Premium|Rise and Fall of Empires: साम्राज्यांचा उदयास्त, तंत्रज्ञान आणि साधनसामग्रीचा प्रभाव

श्रीराम कुंटे, editor@esakal.comमागच्या आठवड्यात आपण साम्राज्यं उभी राहण्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या अनुकूल भूगोल, अचूक वेळ आणि तंत्रज्ञान यांबद्दल बघितलं. साम्राज्याच्या उभारणीसाठी अजून एक महत्त्वाचा घटक आता आपण बघू या..ब्रिटनसारखा किरकोळ लोकसंख्येचा देश जगावर राज्य करू शकला ते वाफेचं इंजिन, रेल्वे आणि टेलिग्राफ यांच्या बळावर. वाफेच्या इंजिनावर चालणाऱ्या युद्धनौकांच्या साहाय्याने ब्रिटिश जगाच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या आपल्या साम्राज्यावर नियंत्रण ठेवू शकले. तारेचा शोध लागायच्या आधी लंडनहून भारतात संदेश पोहोचायला काही महिने लागायचे. तारेमुळे हा संदेश तत्काळ पोहोचू लागला. कदाचित खरं वाटणार नाही पण या तंत्रज्ञानाच्या जोरावरच जवळपास फक्त एक हजार ब्रिटिश अधिकारी तीस कोटी भारतीयांवर राज्य करू शकले. दुसरा मुद्दा आहे साधनसामग्रीचा. मग ती कोणत्याही मार्गाने मिळवलेली असो. स्पेनने ॲझटेक आणि इंका साम्राज्यावर विजय मिळवल्यावर तिथल्या खाणींमधून अक्षरशः हजारो टन चांदी लुटून नेली. या चांदीच्या बळावर आपलं आरमार उभं केलं आणि जगभरात आपलं साम्राज्य वाढवलं. दीडशे वर्षे ब्रिटिशांनी भारताला लुटून मिळवलेल्या पैशांवर जगभरात आपलं साम्राज्य उभं केलं.आपली सत्ता कायम टिकेल का, हा प्रश्न आजवरच्या प्रत्येक महासत्तेला सतावत आलाय. ज्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही ढळत नसे तो ब्रिटन आज काप गेले आणि भोकं राहिली, अशा अवस्थेत आहे. एके काळी जगाच्या सागरी व्यापारावर नियंत्रण मिळवलेला पोर्तुगाल आज युरोपमधला एक यःकश्चित देश आहे. त्यामुळे जे साम्राज्य उदयाला येतं ते लयाला जातंच. साम्राज्यांच्या लयामागच्या काही महत्त्वाच्या कारणांचा आता आपण आढावा घेऊ या..Premium|War and peace: शांतता! राज्यविस्तार चालू आहे!.अति विस्तारवाद१५५६ साली स्पेनच्या गादीवर आलेल्या फिलिप दुसरा याच्याकडे जगातलं त्या वेळेचं सर्वांत मोठं साम्राज्य होतं. पण फक्त ४२ वर्षांनी जेव्हा तो मरण पावताना स्पेन कर्जाच्या डोंगराखाली होता. जगभर पसरलेलं साम्राज्य सांभाळण्यासाठी आणि युद्धांसाठी स्पेनला चांदीची गरज होती पण तो लुटू शकत होता त्यापेक्षा जास्त चांदी युद्धं सुरू ठेवण्याकरिता खर्च होत होती आणि हे कमी म्हणून की काय, आयत्या लुटून आणलेल्या चांदीमुळे स्पेनमध्ये औद्योगिकीकरण झालंच नव्हतं. पुढे विसाव्या शतकात आयत्या सापडलेल्या तेलामुळे अरब देशांची अशीच अवस्था होणार होती. ऑटोमन साम्राज्य शिखरावर असताना ते इतकं विस्तारलं होतं, की त्याला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लागणारं प्रचंड लष्कर आणि प्रशासन सांभाळण्यासाठी पैसे नसल्याने ऑटोमन साम्राज्य हळूहळू लयाला गेलं.राष्ट्रवादाचा उदयअनेकदा साम्राज्यं आपल्या तात्कालिक फायद्यासाठी जाणते-अजाणतेपणी राष्ट्रवादाला खतपाणी घालतात. कालांतराने हाच राष्ट्रवाद त्यांच्या मुळाशी उठतो. ऑटोमन, हॅब्सबर्ग आणि रशियन या तिन्ही साम्राज्यांच्या विघटनाला साम्राज्यातील वाढता राष्ट्रवाद कारणीभूत ठरला. ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीकरिता भारतात एकसूत्री प्रशासन व्यवस्था, एक कायदा आणि रेल्वे आणली. याचा परिणाम म्हणून आपण फक्त सांस्कृतिकदृष्ट्याच नाही तर भू-राजकीयदृष्ट्या सुद्धा एक राष्ट्र आहोत, ही भावना भारतीयांच्या मनात जागी झाली आणि त्यानंतरचा इतिहास आपल्याला माहितीच आहे..तंत्रज्ञानातला बदलपंधराव्या शतकात युरोपीय देश युद्धतंत्रात गनपावडर वापरू लागल्यावर त्यांनी इतर देशांविरुद्ध कायमची आघाडी घेतली. हरमन कोर्टेझ १५१९ ला जेव्हा मेक्सिकोच्या किनाऱ्यावर उतरला, तेव्हा त्याच्याकडे फक्त सहाशे सैनिक, सोळा घोडे आणि काही तोफा होत्या. ॲझटेक साम्राज्याकडे तेव्हा जवळपास लाखभराचं सैन्य होतं. पण वरचढ तंत्रज्ञानामुळे केवळ दोनच वर्षांत कोर्टेझने ते साम्राज्य संपवून टाकलं. ६ ऑगस्ट १९४५ ला अमेरिकेने हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकला आणि फक्त युद्धाचीच नाही तर भू-राजकारणाची दोन हजार वर्षांची गणितं बदलून टाकली.आर्थिक अडचणीपहिल्या महायुद्धापर्यंत प्रचंड ताकदवान असलेल्या ब्रिटिश साम्राज्याला युद्ध संपल्यावर त्याच्या युद्धाआधीच्या एकूण कर्जाच्या दहा पट खर्च आला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ते साम्राज्य आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलं. भारताला स्वातंत्र्य देण्यामागे तसंच १९९१ साली सोविएत रशियाचं विघटन होण्यामागे इतर कारणांबरोबरच आर्थिक डबघाई हे सुद्धा कारण होतं. युरोपीय राष्ट्रं आफ्रिकेला वळसा घालून हिंदी महासागराकडे जायला लागल्यावर ऑटोमन साम्राज्याच्या ताब्यातल्या सामुद्रधुनींचं आर्थिक महत्त्व कमी होऊन त्याची झळ ऑटोमन साम्राज्याला बसू लागली..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.अमेरिकेचा उदयइतिहास साक्षी आहे. जुन्या साम्राज्यांचा अस्त झाल्यावर निर्माण झालेल्या पोकळीत नव्या साम्राज्याचा उदय होतो. पहिल्या महायुद्धानंतर मोडकळीस आलेलं ब्रिटिश साम्राज्य दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्ताला गेलं, तेव्हा निर्माण झालेल्या पोकळीत अमेरिकन साम्राज्य उभं राहिलं. कोणतंही राष्ट्र योग्य वेळी वेगाने हालचाली करतं तेव्हाच ते साम्राज्य बनतं, हे आपण मागच्या लेखात पाहिलं. अमेरिकेनेही तेच केलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनुकूल भूगोल आणि अचूक वेळेचा तिथल्या द्रष्ट्या राजकीय नेतृत्वाने फायदा घेऊन झपाट्याने हालचाली केल्या. महासत्ता बनण्यासाठी अमेरिकेने काय काय केलं, ते थोडक्यात बघू या.दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि रशियासारख्या देशांमधले उद्योग, पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या असताना अमेरिकेला युद्धाची काहीच झळ बसली नाही. उलट युद्धकाळातल्या जागतिक मागणीमुळे अमेरिकन उद्योगांच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. परिणामी १९४५ साली संपूर्ण जगाच्या उत्पादनाच्या ५०% उत्पादन एकटी अमेरिका करत होती. युरोपमध्ये अस्थिरता असल्याने तिथली सरकारं आणि नागरिकांनी आपलं सोनं सुरक्षित राहावं म्हणून अमेरिकेत ठेवलं. त्यामुळे जगातल्या एकूण सोन्यापैकी दोन तृतीयांश सोनं एकट्या अमेरिकेकडे होतं. या सोन्याचा फायदा घेऊन अमेरिकेने १९४४ ला ब्रेटन वुड्स परिषदेत युद्धानंतरची सोन्यावर आधारित चलनव्यवस्था बनवली. इतर राष्ट्रांना अमेरिकेचं उत्पादन विकत घेण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यासाठी डॉलरशिवाय पर्याय उरला नाही. सोन्याचं भक्कम पाठबळ आणि जगातली सर्वाधिक मोठी अर्थव्यवस्था यांच्यामुळे डॉलर जगाचं चलन बनला..दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जगाचं सांस्कृतिक, वैचारिक आणि आर्थिक नेतृत्व करणारा युरोप महायुद्धानंतर मात्र पूर्णपणे कोसळला. शेती, उद्योग आणि दळणवळण यंत्रणा नष्ट झाल्या होत्या. बेरोजगार आणि उपाशी नागरिकांची संख्या नियंत्रणाबाहेर जात होती. राजकीय परिस्थिती अनिश्चित झाली होती. हे स्फोटक वातावरण बदलासाठी पोषक होतं. त्यामुळे फ्रान्स आणि इटलीसारख्या देशांमध्ये कम्युनिस्टांना पाठिंबा वाढत होता. पश्चिम युरोप कम्युनिस्टांच्या ताब्यात गेला असता, तर संपूर्ण युरेशियात कम्युनिस्टांचं वर्चस्व प्रस्थापित झालं असतं. शिवाय कंगाल युरोप अमेरिकन वस्तू खरेदी करू शकणार नव्हता. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊन अमेरिकेच्या जागतिक स्थानाला धक्का बसला असता. या सर्वांवर उपाय म्हणून अमेरिकेने १९४७ ला १३ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची मार्शल योजना आणली आणि युरोपला मंदीच्या खाईतून बाहेर काढण्याबरोबरच आपलं जागतिक व्यवस्थेतलं स्थान भक्कम केलं.म्हणजे महासत्ता बनण्यासाठी १९४४ ते १९४९ या पाच वर्षांत काय काय केलं बघा. १९४४ ला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक उभी केली. १९४५ ला संयुक्त राष्ट्रसंघ, १९४७ ला गॅट आणि १९४७ ला मार्शल योजना आणली. १९४९ ला नेटो ही लष्करी संघटना उभी केली. विलक्षण ऊर्जेने झपाटून जाऊन फक्त ५-७ वर्षांमध्ये अमेरिकेने आपल्याला अनुकूल जागतिक व्यवस्था बनवली..युरोपला आपल्या बाजूला वळवून घेतलं. डॉलरला जागतिक चलन बनवलं. या प्रत्येक मूलभूत आणि दीर्घकालीन कामामुळे पुढची जवळपास ७५ वर्षं अमेरिका जगातलं एकमेव साम्राज्य बनली. अमेरिका नशीबवान ठरली का? तर इतिहासातल्या प्रत्येक साम्राज्याप्रमाणे नक्कीच नशीबवान ठरली. पण नशीब नेहमीच शूराला साथ देतं हे आपण लक्षात ठेवू या.येणारा काळ कोणाचा?आज अमेरिकेचं जगावरचं एकहाती वर्चस्व कमी होतंय. तिचा अस्त होईल का? झाला तर कसा आणि कधी होईल याबद्दल आपण पुढच्या भागात बघू या. अमेरिकेनंतर किंवा तिच्या बरोबरीने अनेक देश महासत्ता होऊ शकतील. अगदी लवकरच आपल्या या रहस्यकथेत भारताचा प्रवेश होणार आहे. तोपर्यंत तुम्हाला गृहपाठ देतो. साम्राज्यांच्या अस्ताची जी कारणं आपण बघितली त्यांच्यानुसार अमेरिकेचा अस्त होईल का? आणि साम्राज्यांच्या उदयाची जी कारणं आपण बघितली त्यांच्यानुसार भारतीय साम्राज्याचा उदय होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे का? यांबद्दल पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटेपर्यंत तुम्ही विचार करा.(लेखक हे ‘भिंतीआडचा चीन’ या पुस्तकाचे लेखक असून आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थशास्त्र, नवतंत्रज्ञान व नवउद्यम या विषयांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.