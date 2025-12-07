Marathi Books : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

सहा संस्थानांचा इतिहाससांगली, मुधोळ, भोर, इचलकरंजी, अक्कलकोट आणि कुरुंदवाड या संस्थानांचा इतिहास एकत्रितपणे वाचण्याची संधी पांडुरंग कृष्णा माठेकर यांनी लिहिलेल्या ‘सहा संस्थानांचा इतिहास’ या पुस्तकाद्वारे वाचकांना मिळणार आहे. लेखक माठेकर नोकरीच्या निमित्ताने सांगली, सातारा, सावंतवाडी, मुंबई, कोल्हापूर, पुणे अशा विविध ठिकाणी होते. तेथील ग्रंथालयातून व जुन्या ग्रंथांमधून माहिती घेऊन त्यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यासाठी सांगली, करवीर, इचलकरंजी, अक्कलकोट, मुधोळ, भोर अशा ठिकाणी त्यांनी प्रत्यक्ष भेटीही दिल्या. कुठे लढाया झाल्या? त्या काळचे समाजजवीन कसे होते? इंग्रज, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच या परकीय सत्तांचा प्रभाव कसा होता? अशा प्रश्नांची उत्तरे वाचकांना मिळू शकतील. वैशिष्ट्य : महत्त्वाच्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचा परिचय, वंशावळ, संदर्भसूची.प्रकाशक : वरदा प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १९८ मूल्य : ३०० रु.पुण्यश्लोक .अहिल्यादेवी होळकरपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त विशेष ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला. प्रणव पाटील यांनी ह्या ग्रंथाचे संपादन केले आहे. अहिल्यादेवी यांच्या समग्र कार्यकर्तृत्वाचा, जीवनचरित्राचा आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील विविध पैलूंचा वेध घेणारा हा ग्रंथ म्हणजे एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. अहिल्यादेवींशी संबंधित अनेक नवीन व काही दुर्मिळ लेखांचे संकलन व संपादन या निमित्ताने करण्यात आले आहे. अप्रकाशित शिलालेखांचा व ऐतिहासिक पत्रांचा समावेशही ग्रंथात आहे. संतोष पिंगळे, विनया खडपेकर, डॉ. देवीदास पोटे, द. वि. खांडवेकर, द. ब. पारसनीस, अनिल दुधाणे, चंद्रकांत अभंग, शरयू बापट यांच्यासह अनेकांच्या अभ्यासपूर्ण लेखांचा ग्रंथात समावेश करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : अहिल्यादेवींचा जीवनपट, प्रमुख व्यक्ती व नातेवाईक, काव्य-पोवाडा यांची माहिती.प्रकाशक : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी अध्यासन केंद्र आणि कृष्णा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ४६८ मूल्य : ९९९ रु..भिनकभिन्नविविध विषयांवरच्या संवेदना जागृत करणाऱ्या आणि विविध अव्यक्त भावनांना व्यक्त करू पाहणाऱ्या कवी नीतीन मोरे यांच्या कविता असलेला ‘भिनकभिन्न’ या काव्यसंग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. मोरे यांच्या ७७ कवितांचा या संग्रहात समावेश आहे. निसर्ग, संस्कृती, दैनंदिन जगणं इथपासून कोव्हिडसारख्या विविध विषयांवर त्यांनी लेखन केले आहे. त्यांच्या छंदोबद्ध आणि मुक्तछंद अशा दोन्ही प्रकारच्या कविता ह्या संग्रहात आहेत. ‘देशाच्या विविध रूपांना भिडण्यासाठी अतिभिन्न संवेदनांनी एकाच वेळी झंकारणारी तार गवसेल का?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्या कविता म्हणजे - भिनकभिन्न!प्रकाशक : सुखायन पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १०८ मूल्य : १०० रु..रामायणातील वानरायणरामायणावर विपुल साहित्य उपलब्ध असून, त्यात अनेक घटकांची चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या साहित्यामध्ये वानरांच्या श्रीरामांना झालेल्या साहाय्याबद्दल फारशी सविस्तर माहिती मिळत नाही. त्यामुळे श्रीराम सदाशिव गोमरकर यांनी अनेक संदर्भग्रंथांच्या आधारे व वाल्मिकी रामायणाचा अभ्यास करून ‘रामायणातील वानरायण’ हा ग्रंथ सिद्ध केला आहे. श्रीराम-रावण युद्धातील वानरांच्या सहभागाविषयीची माहिती सविस्तरपणे त्यांनी या पुस्तकात मांडली आहेत. वानर हे माकड होते की मानव? वानर कोणती शस्त्रे वापरत असत? शस्त्र म्हणून हनुमानाने गदा वापरली होती का? हनुमानाने लंकेकडे उड्डाण नेमके कोठून केले असावे? यांसह अनेक दुर्लक्षित विषयांचा ऊहापोह या पुस्तकात करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : गो. ब. देगलुरकर यांची प्रस्तावना. किष्किंधा कांड, संदर्भ श्लोक, संदर्भ ग्रंथसूचीप्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : २०० मूल्य : ५०० रु..