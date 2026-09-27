Premium|Russia Parliamentary Election 2026 : रशियाच्या निवडणुकीत पुतीनसमर्थक पक्षाचे बहुमत; विरोधकांवर प्रश्नचिन्ह का?

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comरशियात नुकत्याच झालेल्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा निव्वळ देखावा. युक्रेन युद्धाची भयंकर जळमटे, ढासळती अर्थव्यवस्था, भीषण राजकीय दडपशाही आणि आभासी प्रतिमेत अडकलेले पुतीन कोणाचेही ऐकत नसून, मंत्री मान डोलवण्यापुरते उरले आहेत. संपूर्ण देश एक तुरुंग बनला आहे; तुरुंगपाल मात्र एका भूमिगत तळघरात दडून बसला आहे...रशियातील युक्रेनवरील पूर्ण आक्रमणानंतरच्या पहिल्या संसदीय निवडणुका अपेक्षेप्रमाणे पूर्वनियोजितच ठरल्या. आमिषे आणि दबावाच्या जोरावर व्लादिमीर पुतीन यांनीच निकालाची सर्व सूत्रे हलवली. त्यांच्या ‘युनायटेड रशिया’ पक्षाने संसदेच्या कनिष्ठ गृह डुमामध्ये ५७.८३ टक्के मते आणि ४५० पैकी ३५५ जागा मिळवत बहुमत साध्य केले. यासाठी निकालांत हेरफेर करण्याचे कष्टही सत्ताधाऱ्यांनी घेतले नाहीत. विरोधकांना तुरुंगात डांबून, माध्यमस्वातंत्र्य मोडून आणि मतदानाची डिजिटल यंत्रणा स्वतःच्या दावणीला बांधून या निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकशाहीचा निव्वळ देखावा उभा केला. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत रशियाने २०२२मध्ये बळकावलेल्या युक्रेनच्या चार प्रांतांमध्येही मतदान घेतले. युद्धामुळे जनता होरपळत असल्याने यंदाची परिस्थिती काहीशी वेगळी होती; निकाल मात्र बदलला नाही. .Premium|Shivaji Maharaj Swarajya expansion 1656 : स्वराज्याचा सक्षमीकरण आणि विस्तार; शिवाजी महाराजांच्या १६५६ च्या मोहिमांचा आढावा.संमोहनातील राष्ट्र२०२१च्या निवडणुकीत रशिया युद्धात अडकलेला नव्हता; देशाची कोणती अधिकृत राजकीय विचारसरणीही नव्हती. २०२२मध्ये युक्रेनवर हल्ला चढवल्यानंतर पुतीन यांनी देशाला छद्मराष्ट्रवादाच्या खाईत लोटत रशियन जनतेची थेट ‘चांगले रशियन’ आणि ‘देशद्रोही कचरा’ अशी विभागणी केली. पश्चिमेच्या ‘नैतिक अधोगती’विरोधात रशियाला एक सनातनी गड म्हणून समोर आणले. रशियाच्या संविधानात अधिकृत विचारसरणीला मनाई असली, तरी युद्धविरोधी आवाज कायद्याच्या बडग्याने चिरडून टाकले.राजकारणापासून अलिप्त राहून स्वतःचा बचाव करण्याचा पर्यायही उरलेला नाही. मॉस्कोत तरुण-तरुणींच्या पेहरावावरून आणि कानातल्या बाळ्यांवरून पोलिसांकडून कारवाया होत आहेत. चित्रपटगृहांमध्ये परदेशी चित्रपटांवर बंदी आहे. विद्यापीठांमधून ‘रशियन राज्याचे मूलभूत सिद्धांत’ पचवले जात आहेत. हुकूमशाहीच्या दिशेने झुकलेल्या व्यवस्थेने संपूर्ण समाजालाच मुठीत धरले आहे. ‘लेव्हाडा सेंटर’ या स्वतंत्र जनमत चाचणी संस्थेनुसार २० टक्के रशियन पुतीन यांच्याविरोधात आहेत, २० टक्के अति-राष्ट्रवादी आहेत, तर उरलेला ६० टक्क्यांचा मोठा वर्ग निमूटपणे हुकूमशाहीच्या तालावर चालतो आहे. मात्र, आर्थिक डबघाई, युक्रेनने रशियात खोलवर केलेले हल्ले आणि खासगी आयुष्यात शासनाची वाढती घुसखोरी यामुळे जनतेचा असंतोष खदखदतो आहे.