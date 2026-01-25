Premium|Rohit Sharma And Virat Kohli: पर्यायी ‘उत्तर’ नाही! रोहित-विराटशिवाय भारतीय क्रिकेट पोरकं

सप्तरंग

Indian cricket team: क्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकांनंतर भारतीय क्रिकेटमधील खरी समस्या पुन्हा समोर आली आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना अजूनही योग्य पर्याय नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
सुनंदन लेले
दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय लढतीतून स्पष्ट दिसून आले आहे, की अजूनही रोहित शर्मा-विराट कोहलीला पर्याय नाहीये. जर ते मान्य करून पुढे सरकायचे ठरले आणि दोघे अनुभवी खेळाडू एकदिवसीय विश्वचषक खेळणार, हे नक्की झाले असेल तर एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व परत एकदा रोहित शर्माकडे देणे योग्य ठरणार नाही का?

