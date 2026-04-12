Feminist Indian artist Rekha Rodwittiya : स्त्रीवादी चित्रकार रेखा रोडविटिया; कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comपरदेशातील अनुभवामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुद्देसूद विचारांशी कलाकार रेखा रोडविटिया यांचा परिचय झाला. कलेतील प्रश्नांकडे नव्याने पाहता आले पण त्यामुळे कोणाची नक्कल करावी असा मोह त्यांना झाला नाही. ‘‘मी इतर कोणासारखे व्हायला तयार नव्हते. तो माझा उद्देश नव्हता. असे सांगून त्या म्हणतात, त्याऐवजी मी अनेक प्रश्न उभे केले. मी निरनिराळ्या कल्पना आत्मसात केल्या. त्या स्वतःला मागच्या पिढीच्या मानतात. मात्र त्यामुळे काही जबाबदारीही स्वीकारावी लागते असे त्यांचे मत आहे.मी जन्मजात स्त्रीवादी आहे आणि हो पेंटरही.’ हे म्हणताना काही विशेष अभिनिवेशाने रेखा रोडविटिया सांगत नाहीत. कोणताही मुद्दा अधोरेखित न करता त्या हे सहज बोलावे असे सांगतात. या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या आयुष्यात एकजीव झालेल्या आहेत. त्यांची विचारसरणी आणि व्यवसाय म्हणून नव्हे पण जगणे आणि जग पाहणे यासाठी. ‘मी जर पेंटर झाले नसते तर मी काय केलं असतं ते ठाऊक नाही. मी तसा विचार देखील करू शकत नाही.’.जडणघडण, एकांत आणि अंतर्मुखतात्यांचे बालपण ठिकठिकाणी वडिलांच्या बदलीनुसार गेले. त्यांचे वडील हे वायुसेनेत होते. ‘माझा जन्म बेंगळूरचा, पण माझ्या वडिलांची बदली हेब्बलला होईपर्यंत आम्ही तिथे राहिलो नाही. तोपर्यंत आम्ही जागा बदलत राहिलो.’ प्रकृती ठीक नसल्याने सात वर्षांची होईपर्यंत त्यांना शाळेत पाठवलेच नाही. पण त्यामुळे व्यथित होण्याऐवजी त्यांचा वेगळा स्वभाव घडत गेला. ‘मी बराच वेळ एकटीच असायची. माझी बहीण शाळेत जायची. मी घरी चित्रं काढत, रेघोट्यांशी खेळत, क्वचित काही रेखाटत बसायची. मला कोणीही काही शिकवत नसे. कोणाची देखरेखही नसायची.’ या एकटेपणाने बरेच काही महत्त्वाचे साध्य झाले. ‘मी स्वतःशी रममाण होऊ शकले आणि इतरांशी संवाद होऊ लागला तो मात्र माझ्या चित्रणातूनच.’ आताही त्या प्रामुख्याने तासन तास स्टुडिओत एकट्या शांतपणे मौनातच काम करत असतात. इतरांशी संवाद त्या साधू शकतात. पण पेंटिंग हेच त्यांचे जीवन आहे.कुतूहल आणि स्वतंत्र विचारएकटेपणामुळे त्या अंतर्मुख झाल्या, तरी त्यांच्या घरातल्या वातावरणामुळे त्यांचा बाह्य जगाशी संबंध आला. ‘माझे वडील त्यांनी वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल बोलत. माझी आई शास्त्रीय संगीत, इतिहास याबद्दल बोलत असे आणि आम्हा मुलांनाही त्यातच सामील करून घेतले जाई.’ घरात शिस्त होती पण परकेपणा नव्हता. ‘ज्येष्ठांचा मान आणि रीतिरिवाजही सांभाळले जात. पण मुलांना स्वतंत्र विचार करून आपले मत मांडायला मोकळी होती आणि प्रश्नही विचारू शकत होतो.’ ज्या वेळी अनेक जण देश सोडून जात, तेव्हा त्यांनी तसे न करणे यामुळे वडिलांच्या देशप्रेमाचा त्यांच्या मनावर मोठा प्रभाव पडला. ‘त्यांची ही निष्ठा यामुळे मला माहीत होतं, की मी जगात कुठेही गेले तरी घरी परत येणारच.’.Art Inspiration: नक्कल नको, स्वतःचा 'आवाज' शोधा! चित्रकार मनीषा पारेख यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास; वारसा असूनही कष्टाने सिद्ध केले वेगळेपण.बडोदा : कला हेच जीवनबडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठात प्रवेश घेणे याला पर्याय नव्हता. त्या म्हणाल्या, ‘मी इतर कुठेही अर्ज केला नाही, मला प्रवेश मिळाला नसता तर परत परत मी तिथेच अर्ज करत राहिले असते.’ १९७० च्या दशकात बडोद्यातील विश्वविद्यालय ही फक्त एक शिक्षणसंस्था नव्हती तर सर्व कलांचे परस्परसंबंध असलेली परिसंस्था किंवा इकोसिस्टिम होती. इथे चित्रकार, लेखक, सिनेमावाले, अनेक विचारवंत हे भेटून एकमेकांशी वाद घालत. त्यांची कामे चालत आणि त्यासंबंधीचे संवादही. ‘चर्चा तर जाता-येता चालत असे.’ त्या आठवतात. ‘आमच्या अध्यापकांच्या घरी जाऊन अनौपचारिक रीत्या चित्रपट पाहत असत. अनेक कल्पनांचे मंथन तिथे होत असे आणि हे सारे आम्ही ऐकत असू. बडोद्याच्या ज्या कथनशैलीची ख्याती पसरली त्याच्याशी रेखा यांनी जाणीवपूर्वक संबंध जरी जोडले नाहीत, तरी त्यामुळे विचारांना नवीन दिशा मिळाली हे त्यांना आठवते. शिक्षणाचा तो एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता.शिक्षण, शिस्त आणि नजर करणेआपल्या शिक्षकांबद्दल बोलताना रेखा त्यांच्या प्रभावाबद्दल बोलत नाहीत तर त्यांच्या मूलभूत व्यक्तित्वासंबंधी. गुलाम महमद शेख यांच्याकडून कलेचा इतिहास हा काही फक्त अभ्यासातील त्रासदायक कटकट म्हणून शिकायचा नसतो तर तो एक जिवंत अनुभव म्हणून. ‘त्यामुळे मीही इतिहासाचा भाग आहे अशी भावना उत्पन्न झाली आणि हे समजल्याशिवाय मला माझे अधुरेपण जाणवलं नसतं.’नसरीन महमदी यांनी कठोर शिस्त बाणवली ती काही तडजोड न करता. त्यांची एक आठवण आहे. नसरीनबाईंनी एकदा त्यांच्यावर एक काम सोपवले होते. त्यासाठी चोवीस चित्रे तयार करायची होती. त्या फक्त तेवीस चित्रे घेऊन गेल्या. बाई म्हणाल्या, ‘घेऊन जा हे!’ पूर्णविराम, धडा घेतला गेला. ‘जे करायचे ठरतं ते पूर्ण करायलाच हवं.’ ज्योती भट यांनी दृश्य कलेकडे पाहण्याची एक व्यापक नजर दिली. ‘त्यांनी मला वस्त्रकला, छायाचित्र, आदिवासी कला अशा हजारो गोष्टींकडे पाहण्याची गुरुकिल्ली प्रदान केली. त्यांच्यासोबत हा कसोटीचा क्षण आला. एका विशेषतः कठोर सादरीकरण मूल्यमापनानंतर, ज्यात ज्योतिभाईंसह शिक्षकांच्या पॅनेलचा समावेश होता, तिने त्यांना सांगितले, की ती पुन्हा या कोर्सला येणार नाही. ‘‘ते फक्त एवढेच म्हणाले, ‘आम्ही तुला इतके कठोरपणे पुढे ढकलतो, कारण आम्हाला तुझ्यात क्षमता दिसते.’ यामुळे तिने टीकेकडे पाहण्याचा तिचा दृष्टिकोन बदलला - ती नकारात्मक मूल्यमापन म्हणून न पाहता, शिकण्याची एक प्रक्रिया म्हणून पाहू लागली.’’.