मतदानादरम्यान युक्रेनने एकट्या मॉस्कोवर सुमारे ४५० ड्रोनद्वारे आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला चढवला; महत्त्वाच्या तेल शुद्धीकरण आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांचे मोठे नुकसान केले. विश्लेषकांच्या मते, फेब्रुवारी २०२२पासून रशियाचे सुमारे १५.२ लाख सैनिक ठार व जखमी झाले असून, ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्व रशियन युद्धांतील एकत्रित जीवितहानीपेक्षा जास्त आहे. तरीही, युद्ध हेच सत्ताधाऱ्यांसाठी लक्ष्मणरेषा बनले आहे. म्हणूनच २०२१च्या निवडणुकीत उतरलेला परंतु त्यानंतर युद्धविरामाची मागणी करून सत्तेला आव्हान देणारा ‘याब्लोको’ हा पक्ष या निवडणुकीतून बाहेर फेकला गेला. पक्षाचे संस्थापक ग्रिगोरी यावलिंस्की यांना पक्षाची राजकीय वाटचाल सुरू ठेवण्यामागचे कारण विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक गोष्टीचा शेवटी अंत असतोच!’’ दुर्दैवाने, सत्तांधतेने पछाडलेल्या आणि स्वतःच्याच आभासी प्रतिमेच्या प्रेमात पडलेल्या राज्यकर्त्यांना बहुधा या वास्तवाचा विसर पडतो..तळघरातील हुकूमशहापुढील आठवड्यात वयाची ७४ वर्षे पूर्ण करणारे पुतीन एका अनाम भीतीच्या छायेत जगत आहेत. चिलखती लिमोझिन, हत्यारबंद गाड्यांचा ताफा, शत्रूला हुलकावणी देण्यासाठी जागोजागी उभारलेले सारखेच अद्ययावत निवारे, अत्याधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि सशस्त्र रक्षकांचा वेढा, हाच आता क्रेमलिन प्रमुखाचा संसार बनला आहे. युक्रेनी ड्रोनच्या दहशतीमुळे पुतीन यांच्यासोबत कोणत्याही प्रवासात, अगदी भारतासारख्या मित्रदेशामधील ब्रिक्स परिषदेच्या भेटीदरम्यानही, अभेद्य सुरक्षाव्यवस्था तैनात असते. युद्धात रशियाचा गाडा अधिकच रुतत चालल्याने पुतीन यांची वैयक्तिक सुरक्षा ही एक मानसिक विवशता बनली आहे. ‘ते मला फाशी देतील,’ अशी भीती त्यांनी निकटवर्तीयांकडे व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. युक्रेन युद्धाच्या निकालाशी विस्तारपिपासू पुतीन यांनी स्वतःचे भविष्य बांधले असून, अपयश आल्यास स्वतःच्या जीवावर बेतू शकते, अशी धास्ती त्यांना सतावत आहे.त्यांच्या सुरक्षेची धुरा ‘सिलोविकी’ या बलप्रयोग-सक्षम सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती आहे. यातील मुख्य घटक ‘एफएसबी’ ही संस्था म्हणजे केजीबीचाच नवा अवतार असून, गुप्तहेरगिरी आणि राजकीय पाळत ठेवणे हे तिचे काम. तिच्या जोडीला ‘एफएसओ’ हे राष्ट्राध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारी मालमत्तांची सुरक्षा करणारे ५० हजारांहून अधिक एजंट असलेले दल. पुतीन यांच्या वैयक्तिक संरक्षणापासून त्यांच्या अन्नाची तपासणी करणारे, ताफ्यातील ड्रोन चालवणारे आणि निवाऱ्यांची राखण करणारे हे एजंट. यानंतर आहे ‘रॉसग्वार्डिया’ हे अध्यक्षांच्या थेट नियंत्रणाखालील सुमारे ३ लाख ७० हजारांचे राष्ट्रीय रक्षक दल. देशांतर्गत बंडखोरी चिरडणे, सर्वसामान्यांवर अंकुश