Organic Farming Success Story : कोल्होबा कोल्होबा बोरं पिकली

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णी - sarikachatuphale.kulkarni@gmail.comएका गावात एक आजीबाई राहत असत. आयुष्यभर शाळेत शिक्षिका म्हणून शिकवल्यावर निवृत्तीनंतर आजीबाई गावाकडे फार्म हाउस बांधून राहू लागल्या. कोरोना काळात काही दिवस त्या गावाकडे जाऊन राहिल्या होत्या तेव्हाच खरे तर त्यांचा हा विचार पक्का झालेला होता. श्रीधर वेम्बू यांनी जसे झोहो कंपनीचे काम तमिळनाडूमधील गावखेड्यांमध्ये नेले तसे आपणही आपल्या गावाकडे जाऊन उर्वरित आयुष्य घालवावे आणि त्या निमित्ताने गावाचा विकास करावा, असा आदर्श आजीबाईंनी डोळ्यांसमोर ठेवला होता.एवढेच नव्हे तर ‘कमी तेच जास्त’ असे मिनिमलिस्ट लोकांचे तत्त्वज्ञान आजीबाईंनी अंगीकारले होते. त्यानुसार अगदी जीवनावश्यक असेल तेवढेच जवळ ठेवावे, बाकीच्या सगळ्या वस्तूंचा त्याग करावा हेदेखील आजीबाईंनी ठरवले होते. आजीबाईंच्या घरात करमणुकीच्या फारशा वस्तू नव्हत्या. पण आजीबाई शिक्षिका म्हणून निवृत्त झालेल्या असल्याने शिकवण्याचा बाणा अंगी होता. गावातील सगळ्या मुलांना जमवून त्या शिकवत असत..Premium|Nostalgic Indian parents return from USA : निसर्गाची मुक्त उधळण अन् लेकीची जड अंतःकरणाने पाठवणी; एका वडिलांचा भावूक अमेरिका प्रवास.छंद म्हणून आजीबाई हल्ली शेती करू लागल्या होत्या. त्यांची थोडीशी जमीन होती ती त्यांनी छान नांगरून घेतली होती. तिथे ऑरगॅनिक पिकं त्यांनी लावलेली होती. अमेरिकेत मोठमोठ्या घरांमध्ये शेतीची हौस भागवणारे भारतीय लोक जसे वांगी, टोमॅटो, मिरच्या, भेंडी, मेथी अशा भाज्या घरच्या घरी पिकवतात तसेच आजीबाईनी गावाकडे केले होते. घराच्या अंगणातदेखील भाज्यांचे बी पेरले होते. आजीबाई एकदम आनंदी होत्या. घरची ऑरगॅनिक भाजी, शेतातील ऑरगॅनिक धान्य असे सगळे खाऊन त्यांची तब्येत उत्तम झालेली होती. अमेरिकेतील त्यांच्या नातवंडांशी त्या व्हिडिओ कॉलवर बोलत असत. घरच्या भाज्या आणि ऑरगॅनिक शेती फिरून दाखवत असत. नातवंडेदेखील आजीला ‘यु आर ग्रेट ग्रँडमा’ असे म्हणत असत.आजीबाईंच्या हातात जादू होती. अंगणातील भाज्या, फळेदेखील नंतर मोठ्या प्रमाणात येऊ लागली. गावात वाटून देखील ती संपेनात. तेव्हा आजीबाईंनी ‘सेंद्रिय भाज्या तुमच्या दारी’ असे ॲप तयार केले. त्या ॲपवर भाज्या विकू लागल्या. ‘आजीची ऑरगॅनिक फळे आणि भाजी, घ्या हो ताजी ताजी’ असे त्या ॲपचे स्लोगन होते. काही काळातच आजीचे ॲप ‘प्रसिद्ध झाले. सीताफळ, आंबे, चिकू, बोरं अशा फळांना तर विशेष मागणी येऊ लागली.बोरांचा मौसम चालू झालेला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी झाडावरची बोरे काढायला आजीबाईंनी ''सर्विस ॲप'' वरून मजुराला बोलावले होते. सकाळी उठून आजीबाई पाहणी करायला गेल्या आणि बघतात तर काय? झाडाची बरीच पिकलेली बोरे कोणीतरी काढून नेलेली होती. मजुरी आधीच दिलेली असल्याने आजीबाईंनी मजुरांकडून दुसरे काम करून घेतले. आठ-दहा दिवसांनी बोरांचा दुसरा लॉट काढायला आला. सकाळी काढायला गेल्यावर झाडावर पिकलेली बोरेच नसल्याचे मजुराने निदर्शनास आणून दिले..