Premium|Rise and Fall of Empires: साम्राज्यांचा उदयास्त, तंत्रज्ञान आणि साधनसामग्रीचा प्रभाव

Global superpower history: इतिहास साक्षी आहे की प्रत्येक साम्राज्याचा उदय आणि अस्त हा अनिवार्य असतो; तंत्रज्ञान, अर्थकारण, राष्ट्रवाद आणि अति विस्तारवाद हे त्यामागील मुख्य घटक ठरतात.
मागच्या आठवड्यात आपण साम्राज्यं उभी राहण्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या अनुकूल भूगोल, अचूक वेळ आणि तंत्रज्ञान यांबद्दल बघितलं. साम्राज्याच्या उभारणीसाठी अजून एक महत्त्वाचा घटक आता आपण बघू या.