ठेवणे, पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणे आणि सैन्यभरती करणे यासाठी २०१६मध्ये उभारलेल्या या दलाची कमान पुतीन यांनी स्वतःच्या विश्वासू माजी अंगरक्षकाकडे सोपवली आहे. या दडपशाहीचा विळखा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचला आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांची, तर पत्नी-पतींची पोलिसांकडे चाहाडी करत आहेत. राजकीय कैद्यांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. जहाल किंवा आक्रमक वक्तव्यांवर थेट १५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची टांगती तलवार असून, मानवाधिकार संघटनांच्या मते देशात ३,००० ते ४,६०० राजकीय कैदी डांबलेले आहेत. युद्धापूर्वी रशियात वर्षाला अवघ्या १० ते १५ देशद्रोह आणि हेरगिरीच्या खटल्यांची सुनावणी होत असे; मात्र, २०२२ नंतर किमान १,६३५ लोकांवर खटले चालवले गेले आहेत. पुतीन कोणाचेही ऐकत नसून, मंत्री मान डोलवण्यापुरते उरले आहेत. संपूर्ण देश एक तुरुंग बनला आहे; तुरुंगपाल मात्र एका भूमिगत तळघरात दडून बसला आहे..दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....हवालदिल प्रजामायदेशी परतू पाहणाऱ्या रशियन नागरिकांना देशात बंदी असलेल्या वृत्तवाहिन्या आधीच इशारा देतात; फोनमधील संवेदनशील माहिती हटवा आणि परदेशी बँकांचे ॲप्स काढून टाका. विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी ‘एफएसबी’ला अमर्याद अधिकार आहेत. २००६मध्ये ब्रिटनमध्ये पोलोनियम देऊन मारलेले अलेक्झांडर लित्विनेन्को असोत, की २०२०च्या विषप्रयोगातून वाचून अखेर चार वर्षांनी तुरुंगात संशयास्पदरित्या मृत्यू पावलेले अलेक्सेई नवलनी; हा याच दडपशाहीचा भाग. ही संस्था स्वतःची तुरुंगे चालवते. न्यायालयीन परवानगीविना कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेची खासगी माहिती उपसण्याचा आणि फोन-इंटरनेट सेवा रोखण्याचा अधिकार ‘एफएसबी’कडे आहे. २०२६च्या पहिल्या तीन महिन्यांत या संस्थेच्या अधिकारांत तब्बल पाच वेळा वाढ करण्यात आली. कला, विज्ञान आणि क्रीडा क्षेत्रांतील रशियन दिग्गजांच्या काळ्या याद्या ही संस्था बनवते. युद्धावर टीका करणाऱ्या हजारो लोकांवर गुन्हे दाखल झाले असून, प्रत्येक खटल्यात कठोर शिक्षा होत आहे. २०२५मध्ये गंभीर गुन्ह्यांसाठी जबाबदारीची वयोमर्यादा १६ वरून १४ वर आणल्यानंतर, जाळ्यात अडकवून घातपातासाठी वापरल्या गेलेल्या किमान २४० अल्पवयीन मुलांवर दहशतवादी कृत्यांचे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.अल्पमोलात विकलेले साम्राज्यक्रेमलिनने अविश्वासू ठरवलेल्या, युद्धासाठी निधी न देणाऱ्या उद्योजकांची मालमत्ता जप्त करून आपल्या मर्जीतल्या लोकांच्या घशात घालण्याचा सपाटाही लावला आहे. अपारदर्शक लिलावांद्वारे आतापर्यंत तब्बल २०० कंपन्यांचे मालक बदलले आहेत. कृषी क्षेत्रातील मोठे उद्योजक वदीम मोश्कोव्हिच यांना तुरुंगात डांबून त्यांचे साम्राज्य हिरावून घेण्यात आले. अब्जाधीश कॉन्स्टँटिन स्ट्रुकोव्ह यांना परदेशात संपत्ती लपवल्याच्या आरोपावरून विमानतळावरच अटक करण्यात आली. मात्र, या लुटालुटीतून राज्यकर्त्यांच्या पदरात फारसे काही पडत नसल्याचे चित्र आहे. स्ट्रुकोव्हची सोन्याची खाण चौथ्या प्रयत्नात मूळ किमतीपेक्षा तब्बल ४० टक्के सवलतीत विकली गेली. मॉस्कोच्या दोमोदेदोव्हो विमानतळाची विक्री निम्म्या किमतीत झाली आणि ते विकत घेतले पुतीन यांचे जुडो सहकारी अर्काडी रोतेनबर्ग यांनी, ज्यांच्याकडे आधीपासूनच एका विमानतळाची मालकी आहे.