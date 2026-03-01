Marathi Balnatya : रामदास केदार यांच्या बालनाट्यलेखनातून मुलांना प्रेरणा देणारे संदेश

गोविंद गोडबोले- saptrang@esakal.comरामदास केदार यांनी बालकांसाठी बालनाट्य लेखन करून वर्तमानातील सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करत बालकांनी प्रकाशांच्या पाऊलवाटेने कसे चालावे, हे नाट्यातून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बालनाट्यलेखन हे एक कलात्मक कार्य आहे. ज्यामधे मुलांच्या कोवळ्या मनांचा विचार करून त्यांना आनंद देण्याचा प्रयत्न केला जातो. बदलत्या काळाचे, परिस्थितीचे प्रतिबिंब केदार यांच्या बालनाट्य लेखनातून उमटलेले दिसते. सध्याच्या पिढीसाठी मनोरंजनाजी इतकी माध्यमे आली आहेत की, नाट्यलेखन करणाऱ्या नाट्यलेखकांनी लेखन करावे की नाही, हाच मोठा प्रश्न पडतो आहे. अशा स्थितीतही केदार यांनी समाजाचे अंतरंग व बाह्यरंगाचे वास्तव दर्शन घडवून मुलांची मने प्रज्वलित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या ‘पुस्तकांच्या गावाला जाऊ या!’ या पुस्तकातील नाटके वाचत असताना आपण नक्कीच वास्तवाशी समरस होऊन जातो. त्यांच्या लेखनातील भाषा ही समकालीन असल्याने नाटकातील पात्र आणि संवाद अगदी आपल्या परिसरातले आणि जवळचे वाटू लागतात. .Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .मराठी बालनाट्य लेखनाची सुरुवात १९५९ साली रत्नाकर मतकरी यांनी केली. तेव्हापासून ते आजपर्यंत वेगवेगळ्या विषयांवर लेखन झाले. पौराणिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, सामाजिक, मनोरंजन करणारी नाटके आली. मात्र, रामदास केदार यांनी लिहलेल्या नाटिका ह्या मुलांना प्रेरणा देणाऱ्या, चालना देणाऱ्या, स्फुर्ती देणाऱ्या, बळ देणाऱ्या, मुलांमध्ये उर्जा निर्माण करणाऱ्या आहेत. रामदास केदार यांनी सात नाटिका लिहिलेल्या आहेत. छोट्या छोट्या नाटिकेतून हाताळलेला विषय आणि आशय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.‘पुस्तकांच्या गावाला जाऊया’, ‘आनंदाची फुलवू बाग’, ‘मला बुद्ध हवा’, ‘ढगाला फुटला पान्हा’, ‘आजीमायचा सुसाट सल्ला’, ‘स्वच्छतेचे पाईक आम्ही’, ‘आता धरण बांधूया’ अशा सात बालनाटिकेतून संदेश देत लेखकांनी वेगवेगळे विषय हाताळलेले आहेत. ‘पुस्तकांच्या गावाला जाऊया’ या नाटिकेत महाराष्ट्र शासनाने दत्तक घेतलेल्या भिलार गावची वेगळी ओळख करून देण्यात आली आहे. पुस्तकांचा गाव या नाटकातून मुलांना दाखवलेला असला तरीही मुलांना पुस्तकांची गोडी, वाचनाची गोडी निर्माण नक्कीच होते. अतिशय दर्जेदार लेखन लेखकाने केलेले आहे. ‘आनंदाची फुलवू बाग’ या नाटकातून अपघात झालेल्या तरुणाची कथा आहे. अपघात झाल्यानंतर अनेक तरुण मोबाईलमध्ये शूटिंग करतात, सेल्फी काढतात, पण या नाटकात काही मुलं माणुसकीचे दर्शन घडवून आणतात. सेल्फी न काढता काही मुली रुग्णवाहिकेला फोन लावत मुलाला दवाखान्यात घेऊन जातात. ही काळाची गरज आहे हे लेखक दाखवून देतात. ‘मला बुद्ध हवा’ या नाटिकेतून नात्या-नात्यातला कलह दूर करत शांतीचा संदेश दिलेला आहे. ‘ढगाला फुटला पान्हा’ या नाटिकेतून दुष्काळाचे सावट निर्माण झाल्यावर कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना हा मौल्यवान संदेश दिला आहे. ‘आजीमायचा सुसाट सल्ला’ या नाटिकेतून आजीने सांगितलेली आयुर्वेदिक उपचारपद्धती आपल्याला समजते. नैसर्गिक ठेव्याचे जतन कसे करावे, हा संदेश मुलांना या माध्यमातून दिला आहे. ‘स्वच्छतेचे पाईक होऊ’ या नाटिकेतून अस्वच्छता व घाणीमुळे आजारांचा आणि कुत्र्यांचा मुलांना त्रास कसा होतो, हे लक्षात घेऊन प्रबोधन करणारी नाटिका लिहिलेली आहे. ‘आता धरण बांधूया’ यामधून पाणी अडवा पाणी जिरवा, नद्यांचे संवर्धन, पाण्याच्या एका-एका थेंबाचे महत्त्व किती आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर रामदास केदार यांनी लिहिलेल्या या नाटिका मराठी बालनाट्य वाङ्मयात वेगळा ठसा निर्माण करणाऱ्या नक्कीच आहेत. सुखी जीवन जगण्याचा मंत्रच प्रत्येक नाटकातून देण्यात आलेला दिसतोय. लेखनाची भाषा, संवाद, आणि संवादाला साजेल अशीच आतील पात्रे वाचकाला, रसिकश्रोत्यांना अंतर्मुख करणारी आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना अनेकदा नाट्य स्पर्धांसाठी किंवा स्नेहसंमेलनासाठी नाटक बसवताना कोणत्या नाटिका घ्यायच्या असा प्रश्न पडतो, त्यासाठी हे पुस्तक खूप उपयोगी पडू शकतं. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना संवादलेखनाची सवय व्हावी यासाठीदेखील या पुस्तकाचा उपयोग होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.