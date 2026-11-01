Indian Watercolor Art : बंगालच्या खेड्यातून जागतिक कलेपर्यंत; समीर मोंडल यांचा वॉटरकलर प्रवास

हर्ष भटकळजलरंगात अर्थात वॉटरकलरमध्ये काम करणाऱ्या समीर मोंडल यांनी बंगाली नियतकालिकांतून अडीचशेहून अधिक लेख लिहून दृश्यकलांचे पैलू, विशेषत: वॉटरकलरचे विश्व वाचकांना समजावले आहे. त्यांच्या बालपणात वाहणारी खेड्यातली नदी अजूनही त्यांच्या चित्रात वाहते.देशातल्या वॉटरकलर चित्रांच्या कक्षा गेल्या चाळीस वर्षांत समीर मोंडल यांनी वाढवलेल्या आहेत. त्या तेजस्वी दिसण्यापाठी जन्मभरातले निरीक्षण, श्रम आणि स्टुडिओबाहेरही सातत्याने शिकण्याची तयारी आहे. समीर मोंडल यांच्याविषयी बोलायला लागले, की त्यांच्या वॉटरकलरचा उल्लेख अटळ आहे. आज कार्यरत असलेल्या कलावंतांपैकी क्वचितच कोणी या माध्यमातून अशा सातत्याने आणि विश्वासाने काम केले आहे हे खरे. पण त्यांच्याशी बोलल्यावर लक्षात येते, की वॉटरकलर हे त्यांचे माध्यम असले तरी त्यांनी अनेक क्षेत्रांत काम केले आहे. रंगभूमी, रेखाचित्रे, म्युझियमची मांडणी, मुद्रणशैली (टायपोग्राफी), विज्ञान आणि शिक्षण ह्या सर्वांना त्यांच्या आयुष्यात स्थान आहे आणि प्रत्येक क्षेत्रातील अनुभवामुळे काम प्रगत झाले आहे. त्यांचा प्रवास कोणत्याही शहरात नव्हे तर बंगालमधील एका खेड्यात सुरू झाला.नदीकाठ हाच गुरू‘निसर्ग हा माझा पहिला शिक्षक,’ ते म्हणतात. मोंडल हे ज्या खेड्यात वाढले तिथे वीज नव्हती. पक्के रस्ते झाले नव्हते आणि एकूण जीवनाला लय होती ती ऋतू बदलांची. जवळून एक नदी वाहत होती. त्यावर होड्यांचा संचार होता. मच्छीमार जाळी टाकून मासेमारी करायचे तर मूर्तिकार गावातून दुर्गापूजेसाठी मूर्ती बनवत असत. त्यांची आई शाई घरीच तयार करत असे आणि बऱ्याचदा लिहायला ताडपत्री वापरावे लागत. ह्या सर्वांचा कलात्मक विचार त्यांच्या मनात जाणीवपूर्वक आला नाही. तरी ओल्या मातीचे रस्ते, पाण्यावरील बदलत्या प्रकाशाचे तरंग, मातीचे वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म आणि आजूबाजूची बांबूंचे वन हे सर्व त्यांच्या नजरेत भरत. ही त्यांनी आर्ट स्कूलमध्ये जाण्यापूर्वीची गोष्ट आहे. त्यांच्या आजच्या नजरेत ही वर्षे काही शिक्षणात रंगण्याची नव्हती तर ह्या सृष्टीत डुंबून जगण्याची होती. निसर्ग, कलाकुसर आणि दैनंदिन जगणे हे एकमेकांत मिसळून गेले. त्यातूनच त्यांना रचना (फॉर्म), लय आणि रंग यांची जाण येत होती, जी त्यांना आयुष्यभर पुरली..अचानक कला अवतरलीत्यांच्या आयुष्याला कलेचे वळण मिळाले तो एक अपघात होता. त्यांचे कुटुंब खेड्यातून बशीरहाट या लहानशा शहरात राहायला आले. तिथे एका परिचितांनी त्यांची ड्रॉइंग पाहिली आणि आर्ट कॉलेजचा पर्याय सुचवला. तेव्हा समीर किंवा त्यांच्या घरातील मंडळी यांना कला हा व्यवसाय होऊ शकतो हा विचारच आला नव्हता. दुसरे शिक्षक त्यांचे काम पाहून उद्गारले, ‘तुमचा हात छान चालतो.’ त्यानंतर सारेच बदलून गेले. समीर आधी इंडियन आर्ट कॉलेजमध्ये दाखल झाले आणि नंतर कोलकत्याच्या गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट अँड क्राफ्टमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला. तिथे शिस्तीत काम चालायचे आणि चिकाटी आवश्यक होती. मुख्य म्हणजे त्यामुळे त्यांच्यासाठी नवे जग खुले झाले. ‘माझं खूप काही शिकायचं राहिलं आहे हे माझ्या लक्षात आलं.’