रेखा यांचे तंत्रप्रथमदर्शनी रेखाजी यांची चित्रे बटबटीत वाटतात. त्यांनी काढलेल्या व्यक्ती या सपाट आणि दाट रंगात काढलेल्या दिसतील. परंतु त्यात वरवर दिसणाऱ्या साधेपणामागे चिंतन आहे. निश्चित उद्देश आहे. ‘मला हुबेहूब चित्रण करायचे नाही. मला माझ्या पद्धतीनेच त्यांच्याकडे पाहिले गेले पाहिजे.’ त्यांनी काढलेल्या स्त्रियांची चित्रे सपाट दाखवली आहेत जणू भूमितीतल्या आकृत्या काढल्याप्रमाणेच. तिसरी मिती लपवली आहे. ‘हुबेहूब चित्रण न करता मी शरीर दाखवते पण त्याचे वर्णन करत नाही.’ त्यांच्या स्त्रीवादी भूमिकेशी हे सुसंगत आहे. निसर्गवादापासून जाणीवपूर्वक दूर जाताना त्या स्त्री शरीराचे पारंपरिक दर्शन न घडवता त्याच्याकडे पाहण्याची दृष्टी तटस्थ करते. भाषेच्या बाबतीत त्यांचा काही विचार आहे. ‘‘मी ‘न्यूड’, नागडी हा शब्द वापरत नाही. विवस्त्र किंवा नेकेड हा शब्द वापरते.’’ रेखा यांच्यासाठी ‘न्यूड’ हा शब्द पुरुषांनी रुळवलेला आहे. तर नेकेड हा सर्वांनी वापरण्यासारखा आहे.लंडन : स्मरण - विस्मरणत्या लंडनला रॉयल कॉलेजमध्ये शिकत असताना त्यांच्या विचारांची कक्षा विस्तारली पण त्यांचा तोल सुटला नाही. ‘मी तिथे गेली ते काही काम करतच असताना. मला त्यापासून दूर जायचं नव्हतं. तेथे पीटर डे फ्रान्सिया यांच्या हाताखाली शिक्षणपद्धती बरीच कडक होती. ‘ते मतप्रदर्शन परखडपणे करायचे आणि मी त्यांना प्रतिसाद द्यायचे.’ इंग्लंडमध्ये परीक्षा आपल्या देशापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने होतात हे त्यांच्या लक्षात आले. आपल्याला इथे स्तुती क्वचितच ऐकायला मिळते. ‘‘इंग्लंडमध्ये टीका जरी परखडपणे होत असली, तरी कधीमधी ‘हे फार छान झालं’ हेही ऐकायला मिळते. शिकत असताना या कौतुकाच्या शब्दांनाही महत्त्व असतं.’’या अनुभवामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुद्देसूद विचारांशी त्यांचा परिचय झाला. कलेतील प्रश्नांकडे नव्याने पाहता आले पण त्यामुळे कोणाची नक्कल करावी असा मोह त्यांना झाला नाही. ‘‘मी इतर कोणासारखे व्हायला तयार नव्हते. तो माझा उद्देश नव्हता.’’ त्याऐवजी त्यांनी अनेक प्रश्न उभे केले. मी निरनिराळ्या कल्पना आत्मसात केल्या आणि देशात परतल्या त्या आत्मविश्वासाने..घरी परतपरदेशी त्यांचे कौतुक झाले आणि नवीन संधी उपलब्ध झाल्या, तरी त्या हिंदुस्थानात परतल्या. ‘‘मला माझ्या परिचित वातावरणाची आवश्यकता होती.’’ भारतीय समाजाच्या कथा विशेषतः त्यातील स्त्रियांचे स्थान याच्याशी त्यांच्या चित्रांचा संदर्भ होता. त्या परतल्यावर त्यांना इब्राहिम आणि रोशन अल्काझी यांचा पाठिंबा मिळाला. पण या सुरुवातीच्या काळात मिळालेल्या यशाचा त्यांच्या कामावर परिणाम होऊ दिला नाही. त्यांना संधी मिळत गेल्या तरी त्यांचा प्रतिसाद सारखाच राहिला. ‘माझं कामच ही माझी जबाबदारी आहे.’ त्यामुळे त्यांनी नेहमीच आर्ट गॅलरीच्या मार्फतच काम केले आहे. गॅलरी इतर सर्व व्यावसायिक उद्योग सांभाळत असल्याने त्या स्वतःच्या कामावर एकचित्ताने काम करू शकतात.