Premium|Rohit Sharma And Virat Kohli: पर्यायी ‘उत्तर’ नाही! रोहित-विराटशिवाय भारतीय क्रिकेट पोरकं

दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय लढतीतून स्पष्ट दिसून आले आहे, की अजूनही रोहित शर्मा-विराट कोहलीला पर्याय नाहीये. जर ते मान्य करून पुढे सरकायचे ठरले आणि दोघे अनुभवी खेळाडू एकदिवसीय विश्वचषक खेळणार, हे नक्की झाले असेल तर एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व परत एकदा रोहित शर्माकडे देणे योग्य ठरणार नाही का?.एकदिवसीय क्रिकेट हा टॉप ऑर्डर फलंदाजांसाठी सोपा प्रकार आहे. भारतीय क्रिकेटचा इतिहास चाळून पाहा... कसोटीत मधल्या फळीत खेळणारे फलंदाज एकदिवसीय प्रकारात टॉप थ्रीमध्ये फलंदाजी करण्यास अतिशय आग्रही असतात.- इति, संजय मांजरेकरसांघिक खेळात संघाची ताकद खेळणाऱ्या खेळाडूंवरून समजते. त्याचबरोबर अजून खोलात जाऊन विचार करणाऱ्या आणि बघणाऱ्या माणसाला ताकद ही राखीव खेळाडूंच्यात दिसते. सध्याच्या घडीला क्रिकेट जगतात त्याची वानवा दिसते आहे, जी चिंतेची बाब बनत चालली आहे. इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया संघादरम्यान ॲशेस मालिका झाली, ज्यात ऑसी संघाने ४-१ बाजी मारली. तरीही दोनही संघांत कमजोर खेळ करणाऱ्या खेळाडूंच्या जागी समर्थ पर्याय दिसत नव्हते. भारतीय संघही त्याला अपवाद नाहीये. कसोटी संघात फलंदाजांची वानवा भासत आहे तर मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये गोलंदाजांची कमतरता जाणवत आहे.इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियाची समस्या.अग्रलेख - अन् काळ सोकावला.ॲशेस मालिकेदरम्यान ऑस्ट्रेलियन संघातील मार्नस लबुशेन याने फलंदाज म्हणून त्या मानाने अपेक्षित कामगिरी केली नाही. तीच गोष्ट काही फरकाने उस्मान ख्वाजाची होती. तरीही त्यांच्या जागी खरा हक्क सांगणारा तरुण खेळाडू राखीव खेळाडूंमध्ये हजर नव्हता. मला आठवते, की प्रथम श्रेणीच्या क्रिकेटमध्ये जवळपास १० हजार धावा काढल्यावर अखेर मायकेल हसीला कसोटी संघात पदार्पण करताना दिली जाणारी मानाची ऑसी बॅगी ग्रीन कॅप मिळाली होती. त्याच्या उलट भारताविरुद्धच्या मालिकेत सॅम कॉन्स्टास अत्यंत कमी प्रथम श्रेणीचे सामने खेळून ऑसी संघात दाखल झाला होता. तीच गोष्ट इंग्लंडच्या जेकब बेथॅलची आहे. पाचव्या कसोटी सामन्यात बेथॅलने भन्नाट शतक ठोकले. आश्चर्याची बाब अशी, की बेथॅलचे हे कसोटीच नव्हे तर प्रथम श्रेणीच्या क्रिकेटमधले पहिले शतक होते. म्हणजेच इंग्लंड संघात येण्याअगोदर त्याने धावांचा महापूर काढला नव्हता. म्हणजेच इंग्लंड क्रिकेटकडे समर्थ पर्याय नाहीत, हेच सत्य आहे.गोलंदाजांच्या बाबतीत बोलायचे तर ॲशेस मालिकेत सर्वात कमाल कामगिरी केली मिचेल स्टार्कने. आपल्या दोन दर्जेदार सहकाऱ्यांची अनुपस्थिती असताना स्टार्कने कामगिरीचा दर्जा उंचावला. पॅट कमिन्स आणि हेझलवूड नसताना स्कॉट बोलंडने उत्तम कामगिरी केली तर मायकेल नेसरनेही चमक दाखवली. तरीही एक चिंता उरतेच, ती म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचे सर्व प्रमुख गोलंदाज वयाने जास्त होत चालले आहेत. तंदुरुस्ती राखली तरी ते अजून किती वर्ष खेळतील सांगता येत नाही. ज्या तरुण वेगवान गोलंदाजांना संधी मिळाली, त्यांनी चमक दाखवली नाहीये. याचाच अर्थ असा की स्टार्क-कमिन्स-हेझलवूडला तरुण समर्थ पर्याय ऑसी क्रिकेटमधून उगवताना दिसत नाहीये. जोश टंग आणि कार्सने जरा चमक दाखवली असली तरी इंग्लंड संघाच्या गोलंदाजांबद्दल जास्त बोलायला नको, अशी अवस्था आहे..Premium|Ruturaj Gaikwad : मुखी कुणाच्या पडते लोणी कुणा मुखी अंगार!.