचा आलेख मांडत असतात. या पार्श्वभूमीवर प्रणव सखदेव या लेखकाचा 'के कनेक्शन' हा कथासंग्रह भूतकाळाचा आणि वर्तमानकाळाचा सांधा अत्यंत चपखलपणे जोडतो. यातल्या कथांमधील पात्रे जरी आपला भूतकाळ सांगत असली, तरी एकाच वेळी वर्तमानकाळातील प्रतिमांशी त्याचं नातं जोडत कथेतला आशय अधिक स्पष्ट करतात. आंब्याच्या शीतपेयाच्या जाहिरातीमधील कॅटरिना कैफचा अभिनय आणि कथेतील ती घटना म्हणजेच भूतकाळातील घटना याचा सांधा जोडत, कथेतील एका पात्राच्या आनंदाची अवस्था कशी होती हे लेखक येथे स्पष्ट करतो..कथेतील पात्रांचे अत्यंत मोजक्या, पण मार्मिक शब्दांत केलेलं वर्णन हा या सर्व कथांचा स्थायीभाव आहे. लेखकाने त्याच्या मनोगतामध्ये सांगितल्यानुसार त्या लख्खपणाने माणसांच्या कथा आहेत. त्यामुळे अनेक वेळा 'ग्रे शेड'मधले प्रसंग समोर येतात. थेट काळ्या किंवा पांढऱ्या स्वरूपाचे प्रसंग येथे नाहीत. काही कथांमध्ये असे प्रसंग असले, तरी ते कथानकाच्या ओघात येतात. ओढून-ताणून आणलेले प्रसंग येत नाहीत. त्याचबरोबर नात्यांमधला भावबंध अधिक घट्टपणे कसा व्यक्त होईल, याकडे लेखकाचा कल आहे. या कथांमधील पात्रे खूप उच्च वर्गातली किंवा अगदी थेट तळागाळातली अशा समाजघटकातली नाहीत. मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीयांमध्ये घडणाऱ्या अनेक घटनांभोवती फिरणारे कथानक असे या कथासंग्रहातील कथांचे समान सूत्र आहे. मात्र, तरीही हे लेखन कंटाळवाणे होत नाही..साड्यांच्या दुकानात गेल्यावर प्रत्येक वेळी पैठणी किंवा शालूचाच पदर हातात येईल असे नसते, तर विविधा पोताच्या आणि धाग्याच्या साड्या हातात येत असतात, मात्र तिचा दिसण्यातील चांगलेपणा हा स्थायीभाव असतो, तसेच सखदेव यांच्या कथांमधून चांगुलपणावरचा विश्वास, नात्यांमधला ओलावा या गोष्टी ठळकपणे समोर येतात. त्याचवेळी स्त्री अस्मितेचा प्रचारकी गौरव न करता यातल्या व्यक्तिरेखा ती भावना ठळकपणाने व्यक्त करतात. 'स्ट्रॉबेरी फील्डस आणि पाण्याचा पडदा' या कथेतील 'कडबोळे मावशी' कथेचा नायक असलेल्या मुलाची काळजी घेते आणि प्रसंगी आपल्या नवऱ्याने त्या मुलावर हात उगारल्यावर त्याचे खमकेपणाने रक्षणही करते. हे करतानाच प्रसंगी त्याच्या आई-वडिलांना कठोर शब्ददेखील सुनावते. कथानायकावर अकृत्रिम प्रेम करणारी ही मावशी आईसारखी त्याची काळजी घेत असते. त्याला टिटवाळ्याला बरोबर नेल्यावर एका क्षणी तो घाबरल्यावर व्याकूळ झालेली ही मावशी त्याच्याशी जो संवाद साधते... हे सारे आजच्या महिलेची तगमग आणि मनोव्यथा मांडणारे आहे..Draupadi Kal Aaj Udya : द्रौपदीच्या चिरंतनत्वाचा आधुनिक स्त्रीकथांमधून शोध.दुसऱ्या एका कथेत मेधादीदी चेहऱ्यावरचा बुरखा काढून ज्या तडफेने गायन स्पर्धेत उभी राहते, तो क्षण वाचकांच्या मनाचा ठाव घेतल्याशिवाय राहात नाही. कथेचा प्रवास इतका सहज आणि मनुष्य स्वभावातील विसंगती टिपणारा ठरतो की, वाचकही अगदी सहजपणे त्या मेधादीदीच्या आयुष्याशी समरस होतो. कथेचा कळसाध्याय सकारात्मक असून, वाचक त्या कथेशी एकरूप झाल्याने नकळतपणे टाळी वाजवण्याच्या मनःस्थितीला पोहोचतो.या सगळ्या कथा केवळ आठवणींचा भावबंध उलगडत नाहीत, तर मनुष्यस्वभावाचे कंगोरे अत्यंत छोट्या छोट्या गोष्टींतून वेगळे करून दाखवतात. कांद्याचे पापुद्रे जसे हलक्या हाताने वेगवेगळे करावेत, तसे लेखक विविध कथांमधून मनुष्य स्वभावाचे पदर उलगडत जातो. 'दिन्या दूर गेला' या कथेतून भूतकाळात घडलेल्या घटनांमुळे कथानायकाच्या मनात असलेला अपराधगंड लेखक अत्यंत उत्कट पद्धतीने सादर करतो. हे करताना तो नायकाला खलनायक करत नाही किंवा कथेतील दिन्याला, भरडला गेलेला किंवा प्रचंड अन्यायाचा बळी ठरलेला माणूस असेही करत नाही. त्या वेळी घडलेल्या परिस्थितीचे, वेळेचे ते 'दान' होते अशा पद्धतीने सारा कथाभाग वाचकांसमोर येतो. फसवणूक झाल्याची दिन्याची वेदना आणि त्याच बरोबर चुकीचे वागल्याची कथानायकाची भावना दोन्हीही तितक्यात ताकदीने वाचकांपर्यंत पोचते. सखदेव यांचे हेच मोठे यश आहे..लेखकाची लेखनशैली स्वतंत्र असल्याचे जाणवते. तिच्यावर कोणाचा प्रभाव नाही. माणसाचे अंतरंग शोधण्याचा व त्याचा चांगुलपणा मांडण्याचा या कथांमधील धागा कायम आहे. त्यातून फणसआजोबांसारखी कथा नेमकेपणे उतरते आणि वाचकांना आपल्या आजोबांशी 'कनेक्ट' करते. संग्रहातल्या अनेक कथा कल्याण आणि परिसरातील घटनांभोवती गुंफलेल्या आहेत. कथासंग्रहाचे 'के-कनेक्शन' त्यातूनच आले आहे. मात्र, हे के-कनेक्शन केवळ कल्याणपुरते मर्यादित नाही. कथासंग्राहातील व्यक्ती, प्रसंग कोणाच्याही आयुष्यातील गोष्टींशी साधर्म्य साधतात आणि हीच या कथांची ताकद आहे.पुस्तकाचे नाव : के कनेक्शनलेखकाचे नाव : प्रणव सखदेवप्रकाशक : रोहन प्रकाशन, पुणेमुखपृष्ठ व रेखाचित्रे :अन्वर हुसेनपृष्ठे : १९२ मूल्य : २७५ रुपये