Premium|RBI Repo Rate Hike : रेपो रेटमध्ये वाढ; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची दिशा बदलली

सुहास राजदेरकर - suhas.rajderkar@gmail.comरिझर्व्ह बँकेने विकासाला चालना देण्यासाठी २०२५मध्ये रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ५.२५ टक्क्यांपर्यंत टप्याटप्याने खाली आणला होता. तो अध्याय आता संपला आहे. दरवाढीपेक्षाही मोठा संकेत होता तो धोरणात्मक भूमिकेतील बदलाचा. ही भूमिका ‘तटस्थ’ वरून ‘संतुलित कडक धोरण’ (कॅलिब्रेटेड टायटनिंग) अशी बदलली. या मागची कारणे आणि परिणामांविषयी...भारतीय अर्थव्यवस्था २०२०-२१च्या कोविडनंतर बऱ्यापैकी सावरली होती आणि सुधारतही होती. अमेरिकेच्या विविध धोरणांनंतर भूराजकीय अशांतता वाढली, इराण युद्ध सुरू झाले आणि अमेरिकेच्या अपेक्षेपेक्षा इराण अधिक खंबीर निघाल्यामुळे युद्ध लांबले. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला, भाव गगनाला भिडले. महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला. तरीसुद्धा भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेल साठा आणि वस्तूंचे भाव यांवर लगेचच तितका गंभीर परिणाम झाला नाही. आजही आपले व्याजदर जगातील बहुतेक देशांच्या व्याजदराच्या तुलनेत कमी आहेत.महाग कच्चे तेल, मजबूत डॉलर आणि चढे जागतिक व्याजदर यांचा भारतातील किमतींवर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी, रिझर्व्ह बॅंकेने ७ ऑक्टोबरला पतधोरण पुनरावलोकनात रेपो रेट अर्थात व्याज दर २५ बेसिस पॉइंट्सन वाढवून ५.५० टक्के केले. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच दरवाढ आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी २०२५मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हा दर ६.५० टक्क्यांवरून ५.२५ टक्क्यांपर्यंत टप्याटप्याने खाली आणला होता. तो अध्याय आता संपला आहे. दरवाढीपेक्षाही मोठा संकेत होता तो धोरणात्मक भूमिकेतील बदलाचा. ही भूमिका ‘तटस्थ’ वरून ‘संतुलित कडक धोरण’ (कॅलिब्रेटेड टायटनिंग) अशी बदलली. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, दरकपात सध्या विषयपत्रिकेवर नाही; पुढचे पाऊल आणखी दरवाढ किंवा विराम असेल. पतधोरण समितीच्या सहाही सदस्यांनी दरवाढीला पाठिंबा दिला, तर भूमिकेतील बदल ४ विरुद्ध २ मतांनी मंजूर झाला..Premium|Crude Oil Prices : खनिज तेलाच्या वाढत्या भावापासून अमेरिकेच्या शुल्कापर्यंत; भारतीय गुंतवणूकदारांसमोर संकटांची मालिका.कच्चे तेल, फेड, ‘एआय’ची लाटजागतिक विकास २०२६मध्ये टिकून राहिला. त्यामागे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील (एआय) प्रचंड गुंतवणूक (डेटा सेंटर, चिप्स, वीज प्रकल्प) आणि सरकारी खर्च आहे. जगभरातील शेअर बाजारांच्या तेजीलाही ‘एआय’नेच बळ दिले. आपण यामध्ये खूप मागे असल्यामुळे आपले शेअर बाजार तुलनेने कमी आकर्षक राहिले. मात्र पश्चिम आशियातील संघर्षाने चित्र बिघडवले. ऑगस्टमध्ये सुमारे ८० डॉलर प्रति बॅरल असलेले ब्रेंट कच्चे तेल आता सुमारे १०० डॉलरवर पोहोचले आहे. जगभरात महागाई परतली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने पुन्हा व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली असून, ते दीर्घकाळ चढे राहतील असे संकेत दिले आहेत. प्रमुख देशांच्या रोख्यांवरील परतावा अनेक दशकांच्या उच्चांकावर आहे आणि डॉलर मजबूत झाला आहे. ‘एआय’ची कहाणी दुधारी आहे. ‘एआय’शी संबंधित मालमत्तांचे मूल्यांकन खूप ताणले गेले असून त्यावरील खर्च मंदावण्याचा धोका असल्याचे गव्हर्नरनी नमूद केले; तसे झाल्यास जागतिक विकास आणि कमोडिटीच्या किमती नरमतील. मात्र सध्या महाग कच्चे तेल, मजबूत डॉलर आणि चढे जागतिक व्याजदर यांचा भारतातील किमतींवर होणारा परिणाम रोखण्यावर रिझर्व्ह बँकेचा भर आहे.रिझर्व्ह बँकेचा बदलता दृष्टिकोनविकास दमदार आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढला आणि रिझर्व्ह बँकेने २०२६-२७ साठीचा विकासदराचा अंदाज ६.७ वरून ७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. चिंता आहे ती महागाईची. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई ४.८ टक्क्यांवर गेली. कमकुवत मॉन्सून आणि ‘एल निनो’मुळे अन्नधान्याचे, विशेषतः साखर आणि कांद्याचे भाव वाढले असून इंधनही महागले आहे. भाववाढ पसरत आहे. अन्नधान्य आणि इंधन वगळून मोजली जाणारी मूळ (कोअर) महागाई वाढत आहे आणि ग्राहकांच्या खरेदी टोपलीतील सुमारे ३७ टक्के वस्तूंच्या किमती ४ टक्के किंवा त्याहून अधिक वेगाने वाढत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार यंदा महागाई ५.