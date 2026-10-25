Reena Saini Kallat and Contemporary Art ...उत्तरांच्या शोधातून साकारते कलाकृती

हर्ष भटकळआंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव असलेल्या रीना सैनी कल्लत या कलावंत म्हणून स्वतःला कुठल्या साच्यात अडकवून घेत नाहीत. कलेसाठी त्या विविध पर्याय निवडतात. कधी कॅनव्हास किंवा अन्य बाबींचा त्या कलाकृतीच्या निर्मितीसाठी उपयोग करतात. आठवणींमधून कलाकृती तयार करता येते, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. भारतीय समकालीन कलावंतांपैकी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखल्या जाणाऱ्यांपैकी रीना कल्लत एक आहेत. पेंटिंग, शिल्पकला, छायाचित्रण आणि इन्स्टॉलेशन या सर्व माध्यमातून तीन दशकावून अधिक काळ स्मरण, अस्मिता, सीमारेषा आणि स्थलांतर यांच्या विषयीचे विविध प्रश्न त्या हाताळत आल्या आहेत. त्यांच्या कलाकृती जगभराच्या म्युझियम आणि गॅलरीत प्रदर्शित झाल्या आहेत. कोणीही कलावंत सुरुवातीला कशाचा शोध घेतो? बहुतेक जण म्हणतात, कॅनव्हास किंवा ब्रश. कदाचित शिल्पासाठी योग्य दगड वा एखादा चांगला कॅमेरा. रीनाजी सुरुवात करतात वेगळ्या शोधाने. त्या आधी एखादे निरीक्षण नोंदवतात. त्यातून प्रश्न निर्माण होतो. ज्याचे उत्तर त्यांना शोधावेसे वाटते. त्यानंतर कुठे त्या ठरवतात कोणत्या माध्यमातून उत्तर शोधायचे ते. कधी उत्तर सापडते पेंटिंग मध्ये तर कधी हजारो रबरी शिक्क्यांसोबत ज्यावर विस्मरणात गेलेल्या वस्तूंचा उल्लेख सापडू शकेल. कदाचित विजेच्या तारांची नाजूक गुंफण सीमा आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर सुचवू शकेल. क्वचित समुद्राच्या पाण्यात विरघळणारे मीठ. तर कधी त्यांच्या आईने हाती लिहून ठेवलेल्या पाककृतीच्या ब्रेलमधील खाणाखुणात. माध्यम बदलते. पण यामागील विचार सुसंगत असतो. फक्त वेळ जातो तसतशी विचारपद्धती अधिक प्रगल्भ व व्यापक होत जाते. गेल्या काही वर्षांत निरनिराळ्या माध्यमांत काम करणे हे कल्लत यांच्या कामाचे विशेष ठरले आहे. त्यांची कला काही देशात सर्वत्र ज्ञात आहेच शिवाय युरोप, आशिया आणि उत्तर अमेरिका खंडातही पोचली आहे. तरी त्यांचे लक्ष या यशाकडे किंवा कीर्तीत गुंतले नसून स्वतःच्या कल्पनाविस्तारास, तसेच त्यांची जडणघडण, अर्थपूर्णता आणि प्रत्येक कल्पनेला योग्य माध्यमाची निवड याच्याकडे असते..अशी ठरली कार्यपद्धतीसुरुवात झाली, तेव्हा चेंबूरमधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात तिथे ड्रॉइंगच्या स्पर्धा, शाळेतली प्रदर्शन आणि भरतनाट्यम् या नृत्यप्रकाराबद्दलचे आकर्षण याचे महत्त्व रीना कल्लत यांना शाळेच्या अभ्यासाइतकेच होते. दृश्यकलेविषयी त्यांना अतीव प्रेम होते. पण हा आपला व्यवसाय होईल याची त्यांना कल्पना नव्हती. बहुदा या डॉक्टर होण्याची स्वप्न पाहत होत्या. त्या वेळी त्यांच्या वडिलांनी सुचवले, की त्या डॉक्टर झाल्या तर त्यांना कलेच्या व्यासंगासाठी अजिबात उसंत मिळणार नाही. त्या मागे वळून पाहतात तेव्हा लक्षात येते, की या पिता-पुत्री संवादानंतर त्यांचा विचार बदलला आणि त्या जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये जाऊ लागल्या. त्या जे.