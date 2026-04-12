Marathi Book Review : ‘जगायचं कसं?’ आणि ‘रानफूल’ : साध्या, संवेदनशील लेखनातून जगण्याचा आणि स्त्रीमनाचा वेध

जगायचं कसं!'मी' म्हणजे आपल्या विचारांची व पदाची ओळख, तर 'स्व' म्हणजे विचारांची आणि मूल्यांची ओळख... इतक्या सोप्या शब्दांत 'स्व'ची ओळख करून देणारं 'जगायचं कसं?' हे पुस्तक आपण आपलं आयुष्य साधं, सोपं, सुखी व समाधानी कसं जगू शकतो याबाबत मार्गदर्शन करतं. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजीव नंदकर यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. सुमारे २२ प्रकरणांमधून त्यांनी आपल्या जगण्याशी निगडित अनेक घटकांचा वेध घेतला आहे. त्यात स्वभाव, सवय, ताण-तणाव, वेळेचं गणित इथपासून सोशल मीडियापर्यंत अनेक घटकांचा समावेश आहे. वैशिष्ट्य : मुद्देसूद मांडणी, दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे देणारी लेखनशैली. प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १९२, n मूल्य : २९९ रु..रानफूलएका स्त्रीचं भावविश्व आणि बाईपणाची सोशिकता व सहजता उलगडणारा काव्यसंग्रह म्हणजे कांता भोसले लिखित 'रानफूल'! या संग्रहात ६२ कवितांचा समावेश आहे. भोसले यांच्या लेखनाला लोकसंस्कृतीची झालर आहे. निसर्गाच्या विविध आविष्कारांपासून मानवी जीवनातील विविध अवस्था व मनुष्यस्वभावाच्या विविध छटांना भोसले यांनी चपखलपणे शब्दबद्ध केले आहे. 'सगळेच आहेत 'ती'चे चाहते, पण कुणी तिला सच्चा दोस्त नाही...' अशा त्यांच्या काही ओळी वाचकाला अंतर्मुख करतात.प्रकाशक : लोकायत प्रकाशन, सातारापृष्ठे : ८८, n मूल्य : १३० रु..