Randhir Kapoor Movies List : आती रहेगी बहारे...

Kapoor Family Bollywood : ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक रणधीर कपूर यांनी अनेक वैयक्तिक आघात पचवूनही 'कपूर खानदाना'ची परंपरा आणि सकारात्मक जगण्याची वृत्ती जपली आहे.
कपूर आडनाव असलेल्या कलाकारांशी कॅमेरा स्वतःहून पटकन मैत्री करतो आणि तेही आपल्यावर कॅमेरा आहे याचा कोणताही दबाव न घेता वावरतात, या गोष्टीचं कौतुक करावे की तणावरहित आयुष्य भरभरून जगण्याच्या त्यांच्या वृत्तीला दाद द्यावी, असा प्रश्न आहे. याचा अर्थ, त्यांना कसलेच दुःख नव्हते वा नाही, कोणत्याच अडचणी वा तणाव नाही, असे अजिबात नाही. ती गोष्ट ते चित्रपटातील पार्श्वसंगीतानुसार आहेत असे मानतात आणि आपल्या आयुष्यातील चांगल्या गोष्टी लक्षात ठेवतात. रणधीर कपूर हे याचे उत्तम उदाहरण...

रणधीर कपूर यांना एक पिढी पृथ्वीराज कपूरचा नातू, राज कपूरचा मोठा मुलगा, शम्मी कपूर व शशी कपूरचा पुतण्या, बबिताचा नवरा, ऋषी कपूर व राजीव कपूरचा मोठा भाऊ, अशा नातेसंबंधाने ओळखत असे. नव्वदच्या दशकातील चित्रपट रसिक बेबो (करिश्मा कपूर) व लोलो (करिना कपूर) यांचे पिता म्हणून रणधीर कपूर यांना ओळखू लागले. मग सैफ अली खानचे सासरे ही त्यांची ओळख झाली. आजची डिजिटल पिढी रणधीर कपूर यांना तैमूर व जहांगीरचे आजोबा म्हणून ओळखते. करिश्मा कपूरलाही एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. म्हणजे रणधीर कपूर यांना चार नातू. रणबीर कपूर यांचा काका हीदेखील रणधीर कपूर यांची ओळख.