जे. स्कूल या संस्थेत गेल्यावर दुसऱ्या एका वेगळ्याच प्रकारच्या शिक्षणाचे वळण मिळाले. पेंटिंगच्या शिक्षणाने त्यांच्याकडे लक्ष वेधून घेतले नाही तर कलेच्या इतिहासाच्या अभ्यासाने. ‘अचानक माझ्या लक्षात येत होते कला काय काय करू शकते ते. फक्त एखाद्याच व्यक्तीचे परिवर्तन नव्हे तर एकूण समाजाचेच.’औपचारिक अभ्यासक्रम काहीसा पूर्वांपार चालत आला होता. परंतु समकालीन कला झपाट्याने बदलत होती. काही मित्रमंडळी आणि सहाध्यायी यांच्यासोबत त्यांनी तासनतास वाचनालये धुंडाळली. ब्रिटिश कौन्सिल, मॅक्समुलर भवन, मोहिले पारेख सेंटर, अमेरिकन सेंटर येथील पुस्तके आणि नियतकालिके पाहिली. त्यात आंतरराष्ट्रीय कलाजगतातील नवीन घडामोडीविषयी बरेच काही सापडत होते. स्ट्रॅण्ड बुक स्टॉल मधील नव्याने उपलब्ध पुस्तके विद्यार्थी वाचत, झेरॉक्स प्रती तयार करत आणि एकमेकांना वाचायला देत. इतर विद्यार्थ्यांशी चर्चा ही वर्गातल्या शिक्षणाइतकीच उपयुक्त होती. नलिनी मालानी, विवान सुंदरम् यांसारखे कलावंत कलेची आणि विचारांची कक्षा वाढवत होते..Premium|Global Energy Geopolitics : ऊर्जेचं भू-अर्थकारण.वर्गाबाहेरच जास्त शिकत होतेफक्त तो शोध नवीन कलाकारांचा नव्हता तर प्रश्न कसे अर्थपूर्ण होतात त्याचा शोध होता. विद्यार्थिदशेतच रीना कल्लत स्वतःची शैली पक्की करण्यापेक्षा कलाकृती मुळातच निर्माण का केली जाते हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होत्या. त्यांचे सहाध्यायी फक्त पेंटिंगच्या गुणवत्तेची चर्चा न करता त्यामागील गृहीतांचा विचार करत. एखादे चित्ररूप का किंवा परंपरेचा स्वीकार का केला पाहिजे? चालून आलेली परंपरागत शिकवण ही मोठी आहे का? ही सर्व चर्चा कलातंत्राच्या औपचारिक प्रशिक्षणाइतकीच महत्त्वाची होती. प्रश्न उभे करणे हेच त्यांच्या कामाचे मर्म ठरले आहे.निरीक्षणाची वेगळी तऱ्हारीना यांचे पहिले सोलो प्रदर्शन वर्ष १९९० मध्ये भरले. त्यांच्या पुढील कार्याची चुणूक त्यातच दिसली. इतक्या तरुण वयात मुंबईतील समकालीन कला प्रदर्शित करणाऱ्या केमोल्ड आणि पंडोल या आर्ट गॅलरींनी एकाच वेळी त्यांच्या कलाकृतीचे प्रदर्शन भरवून त्यांच्या कामाबद्दल विशेष विश्वास दाखवला. या प्रदर्शनात नेहमीप्रमाणे पेंटिंग न ठेवता कल्लात यांनी गॅलरीभर कागदी रचना, हलके डबे, मेणाचे प्रकार, ताडपत्री आणि इन्स्टॉलेशन यांनी गच्च भरले त्यातून त्या घर, स्मरण आणि बांधिलकी या संकल्पना तपासत होत्या. कोणत्याही एका विशेष प्रकाराने त्यांच्या कामावर मोहोर लावता येत नव्हती. त्या फक्त मनातील प्रश्नांची उत्तरे शोधत होत्या. अनेक प्रकल्पा मागे म्हणून महिनोमहिने केलेल्या दस्तऐवज, ऐतिहासिक नोंदी आणि पर्यावरण विषयक माहिती यांवरील संशोधनाचे बळ असते..कल्पनांना आकाररीनाच्या कार्याची सुरुवातीची वर्षे प्रश्न कसे उभे करावेत हे समजून घेण्यात गेली. तर दुसरा भाग हा या प्रश्नांना अनपेक्षित उत्तरे शोधण्यात. त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळातही एक मुद्दा टिकून राहिला आहे तो म्हणजे स्मरण. वैयक्तिक आठवणी फक्त नव्हे तर एकूण समाजच काय स्मृतीत ठेवतो आणि काय विस्मृतीत जाते याचे. माणसेच नाहीशीच होतात, शहरेच बदलतात की इतिहास नव्याने लिहिला जातो? हा शोध घेण्यासाठी कल्लत यांनी नोकरशाहीचा एक अत्यंत साध्या वाटणाऱ्या वस्तूचा उपयोग केला तो म्हणजे रबरी