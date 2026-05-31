Atul Dodiya art journey : गांधीवादी दृष्टिकोनातून समकालीन कलेचा शोध; अतुल दोडिया यांचा बहुआयामी कलाप्रवास

हर्ष भटकळभारतीय कलाक्षेत्रामध्ये गेल्या चाळीस वर्षांत अतुल दोडिया हे एक उज्ज्वल नाव ठरले आहे, चित्रकारांच्या एखाद्या ठरावीक घराण्याचे ते मानले जातात म्हणून नव्हे तर उलट तसे होऊ नये हा त्यांचा आग्रह सातत्याने दिसून येतो म्हणूनच. पेंटिंग, इन्स्टॉलेशन, दुकानांच्या शटरवरील चित्रकाम, छायाचित्रकला, सिनेमा, महात्मा गांधी, काव्य, राजकारण, लोकसंस्कृती, कलेचा इतिहास - कोणताच विषय त्यांना वर्ज्य नाही. सगळेच विषय त्यांच्या कक्षेत आले आहेत.माझी अशी खास चित्रशैली घडवण्यात मला कधीच रस नव्हता. प्रत्येक कलाकृतीसाठी सुयोग्य भाषेचा मी वेगळा विचार करतो,’’ अतुल दोडिया सांगत होते. त्यांचा अनिर्बंध विचार म्हणजेच खरे दोडिया! गेल्या चाळीस वर्षांत भारतीय कलाक्षेत्रामध्ये हे एक उज्ज्वल नाव ठरले आहे, चित्रकारांच्या एखाद्या ठरावीक घराण्याचे ते मानले जातात म्हणून नव्हे तर उलट तसे होऊ नये हा त्यांचा आग्रह सातत्याने दिसून येतो म्हणूनच. पेंटिंग, इन्स्टॉलेशन, दुकानांच्या शटरवरील चित्रकाम, छायाचित्रकला, सिनेमा, महात्मा गांधी, काव्य, राजकारण, लोकसंस्कृती, कलेचा इतिहास - कोणताच विषय त्यांना वर्ज्य नाही. सगळेच विषय त्यांच्या कक्षेत आले आहेत आणि यातील कोणताच विषय निवळ शोभेसाठी किंवा बांडगुळासारखा अनावश्यक वाटत नाही; प्रत्येक विषय हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, स्मरणयात्रेचा आणि राष्ट्रीयत्वाचा तसेच कलावंताचे समाजातील स्थान या त्यांच्या अखंड संवादाचाच एक महत्त्वाचा घटक ठरतो.दोडिया यांची खासियत फक्त त्यांच्या चतुरस्र बहुरंगी असण्यात नाही, तर विविध अनुभव एकत्र गुंफून त्यांना खास वैयक्तिक आणि तरीही अखिल भारतीय स्वरूप देण्यात त्यांना मिळालेल्या यशात आहे. ते म्हणतात, ‘‘आपल्या एकूण जीवनप्रवाहाप्रमाणे कला ही नेहमी मोकळी ढाकळी हवी.’’.समूर्त जडणघडणअतुल मुंबईच्या घाटकोपर विभागात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढले. सभोवती लावलेली चित्रेच बोलकी झाली होती. त्यांची आई अत्यंत भाविक वृत्तीची होती. कॅलेंडरवरील राजा रविवर्मा, एस. एम. पंडित, रामकुमार, रघुवीर मुळगावकर इत्यादींनी काढलेल्या देवादिकांच्या चित्रांच्या रंगीत प्रतिकृती त्या जपून ठेवत असत. ‘‘अशी चित्रे जमवून आई नीट कापून फ्रेम करत असे. ही पेंटिंग्ज सतत आमच्या भोवती दिसत असत.’’