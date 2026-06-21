Marathi Book Review : इतिहास, आठवणी आणि कथांचा संगम घडवणारी तीन नवी पुस्तके

सखी राज्ञी येसूबाईछत्रपती संभाजी महाराजांच्या धर्मपत्नी, महाराणी येसूबाई यांचे चरित्र व शिकवण उलगडणारी गाथा म्हणजेच, सखी राज्ञी येसूबाई! सायली गोडबोले - जोशी यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानानंतर स्वराज्याच्या सूर्य तळपता ठेवण्यासाठी येसूबाईंनी केलेला संघर्ष, त्यांचे विचार, चरित्रातून मिळणारी शिकवण पुस्तकात वाचायला मिळते. येसूबाईंच्या कारकिर्दीतून उलगडणारी व्यवस्थापनाची सूत्रे यावर विशेष प्रकाश टाकण्यात आला आहे. चरित्र व कार्य अशा दोन विभागात पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली असून, एकूण २६ प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रकाशक : वरदा प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १४२, मूल्य : २०० रु.कवडसे आठवणींचे‘कवडसे आठवणींचे’ हा डॉ. एम. आर. कुलकर्णी यांचा ललितसंग्रह आहे. यात त्यांनी वैद्यकीय व्यवसाय करत असतानाचे काही अनुभव, होमिओपॅथिक महाविद्यालयात शिकवत असतानाच्या काही आठवणी यांना उजाळा दिला आहे. तसेच, महाविद्यालयीन जीवनात पाहिलेले चित्रपट, त्यातील गाणी, त्यामुळे झालेले चिंतन यावरही लेखन केले आहे. विनोबा भावे यांच्या ‘गीताई’ व ‘गीता प्रवचने’ या ग्रंथांच्या सातत्यपूर्ण चिंतनातून जे जाणवले, तेही त्यांनी शब्दबद्ध केले आहे. सुमारे ३० लेखांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. भावनांच्या विविध रंगाचे हे कवडसे वाचनानंद देतील, असा विश्वास वाटतो. प्रकाशक : रावा प्रकाशन, कोल्हापूरपृष्ठे : १४० मूल्य : १५० रु..कडेवर आणि इतर कथामहेश सोवनी यांचा ‘कडेवर आणि इतर कथा’ हा नवा, कोरा कथासंग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. यातील ‘कडेवर’ या शीर्षककथेचा इंग्रजी अनुवाद साहित्य अकादमीने प्रकाशित केलेला आहे. आणखी एक कथा गुजरातीत अनुवादित झाली, तसेच काही कथा आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्येही प्रकाशित झाल्या आहेत. संग्रहात एकूण २४ कथा आहेत. जीवनमूल्यांचे दर्शन घडविणाऱ्या, वाचकांची उमेद वाढविणाऱ्या आणि लेखनाला तत्त्वज्ञानाची किनार असूनही वाचकांना खिळवून ठेवणाऱ्या या कथा अंतर्मुख करतात, नवा विचार करण्यास भाग पाडतात आणि एका नव्या भावविश्वात नेतात, हे निश्चित!प्रकाशक : चपराक प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २१६ मूल्य : ३५० रु.चला गणित शिकूया!इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील गणिताची भीती जावी या उद्देशाने प्रा. जयंत खेडकर यांनी लिहिलेली ‘चला गणित शिकूया!’ ही पुस्तकमालिका अत्यंत उपयुक्त ठरणारी आहे. संख्या सागर-एक सफर, गुणाकार, भागाकार, मसावि, काटकोन त्रिकोण, वैदिक गणित, बैजिक समीकरण, गणिती मनोरंजन, सोडवा पाहू माझे गणित व गणित आणि गणिती अशा एकूण दहा पुस्तकांचा या मालिकेत समावेश आहे. या पुस्तकांमुळे गणित विषयाची भीती कमी होऊन विद्यार्थ्यांमध्ये गणिताविषयी गोडी निर्माण होऊन संशोधन वृत्ती वाढीस लागण्यास मदत होईल असा विश्वास वाटतो. पुस्तकात दिलेली माहिती व त्याला पूरक ठरणाऱ्या इंटरनेटवरील स्रोतांची माहिती यामुळे विद्यार्थ्यांची गणितीदृष्टी व्यापक होईल.वैशिष्ट्ये : साधी-सोपी भाषा व उदाहरणांचा प्रभावी वापर.प्रकाशक : स्नेहल प्रकाशन, पुणेमूल्य : ६०० रु. (संपूर्ण संच).शिक्षण आणि सामाजिक व्यवस्थाबर्ट्रांड रसेल हे ब्रिटनमधील प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ, गणितज्ञ, तर्कशास्त्रज्ञ आणि लेखक होते. ‘एज्युकेशन अँड द सोशल ऑर्डर’ हे त्यांचे पुस्तक १९३२ मध्ये प्रकाशित झाले. आज या पुस्तकाला ९३ वर्षे उलटून गेली. मात्र, त्यांच्या विचारातील कालसुसंगतता आजही महत्त्वपूर्ण ठरते. हे विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या पुस्तकाचा केदार वाघ यांनी केलेला अनुवाद म्हणजेच, ‘शिक्षण आणि सामाजिक व्यवस्था’! व्यक्ती आणि नागरिक, शिक्षणाविषयीचा नकारात्मक सिद्धांत, शिक्षणातील वर्णश्रेष्ठता, आर्थिक विषमता, भेदाभेद, लैंगिक शिक्षण द्यावे की न द्यावे... यांसह अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकणारे हे पुस्तक शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांसाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरणारे आहे.प्रकाशक : सनय प्रकाशन, नारायणगावपृष्ठे : १८४ मूल्य : २५० रु.लाल पाणीगडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त भागातील सुरजागड पहाडी परिसरातील प्रकल्प, अवतीभोवतीची सामाजिक-राजकीय परिस्थिती आणि नक्षलवादाचा इतिहास उलगडून दाखवणारी सुरेश जायभाय लिखित ‘लाल पाणी’ ही कादंबरी वास्तवाचे दर्शन घडवते. मूळच्या धाराशिव जिल्ह्यातील एका शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या गणेश या तरुण सनदी अधिकाऱ्याचे अनुभव यात उलगडत जातात. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम प्रदेशाचा प्रश्न बंदुकीच्या गोळीने नाही, तर शिक्षण, विकासाच्या मार्गाने सुटणारा आहे याची खूणगाठ तो बांधतो. समस्या सोडवण्यासाठी त्याचा झालेला संघर्षयमय प्रवास म्हणजेच ही कादंबरी! जायभाय स्वतः पोलीस अधिकारी असल्याने त्यांचे या परिसरातील अनुभव आणि प्रश्नांवरील चिंतन यांचा सुंदर मिलाफ कादंबरीत झाला आहे.प्रकाशक : एलोरा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ३५० मूल्य : ३९९ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.