Pravasayan Book : निसर्गसौंदर्य अन् संस्कृतीचा अनोखा प्रवास

आपल्या प्रवासातील अनुभवांना शब्दरूप देऊन वाचकालाही त्या स्थळांची सफर घडवण्याचे कसब फार थोड्या लेखकांकडे असते. माजी प्राचार्य डॉ. नारायण टाक यांनी आपल्या ‘प्रवासायन’ या पुस्तकातून हे कसब समर्थपणे दाखवून दिले आहे. ‘निसर्ग, कला आणि संस्कृतीची अनुभूती’ ही या पुस्तकाची ‘टॅगलाइन’च पुस्तकाचा आशय नेमकेपणाने सांगणारी आहे.देशाच्या विविध भागांत केलेल्या प्रवासातून आलेले अनुभव, तेथील निसर्गसौंदर्य, ऐतिहासिक वारसा, कलावैभव आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये यांचा सुरेख मिलाफ या पुस्तकात अनुभवायला मिळतो. डॉ. टाक यांची लेखनशैली ज्येष्ठ साहित्यिक अनिल अवचट यांच्या ‘रिपोर्ताज’ची आठवण करून देणारी आहे. जे पाहिले, जे अनुभवले, जे मनाला भावले, ते साध्या आणि ओघवत्या भाषेत मांडण्यावर लेखकाचा भर आहे. त्यामुळे लेखन कृत्रिम वाटत नाही. पुस्तकाची रचना तीन भागांत केली आहे. पहिला भाग हा ‘हिमशिखरांच्या सान्निध्यात’ असून, काश्मीर आणि हिमालयाच्या परिसरातील निसर्गसौंदर्याची अनुभूती देणारा आहे. हिमशिखरे, नद्या, सरोवरे, हिरव्यागार दऱ्या आणि निसर्गाच्या विविध रूपांचे वर्णन करताना लेखक केवळ दृश्यांचे चित्रण करीत नाहीत, तर त्या परिसराशी जोडलेली संस्कृतीही उलगडतात. काश्मीरचे सौंदर्य असो किंवा हिमालयाचे भव्य रूप, लेखकाच्या नजरेतून ते पाहताना वाचकही त्या वातावरणात हरवून जातो. निसर्गाकडे पाहण्याची त्यांची संवेदनशील दृष्टी प्रकर्षाने जाणवते..Premium|Marathi Sahitya Sammelan : १८७८मध्ये सुरू झालेली साहित्य संमेलनाची परंपरा; अध्यक्षांचे अधिकार आणि आजची आव्हाने.‘दक्षिणेची शिल्पगाथा आणि निसर्ग’ हा पुस्तकातील दुसरा भाग आहे. दक्षिण भारतातील निसर्गसौंदर्याबरोबरच तेथील शिल्पकला, स्थापत्यशैली आणि सांस्कृतिक परंपरांचा समृद्ध वारसा या भागात उलगडतो. बंदीपूरच्या अभयारण्यातील जंगली हत्तिणींनी लेखकाच्या गाडीवर केलेले आक्रमण हा प्रसंग विशेष लक्षवेधी आहे. जंगलातील प्रवासात कधी काय घडेल, याचा नेम नसतो. हत्तिणींच्या आक्रमणाचा प्रसंग सांगताना लेखकाने निर्माण केलेली उत्कंठा वाचकाला श्वास रोखून धरायला लावते. आपणही त्या गाडीत बसलो आहोत आणि समोरून हत्तीणी धावत येत आहेत, अशी अनुभूती हा प्रसंग देतो.केरळमधील कला आणि निसर्गसौंदर्याचा झालेला संगम यावर डॉ. टाक यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. अलप्पुझामधील जलसौंदर्याचा अनुभव तर बदामी, एहोळे आणि पट्टदकल या ऐतिहासिक स्थळांच्या लेखांमधून भारतीय शिल्पकला आणि स्थापत्यशास्त्र उलगडत जाते. पाषाणातून साकारलेली शिल्पे, मंदिरांची रचना, त्यातील कलात्मक बारकावे आणि तत्कालीन कलाकारांची कल्पकता यांचा परिचय यात होतो. दक्षिण भारताच्या सांस्कृतिक आणि कलात्मक वैभवाचे दर्शन यातून घडते..पुस्तकाचा तिसरा भाग संस्कृतीचे उगम आणि पूर्वांचल हा असून, भारताच्या प्राचीन इतिहासाचा आणि सांस्कृतिक मुळांचा मागोवा यात घेतला आहे. लोथलमधून प्राचीन सिंधू संस्कृतीचे वैभव समोर येते, तर वैशालीच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या प्राचीन परंपरेची माहिती मिळते. काझिरंगाच्या लेखातून पूर्वांचलातील जैवविविधता आणि वन्यजीवनाचे दर्शन घडते. अशा रीतीने प्राचीन संस्कृतीपासून आधुनिक काळातील निसर्गसंवर्धनाच्या जाणिवेपर्यंतचा प्रवास या भागात घडतो. डॉ. टाक यांच्या लेखनात अभ्यासू वृत्ती आणि संवेदनशील मन यांचा सुंदर संगम झाला आहे. त्यामुळे ‘प्रवासायन’हे केवळ पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे पुस्तक राहत नाही, तर भारताच्या भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि कलात्मक वैभवाची ओळख करून देणारे पुस्तक ठरते.पुस्तकाचे आणखी एक वैशिष्ट्ये म्हणजे यातील चित्रे ही डाॅ. टाक यांनी स्वतः काढली आहेत. या चित्रांनी पुस्तकाची उंची वाढली आहे. प्रवासातून मिळालेल्या अनुभवांचे शब्दांकन करणे ही एक साधना आहे आणि वाचकाला त्या प्रवासात सहभागी करून घेणे, ही त्याहून मोठी कला आहे. डॉ. टाक यांनी ‘प्रवासायन’मधून हे दोन्ही साध्य केले आहे. निसर्ग, कला आणि संस्कृती या तीन धाग्यांनी विणलेली ही शब्दसफर वाचकाला माहिती देते, आनंद देते आणि नव्या ठिकाणांना भेट देण्याची प्रेरणाही देते. प्रवासाची आवड असणाऱ्यांबरोबरच इतिहास, भूगोल, शिल्पकला आणि भारतीय संस्कृती यांत रस असणाऱ्या प्रत्येकाने आवर्जून वाचावे, असे हे पुस्तक आहे.पुस्तक : प्रवासायनलेखक : डॉ. नारायण टाकप्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशनपाने : १७२, मूल्य : २६० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.