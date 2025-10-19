Diwali cyber scams: दिवाळीच्या प्रकाशात सायबर गुन्ह्यांवर मात!

दिवाळीनिमित्त सध्या सगळीकडे खरेदीची लगबग पाहायला मिळत आहे. प्रत्यक्ष बाजारपेठ असो वा ऑनलाइन खरेदी, सणासुदीच्या या काळात मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. हीच संधी साधत सायबर गुन्हेगार तुमच्या खिशावर डल्ला मारण्यास तयारच असतात. या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे.दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळीनिमित्त सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. नवनवीन कपडे, फराळ, फटाके, तसेच विविध वस्तू खरेदीसाठी ग्राहकांची बाजारपेठेत गर्दी दिसत आहे. त्यातच केंद्र सरकारने नुकतेच जीएसटी करपुनर्रचना केल्याने जवळपास सर्वच वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने ग्राहकांनाही मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दिवाळीनिमित्त देशभरात आर्थिक उलाढाल वाढणार असल्याचा अंदाज कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) संस्थेने वर्तविला आहे. मागील वर्षी देशात दिवाळीवेळी ४.७५ लाख कोटींची उलाढाल झाली होती, यंदा मात्र जीएसटी कमी झाल्याने हा आकडा पाच लाख कोटींच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे यंदा स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात जास्त उलाढाल होणारी दिवाळी असेल, असाही अंदाज सीएआयटीने व्यक्त केला आहे. .दिवाळीत होणाऱ्या एकूण खरेदीपैकी सर्वाधिक २४ टक्के खर्च हा वाहनखरेदी, गिफ्ट्स, पॅकेजिंग, प्रवास आणि अन्य वस्तूंसाठी होणार असून, त्यापाठोपाठ १३ टक्के खर्च हा किराणा, फराळ आणि खाद्यपदार्थांवर, तर १२ टक्के खर्च हा कपड्यांवर होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (८ टक्के), भेटवस्तू वस्तू (८ टक्के), सौंदर्यप्रसाधने (६ टक्के), फर्निचर (४ टक्के), फळे आणि सुका मेवा (३ टक्के), मिठाई आणि नमकीन (४ टक्के), इलेक्ट्रिक वस्तू (४ टक्के), गृहसजावट (३ टक्के), भांडी आणि स्वयंपाकघरातील भांडी (३ टक्के), पूजासाहित्य (३ टक्के) आणि बेकरी उत्पादनांवर (२ टक्के) खर्च होण्याची अपेक्षा आहे. या सर्व वस्तू खरेदीसाठी प्रत्यक्ष बाजारपेठेसह विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सर्वोत्तम डील शोधण्याचा ग्राहकांचा प्रयत्न असतो. ही संधी साधत सणासुदीच्या गर्दीचा फायदा घेत ग्राहकांना बनावट योजना, मोफत भेटवस्तू देणारे बनावट कुपन, सवलतीच्या विविध ऑफर्स, बनावट वस्तू, लकी ड्रॉ, असे विविध प्रलोभने दाखवली जातात. काही बनावट ऑफर्स प्रथमदर्शनी इतक्या अस्सल दिसतात, की कोणताही ग्राहक त्याच बळी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी ऑनलाइन खरेदी करताना सतर्क राहणे, वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती सुरक्षित असल्याची खात्री करणे, कोणत्याही संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे. .