अतुल यांना तेव्हा कदाचित जाणीव झाली नसेल परंतु त्यांच्यावर ह्यामुळे एक वेगळाच धडा मिळत होता. ह्या चित्रांचा संदर्भ भक्तिमार्गाशी जसा होता तसाच दैनंदिन जीवनाशी आणि लोकसंस्कृतीशीही होता. त्याच वेळी त्यांना सिनेमाचेही आकर्षण वाटू लागले होते. ‘‘एकदा असेही मला वाटून गेले की पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन चित्रपट निर्माता व्हावं.’’ त्यांना आकर्षण होते ते फक्त कथाकथनाचे नव्हे तर दृश्यांची निवड, त्यांचा क्रम, त्यांचा सुसंगत मेळ अशामध्ये. तरीही जवळीक वाटली ती पेंटिंगचीच. ‘‘पेंटिंगसाठी फक्त पेन्सिल कागद असला की एखाद्या कोपऱ्यात बसून तुम्ही संपूर्ण विश्व निर्माण करू शकता.’’जे.जे. स्कूलमधील कलाशिक्षणअतुल यांचे कलाशिक्षण जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये झाले. त्या दिवसांत मुंबईच्या कलाविश्वात आत्मीयता होती; एकमेकांशी संवाद शक्य होता. तसे ते छोटेसे जग होते, पण त्यात शक्यता भरपूर होत्या. मुंबईत त्यांचा परिचय एका बाजूने थोर कलावंतांशी झाला तर तेव्हाच एक तरुण पिढी उदयाला येत होती. एम. एफ. हुसेन, तायेब मेहता, अकबर पदमसी, व्ही. एस. गायतोंडे हे तर नावाजलेले होतेच, शिवाय अतुल यांना नवीन पिढीतील भूपेन खक्कर, गुलाममहमद शेख, गीव पटेल, सुधीर पटवर्धन, प्रभाकर बर्वे, जोगेन चौधरी आणि गणेश पान यांच्याविषयी अधिक जवळीक वाटू लागली. ''हे कलावंत आमच्या आयुष्याशी अधिक जवळचे होते.'' बडोद्याहून प्रसृत झालेली कथनात्मक आणि व्यक्तिचित्रणात्मक शैली त्यांना खुणावत होती कारण ती शैली थेट जीवनाला, आठवणींना आणि राजकीय विचारांना भिडू शकत होती आणि त्यासाठी आत्मीयता व विनोदबुद्धी बाजूला ठेवावी लागत नसे. त्याच वेळी अतुल यांना मुंबईच्या वैश्विक बहुढंगी दृष्टिकोनाची जाणीव होती; सिनेमाचे फलक, जाहिराती, रस्त्यावरील दुकानांच्या पाट्या, फोटो आणि लोकांना आवडणारी चित्रे. काही चित्रकार कलेच्या शुद्धतेसंबसंधी आग्रही असतात. दोडिया या उलट ही भेसळ स्वीकारायचे. ''अभिजात कला आणि लोककला यांच्यातील फारकत मला कधीच मान्य नव्हती.''.जीवनसाथीअतुलच्या कलाप्रवासातील एक महत्त्वाची साथ म्हणजे त्यांच्या पत्नी अंजू दोडिया. या आजच्या कलाजगतातील एक अत्यंत महत्त्वाच्या अशा कलावंत आहेत. या दोघांनी आपापले कलात्मक काम वेगवेगळे ठेवले आहे आणि तरीही साहित्य, रंगभूमी, सिनेमा आणि पेंटिंग यातील सर्व भावनिक शक्यता ही दोघे एकत्र आजमावत असतात. त्यांच्या कामाच्या जागा (स्टुडिओज) जरी वेगवेगळ्या असल्या, तरी त्यांचे कलात्मक काम, मनात आलेल्या शंकाकुशंका आणि सुचलेल्या कल्पना यासंबंधी त्यांचा सतत संवाद चालू असतो आणि हे करत असताना आपापली अस्मिता सांभाळून असतात. सर्वार्थाने कलाजगतातील एक अत्यंत महत्त्वाची अशी ही जोडी जमली आहे.