सुखाची रोजनिशीरोजच्या कामातून येणाऱ्या तणावाला दूर करून प्रत्येक दिवसाचे सकारात्मकतेने स्वागत करण्याची शिकवण घेण्यासाठी डॉ. अमित करकरे यांचे ‘सुखाची रोजनिशी’ हे पुस्तक उपयुक्त आहे. महिनाभराच्या ३० दिवसांसाठी प्रत्येकी दोन पाने अशी पुस्तकाची रचना आहे. त्यात एक पान नवनवीन सकारात्मक मजकूर आणि दुसऱ्या पानावर रोज करण्यासाठीच्या काही गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात आज पुरेसं पाणी प्यायलात का? आज काय कराल? कृतज्ञता, आजचा व्यायाम आणि आज स्वतःला सांगा... या गोष्टींचा उल्लेख आहे.वैशिष्ट्य : चांगल्या सवयी लागाव्यात यासाठी कार्यपुस्तिका म्हणून उपयुक्त.प्रकाशक : मधुश्री प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ७० मूल्य : १०० रु..आधुनिक भारताच्या जडणघडणीतील योगदान‘आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत देश आणि विदेशातील व्यक्तिमत्त्वांचे योगदान’ या विषयावर घेण्यात आलेल्या २९ व्या आंतरराष्ट्रीय आंतरविद्याशाखीय परिषदेसाठी मान्यवरांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण लेखांचे संकलन व संपादन याच शीर्षकाच्या ग्रंथात करण्यात आले आहे. लुडमिला सेकाचेव्हा, डॉ. पांडुरंग भोसले, डॉ. स्नेहल तावरे, प्रा. संग्राम गोसावी यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. संत रामदास स्वामी, सयाजीराव गायकवाड, अहिल्यादेवी होळकर, महात्मा फुले, बिरसा मुंडा, नामदेव ढसाळ, नरेंद्र दाभोळकर, महात्मा बसवेश्वर, जे. कृष्णमूर्ती अशा नानाविध व्यक्तिमत्त्वांचा वेध विविध अभ्यासकांनी घेतला आहे.वैशिष्ट्य : प्रत्येक व्यक्तिमत्त्वाचा थोडक्यात परिचय, योगदान, कार्य व संदर्भग्रंथ यांचे एकत्रीकरण.प्रकाशक : स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १४८ मूल्य : ३०० रु..Nashik Crime : नाशिक गोळीबार-खंडणीचा मास्टरमाईंड उत्तर प्रदेशात जेरबंद; भूषण लोंढे १२ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत.जुळून येती रेशीमगाठीअरविंद जोशी यांची पहिलीच कादंबरी ‘जुळून येती रेशीमगाठी’च्या रूपाने प्रकाशित झाली आहे. निरंजन हा त्यांच्या कादंबरीचा नायक आहे. तो तत्त्वनिष्ठ असतो. नाते संबंध, मैत्रीसंबंध मनापासून जपणारा तरुण असतो. बँकेमधील त्यांचे काम अतिशय मनापासून आणि चोख करत असतानाच तो शक्य तेव्हा मित्रांना, कुटुंबाला वेळ देत जीवनाचा आस्वाद घेत असतो. हे सर्व करत असतानाच निर्मळ प्रेमाच्या शोधातही असतो. या शोधात निरंजनला कोण आणि कसं भेटतं? की नियतीच त्याच्या वतीने निर्णय घेते? प्रेमाचा त्याचा शोध संपतो की अपूर्णच राहतो? अशी उत्कंठा लावणारे लेखन जोशी यांनी केले आहे.प्रकाशक : मधुश्री प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ९४ मूल्य : १९० रु..आपलं माणूस‘बहुरंगी माणसं’ ह्या अरुण शेवते संपादित पुस्तक मालिकेतील एक पुस्तक म्हणजे, आपलं माणूस! ‘ऋतूरंग’ दिवाळी अंकात विविध वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या काही निवडक लेखांचे संकलन या निमित्ताने करण्यात आले आहे. या पुस्तकात ‘माझे उजवे हात’ या लेखातून अंबरीश मिश्र यांनी गुलजार यांचे शब्दचित्र रेखाटले आहे. प्रदीप चंपानेरकर यांनी लिहिलेला ‘एका डोळ्याने क्रिकेट जगलेला फायटर’ प्रेरणादायी आहे. अरुण शेवते यांनी पद्मश्री यमुनाबाई वाईकर यांचे व्यक्तिमत्त्व उलगडणारे लेखन केले आहेत. जलऋषी राजेंद्रसिंह यांच्यावर श्रीराम पवार यांनी लेख लिहिला आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या ‘पवनारचे गौतमभाई’ या लेखाचा समावेशही पुस्तकात करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्ये : सतीश भावसार यांचे मुखपृष्ठ, तर अक्षरसुलेखन बी. जी. लिमये यांचे.प्रकाशक : रोहन प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १५२ मूल्य : २८० रु.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 