भाषेची उत्क्रांतीत्यांच्या अलीकडच्या कामात छायाचित्रण आणि डिजिटल प्रक्रिया यांचाही समावेश झाला आहे. ‘चित्रे प्रामुख्याने पेंटिंग्ज राहिले पाहिजे.’ हा मात्र त्यांचा आग्रह आहे. तिची ‘होम इज व्हेरेवर यू आर’ ही मालिका वैयक्तिक छायाचित्र संग्रहांवर आधारित आहे. वर्षानुवर्षांच्या प्रवासातून आणि जगलेल्या अनुभवांतून गोळा केलेल्या प्रतिमा यात समाविष्ट आहेत. या प्रतिमा स्तरित केल्या जातात, पुन्हा त्यावर रंगवले जाते, ज्यामुळे आठवण, इतिहास आणि अर्थ लावणे यांच्यामधील सीमारेषा धूसर होतात. ‘‘इतिहास आपल्यासमोर सत्य म्हणून मांडला जातो. माझी ही मालिका या समजुतीला आव्हान देते. मी प्रतिमांवर रंगवून त्यात बदल करते, ज्यामुळे सुरुवातीला तिथे नेमके काय होते हे ओळखणे अशक्य होते.’’‘दी कलेक्टिव्ह’रेखा आणि त्यांचे यजमान विख्यात चित्रकार सुरेंद्रन नायर यांनी ‘दी कलेक्टिव्ह स्टुडियो’ स्थापून शिक्षणापेक्षाही कलेचे काम चालू राहील याची शाश्वती निर्माण केली आहे. ‘आम्ही काही सल्ला देत नाही. आम्हाला जे मिळालं ते पुढे कायम राहील याची आम्ही व्यवस्था करत आहोत.’ येथील कामाला अनेक पैलू आहेत. चित्रकारांना साहाय्य करणे, प्रकल्पांना मदत करणे, चर्चेसाठी हक्काची जागा मिळवून देणे आणि समविचारी मंडळींनी एकत्र येणे. बडोद्याच्या या ‘दी कलेक्टिव्ह स्टुडिओ’ मध्ये गुंतलेल्या चित्रकारांमध्ये एक मुद्दा महत्त्वाचा मानला जातो. ‘तुमचा स्वतःवर विश्वास आहे ना!’ कसलेही आश्वासन दिले जात नाही. फक्त सर्व जण गंभीरपणे विचार करतात..जबाबदार समाजआज त्या स्वतःला जुन्या पिढीच्या कलाकारांपैकी एक असे मानतात. ‘आम्ही आता ज्येष्ठ पिढीतले ठरत आहोत.’ त्यामुळे काही जबाबदारीही स्वीकारावी लागते. अगदी औपचारिक पद्धतीने नसली, तरी सुद्धा जाणीवपूर्वक. ‘प्रत्यक्ष करून दाखवावं लागतं, एकमेकांच्या कार्यात लक्ष घालणं याला आता विशेष महत्त्व आहे.’ काही वेळा त्याचे स्वरूप सहभोजन असेही असू शकते. ‘अगदी चहा आणि काही चटरपटरसुद्धा...’ त्या हसत म्हणतात. ‘पण हे खरं सामुदायिकत्व.’ रेखा रोडविटिया या कलेला व्यवसाय मानत नाहीत. ती एक निष्ठा आहे. ‘ते काहीसं लग्नासारखं आहे. तुम्हाला काही वेळासाठी फक्त कलाकार होऊन चालत नाही.’ त्यासाठी शिस्त, सतर्कता, सातत्याने संपर्क ठेवावा लागतो. ‘त्यात भरपूर अनिश्चितता असते. फक्त आर्थिक नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत' आणि तरीही त्या त्याचे दडपण मानत नाहीत. 'मी फार काही करत असते असं मी मानत नाही. मी माझं माझं काम करते हे मात्र खरं.'रेखा रोडविटिया यांचे स्वतःचे काम जसे महत्त्वाचे आहे तसेच त्यांचा कलेकडे आणि एकूण जीवन आणि स्वतःची जबाबदारी यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्यांचे आयुष्य, शिस्तबद्धपणा, जीवनाबद्दलचे कुतूहल, निष्ठा आणि सचोटी यांनी घडलेले आहे. त्या म्हणतात, 'मी खरोखर भाग्यवान आहे.' आणि त्यांच्या या स्पष्ट मतप्रदर्शनात त्यांच्या जीवन प्रवासाचे मर्म साठलेले आहे. कला ही काही अचानक सापडलेली गोष्ट नाही तर ती रोज आपल्या सोबतच असते. 