गणाधीश प्रभुदेसाई - ganadhish.prabhudesai@esakal.comमहाभारत हे भारतातील एक प्राचीन आणि महान महाकाव्य आहे. कुरुक्षेत्राच्या युद्धाभोवती फिरताना धर्म-अधर्म, कर्तव्य, नातेसंबंध आणि मानवीमूल्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण दर्शन महाभारत घडवते. पांडव आणि कौरव यांच्यातील संघर्षातून जीवनातील गुंतागुंतीचे तत्त्वज्ञान उलगडले जाते. महाभारत आजही मार्गदर्शक आणि प्रेरणादायी आहे. सर्वकालीन मार्गदर्शक अशी 'गीता' या महाभारतातूनच मानवजातीसमोर आली आहे. द्यूतामध्ये पांडवांचे हरणे, द्रौपदीचे वस्त्रहरण, पांडव-कौरवांमधील युद्ध.... यापुरतेच महाभारत मर्यादित नसून यातील प्रत्येक पात्र मनुष्याला एक वेगळी शिकवण देणारे आहे. सखोल अभ्यास केल्यास एक वेगळे 'विश्वरूपदर्शन' यातून घडू शकते आणि ही संधी मराठी वाचकांना मिळाली आहे. 'भीष्म', 'धृतराष्ट्र', 'कुंती', 'द्रौपदी' व 'विदुर' या महाभारतातील पाच व्यक्तिरेखा पाच पुस्तकांतून वाचकांच्या भेटीस आल्या आहेत. प्रसाद प्रकाशनाने हा संच प्रकाशित केला आहे..भीष्ममृत्यूशय्येवर असताना युधिष्ठिराला राजधर्म, मोक्षधर्म आणि आपद्धर्माचे ज्ञान देणारे महापराक्रमी भीष्म पितामह यांची व्यक्तिरेखा महाभारतातील अत्यंत महत्त्वाची आहे. लेखिका शैलजा शेवडे यांनी 'भीष्म' मराठी वाचकांसमोर उभा केला आहे. ३० विविध प्रकरणांतून भीष्माची व्यक्तिरेखा साकारलेली आहे. 'पितामह भीष्म', 'भीष्मप्रतिज्ञा', 'राजसूय यज्ञ', 'वस्त्रहरण', 'युद्धातले दिवस', 'मृत्यूशय्येवरील भीष्म', भीष्म निर्वाण' आदींद्वारे ही व्यक्तिरेखा साकारण्यात लेखिका यशस्वी ठरली आहे. भीष्मासारख्या विलक्षण व्यक्तिरेखेचा जन्मापासून उत्तरायणाची वाट बघत शरशय्येपर्यंतचा प्रवास या पुस्तकात मांडला आहे. (पृष्ठे : १९८, २४० रु) .धृतराष्ट्रमहाभारतातील कुरुवंशाचा राजा आणि कौरवांचा पिता धृतराष्ट्र जन्मांध असूनही हस्तिनापूरचा सम्राट झाला. दुर्योधनावरील अतिप्रेमामुळे त्याने अनीतीला पाठिंबा दिला आणि त्यानंतर जे घडले ते 'महाभारत' सर्वांना माहिती आहे. डॉ. रमा गर्गे यांनी ही व्यक्तिरेखा वाचकांपुढे आणली आहे. एकूण ११ प्रकरणांद्वारे त्यांनी 'धृतराष्ट्र' या व्यक्तिरेखेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चंचल मती असलेले धृतराष्ट्र, त्यामुळे अनिश्चित मन, त्यातून वेगळी कृती आदींची यथोचित मांडणी पुस्तकात केलेली आहे.(पृष्ठे : १६८, २०० रु.).विदुरमहाभारतातील एक अत्यंत महत्त्वाची, बुद्धिमान आणि नीतिमान व्यक्तिरेखा म्हणजे विदुर. कौरवांच्या अधर्माच्या काळात, विदुर नेहमी धर्माच्या बाजूने उभे राहिले. धृतराष्ट्राला योग्य सल्ला देण्यासाठी त्यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. अशी ही व्यक्तिरेखा रामकृष्ण जामकर यांनी पुस्तकातून मांडली आहे. विदुरांची धर्मनिष्ठा, पांडवांविषयीचे प्रेम, विदुरनीती, श्रीकृष्ण भेट आदी १३ प्रकरणांतून विदुराची व्यक्तिरेखा लेखकाने साकारलेली आहे. संदर्भसूची पाहता पुस्तकनिर्मितीमागचे लेखकाचे कष्ट व अभ्यास दिसून येतो. (पृष्ठे : १९५, २५० रु.).द्रौपदीमहाभारतातील एक प्रमुख आणि अत्यंत प्रभावशाली अशी ही स्त्री व्यक्तिरेखा आहे. द्रौपदीला अनेकजण पौराणिक काळातील पहिली स्त्रीवादी मानतात, कारण तिने पुरुषांच्या वर्चस्ववादी जगात आपले मत स्पष्टपणे मांडले. थोडक्यात, द्रौपदी ही एक तेजस्वी, स्वाभिमानी आणि अन्यायाविरुद्ध लढणारी महाभारताची महानायिका होती. लेखिका विनीता तेलंग यांनी द्रौपदीची व्यक्तिरेखा पुस्तकाद्वारे वाचकांपुढे आणली आहे. ''धर्मस्थापनेसाठी कृष्णाने वापरलेले हत्यार म्हणजे 'पांडव' व त्या हत्याराची धार म्हणजे 'द्रौपदी'. ''द्रौपदी पांडवांची पत्नी झाली तेव्हाच मी जिंकण्याची आशा सोडली,'' असे धृतराष्ट्र म्हणाले होते. महाभारताच्या केंद्रस्थानी असलेल्या द्रौपदीच्या व्यक्तिरेखेला न्याय देण्यास लेखिला यशस्वी ठरल्या आहेत. (पृष्ठे : १७८, २०० रु.).कुंतीही महाभारतातील एक अत्यंत महत्त्वाची, संयमी आणि आदरणीय स्त्री व्यक्तिरेखा आहे. ती हस्तिनापूरचा राजा पांडूची पत्नी आणि पाच पांडवांची माता. कुंती त्याग, संयम, मातृत्व आणि धैर्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. लेखिका दीपाली पाटवदकर यांनी कुंतीची व्यक्तिरेखा शब्दरूपात मांडली आहे. आतापर्यंत कित्येक अभ्यासकांनी आपापले तर्क लावून कुंतीची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. मात्र, या पुस्तकात व्यासांनी जसे लिहिले आहे ते जपण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. 'आदर्श राजमाता', 'आरोपांचे खंडण', 'श्रीकृष्ण भेट', 'सासू कुंती', 'इंद्रप्रस्थची राजमाता', 'वनवास', 'कुंती-कर्ण भेट', 'युद्धाची तयारी' 'कर्णाला जलांजली' आदी एकूण ६२ प्रकरणांतून दौपदीची व्यक्तिरेखा साकारलेली आहे.(पृष्ठे : २२३, २७० रु).