स्टुडिओबाहेरचे शिक्षणआर्ट स्कूल इतकेच समीर मोंडल यांच्या शिक्षणासाठी कोलकाता शहर हे महत्त्वाचे ठरले. पुस्तके, नाटके, रेखाचित्रे, ॲनिमेशन, मूकनाट्य किंवा टॅब्लॉ आणि ग्राफिक डिझाइन हे सर्व त्यांना खुणावत होते. त्यांनी पुस्तकांची मुखपृष्ठे सजवली, आतील चित्रे काढून दिली आणि दृश्य माध्यमांची कामे केली. कलाकारांना कोणत्याही एकाच माध्यमात काम करण्याचे बंधन नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. ‘स्वत:ला बांधून ठेवावं असं मला कधीच वाटलं नाही.’ असा मुक्तविचार हा त्यांच्या कार्याचा गुणविशेष बनला. निरनिराळी कामे ही व्यत्यय आणणारी न मानता त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रातून काही नवीन कल्पना स्वीकारल्या. रंगभूमीवरील कामामुळे त्यांची नाट्यविषयक जाणीव तीव्र झाली. चित्रे काढायची म्हणजे विचारांत स्पष्टता हवी. डिझाइन तयार करताना त्याच्या खर्चाकडे पाहावे लागायचे. हे सर्व अनुभव पेंटिंगसाठी साहाय्यभूत झाले..Premium|Homemade Diwali Chivda : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा कोथिंबीर आणि खाकरा चिवडा.विज्ञान आणि कलामोंडल यांच्या आयुष्याला एक अनपेक्षित वळण मिळाले ते म्हणजे नॅशनल कौन्सिल ऑफ सायन्स म्युझियम या संस्थेशी त्यांचा आलेला दीर्घकाळ संपर्क. अनेक वर्षे ते देशातील प्रदर्शनाची आखणी आणि विज्ञानाच्या संग्रहालयाचे डिझाइन यांत गुंतले. हे काम चोखपणे करायला फक्त कलादृष्टी पुरेशी नव्हती तर त्यामागील विज्ञान समजून घेणे त्यांना आवश्यक होते. इंजीनियरिंगची मूलतत्त्वे लक्षात घ्यावी लागली आणि ही सर्व क्लिष्ट माहिती सामान्य लोकांपर्यंत पोचवायची जबाबदारी होती. या कामामुळे त्यांचे मुख्य काम बाजूला पडले नाहीच उलट त्या कामाला अधिक अर्थ प्राप्त झाला.‘मला शिकत राहणं गरजेचं होतं,’ ते म्हणतात. शास्त्र, वास्तुविशारद, डिझायनर यांच्यासोबत काम करण्यामुळे आर्ट स्टुडिओतील कधीच न येणारे अनुभव आले. टायपोग्राफीच्या तंत्राचीही त्यांना भुरळ पडली. त्यांनी देवनागरी अक्षरांची ऐट रोमन अक्षरांना आणणारी प्रणाली तयार केली. यासाठी कलादृष्टी आणि तंत्रज्ञान या दोघांचाही समन्वय साधावा लागला. आता विचार करता त्यांना विज्ञान आणि कला यात काही विरोध दिसत नाही. दोहोंसाठी निरीक्षण, कल्पनाशक्ती आणि त्यांना बांधणारे सूत्र शोधावे लागते.रंगचित्रांची भाषामोंडल यांनी दृश्यकांच्या अनेक क्षेत्रात काम केले तरीही जलचित्रे किंवा वॉटरकलर हेच त्यांचे माध्यम ठरले. ते प्रदर्शनात आपली कलाकृती मांडू लागले तेव्हा वॉटरकलर हे तंत्र बहुधा निसर्गचित्रे आणि लँडस्केप आणि पारदर्शक असे रंगांचेफराटे या प्रकारांशी संलग्न होते. मोंडल निरनिराळ्या शक्यतांचा शोध घेत राहिले. ‘मला त्या माध्यमांचा मुख्य गुणधर्म सांभाळायचा होता तरीही नवीन काय काय शक्य आहे ते शोधायचे होते.’वॉटरकलर पेंटिंगचा नाजूकपणा किंवा तात्कालिकता ह्या मर्यादा न मानता त्यांनी मोठ्या आकाराच्या कागदांवर काम केले. हे काम अधिक मजबूत दर्जाचे होईल आणि चित्रांना अधिक खोली तसेच तेजस्विता येईल असे त्यांनी पाहिले. जल जणू त्यांचे एक जिवंत साथीदार बनले. एकदा का रंग कागदावर उतरले की त्यांचा स्वतंत्र प्रवास सुरू होतो. कलावंत त्या प्रवासाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करू शकतो, पण पूर्णपणे त्यावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही. ‘हे माध्यमच त्यांची कलात्मकता ठरवते.’ मोंडल हे अशी अनिश्चितता ही मर्यादा नव्हे तर माध्यमांचे बलस्थान मानतात. वॉटरकलर हा कलाकुसर दाखवण्यासाठीचा प्रकार नसून संवाद साधण्याचा आहे असे ते सांगतात. जलरंग जे करतात त्याला प्रतिसाद देण्यापुरते त्यांचे तंत्र कलाकाराला सांभाळावे लागते. यात नेमकेपणा हवा तशीच चिकटीही.ह्या दीर्घकाळात त्यांनी निसर्गचित्रे, व्यक्तिचित्रे आणि ॲबस्ट्रॅक्ट आकार हे सर्व कलाप्रकार दाखवले आहेत. असे करताना छायाप्रकाशाचे, वातावरणाचे आणि निसर्गातील बदलांचे भान त्यांनी ठेवले आहे. मोंडलांच्या चित्रात नाजूकपणा आणि वजनदारपणा हे परस्परविरोधी गुण प्रकर्षाने दिसतात. या दीर्घ काळात त्यांना एकत्र आणण्याची किमया त्यांनी साधली आहे..चाळीस वर्षांचा कलाप्रवाससमीर मोंडल यांचे पहिले प्रदर्शन १९७८ मध्ये भरले. तेव्हापासून चार दशकांच्या व्यावसायिक आयुष्याच्या त्यांनी चाळीसएक प्रदर्शने भरली आहेत. त्यांनी अनेक संयुक्त प्रदर्शनांमध्ये देश-परदेशांत भाग घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कार्यशाळा, कॅम्प आणि आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाण यांतही भारतीय वॉटरकलर कला ही जागतिक पातळीवर पोचवण्यात त्यांचे योगदान आहे. त्यांची गुणवत्ता लक्षात गेली ती अचानक नाट्यपूर्ण पद्धतीने नव्हे तर हळूहळू. आज एक श्रेष्ठ भारतीय वॉटरकलर पेंटर म्हणून त्यांची कीर्ती आहे. त्यांना मिळालेले पुरस्कार आणि त्यांचा प्रदर्शनातील सहभाग याविषयी ते मात्र विलक्षण नम्रतेने उल्लेख करतात. त्यांना महत्त्व वाटते त्यांच्या कामाचे. स्वतः चित्रे काढत असताना शिकवणे आणि धर्मदाय संस्थांना साहाय्य करणे हे त्यांनी चालू ठेवले आहे. प्रत्येक कलाकाराची आपल्या कामशिवाय काही जबाबदारी असते असे ते मानतात.अजूनही साधकचत्यांना अजूनही ऊर्जा कुठून मिळते, हे आमची मुलाखत संपवताना मी विचारतो. ‘काम करण्यात अजूनही मला आनंद मिळतो.’ हे त्यांचे अवाक करणारे साधेच उत्तर! गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या कामाला वेगळी दिशा मिळाली आहे. बंगाली नियतकालिकांतून त्यांनी अडीचशेहून अधिक लेख लिहून दृश्यकलांचे पैलू, विशेषत: वॉटरकलरचे विश्व वाचकांना समजावले आहे. त्या लेखनामागे काही मोठे सूत्र नाही, काही धोरण नाही.आहे ते संपूर्ण आयुष्य निरीक्षण, प्रयोग आणि आपले कलातंत्र सुधारत राहिल्याचे समाधान! त्यांच्या बालपणात वाहणारी खेड्यातली नदी अजूनही त्यांच्या चित्रांत वाहते. ते नदीचे चित्र काढतात म्हणून नव्हे तर त्या नदीने त्यांना एक महत्त्वाची शिकवण दिली आहे ती चिकटीची. प्रवाहाला वेग देता येत नाही त्याचप्रमाणे जलरंगांनाही. प्रत्येक पेंटिंग तयार करताना मोंडल हे लक्षात ठेवतात. चित्रकार कागद समोर घेतो, त्यावर पहिला फटकारा मारतो आणि वाट पाहतो. ते माध्यम यथावकाश प्रतिसाद देते. त्यांच्या कामातून जाणवणारा हा धडा असू शकेल. हातातील साहित्यावर जबरदस्ती करून नव्हे तर त्यासोबत काम करण्याने त्यावर प्रभुत्व मिळते. चार दशके तपस्या केल्यावरही समीर मोंडल हे त्या नदीच्या पाण्याकडून शिकत राहतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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