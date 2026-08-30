Ranggosti Marathi Nature Book : जंगलातील निसर्गविश्वाची हळवी गोष्ट सांगणारं ‘रानगोष्टी’ पुस्तक

जयदीप पाठकजी - Jaydeep.Pathakji@esakal.comनिसर्गाच्या सान्निध्यात वास्तव्य करून विविध वनस्पती, प्राणी, पक्षी यांचे निरीक्षण करणाऱ्या आणि तेथील अनुभव शब्दबद्ध करणाऱ्या लेखकांची मराठी साहित्याला दीर्घ परंपरा आहे. ज्येष्ठ पक्षी निरीक्षक आणि निसर्गअभ्यासक किरण पुरंदरे हे या परंपरेतील गेल्या काही दशकांतील महत्त्वाचे नाव. भंडारा जिल्ह्यातील पिटेझरी गावात वास्तव्य करणाऱ्या पुरंदरे यांनी पिटेझरीतल्या जंगलझाडीत दडलेल्या विविध अनुभवांवर ‘रानगोष्टी’ हे पुस्तक लिहिले आहे. गेली अनेक दशके निसर्ग अभ्यासक, संशोधक, शिक्षक, रक्षक आणि लेखक अशा विविध भूमिका बजावणाऱ्या लेखकाने अतिशय संवेदनशीलतेने आणि तरलतेने केलेले हे लेखन ‘मोहाचे दिवस’ या पहिल्याच प्रकरणापासून वाचकाच्या मनाचा ठाव घेते. पक्षिनिरीक्षकाची अभ्यासू दृष्टी, हिरव्यागर्द जंगलातील बारकावे, प्राणी-पक्ष्यांबद्दल असलेली आत्मीयता असे सारे काही पुस्तकातील विविध प्रकरणांतून अनुभवायला मिळते. अशा स्वरूपाचे लेखन करताना तांत्रिक माहितीची लांबलचक वर्णने यामुळे हे लेखन कृत्रिम होण्याचा धोका असतो. मात्र, इथे तसे होत नाही. विविध वनस्पती, प्राणी यांच्यावरचे लेख कुतूहल जागविण्याचे काम करतात. ‘पळस फुलला’, ‘पानझड’, ‘रानातला पाऊस’, ‘धो-धो पावसाच्या नोंदी’ यांसारख्या अनेक लेखांमधून निसर्गाची विविध रूपे अनुभवायला मिळतात. ‘शास्त्राच्या चष्म्यातून दिसणारी चिमणी’ हा लेख चिमणीबद्दल सविस्तर मांडणी करतो. चिमणीची ‘चिऊ’ होते, तेव्हा तिचे एक गोड, गोंडस, गोजिरे आणि काहीसे गरीब रूप आपल्या डोळ्यांपुढे उभे राहते, असे लेखक म्हणतो; पण खरंच चिमणी अशीच असते का, या प्रश्नाचा शोध या लेखात घेण्याचा प्रयत्न करतो. चिमणीचे घरटे कसे तयार होते, याबाबत आपण यापूर्वी वाचलेले असते. मात्र, चिमणी प्रसंगानुरूप नक्की कोणता विचार करते, परिस्थितीशी जुळवून घेताना स्वतःचे अस्तित्व दाखवून देण्याचा प्रयत्न कसा करते, याचे वर्णन वाचनीय आहे. .Premium|Kudal Stone Inscription : कुडलच्या शिलालेखामुळे इतिहास संशोधनाला नवे पुरावे आणि नवी दिशा.पिटेझरीतील रानावनांतील नोंदी दैनंदिनी स्वरूपात लिहिताना विविध प्राणी पाहण्यासाठी, त्यांची छायाचित्रे घेण्यासाठी लेखकाने केलेली धडपड याबाबत माहितीही पुस्तकात आढळते. अर्ध्या तासामध्ये दिसलेले दोन बिबटे, ‘सतरंज्या’ सापाचा अनुभव, पिटेझरीत कुक्कुटरंक अशी ओळख असलेल्या अजगराने कोंबडी गिळल्याची गोष्ट, व्याध गरुडाच्या छायाचित्रासाठी केलेली धडपड असे सारे रंजक किस्से पुस्तकातील विविध प्रकरणांत वाचायला मिळतात. आदिवासींसोबतच्या वास्तव्याची, त्यांनी दाखविलेल्या आत्मीयतेची आणि निसर्गासोबत त्यांच्या असणाऱ्या नात्याची वर्णनेही लेखक करीत राहतो. हे चित्रदर्शी वर्णन आदिवासी संस्कृतीची ओळख करून देण्याचे काम करते. यापूर्वी ‘नागझिरा’ अभयारण्याचे दर्शन वाचकांना घडवणारा लेखक इथे पिटेझरीच्या जंगलप्रदेशाशी पूर्ण एकरूप झालेला आहे, किंबहुना हे विश्व सोडून अन्य विश्वाचा त्याला पूर्ण विसर पडला आहे, हे लेखनातून वारंवार जाणवत राहते.गोंड आदिवासींसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या माशांबद्दल पुस्तकात केलेले वर्णनही अतिशय माहितीपूर्ण आहे. विविध पक्षी, प्राण्यांच्या विविध जाती, त्यांचे प्रकार असे सारे काही अतिशय विस्ताराने लेखक मांडत राहतो. निसर्गाकडे, आदिवासींकडे पाहण्याचा लेखकाचा स्वतःचा असा दृष्टिकोन जागोजागी दिसतो..या लेखनाचे स्वरूप केवळ वर्णनपर नाही, तर वेळोवेळी तेथे ललित लेखनाच्या छटाही जाणवतात. निर्सग आणि त्याचे विविध घटक यांच्याशी समरसून जात असताना पृथ्वीवरील हे सर्व जीव-जंतूही अविभाज्य भागच आहेत. फक्त आपण त्यांच्याकडे या आत्मीयतेने पाहतो का, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. झाडा-पानांची, पशू पक्षांची स्थानिक; तसेच इंग्रजी नावे वाचकांच्या ज्ञानात भर घालत राहतात. पिटेझरीतील या रानगोष्टींमध्ये वाचक रंगून जातो. विविध ठिकाणी आशयाला पूरक अशी देखणी छायाचित्रेही समाविष्ट आहेत. निसर्गातील प्रत्येक गोष्टींबद्दल कुतूहल असलेल्या वाचकांना ‘पिटेझरी’तील अरण्यनादाच्या नोंदी वेगळा अनुभव देण्याचे काम करतील.पुस्तक : पिटेझरीतल्या जंगलझाडीत दडलेल्या रानगोष्टीलेखक : किरण पुरंदरेप्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन, पुणेपृष्ठे : १३१, मूल्य : २९९ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.