दोडिया यांच्या कामाचे वैशिष्ट्यकलाकाराला सतत वाटायला हवी अशी नैतिक अस्वस्थता हा दोडिया यांच्या कामाचा एक महत्त्वाचा विशेष आहे. त्यांच्या पेंटिंगमध्ये अनेक ऐतिहासिक संदर्भ येत असतात. देशाचे विभाजन, जातीय दंगली, अतिरेक्यांच्या कारवाया, हद्दपारी अशा अनेक गोष्टींचा संदर्भ यात आला तरी त्यांना उपदेशात्मक रूप येत नाही. दोडिया उल्लेख करतात अवतरणे आणि सुयोग्य संदर्भ देऊन. १९९० नंतर या देशात झालेल्या जातीय दंगली आणि राजकीय उलथापालथी हा दोडिया यांच्या कामातला वळणबिंदू ठरला. ‘‘कलाकार या सगळ्यापासून नामानिराळा राहू शकत नाही,’’ ही त्यांची श्रद्धा. हिंसेने पोळलेल्या काळात काही नैतिक आधार शोधता शोधता त्यांना गांधी सापडले. गांधींनी स्वतः म्हटलेले एक अवतरण दोडिया यांच्या लक्षात राहिले, ‘‘मी कलाकार आहे अहिंसेचा.’’ ‘‘हे वाक्य मी विसरू शकत नाही, गांधी जर स्वतःला एक कलाकार म्हणवून घेतात तर प्रत्येक कलाकारावर काहीतरी जबाबदारी असणारच!’’ नंतरच्या काळात गांधींच्या विविध संकल्पनांचा त्यांच्या कामात सतत प्रभाव दिसतो. त्यात गांधींच्या व्यक्तिपूजेचा इरादा नसतो तर सदसद्विवेक बुद्धी, संघर्ष आणि आत्मपरीक्षण अशा गुणधर्मांशी संवाद असतो.पेंटिंगच्या नव्या दिशाअतुल दोडिया हे प्रामुख्याने पेंटर असले, तरी त्यांनी ह्या कलेच्या पारंपरिक मर्यादा ओलांडून नवीन मार्ग शोधले आहेत. दुकानांच्या पोलादी शटरवरील त्यांची कलाकुसर एव्हाना मान्यता पावली आहे. दुकाने बंद करताना वापरली जाणारी रोलिंग शटर ही काही प्रमाणात मुंबईची देन.शटरचे त्यांना आकर्षण वाटले कारण जशी ती रंगवण्यासारखी वस्तू आहे तसेच त्यात एक रूपकही दडले आहे. ‘‘शटर हे काहीतरी झाकते तसेच उघडल्यावर वेगळेच रूप दाखवते.’’ मुंबईचे औद्योगिक रूप दाखवणारे शटरचे खडबडीत पृष्ठभाग ह्यामुळे पाहणाऱ्याची नजरच बदलली. पेंटिंगमध्ये नाट्यमयता आणि सिनेमाची दृश्यात्मकता आली. पाहणारा जणू स्वतः उघडझाप करून मागे लपलेले सारे पाहत असतो. ह्या कामात मुंबईतील दुकाने, रस्ते, कामगार, व्यापार आणि नावीन्य यांनी गजबजलेल्या नागरी जीवनाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. काव्यात्म आणि व्यावहारिक जीवनाच्या सांध्यावर अतुल दोडिया यांची कला विसावते. संदर्भ ते देतात निरनिराळ्या संस्कृतींचे आणि इतिहासाचे. त्यात फ्रेंच-अमेरिकन चित्रकार मार्सेल ड्युशान यांसोबत हिंदी चित्रपट सृष्टीचेही संदर्भ येतात. कलावंत फ्रान्सिस्को गोया आणि गांधींबरोबर भक्तिमार्गाचाही उल्लेख होतो. इतके संदर्भ असूनही त्यांची चित्रे जवळची वाटतात. ‘‘कलाकृतीला प्रवेशद्वार हवे. सगळे संदर्भ कळले नाहीत तरी आत शिरकाव करता यायला हवा.’’.