ढासळती अर्थव्यवस्था आणि परदेशी कर्जाचे बंद दरवाजे यामुळे क्रेमलिनला पैशांची तीव्र चणचण भासत आहे. जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान रशियाच्या सोन्याच्या साठ्यात सुमारे २८ टन घट झाली. गेल्या २४ वर्षांतील ही सर्वांत मोठी घसरण. वित्तीय तुटीने सुमारे ७२.५ अब्ज डॉलरची पातळी ओलांडली असून, महागाईचा भडका उडाला आहे. ड्रोन हल्ल्यांमुळे रशियाच्या ४५ टक्क्यांहून अधिक तेल शुद्धीकरण कारखान्यांचे नुकसान झाले आहे. रशियाच्या एकूण गहू निर्यातीपैकी एक चतुर्थांश वाटा असणाऱ्या बंदरांमधील व्यवहार थांबले आहेत. १४ टक्क्यांपर्यंत वाढलेल्या व्याजदरांमुळे नव्या गुंतवणुकीला खीळ बसत आहे. त्यातच आता युक्रेनी ड्रोन रशियन उद्योगांवर थेट हल्ले करत आहेत. ऑगस्टमधील नव्या अध्यादेशानुसार, स्वतःचे रक्षण करण्यात किंवा हल्ल्यातील नुकसानीची दुरुस्ती करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना सरकार थेट ताब्यात घेऊ शकते. युद्धाची किंमत आता अनेकांना स्वतःचे उद्योग गमावून चुकवावी लागत आहे..भीतीची रणनीतीउघड युद्ध न पुकारता युरोपभर भीती पसरवण्यासाठी रशिया छुपा दबाव, सायबर हल्ले, समुद्राखालील केबल आणि पाइपलाइन यंत्रणेवर घातपात, लष्करी तळांची हेरगिरी, ड्रोनची घुसखोरी, खोटा प्रचार, स्थलांतरितांचा गैरवापर आणि निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप यांसारख्या ‘हायब्रिड’ आक्रमकतेचा वापर करत आहे. युद्धाची धास्ती निर्माण करणे, युती म्हणून एकत्र काम करण्याच्या ‘नाटो’च्या क्षमतेचा कस पाहत त्यांच्यात फूट पाडणे आणि युरोपातील देशांतर्गत राजकीय दबाव वाढवून युक्रेनला मिळणारा पाठिंबा कमकुवत करणे, ही यामागची मुख्य उद्दिष्टे. रशियन अपप्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनविरोधी भूमिका घेणाऱ्या जर्मनीच्या ‘ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’सारख्या रशियाधार्जिण्या पक्षांचे बळ वाढताना दिसत आहे.या वयात पुतीन दशकांचा नव्हे, तर तीन ते पाच वर्षांच्या कालखंडाचा विचार करत असावेत. युक्रेनमध्ये लष्करी यश मिळवणे आणि पाश्चात्त्य देशांची एकजूट खिळखिळी करणे, हेच त्यांचे ध्येय दिसते. लोकांनी रशियाला योग्य म्हणावे असा त्यांचा अट्टाहास नाही; युक्रेनला मदत कशासाठी, असा नुसता संशय जरी निर्माण झाला, तरी ते रशियाच्या रणनीतीचे यश ठरते. रणगाडे आणि क्षेपणास्त्रे शहरे काबीज करू शकतात, परंतु अंतिम विजेता कोण याचा निवाडा लोकांच्या मानसिकतेवरून होतो. पुतीन यांची पुढची रणनीती कदाचित याच मानसिकतेवर कब्जा मिळवण्याची असेल.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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