अमेरिकेत राहणाऱ्या आपल्या मुलाला आजीबाईंनी अडचण सांगितली. त्याने सीसीटीव्ही लावून घेण्याचा आजीबाईंना सल्ला दिला. बोरेच चोरीला गेली तोपर्यंत ठीक होते. इतर फळे आणि भाज्या चोरीला जाणे आजीबाईंना परवडले नसते. लगोलग आजीबाईंनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून घेतले. कॅमेऱ्याचे कनेक्शन आपल्या मोबाइलला जोडून घेतले. पुढच्या दिवशी आजीबाईंनी मोबाइल बघितला तर लक्षात आले की इन्फ्रारेड गॉगल लावून, काळे कपडे घालून एक चार पायांचा प्राणी बोरं खाऊन जातोय. इन्फ्रारेड गॉगल लावल्याने, काळे कपडे घातल्याने सीसीटीव्हीमध्ये आपण स्पष्ट दिसणार नाही, हे एका चार पायांच्या प्राण्याला ठाऊक आहे हे बघून आजीबाईला आजकालच्या प्राण्यांच्या हुशारीची गंमत वाटली.आता सीसीटीव्हीला आजींनी मोशन सेन्सर लावले. त्यामुळे प्राणी आला रे आला की त्याच्या हालचालीने आजीबाईंना मोबाइलवर अलर्ट येणार होता. रात्री अलर्ट वाजला आणि आजी जाग्या झाल्या. धावतच त्या बाहेर गेल्या तर कोल्होबा बागेतील बाकावर बसून बोरं खात बसलेले होते. आजीबाईंना येताना बघून कोल्होबांनी बोरे फेकून दिली आणि ते पळून गेले.आजीबाईंना वाटले की आता चोरी उघडकीस आलेली आहे तर कोल्होबा येणार नाहीत. पण तसे झाले नाही. कितीतरी वेळा मोबाइल अलर्ट येत असे आणि आजीबाई बाहेर जाईपर्यंत कोल्होबा पळून जात असत. आजीबाई कंटाळल्या. त्यांनी शेवटी एक उपाय केला. त्यांनी सोलरवर चालणारी शेगडी आणली. दिवसभर शेगडी उन्हात ठेवून ती चांगली तापवून घेतली. रात्री त्यांनी ती शेगडी बागेतील बाकावर ठेवली. रात्री अलर्टची वाट आजीबाई बघत होत्या. अलर्ट आला की कोल्होबाची मजा बघायची. त्याला चिडवायचे. म्हणायचे '' ये रे ये रे कोल्होबा, बोरं पिकली.'' मग कोल्होबा उत्तर देईल, ''नको नको म्हातारे टेरी शेकली.''.रात्री मोबाइलअलर्ट वाजला. तसे आजीबाई कोल्होबाची गंमत बघण्यासाठी बाहेर गेल्या. पण घडले वेगळेच. कोल्होबानी आपल्या लेदर पाऊचमधून आयफोन काढलेला होता. त्याचा टॉर्च लावून त्यांनी बोरे गोळा केलेली होती. त्याच टॉर्चच्या उजेडात बाकावर ठेवलेली सोलर शेगडी त्याला दिसली. आजीबाई येत आहेत हे त्याने बघितले आणि ओरडला, ‘‘आजीबाई, असेही आजचा बोरांचा लॉट शेवटचा होता. सी यु इन द नेक्स्ट सिझन. आता बोरांचा मौसम संपला आहे. पुढच्या मौसमापर्यंत मी जरा वर्ल्ड टूर करून येणार आहे. ग्रँडमा, तू स्मार्ट आजी आहेस तर मीदेखील स्मार्ट कोल्हा आहे. तुझी नातवंडे अमेरिकेत आहेत तर माझीही युरोपात आहेत. सो डोन्ट मेक मी फूल. पुढच्या वेळी सोलर शेगडी अशीच ठेव. मी कुठला तरी प्राणी आणून त्यावर भाजून खाईन. बाय ग्रँडमा.’’मी असं ऐकलं आहे की आजीबाईंनी आता वीज सोडलेले तारेचे कुंपण करून घेतले आहे. कदाचित यावर तरी स्मार्ट कोल्ह्याकडे काही उपाय नसेल अशी तिला आशा वाटते.तात्पर्य - स्ट्रॉबेरीपेक्षा कोल्ह्याला बोरे अधिक आवडतात.लेखिका - आजीबाईंच्या शाळेतील विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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