२ टक्के राहील, ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ती ६ टक्क्यांचा उच्चांक गाठेल आणि पुढील तीन तिमाहींत तिची सरासरी सुमारे ५.८ टक्के असेल. हे प्रमाण ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा बरेच जास्त आहे. विकास दमदार असताना वेळीच कारवाई करणे, हे महागाई रुजल्यानंतर तिच्याशी लढण्यापेक्षा कमी खर्चिक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने ओळखले आणि पावले उचलली. तरलतेच्या आघाडीवर मात्र दिलासा मिळाला. बँकांकडे सुमारे ३ ते ४ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड आहे, पण रिझर्व्ह बँकेने सीआरआर वाढीसारखा कठोर उपाय जाहीर केला नाही; नेहमीच्या साधनांनीच ही रोकड शोषून घेतली जाईल..बाजार : रोखे, शेअर आणि रुपयारोखे बाजार : ही दरवाढ बाजाराने आधीच गृहीत धरली होती. १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील परतावा ऑगस्टमधील ६.७८ टक्क्यांवरून सुमारे ७.२१ टक्क्यांवर गेला होता आणि पतधोरणाच्या दिवशी त्याने ७.२५ टक्क्यांचा अडीच वर्षांतील उच्चांक गाठला. २०२६च्या उर्वरित काळात तो ७.१० ते ७.४० टक्क्यांदरम्यान राहील, अशी बाजाराची अपेक्षा आहे.शेअर बाजार : रिअल इस्टेट, वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू आणि एनबीएफसी यांसारख्या विभागांना फटका बसू शकतो कारण ही क्षेत्रे व्याजदराला संवेदनशील आहेत. परंतु कंपन्यांची संभाव्य चांगली कामगिरी आणि देशी गुंतवणूकदारांच्या खरेदीमुळे (एसआयपी) बाजारात असलेली तरलता यामुळे मोठी पडझड संभवत नाही. चढ-उतार असू शकतात.बँका आणि एनबीएफसी. रेपोशी जोडलेल्या कर्जांचे दर लगेच वाढतात, तर ठेवींचे दर हळूहळू बदलतात; त्यामुळे नजीकच्या काळात बँकांच्या मार्जिन्स वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र वाढत्या परताव्यामुळे बँकांकडील रोख्यांचे मूल्य घटण्याची शक्यता आहे आणि कर्जवाढ मंदावू शकते. एनबीएफसी आणि गृहवित्त कंपन्यांसाठी कर्ज उभारणी महाग होईल. हा भार ग्राहकांवर न टाकल्यास त्यांच्या मार्जिनवर ताण येईल.रुपया ः रुपया ऑगस्टमधील ९५.१ वरून सुमारे ९६.७ प्रति डॉलरपर्यंत घसरला आहे. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे काहीसा आधार मिळेल. पण कमकुवत रुपयामुळे कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने, परदेशी शिक्षण आणि प्रवास महाग होतो. अर्थात ज्यांना मुलांना परदेशी शिक्षणासाठी पाठवायचे आहे किंवा अन्य कारणांसाठी परदेशी प्रवास करायचा आहे त्यांच्या खिशाला कात्री लागेल..आपल्या सर्वांसाठी अर्थ काय?गृहकर्ज : ५० लाखांच्या, २० वर्षांच्या कर्जावरील व्याजदर ८.५० वरून ८.७५ टक्के झाल्यास ईएमआय दरमहा सुमारे ८०० रुपयांनी वाढेल (४३,४०० वरून ४४,२००). संपूर्ण चक्रात दर एका टक्क्याने वाढल्यास ईएमआय सुमारे ३,२०० रुपयांनी वाढेल. अनेक बँका त्याऐवजी कर्जाची मुदत वाढवतात; आताच थोडी आगाऊ परतफेड केल्यास फायदा होऊ शकतो.मुदत ठेवी : बँकांकडे मुबलक रोकड असल्याने एफडीचे दर हळूहळू वाढतील. एकाच दीर्घ मुदतीच्या एफडीऐवजी बचत एक ते तीन वर्षांच्या ठेवींमध्ये विभागून ठेवणे योग्य.डेट फंड : मनी मार्केट आणि १ ते ३ वर्षे मुदतीच्या उच्च पतमानांकनाच्या कॉर्पोरेट बाँड फंडांसारख्या कमी मुदतीच्या पर्यायांना प्राधान्य द्या; परतावा उच्चांकाजवळ पोहोचेल तसतशी दीर्घ मुदतीच्या फंडांमध्ये हळूहळू गुंतवणूक करा.शेअर : एसआयपी सुरू ठेवा आणि बाजाराचे ‘टायमिंग’ साधण्याचा प्रयत्न टाळा.तात्पर्य : रिझर्व्ह बँकेने वेळीच पाऊल उचलले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था थोडे जास्त व्याजदर सहन करू शकते. लोकांच्या क्रयशक्ती जपण्याला प्राधान्य हा या व्याजदरवाढीचा संदेश आहे. परंतु, व्याजदर चक्राचा कालावधी पूर्वीसारखा ५ ते ७ वर्षे न राहता तो छोटा होऊन दीड ते दोन वर्षांवर आला आहे. त्यामुळे समजा भूराजकीय अस्थिरता अपेक्षेपेक्षा लवकर संपुष्टात आल्यास व्याजदर लगेच परत कमी होऊ शकतात. कच्च्या तेलाचे भाव, पावसाळा संपल्या नंतरच्या अन्नधान्याच्या किमती आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे धोरण यांवर लक्ष ठेवणे योग्य. पुढील पतधोरण आढावा डिसेंबरमध्ये आहे.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.