मुंबई, मित्रमंडळी आणि कलावंत समूहदोडिया यांच्या पिढीतील कलावंत एकमेकांशी थेट संवाद साधू शकले ते एखाद्या संस्थेमार्फत नव्हे तर प्रत्यक्षपणे. मुंबईतील शेमोल्ड गॅलरी यांनी तरुण कलावंतांना उत्तेजन देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. दोडिया यांचे पहिले प्रदर्शन शेमोल्डमध्ये भरले आणि त्यानंतरची आजवरची मुंबईतील सर्वच. केकू आणि खोरशेद गांधी यांनी दिलेल्या उत्तेजनाचा दोडिया नेहमी कृतज्ञतेने उल्लेख करतात. त्यांनी सुरुवातीपासून त्यांच्या कामातील गुणवत्ता जाणली आणि त्यांच्या कलाकृतींचा महत्त्वाच्या प्रदर्शनांत समावेश केला. ‘‘तेव्हा गॅलरीत कलेविषयी चर्चाही होत असत,’’ त्यांना आठवते. कलावंत मित्रांशी गप्पागोष्टी यांचाही त्यांच्या जडणघडणीत तितकाच वाटा आहे. संवाद, वादविवाद आणि सर्वांना पडलेल्या समान समस्या यांचा देशातील बदलत जाणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. नवीन पिढीला मिळत असलेली कलेची तयार बाजारपेठ तेव्हा त्यांच्या पिढीतल्या कलावंतांना उपलब्ध नव्हती. ‘‘तेव्हा अशी मागणी फोफावलेली नव्हती,’’ ते म्हणतात. ‘‘आम्ही काम करत होतो ते तसेच करावेसे वाटत होते म्हणूनच.’’.परिणामापेक्षा प्रक्रियेला महत्त्व देणारा ‘कलाध्यासक’.स्मरणहळूहळू दोडिया यांच्या कलाकृती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिसू लागल्या. लंडनच्या टेट गॅलरी आणि सेंटर पॉम्पिडो येथे त्या पोहोचल्या. तरी ते मुंबईच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनात आपले पाय घट्ट रोवून आहेत. स्मरण हा त्यांच्या कामाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या पेंटिंगमधून सातत्याने जुन्या घटनांचे उत्खनन तसेच पुनरावलोकन होत असते, ते वैयक्तिक आणि सार्वजनिक अनुभवांना उजाळा देत. तरी ही स्मरणयात्रा स्थिर नसते त्यांत बदल होताना दिसतात, तसेच क्वचित आठवणी एकमेकांवर आरूढ होतात. फोटो शोभतात पेंटिंग्जप्रमाणे, चित्रे ही मूळ वस्तूंप्रमाणे आणि त्यातून इतिहासातील घटना साकार होतात. ह्या सगळ्या प्रयोगांमागे प्रेरणा असते ती शोध घेण्याची; ह्या अनेक प्रतिमांनी बरबटलेल्या जगात माणूस सत्य कसे हुडकणार? दोडिया लक्षात आणून देतात की पेंटिंग्ज पाहण्यामुळे स्थिरता येते. ''पेंटिंगकडे दीर्घ काळ पाहावं लागतं आणि त्यानंतर पाहणारा कदाचित वेगळा विचार करू लागतो.'' आज त्यांची अशी निश्चित शैली नाही, त्यांच्या कामाला अंतिम स्वरूप नाही. फक्त इतिहास आणि स्मरण, राजकारण आणि काव्य, प्रतिमा आणि दर्शक यांच्यात चिरंतन संवाद चालू आहे आणि ह्या प्रवासात अतुल दोडिया हे फक्त बखरकार राहत नाहीत तर समकालीन कलाविश्वातले सर्वांत विचारी कलावंत आहेत. 