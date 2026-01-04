New Marathi Book : यशाच्या शिखरामागची 'तपश्चर्या'; ३६ दिग्गजांचा प्रेरणादायी प्रवास उलगडणारे 'प्रांजळाचे आरसे'!

गणाधीश प्रभुदेसाई -ganadhish.prabhudesai@esakal.comआपापल्या क्षेत्रात यशस्वी झालेल्यांचे यश सर्वांना दिसते. पण त्यामागचा खडतर प्रवास व तपश्चर्या फार कमी लोकांना माहीत असते. आपण किती अडचणीत आहोत, आपल्याला किती त्रास सहन करावा लागतो आहे, कितीही कष्ट केले तरी पदरात काहीच पडत नाही असे अनेकांना वाटते. मग निराश होऊन ते सगळं सोडून देतात व नशिबाला दोष देत आयुष्य घालवतात. मात्र, अशा काही यशस्वी व्यक्तीही असतात की, त्यांच्या बालपणापासूनचा प्रवास आपण बघितला तर आपले कष्ट, दुःख त्यापुढे काहीच नाही हे जाणवतं. हाच अनुभव घ्यायचा असेल, तर ‘प्रांजळाचे आरसे’ या पुस्तकाचे दोन खंड प्रत्येकाने वाचायला हवेत. यात ३६ व्यक्तिमत्त्वांचा यशापर्यंतचा टप्पा सविस्तरपणे शब्दबद्ध करण्यात आला आहे. या लेखनात काल्पनिक काहीही नसून त्या व्यक्तींशी प्रत्यक्ष बोलून ते वाचकांपुढे मांडण्याचं काम करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, सर्वांच्या प्रदीर्घ मुलाखती घेऊन खंडांची निर्मिती केलेली आहे..‘आजच्या मुलांवर किती ताण असतो, बिचारे...’ असं म्हणणाऱ्यांनी डॉ. अनिल काकोडकर यांनी लहानपणापासून कुठल्या परिस्थीतीत मार्गक्रमण केले, हे नक्की अनुभवावे. त्यांचा जन्म १९४३ चा आणि १९४६ मध्ये वडिलांना अटक करून पोर्तुगालला नेण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या आईंनी ज्या पद्धतीने त्यांचा सांभाळ केला ते वाचल्यावर आताची मुले किती भाग्यवान आहेत हे कळतं. ‘कुणी सायकल घेऊन आला, की आम्हाला मजा वाटायची...’ हे डॉ. राम ताकवले सरांचं वाक्य त्यांचा जीवनप्रवास कसा झाला असेल याची प्रचिती देते. ‘माझे वडील जेव्हा सत्याग्रहामध्ये आणि तुरुंगात जायचे, तेव्हा आमच्या घरामध्ये अतिशय दारिद्र्य होतं...’, हे न्या. नरेंद्र चपळगावकर (निवृत्त) यांचं विधान बरंच काही सांगून जातं. ‘खऱ्या अर्थानं धर्म म्हणजे शिक्षण आहे. म्हणून धर्म वृद्धिंगत होणं याचा अर्थ, या प्रकारची मूल्यसंवर्धनाची प्रक्रिया चांगली आणि वाढती असणं. शिक्षणातून, तुमच्या ज्ञानातून ही प्रक्रिया घडते आहे का?...’ हा डॉ. विजय भटकर यांनी विचारलेला प्रश्न आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे. .Premium|Study Room : अपूर्णतेतील सौदर्य आणि आत्मशोध.‘विद्वत्ता’ म्हणजे काय आणि त्यासाठी आपली वैचारिक बैठक किती पक्की हवी, हे डॉ. सदानंद मोरे यांचा प्रवास वाचल्यानंतर समजते. ‘मी माझ्या घरात पैसे देऊन वेगळी राहिले. घरातल्या व्यस्थेमधून मी अंग काढून घेतलं. जे जे शक्य होतं ते ते सगळं केलं. शेवटी १९८७च्या फेब्रुवारीमध्ये मी बाहेर पडले...’ हे विद्या बाळ यांचं सांगणं त्यांच्या बंडखोर वृत्तीचे दर्शन घडवतेच शिवाय त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्याची उत्सुकताही वाढवते. ‘‘आपली जगण्याची सगळी मजा ही या जगाचं आकलन करून घेण्यात आहे. मनुष्याचं खरं काम हेच आहे. तोच त्याचा धर्म आणि तेच त्याचं श्रेयस,’’ असं सांगणारे डॉ. मिलिंद बोकील यांचाही जीवनपट वाचण्यासारखा आहे. ‘‘एकमेकांवरचा अविश्वास भारतभर सगळीकडे जाणवतो आणि ती मला सर्वांत काळजीची गोष्ट वाटते,’’ हे प्रसिद्ध समुपदेशक अनिल भागवत यांचे म्हणणे विचार करायला लावणारे आहे. ‘‘एकाग्रता आणि अलिप्तता हे यशाचं गमक आहे. यांतलं एकाग्रतेचा टप्पा गाठणं, एक वेळ शक्य होतं, पण आवश्यक असेल तेव्हा अलिप्ततेचा टप्पा गाठणं, ही खूप कठीण गोष्ट आहे,’’ हे स्वामी विवेकानंदांचे विचार आत्मसात केलेल्या निवेदिता भिडे यांचा प्रवास तरुणांनी नक्की वाचायला हवा..डॉ. श्यामल वनारसे, डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर, आनंद बडवे, कुमार शिराळकर, विनय र. र., विवेक पोंक्षे, डॉ. शंतनू अभ्यंकर, प्रभा जोशी, डॉ. प्र. ल. गावडे, प्रा. रमेश पानसे, मुक्ता पुणतांबेकर, भानू काळे, मीरा बडवे, अरविंद पाटकर, डॉ. चंद्रशेखर देसाई, सुनीती. सु. र., डॉ. आनंद नाडकर्णी, दिलीप कुलकर्णी, अ. पां. देशपांडे, अनिल भागवत, जयंत एरंडे, शोभा भागवत, डॉ. वीणा देव, डॉ. आनंद करंदीकर, डॉ. हेमचंद्र प्रधान, शैला दाभोलकर, दिनकर गांगल, डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांच्याबद्दलही जाणून घेण्याची संधी वाचकांनी मिळाली आहे.आजच्या उमलत्या पिढीसमोर आजूबाजूच्या विविध प्रकारच्या रोगट, हिंस्र अशा क्रिया-प्रतिक्रियांमुळे भयभीत, अगतिक आणि संभ्रमित अशा सामान्य, पण सदाचरणाने जीवन जगू इच्छिणाऱ्या माणसांसमोर अशा काही व्यक्तींचा जीवनप्रवास येणे अगत्याचे होते, या अपेक्षेने या खंडांची निर्मिती झालेली आहे. त्या अपेक्षेची पूर्ती होईल असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही!. पुस्तकाचे नाव : निःशब्द सावल्या Grief unplugged लेखकाचे नाव : आभा भागवत प्रकाशक : अमलताश बुक्स, पुणे पृष्ठे : २०० मूल्य : ३०० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.