शिक्के. ज्यांच्यावर नावे, तारखा आणि इतर शासकीय तपशील सापडेल असे हजारो रबर स्टॅम्प यातून दाखवण्यात आले. ते व्यवस्थान नव्हे तर त्यांची गैरहजेरी, विस्मरण आणि सामाजिक स्मरणशक्तीचे वेगळी रूपे. ज्या वस्तू चिरंतनाचा निर्देश करण्यासाठी वापरायचा त्या उलट समाज, स्थळे आणि इतिहासच अंतर्धान कसा पावतो याचा निर्देश करतो. त्यांचे विचारविश्व दुसऱ्या एका प्रश्नाने व्यापलेले आहे तो म्हणजे सीमारेषा, ज्या राष्ट्र, स्थलांतर आणि बांधिलकी यांच्यासारखे प्रश्न निर्माण करतात. फक्त नकाशावर दिसणाऱ्या राजकीय सीमा नव्हे तर अदृश्य अशाही. नकाशात मात्र सीमारेषा स्पष्ट दाखवल्या जातात. निसर्ग मात्र वेगळीच कथा सांगतो. नद्या आपली वळणे बदलतात. पक्षी देशादेशांतून उडत राहतात. वाऱ्यावरील बीजे विखुरली जातात. माणसे मात्र जगाचे विभाजन देशादेशांत करतात. प्रतीक म्हणून कल्लत विजेच्या केबलचा उपयोग करतात. त्या एकमेकात गुंफतात. त्या नद्यांचा आणि मुळे आणि मज्जासंस्था यांचा आभास निर्माण करतात. त्यामुळे ज्या खात्रीलायक पद्धतीने राजकीय नकाशात जग निरनिराळ्या राष्ट्रात विभागले जाते ती निश्चिती नाकारली जाते. जोडणी ही तोडण्यापेक्षा अधिक बळकटी आणू शकते असे ती सुचवते. त्यांचे काही काम एका वैयक्तिक अनुभवातून निर्माण झाले.त्यांच्या मातोश्रीच्या निधनानंतर रीना यांनी आपल्या आईच्या पाककृतीची वही हातात घेतली ती फक्त एक कौटुंबिक आठवण म्हणून न बाळगता ती ब्रेल या अंधांच्या लिपीत परवर्तित केली. यातून त्या सुचवत होत्या, की झालेल्या विरहावर आठवणींनी मात करता येते. प्रेम, निगा आणि वारसा ही एखाद्या व्यक्तीच्या जाण्यानंतरही अर्थपूर्ण राहू शकतात. सिल्कच्या कपड्यावरून ब्रेलचे ठिपके हे उजेडात धरून वाचायचे नसतात तर स्पर्शाने जिवंत करायचे असतात. यातून भाषासुद्धा खोलवर झालेले दुःख मांडण्यासाठी किती अपुरी ठरते हे लक्षात येते. हे सगळे प्रयत्न निरनिराळे वाटतात. कधी रबर स्टॅम्प, कधी विजेच्या तारा? कधी हस्तलिखित. तरी या सर्वांमागील प्रेरणा एकच आहे विचारांना आकार शोधणे. केमोल्ड आणि पंडोल या आर्ट गॅलरींनी सुरुवातीपासून त्यांच्याजवळ विश्वास दाखवला तो दूरदर्शी ठरला. त्यानंतरच्या तीसएक वर्षांत कल्लत यांच्या कलाकृती युरोप, आशिया आणि उत्तर अमेरिका येथील महत्त्वाच्या म्युझियममध्ये आणि बिनाले मध्ये दाखवल्या गेल्या आणि वैयक्तिक संग्राहकांनी विकत घेतल्या. जे प्रश्न त्यांना आधीपासून पडले होते ते त्यांच्याशी इमान राखून होत्या. कोणत्याही एका माध्यमाला त्यांच्या कामावर कुरघोडी करायला त्या देत नाहीत. त्याऐवजी त्या प्रत्येक अनुभवासाठी वेगळी भाषा निवडतात. काही वेळा ही भाषाच त्यांची कलाकृती बनते. काही वेळ शिल्प. तर काही वेळ इंस्टॉलेशन. टिकून राहते ज्यामुळे कामात सुरुवात होते ती त्यांची औत्सुक्यभावना सहसा आणि सर्वसामान्य वाटणारे रबर स्टॅम्प किंवा विजेच्या तारा, मीठ, पाककृती, नकाशे यातून लोकांलोकांतील नाती दिसू लागतात, इतिहास व नैसर्गिक विश्व जिवंत होते. त्यामुळे कदाचित रीना कल्लत यांची कलाकारी निरनिराळ्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर उठून दिसते. माध्यम जरी बदलले तरी त्यातील मानवता खोलवर दिसत राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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