भारतीय क्रिकेटची चिंता वेगळीदक्षिण आफ्रिकेसमोरच्या कसोटी मालिकेतील पराभवापाठोपाठ न्यूझीलंड संघाने भारताला एकदिवसीय मालिकेत पराभूत करून दाखवले आहे, जी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कसोटी मालिकेतील पराभवानंतर आत्मचिंतन करण्यापेक्षा आता कसोटी सामना सहा महिन्यांनी खेळायचा आहे तेव्हा ती वेळ आल्यावर बघू, असा कुचकामी पर्याय निवडला गेला. कसोटी संघातील फलंदाजीला घरघर लागली आहे, ही गोष्ट मान्य करण्याचे मनाचे मोठेपण प्रशिक्षकांनी दाखवले नाही. गौतम गंभीर यांनी समस्या दिसत असूनही, इंग्लंडमधील कसोटी मालिकेत भारतीय फलंदाजांनी कशी चमकदार कामगिरी केली, हेच ठासून सांगितले होते. प्रमुख भारतीय फलंदाजांचे फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर खेळण्याचे तंत्र योग्य नसल्याचे सुस्पष्ट दिसत असून, खराब कामगिरीनंतर भलतीच कारणे पुढे केली. वारंवार काही मोजक्या खेळाडूंवर ठाम विश्वास दाखवून त्यांनाच परत परत संधी देण्याचा प्रकार बघायला मिळाला. भारतात फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर मध्यमगती गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू ११ जणांच्या संघात निवडला गेला. नितीशकुमार रेड्डीच्या गोलंदाजीतील मर्यादा प्रशिक्षक आणि कप्तान सोडून सगळ्यांना दिसतात..मर्यादित षटकांत संघाच्या समस्या न्यूझीलंडसमोर खेळताना बाहेर आल्या. जसप्रीत बुमरा आणि हार्दिक पंड्या खेळत नसताना संधी मिळालेल्या गोलंदाजांनी अपेक्षित मारा केला नाही. खास करून फलंदाजीला पोषक खेळपट्टीवर मारा करताना भारतीय गोलंदाज चांगलेच उघडे पडले. सिराजने थोडी समज दाखवली; पण प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा कमी पडले. अचानक रवींद्र जडेजाच्या गोलंदाजीतील डंख कमी झाल्याचे दिसले. तसेच कुलदीप यादव सतत गोलंदाजी करून थकून गेल्यासारखा वाटला. एक दिवसीय संघात चांगल्या खेळपट्टीवर गोलंदाजी कोण करणार, ही समस्या कायम राहिली.फलंदाजीत कप्तान शुभमन गिलला आलेले अपयश नजरेला बोचले. श्रेयस अय्यर आणि रोहित शर्माने प्रत्येकी एकच चांगली खेळी केली. सातत्य राखले ते फक्त विराट कोहलीने. २०२५ची अखेर आणि २०२६चे स्वागत विराटने शतक झळकावून केले. त्याचा सध्याचा फलंदाजीचा फॉर्म केवळ अफलातून आहे. ८५ आंतरराष्ट्रीय शतकांपर्यंत विराटने विस्मयकारक मजल मारली आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडसमोरच्या एकदिवसीय लढतीतून स्पष्ट दिसून आले आहे, की अजूनही रोहित शर्मा-विराट कोहलीला पर्याय नाहीये. जर ते मान्य करून पुढे सरकायचे ठरले आणि दोघे अनुभवी खेळाडू एक दिवसीय विश्वचषक खेळणार, हे नक्की झाले असले तर एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व परत एकदा रोहित शर्माकडे देणे योग्य ठरणार नाही का?.विदर्भच्या खेळाडूंनी करायचे तरी काय?शेवटचा मुद्दा संघ निवडीचा आहे. निवड समिती काय विचारांनी काही निर्णय घेते हे समजण्यापलीकडचे आहे. एकीकडे भारतीय वेगवान गोलंदाज झगडताना दिसत असताना मोहम्मद शमीने बंगाल संघाकडून चांगली कामगिरी करून दाखवलेली असून, त्याच्याकडे साफ दुर्लक्ष का केले जात आहे, समजत नाही. मला सर्वात अन्याय झालेला वाटतो विदर्भ संघाच्या खेळाडूंवर. विदर्भ संघाने गेली पाच वर्षं भन्नाट सातत्याने कामगिरी करून दाखवली आहे. रणजी स्पर्धेबरोबर विजय हजारे करंडकावरही विदर्भ संघाने हात ठेवला आहे. यश राठोडने गेल्या रणजी मोसमात एक हजार धावांच्या जवळपास धावा काढल्या. विजय हजारे करंडक स्पर्धेत विदर्भ संघाने विजेतेपद पटकावताना १० सामन्यांत अमन मोखाडेने पाच शतकांसह ८१४ धावा काढल्या. त्याचबरोबर हर्ष दुबेने अष्टपैलू कामगिरी करताना ४७६ धावा आणि विक्रमी ६९ फलंदाजांना बाद करण्याची कामगिरी करूनही निवड समितीने या तीन खेळाडूंकडे मान वळवून बघितले नाहीये. या उलट संधी मिळताक्षणी आयुष बदोनीला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून भारतीय संघात निवडले जे सगळेच अनाकलनीय आहे. जर विदर्भ संघ सातत्याने इतकी चांगली कामगिरी प्रथम श्रेणीच्या क्रिकेटमध्ये करत आहे, तर मग त्या संघातील कोणालाच मुख्य भारतीय संघाच्या निवडीच्या चर्चेतही जागा का मिळत नाही, हे कळले पाहिजे का नको?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 