डिजिटल अरेस्टचा धोकाअलीकडच्या काळात डिजिटल अरेस्टच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. विविध माध्यमांतून जनजागृती करूनही अशा प्रकारच्या घटना कमी होत असल्याचेही दिसत नाही. विविध सरकारी विभाग, पोलिस, सीबीआय, गुन्हे शाखा, सर्वोच्च न्यायालयातून बोलत असल्याचे अगदी हुबेहूब भासवले जाते. आतापर्यंत ड्रग्ज तस्करी, मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात लोकांना अडकवले जात होते. आता मात्र दहशतवादी कारवायातील तपासात तुमचे नाव समोर आल्याचे भासवत डिजिटल अरेस्ट केली जात आहे. प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त नोकरदार, गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करून त्यांच्याकडून पैसा उकळला जात आहे. ज्या पद्धतीने सायबर गुन्हेगारी चर्चेतील घडामोडीनुसार अभ्यास करून लोकांची फसवणूक करीत आहेत, त्या तुलनेत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जनजागृतीही होऊनही अशा घटनांबाबत सजगता वाढत नसल्याबाबत सायबरतज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली. .काय काळजी घ्याल?सर्वप्रथम डिजिटल साक्षरता आणि सायबर गुन्हेगारीबाबत समाजभान जागृत होण्याची आवश्यकता आहे. समाजमाध्यमांवर तसेच अनोळखी व्यक्तींना वैयक्तिक माहिती शेअर न करणे, सर्व गॅझेट्स अद्ययावत करणे, अनोळख्या लिंकवर क्लिक न करणे, समाजमाध्यमांवर टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन प्रणाली लागू करणे, ऑनलाइन व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांची पडताळणी करणे, संशयास्पद सायबर हालचालींबाबत तातडीने सायबर क्राइमच्या संकेतस्थळावर तक्रार करणे आदींबाबत लोकांनी काळजी घेतल्यास सायबर गुन्ह्यांना बऱ्यापैकी आळा घालता येईल, असा विश्वास जाणकारांनी व्यक्त केला. .फिशिंगद्वारे डेटाचोरीचा प्रयत्नदिवाळीच्या हंगामात सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असल्याचे क्लाउडसेकच्या अहवालात नमूद केले होते. उत्सवी वातावरणाचा फायदा घेत फिशिंग स्कॅमद्वारे ग्राहकांची सायबर फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जातो. फिशिंग म्हणजे तुमची वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती, बॅंक अकाउंट किंवा क्रेडिट कार्ड पोर्टल्सची माहिती घेण्यासाठी तुमच्या नकळत खोटे ईमेल किंवा टेक्स्ट मेसेज पाठवले जातात. अनेकदा हे मेल किंवा मेसेज तुमच्या बॅंकेनेच किंवा सेवा प्रदात्यानेच पाठवले आहे, इतके हुबेहूब असतात. तुमची वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती भरण्यासाठी एका वेब पेजवर नेणारी लिंक त्यात असते. त्यामुळे अशी माहिती कधीही देऊ नका. कृपया लक्षात घ्या, तुमची बॅंक किंवा सेवा प्रदाता कधीही अशाप्रकारे ऑनलाइन माहिती विचारत नाही..Premium | Types of SIP: योग्य एसआयपी निवडली नाही तर होवू शकतं नुकसान! गुंतवणूकी आगोदर या ५ प्रकारच्या एसआयपींचे स्वरूप आणि फायदे-तोटे जाणून घ्या....समाजमाध्यमातून लक्ष्यमागील दिवाळीत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून ९० हजार कोटींची उलाढाल पार पडली, तसेच आयआरसीटीसीने सणासुदीच्या काळात दररोज १३ लाखांहून अधिक तिकीट आरक्षण हाताळणी केली. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारातील वाढ लक्षात घेता, सायबर गुन्हेगारीसाठी हे वातावरण अनुकूल असते. उत्सवादरम्यान खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना लक्ष्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. याशिवाय समाजमाध्यमातून सायबर गुन्हेगारी करण्यासाठी डेटाचोरी केली जाते. त्यात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीसह बँक, आधार, पासपोर्ट तसेच अन्य महत्त्वपूर्ण माहिती मिळवून त्याद्वारे सणासुदीच्या काळात त्यांची फसवणूक केली जाते. तसेच नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर ड्रग्ज तस्करी तसेच मनी लॉण्डरिंगसारख्या खटल्यांमध्ये करून त्यांची फसगतदेखील केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.