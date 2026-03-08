Feminism as Social Construct : महिला दिन, गुलाबी साडी आणि ‘सैराट’

प्रणव सखदेव स्त्रीवादाबाबत गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती थोडी बदलली आहे हे खरं, पण ती पुरेशी नाही... आणि तीही कशामुळे?... तर स्त्रियांनी आम्हालाही समान संधी हवी, हे हिरिरीने मांडल्यामुळे आणि कृती केल्यामुळे. जोवर समसमान संधींचा अवकाश साध्य होणार नाही, तोवर महिला दिन असणारच, तो असलाच पाहिजे आणि हे ज्यांना मान्य आहे, त्या पुरुषांनीही साजरा केला पाहिजे. प्राध्यापक : स्त्री-सशक्तीकरण म्हणजे काय, कोण सांगेल? वर्गात चिडिचूप शांतता. प्राध्यापक : स्त्री-सशक्तीकरण म्हणजे महिलांना अशी शक्ती प्रदान करणे, ज्यामुळे ती आपापले निर्णय घेऊ शकेल... सर सांगू लागतात. एक विद्यार्थी उभा राहतो आणि विचारतो, ‘सर पुरुष-सशक्तीकरण का नसतं?’ वर्गात एकच हशा पिकतो... ‘स्थळ’ या चित्रपटातला हा प्रसंग पाहिला आणि मला मीच आठवलो... अकरावीत असताना मलाही असाच प्रश्न पडला होता, महिला दिन असतो तसा पुरुष दिन का नसतो? .अर्थात, मी तो तेव्हा भरवर्गात विचारला नव्हता. पण मनात अनुत्तरित अवस्थेत राहिला मात्र होता. कालांतराने माझ्या रुईया कॉलेजमधल्या मीना गोखले आणि लीना केदारे या प्राध्यापकांनी मला -आम्हा सर्वच मुलांना कोणताही उपदेश न करता या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधायला मदत केली आणि दिशा दिली. याच टप्प्यावर मला स्त्रीवादी मैत्रीण लाभली. तिच्यामुळेच पहिल्यांदा मला ‘स्त्रीवाद’ हा शब्द कळला. तोवर मी माझ्या आईकडेही केवळ ‘आई’ म्हणूनच पाहत होतो. मला पहिली सुरुवात तिथून करायला पाहिजे हे समजलं आणि मग अधिक वाचनातून स्त्रीवादाबद्दल उत्सुकता जागृत झाली आणि तो समजून घेतला.सीमोन द बोव्हा या फ्रेंच लेखिकेचं ‘द सेकंड सेक्स’ हे पुस्तक स्त्रीवादाचं बायबल समजलं जातं. त्या पुस्तकातल्या एका वाक्याने तेव्हा मला चांगला मोठा धक्का बसला होता. त्याचा आशय असा,‘ बाई ही घडवली जाते. स्त्री (आणि पर्यायाने पुरुष) हे एक सोशल कन्स्ट्रक्ट आहेत- सामाजिक रचित.’ समाजाने, व्यवस्थेने या दोघांच्या भूमिका, चौकटी ठरवल्या आहेत. त्यातच त्यांनी राहणं अपेक्षित असतं. (व्यवस्थेच्या नाड्या असतात पुरुषांच्या हातात!) या अंगाने विचार करत गेलो तर एक गोष्ट लक्षात आली की स्त्रीवाद हा जरी वर वर स्त्रियांबद्दल, त्यांच्या हक्कांबद्दल, शोषणाबद्दल बोलत असला, तरी त्याचा व्यापक आणि अंतिम हेतू हा मानवमुक्तीचा- सर्व माणसांच्या हिताचा विचार करणं हा आहे.मी दुसरी-तिसरीत असतानाची गोष्ट. खेळताना पडलो. रक्त आलं. अर्थातच माझी पहिली प्रतिक्रिया रडण्याची होती. तोच माझ्या बाजूला असलेला एक मोठा माणूस पटकन खेकसला, ‘रडतोस काय मुलीसारखा?’ आणि नंतर असं कितीतरी वेळा हॅमर करण्यात आलं. (तुम्हालाही कधी ना कधीतरी असा अनुभव आला असेलच.) यातून मेसेज काय पोहोचला, रडणं हे मुलींचं- बायकांचं काम आहे. मुलांनी-पुरुषांनी कायम सहन केलं पाहिजे. मर्द को दर्द नही होता वगैरे. (नंतर कितीतरी वर्षं मी रडून मोकळं होण्यातला आनंद गमावला, याचं मला आता दुःख वाटतं!).Premium|Deenanath Mangeshkar: स्वरसमाधीचा अनुभव: गुरुजींच्या गानप्रवासाची अनोखी कथा.पण पडलं-झडलं की रडणं ही कोणत्याही मानवप्राण्याची नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. त्याचा मुलगा-मुलगी असण्याशी काय संबध?म्हणूनच स्त्रीवादाकडे पुरुषांनी अजिबातच निगेटिव्ह-हे पुरुषांच्या विरोधातलं काहीतरी आहे असा विचार करू नये हे पटलं. उलट, तो स्त्रीबरोबर पुरुषांचीही ठरीव साच्यातून, चौकटीतून मुक्ती झाली पाहिजे अशी अप्रत्यक्षरीत्या मांडणी करतो. सतत सगळं आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवणं हे किती त्रासदायक आणि ताण निर्माण करणारं आहे! नका ठेवू पुरुषांनो, थोडे सैल व्हा. छान हसा, रडून मोकळे व्हा!लेखात सुरुवातीला उल्लेखलेला प्रश्न,-स्त्रीवादाप्रमाणे पुरुषवाद किंवा महिला दिनानिमित्त पुरुष दिवस का नाही? उत्तर उघड आहे, ज्यांचा दिवस रोज नसतो, ज्यांना हक्कांसाठी लढावं लागतं आणि मांडणी करावी लागते, त्यांच्याच नावे दिवस असणार ना! अगदी साधं सध्याच्या राजकारणापासून (राखीव जागा असतात, पण फ्लेक्सवर महिला नगरसेविकेच्या मागे तितकाच मोठा पतीचा फोटो असतोच की!) ते बड्या कॉर्पोरेट्समधली टॉपची मंडळी पाहा – सर्वत्र पुरुषांचाच तर ‘दिवस’ आहे, ‘वावर’ आहे! गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती थोडी बदलली आहे हे खरं, पण ती पुरेशी नाही. आणि तीही कशामुळे तर स्त्रियांनी आम्हालाही समान संधी हवी हे हिरिरीने मांडल्यामुळे आणि कृती केल्यामुळे. जोवर समसमान संधींचा अवकाश साध्य होणार नाहीत, तोवर महिला दिन असणारच, तो असलाच पाहिजे आणि हे ज्यांना मान्य आहे त्या पुरुषांनीही साजरा केला पाहिजे..संजू राठोडचं गुलाबी साडी हे गाणं वर वर अनेक स्त्रीवादी अभ्यासकांना उथळ वाटू शकतं. पण नीट पाहिल्यावर त्यातली शक्तिस्थळं लक्षात येतात. निदान मला तरी आली. त्यात संजूने वापरलेली भाषा ही आजची, ताजी आहे. इंटरनेट क्रांतीनंतरचे सूक्ष्म बदल टिपले आहेत. एक नवरा आपल्या बायकोला रील स्टार होण्यासाठी कसा मदत करतो, याची ही गोष्ट आहे. या गाण्यातून ती त्याला आपलं मनोगत सांगते आहे. तो तिचं शूटिंग करतो, पगार झाला की लाइट आणून देतो. एका ओळीत तो म्हणतो – ‘सेलिब्रिटी तू, मी तुझा पीए बनून राहीन’. इथे भूमिकेत अदलाबदल होते. प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते या वाक्याच्या उलट परिस्थिती इथे आहे. गावातली मंडळी त्याला हसतात, खिल्ली उडवतात. पण तरी तो काही बोलत नाही. मग ती त्याला मी एक दिवशी हिरॉइन होईन असं सांगते. आता शेवटी ती खरंच मोठी हिरॉइन होते का? तर तसं अजिबात दाखवलेलं नाही, पण इन्स्टावर ती बऱ्यापैकी प्रसिद्ध झाल्याने तिला एका दुकानाचं उद्घाटन करायला आमंत्रित केलं जातं. त्या वेळी तिचा व्हिडिओ करताना नवऱ्याच्या डोळ्यांत आनंदाने पाणी येतं, त्याचा मित्र त्याच्या खांद्यावर थोपटतो. इथेही पुन्हा मुलांनी रडू नये म्हणण्याला छेद दिला जातो. गुलाबी रंग हा मुलींचा असतो या सोशल कन्स्ट्रक्टला घेऊन संजू एका मोठ्या सामाजिक चौकटीच्या मर्यादा उल्लंघून जायचा प्रयत्न करतो.नागराज मंजुळेंच्या ‘सैराट’ चित्रपटात आर्ची आणि परशा ही मुख्य पात्रं आहेत. प्रेमकथेत बरेचदा मुलगा पुढाकार घेणारा, डॉमिनंट, तर मुलगी शांत, नाजूक, सोज्ज्वळ, लाजरीबुजरी अशी दिसते. पण इथे आर्ची कायम पुढाकार घेणारी, डॉमिनंट आणि थेट बोलणारी आहे. तर परशा मात्र शांत, गरीब, काहीसा लाजराच आहे. आर्चीचे हावभाव, शारीरिक हालचाल काहीशा आक्रमक आहेत, तर परशाच्या मात्र सौम्य. पळून जातानाही आर्ची पुढे आहे, ती लढवय्यी आहे. अर्थात याला सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमीचा संदर्भही आहेत. तरी नागराज यांनी ‘सैराट’मधून प्रेमकथेतल्या पात्रचित्रणातल्या रूढ चौकटींना छेद दिला आहे. स्त्री-पुरुषांच्या ठरीव चित्रणाची मोडतोड केली आहे..या दोन्ही उदाहरणांमधल्या कथा ग्रामीण भागात घडतात हे सर्वांत महत्त्वाचं. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात सामाजिक चौकटी अधिक घट्ट असतात. शहरात आपापलं खासगी अवकाश काही प्रमाणात तरी मिळवता येऊ शकतं. पण ग्रामीण भागात तशी मुभा नसते. अशा पार्श्वभूमीवर ही दोन उदाहरणं रूढ संकेतांना धक्का देतात हे आणखी महत्त्वाचं. त्यामुळे ठळकपणे उठून दिसतात. आणि ही दोन्ही उदाहरणं प्रचंड लोकप्रिय झाली. लाखो-करोडो लोकांनी ती पाहिली. ‘गुलाबी साडी’ किंवा ‘सैराट’ काही तथाकथित ‘कलात्मक’ कॅटेगरीत बसत नाहीत. (कलात्मक म्हणजे एक पात्र एक संवाद म्हणतो आणि मग त्यानंतर अर्धा तास कोणीच काही बोलत नाही, असं.) पण ही दोन्ही उदाहरणं व्हायरल झाली. अनेकांच्या मनात त्यांनी घर केलं. त्यावर रील्स झाली आणि गाण्यांवर डान्स केले गेले. सगळ्या प्रेक्षकांना ही 'स्त्रीवादी' गंमत समजली असेल का? तर अर्थातच नाही, पण काही गोष्टी थेट सांगितल्या तर डोक्यात शिरत नाहीत. पण लोकप्रिय उदाहरणांमुळे त्या तुमच्याही नकळत तुमच्या मनात शिरत असतात आणि हळूहळू समाजमनावर परिणाम करतात. लोकप्रिय गोष्टींची 'सॉफ्ट पॉवर' असते ती हीच. तुम्ही ती कशी वापरता हे महत्त्वाचं!(ता.क.- तुम्ही महिला दिन कसा साजरा केला, हे मला जरूर कळवा. वर ई-मेल आहेच.) 